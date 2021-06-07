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Новости Политика Украины
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Юрчишин: Мы три недели просим провести фракцию "Голоса", но фракцию не проводят

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Юрчишин: Мы три недели просим провести фракцию

Политическая партия "Голос" давно не проводит заседания фракции.

Об этом народный депутат "Голоса" Ярослав Юрчишин рассказал в эфире "Громадського радіо", информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы исключить из фракции человека, нужно 2/3 состава фракции, но фракция у нас не происходит достаточно длительное время. Примерно последние три недели мы пишем письменные просьбы, чтобы провести фракцию, но фракция не проводится", - рассказал он.

Депутат считает, что в партии сложилась "достаточно сложная внутренняя ситуация".

Читайте: Притула вышел из партии "Голос": "Партийные "верхи" не слышат "низов"

Напомним, 7 июня стало известно, что из партии "Голос" выходит волонтер и шоумен, бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула. В партии его решение объяснили личными амбициями и желанием любой ценой получить руководящую должность.

Автор: Ольга Лузан
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Хто там останній вийде з Голосу, виключіть світло за собою.
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07.06.2021 23:23 Ответить
Какаліція з ЄС- песиків,зрадники Неньки!!
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07.06.2021 23:29 Ответить
Король обнала и конвертации Хидирян Мисак Оганесович пустил мимо бюджета миллиарды: почему молчат правоохранители?
Больше читайте на портале Компромат: https://kompromat1.pro/articles/181678-korolj_obnala_i_konvertatsii_hidirjan_misak_oganesovich_pustil_mimo_bjudzheta_milliardy_pochemu_molchat_pravoohraniteli
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07.06.2021 23:26 Ответить
За продаж Землі Неньки гроші отримали-
мона і розбігатися- пацючари..
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07.06.2021 23:27 Ответить
Юрчишин: Мы три недели просим провести фракцию "Голоса", но фракцию не проводят - Цензор.НЕТ 9088

Юрчишин: Мы три недели просим провести фракцию "Голоса", но фракцию не проводят - Цензор.НЕТ 9640
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07.06.2021 23:36 Ответить
 
 