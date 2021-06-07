Юрчишин: Мы три недели просим провести фракцию "Голоса", но фракцию не проводят
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Политическая партия "Голос" давно не проводит заседания фракции.
Об этом народный депутат "Голоса" Ярослав Юрчишин рассказал в эфире "Громадського радіо", информирует Цензор.НЕТ.
"Чтобы исключить из фракции человека, нужно 2/3 состава фракции, но фракция у нас не происходит достаточно длительное время. Примерно последние три недели мы пишем письменные просьбы, чтобы провести фракцию, но фракция не проводится", - рассказал он.
Депутат считает, что в партии сложилась "достаточно сложная внутренняя ситуация".
Напомним, 7 июня стало известно, что из партии "Голос" выходит волонтер и шоумен, бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула. В партии его решение объяснили личными амбициями и желанием любой ценой получить руководящую должность.
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мона і розбігатися- пацючари..