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Новости Политика Украины
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Диссертация Кивы: журналистов на защиту не пускал полицейский Рузанов, - Мокрик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Диссертация Кивы: журналистов на защиту не пускал полицейский Рузанов, - Мокрик

ГБР расследует, кто и почему не пустил журналистов на защиту кандидатской диссертации народного депутата "ОПЗЖ" Ильи Кивы.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Даниил Мокрик, который сегодня побывал на допросе по этому делу, сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня в зубах - выписка из ЕРДР в уголовном производстве в результате недопуска меня на защиту диссертации Ильи Кивы. Недопуск осуществлял работник полиции Юрий Рузанов, который тогда еще и додумался посветить своим жетоном №0026755", - написал Мокрик.

По словам журналиста, Рузанов не впервые охраняет Киву. "Но теперь он, похоже, доохранялся", - отметил Мокрик.

Читайте: Придем к власти - будем делать так же, - депутат ОПЗЖ Кива о захвате Протасевича в Беларуси

Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

Диссертация Кивы: журналистов на защиту не пускал полицейский Рузанов, - Мокрик 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
" Диссертация под охраной полиции" Дожились...
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07.06.2021 23:50
+14
Сабакова гнать надо! Полиция развалена окончательно.
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07.06.2021 23:46
+12
А мені здається, що, навпаки, не "розвалена", а згуртована. Згуртована навколо беззаконня, свавілля, правового нігілізму (тобто "безпредєла").
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08.06.2021 00:29
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Ну і що далі ,імітація держдіяльності триває ???))))
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07.06.2021 23:38 Ответить
Майже всі бувші та нинішні- плагіатори...
Гугліть...))
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07.06.2021 23:38 Ответить
він на колчаківських фронтах дисертацію захистив!
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07.06.2021 23:39 Ответить
Сабакова гнать надо! Полиция развалена окончательно.
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07.06.2021 23:46 Ответить
А мені здається, що, навпаки, не "розвалена", а згуртована. Згуртована навколо беззаконня, свавілля, правового нігілізму (тобто "безпредєла").
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08.06.2021 00:29 Ответить
конечно надо. Татаров уже заждался.
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08.06.2021 09:39 Ответить
Едало этого "ученого" отягощено интеллектом дальше некуда.
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07.06.2021 23:46 Ответить
Там явно читается инцест и признаки пьяного зачатия
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07.06.2021 23:48 Ответить
Рузанову ничего теперь не остаётся кроме как самому написать докторскую, и таким образом посрамить Мокрика.
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07.06.2021 23:49 Ответить
" Диссертация под охраной полиции" Дожились...
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07.06.2021 23:50 Ответить
Ну , звичайно , бувать дисертації- які приймаються у "захищеному режимі" ...
Це наприклад - теми з новітніми науковими розробками , які забезпечують обороноздатність краіни Дисертація Киви: журналістів на захист не пускав поліцейський Рузанов, - Мокрик - Цензор.НЕТ 7480
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08.06.2021 00:10 Ответить
ога, це щоб не ганьбитись.
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08.06.2021 00:23 Ответить
Да.. там одна рожа чего стоит точно " наукова разробка " на основе подмененной мочи рашен олимпийцев - "Спутника" и " Боярышника". Так там не охрану, там конвой нужно было размещать.
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08.06.2021 00:23 Ответить
Позор на мою седую голову иметь такого однофамильца !
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08.06.2021 00:16 Ответить
В США, після того, як таких як Кива преса змішує з гівном - забувають назавжди. Чого лоха піарити? Тому то в України й нема перспектив. Що, нема кого піарити, окрім лохів? Ви що, журналюги, коли в кафешку йдете, то замовляєте собі гнилу кашу й кислий суп і гівна в стакані замість компоту? То для чого піарити гівно?
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08.06.2021 00:21 Ответить
Это уровень отечественной журналистики. За бабки или по указанию с верху будут пиарить и говно. Примеров хоть отбавляй. Один из них наш преЗедент.
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08.06.2021 11:49 Ответить
Кива, прохффессор шахрайської академії для буратін.
Тільки Кива Голохвастович може переплюнути 95-й квартал у блазнюванні.
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08.06.2021 00:38 Ответить
а что значит "доохранялся" ? теперь вместо охраны будет караулить ?
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08.06.2021 00:38 Ответить
Дохдурь киви мауперастических наукав, прахвессарь с кафедры мауперастав. Дисертація Киви: журналістів на захист не пускав поліцейський Рузанов, - Мокрик - Цензор.НЕТ 2185 Дисертація Киви: журналістів на захист не пускав поліцейський Рузанов, - Мокрик - Цензор.НЕТ 2185 Дисертація Киви: журналістів на захист не пускав поліцейський Рузанов, - Мокрик - Цензор.НЕТ 2185
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08.06.2021 01:24 Ответить
Так он же был важной ментовской шишкой, извините за каламбур, правой рукой Авакова. Когда был патриотом.
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08.06.2021 02:51 Ответить
Дисертація Киви: журналістів на захист не пускав поліцейський Рузанов, - Мокрик - Цензор.НЕТ 1865
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08.06.2021 03:21 Ответить
Мокрик молодець, хай його Бог береже! З відвертими ворогами і бандитами у владі треба боротися щоденно, нагадувати і доводити їх злочини, оскільки зєшобло фактично саме і є ОЗУ, то від них чекати немає чого.
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08.06.2021 05:41 Ответить

Свого часу цей жахливий перевертень онаніст - дрочило Ківа він навіть для свого піару брав участь в Революції Гідності. Потім він замаскувався під нібито націоналіста, і був головою Східного крила «Правого сектора». Після Євро майдану Ківа за допомогою українофоба рюкзака -авакяна вже підступно проник, і став командиром добровольчого батальйону «Полтавщина». Також він завідував відділенням «Правого сектора» в Полтаві, представляв цю патріотичну організацію Українських націоналістів на Сході країни.
То тепер цей урод Юда перевертень вже в рядах ворожої антиукраїнської зграї колишніх бандитів - ригоАналів втікача в паРашу кривавого ЗЕКА.
В 2019 він проклятий кремлівський яничар -онаніст видно за криваві кремлівські срібняки для Юди став нардепом ВР. IX скликання від ворожої Україні прокремлівської - антиукраїнської партії "Опозиційна платформа - за життя "(видно життя сепаратистів - терористів) цих вірних яничар -опричників кривавого фашиста )(уйла.
Про таких продажних перевертнів Юд як він кажуть, як тільки їх виродків наша Українська земля терпить, Але терпіння українського народу воно не безмежне, і час розплати з ворогами обов'язково настане..-
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08.06.2021 06:09 Ответить
А скільки ще таких перевертнів сидить і паразитує при владі! Недарма ж кажуть, що лайно не тоне.
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08.06.2021 07:03 Ответить
птенцы авакава.....
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08.06.2021 08:12 Ответить
Так він же не безплатно
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08.06.2021 10:00 Ответить
вот же сволочи, сломаю дохтуру наук, да что там, почти проффесору, кивину диссертацию. не дадут спокойно вселенские вопросы решать, неучи.
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08.06.2021 10:12 Ответить
Кива сказал, у него "Аваков на связи".
Судя по всему, так есть.
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08.06.2021 11:01 Ответить
Да нихрена этому менту не будет. Вся эта Аваковская банда одним миром мазана.
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08.06.2021 11:44 Ответить
 
 