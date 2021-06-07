Диссертация Кивы: журналистов на защиту не пускал полицейский Рузанов, - Мокрик
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
ГБР расследует, кто и почему не пустил журналистов на защиту кандидатской диссертации народного депутата "ОПЗЖ" Ильи Кивы.
Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Даниил Мокрик, который сегодня побывал на допросе по этому делу, сообщает Цензор.НЕТ.
"У меня в зубах - выписка из ЕРДР в уголовном производстве в результате недопуска меня на защиту диссертации Ильи Кивы. Недопуск осуществлял работник полиции Юрий Рузанов, который тогда еще и додумался посветить своим жетоном №0026755", - написал Мокрик.
По словам журналиста, Рузанов не впервые охраняет Киву. "Но теперь он, похоже, доохранялся", - отметил Мокрик.
Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.
Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.
26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.
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Це наприклад - теми з новітніми науковими розробками , які забезпечують обороноздатність краіни
Тільки Кива Голохвастович може переплюнути 95-й квартал у блазнюванні.
Свого часу цей жахливий перевертень онаніст - дрочило Ківа він навіть для свого піару брав участь в Революції Гідності. Потім він замаскувався під нібито націоналіста, і був головою Східного крила «Правого сектора». Після Євро майдану Ківа за допомогою українофоба рюкзака -авакяна вже підступно проник, і став командиром добровольчого батальйону «Полтавщина». Також він завідував відділенням «Правого сектора» в Полтаві, представляв цю патріотичну організацію Українських націоналістів на Сході країни.
То тепер цей урод Юда перевертень вже в рядах ворожої антиукраїнської зграї колишніх бандитів - ригоАналів втікача в паРашу кривавого ЗЕКА.
В 2019 він проклятий кремлівський яничар -онаніст видно за криваві кремлівські срібняки для Юди став нардепом ВР. IX скликання від ворожої Україні прокремлівської - антиукраїнської партії "Опозиційна платформа - за життя "(видно життя сепаратистів - терористів) цих вірних яничар -опричників кривавого фашиста )(уйла.
Про таких продажних перевертнів Юд як він кажуть, як тільки їх виродків наша Українська земля терпить, Але терпіння українського народу воно не безмежне, і час розплати з ворогами обов'язково настане..-
Судя по всему, так есть.