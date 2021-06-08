Разговоры, что УЕФА может запретить использовать украинской сборной новую форму, абсолютно беспочвенны, - Павелко
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Новая форма сборной Украины по футболу согласована задолго до презентации. Команда Андрея Шевченко выступит на Евро-2020 с оберегом-картой, на которой есть все регионы Украины, в том числе Крым, Донецк и Луганск.
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал в Facebook реакцию на новую форму сборной Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Именно ему пришла в голову идея дизайна: "Это произошло на историческом матче Украина - Португалия, где наша сборная завоевала победу над действующим чемпионом Европы, которая обеспечила нам прямую путевку на Евро-2020. Все, кто был в тот вечер на переполненном до отказа НСК "Олимпийский", где собрались любители футбола со всех уголков страны, прекрасно помнят фантастическую атмосферу и невероятную энергетику, которой десятки тысяч болельщиков заряжали на игру сборную Андрея Шевченко. Тогда у меня и возникла идея сохранить эту энергетику и передать ее национальной команде на каждый матч, который будет проходить за пределами Украины. На поединках Евро, в частности. Верил, что очертания родного отечества на форме помогут в этом. И очень рад, что не ошибся".
Также Павелко решил разместить лозунг "Слава Украине!" на нынешнем варианте формы, которая была представлена в 2018 году.
"Понимая, насколько важно соблюдать при создании дизайна формы всех международных правил экипировки, юридический департамент УАФ очень подробно отработал все юридические аспекты этого вопроса с соответствующими службами УЕФА, за что им очень благодарен. Хотя это была довольно длительная и сложная работа. Ведь приходилось согласовывать каждый нюанс - от полутонов контуров до перемещения национального герба в центр. Но форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на ее использование абсолютно беспочвенны. Это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза", - напомнил президент УАФ.
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.
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Бойовий клич наполовину монголоїдних угро- фінів москалів а з 18 століття вже як придуманих і замаскованих під нібито росіян, клич з яким вони ходили в атаку, був і є «Ура!» А ось звідки пішла ця традиція військової доблесті «Ура!» цих личакових московитів? «Ура!» Походить від тюркського кореня «юр», що означає «жвавий», «рухливий», а також від тюркського дієслова «урман» - що означає «бити». При атаках ординці кричали «В ура!» А монголи, йдучи в атаку, кричали «Ура гша!», Що означає «вперед». А пізніше «Ура!». Також в давнину 13 - 15 ст. відбувалися спільні з підвладними москалями - рабами татаро монгольські військові походи, ось тоді монголи і насадили своїм рабам московитам єдиний для них бойовий клич «Ура!» Він i був назавжди запозичений москалями якi з 18 століття підступно замаскувалися під хоча i липових але нібито як слов'ян росіян -русичів.
А так як угро-фінське Залісся - Моксель а потім московський улус Золотої Орди i пізніше як личакове князівство - орда майже 500 років. в 13 - 18 століттях було колонією монголів, татар і турків ... значить і бойовий клич москалів рабів був такий як і у їх господарів тюркський.
А ось у слов'ян русичів - українців ще з часів Київської Русі давня назва України їх бойовий клич доблесті завжди був і є зараз СЛАВА! Пізніше триразове козацьке СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА! Похідне від слова слав'яни, а ще пізніше СЛАВА УКРАЇНІ ! Ось і зараз коли весь український народ піднявся на святу національно визвольну війну вже проти ******** кремлівських фашистiв- загарбників, цієї кацапської нечисті, і він не забуває святі традиції своїх славних предків України - Русі.
.СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА НАЦІЇ!-