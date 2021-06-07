Диссертация Кивы: журналистов на защиту не пускал полицейский Рузанов, - Мокрик

ГБР расследует, кто и почему не пустил журналистов на защиту кандидатской диссертации народного депутата "ОПЗЖ" Ильи Кивы.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Даниил Мокрик, который сегодня побывал на допросе по этому делу, сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня в зубах - выписка из ЕРДР в уголовном производстве в результате недопуска меня на защиту диссертации Ильи Кивы. Недопуск осуществлял работник полиции Юрий Рузанов, который тогда еще и додумался посветить своим жетоном №0026755", - написал Мокрик.

По словам журналиста, Рузанов не впервые охраняет Киву. "Но теперь он, похоже, доохранялся", - отметил Мокрик.

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Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.