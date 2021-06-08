На России лежит ответственность за мирное решение конфликта в Украине, - МИД Франции
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Министр иностранных дел Франции Жак-Ив Ле Дриан заявил, что Россия должна предпринять шаги в рамках нормандского формата и Минских договоренностей для достижения мира на территории Украины.
Об этом глава МИД заявил во время телефонного разговора с руководителями ведомств в РФ и Германии — Сергеем Лавровым и Хайко Маасом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
"Ле Дриан отметил, что на России лежит ответственность за мирное решение конфликта в Украине и напомнил Лаврову о том, что Франция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - сообщили в МИД Франции.
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Это у вас, импотентов, всё лежит. И на ваши "озабоченности" и "обеспокоенности" мокшане ложили с прибором.