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На России лежит ответственность за мирное решение конфликта в Украине, - МИД Франции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

На России лежит ответственность за мирное решение конфликта в Украине, - МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жак-Ив Ле Дриан заявил, что Россия должна предпринять шаги в рамках нормандского формата и Минских договоренностей для достижения мира на территории Украины.

Об этом глава МИД заявил во время телефонного разговора с руководителями ведомств в РФ и Германии — Сергеем Лавровым и Хайко Маасом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Ле Дриан отметил, что на России лежит ответственность за мирное решение конфликта в Украине и напомнил Лаврову о том, что Франция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - сообщили в МИД Франции.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
А для этого просто нужно вернуть украденные у Украины Крым, Севастополь и Донбасс и прекратить вмешиваться в дела Украины. Всего то.
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07.06.2021 23:49
+7
При этом говорит о конфликте в Украине, словно о внутреннем конфликте.
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07.06.2021 23:46
+5
Бла-бла -ляля-ляля...
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07.06.2021 23:41
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Бла-бла -ляля-ляля...
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07.06.2021 23:41 Ответить
бачите, навіть мід Франції каже "на росії"
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07.06.2021 23:42 Ответить
При этом говорит о конфликте в Украине, словно о внутреннем конфликте.
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07.06.2021 23:46 Ответить
Vitaliy Kozuk Он говорит согласно резолюции ООН: "внутренний вооруженный конфликт, с вмешательством других стран"
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08.06.2021 08:40 Ответить
Это больше похоже на определение гражданской войны, нежели внешнюю агрессию.
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08.06.2021 09:13 Ответить
А для этого просто нужно вернуть украденные у Украины Крым, Севастополь и Донбасс и прекратить вмешиваться в дела Украины. Всего то.
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07.06.2021 23:49 Ответить
А на вас ничего не лежит?
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07.06.2021 23:53 Ответить
обеспокоенность на них лежит
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07.06.2021 23:54 Ответить
Не на них, а у них. На Росії лежить відповідальність за мирне вирішення конфлікту в Україні, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 5454
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08.06.2021 00:35 Ответить
нет, вот в данном случае, она именно на них лежит На Росії лежить відповідальність за мирне вирішення конфлікту в Україні, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 5514
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08.06.2021 23:55 Ответить
Я уже такие новости от еврошлюх даже не читаю
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07.06.2021 23:55 Ответить
Москальщина військово напала,на нашу Україну.Про які кроки нам вже восьмий рік розповідають?
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08.06.2021 00:23 Ответить
Понятно. Зе валит на Францию, а Франция на рашку, а та на Украину, а те на Францию и Германию....круг замкнулся.
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08.06.2021 00:33 Ответить
На Росії лежить відповідальність за мирне вирішення конфлікту в Україні, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 9511
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08.06.2021 23:55 Ответить
"Ле Дриан отметил, что на России лежит ответственность за мирное решение конфликта в Украине и напомнил Лаврову о том, что Франция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".

Это у вас, импотентов, всё лежит. И на ваши "озабоченности" и "обеспокоенности" мокшане ложили с прибором.
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08.06.2021 00:34 Ответить
Вечно "обеспокоенные"- предатели Украины! Как, впрочем, и подписанты Будапештского меморандума! Бабло, ложь и цинизм- вот и все их "ценности"!
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08.06.2021 03:47 Ответить
Конфлікт в Україні??? Бл, жабоїд , це війна.
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08.06.2021 07:47 Ответить
 
 