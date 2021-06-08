Украина – это Россия, хотелось бы на их форме видеть флаг РФ, - российский экс-футболист Колыванов
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Бывший игрок сборных СССР, СНГ и России Игорь Колыванов считает, что сборная Украины по футболу должна играть на Евро-2020 в форме с флагом РФ, поскольку "Украина – это Россия".
Так экс-футболист прокомментировал форму сборной Украины к Евро-2020, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sports.ru.
"Хотелось бы на их форме видеть наш флаг, российский. Они же все равно нам принадлежат. Что Крым, что вся Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим российским флагом, Украина – это Россия.
Мы не оккупанты, мы просто забрали то, что нам всегда принадлежало. Украина всегда была нашей второй половинкой, а сейчас они что-то возомнили о себе! Про Крым вообще не говорю, он всегда был наш.
Там, наверное, пара пьяных мужиков сидели в бане и сделали это, чтобы разозлить нас. Но медведя невозможно разозлить", – заявил Колыванов.
Напомним, ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами"
Пожалуйста, подождите...
Там, де тяжко гримлять гармати,
Бій переможний іде…
Б»ють козаки зайд-супостатів
І перемога наша прийде! (2 р.)
Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,
Батькову хату - хай вічно стоїть…
Рідної мами сивії коси
Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)
Ген, майорить малинове знамено
Козача кров на ньому запеклась,
Холодний Яр і Хортиця здригнулись -
На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)
Приспів:
Над нашим краєм з року в рік
Кипіли битви, сталь дзвеніла
Невже ж нащадкам козаків
Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)
Приспів:
Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!
Хоробра сталь, в руках дівочих,
Над ворогом, як кара, вознеслась,
І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)
Приспів:
Наш рідний край, Черкащина чудова!
Захистимо її у грізний час!
Щоби в віках гриміло грізно слово -
Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)
Приспів: Хіба це - гірше?
"Сміла" - це легенда! Сміляни кажуть - дочка сотника - "козачка", очолила оборону Сміли від татарського набігу і місто відстояли Саме тому його так назвали - в її честь!
Неужели это сказал сам КОЛЫВАНОВ?
Вы этого хотели ? Получайте.
мислятьговорять. Кепсько інше, в нього чимало однодумців в нас. Оце біда так біда.
Но бы ещё сказал Варшава и Хельсинки это рюзге мир. И особенно Аляска)))
Там на ипальнике большими буквами написано: ОЛИГОФРЕН
Мы вас создали злыдней, мы вас и уничтожим!
А ведь так называемая сегодня Рассия в составе Орды гораздо дольше пробыла.
Хотя, визгом мокшей довольна))
Я так понимаю, что своей истории рашисты стесняются, натягивая на себя историю Украины.
Впрочем, после "Кант - русский философ" я уже ничему не удивляюсь.
Новгород уничтожен под ноль именно московской ордой.
Новгород тот московская орда уничтожила чуть более, чем полностью, при ване третьем и сумасшедшей получурке ване грознам... так шта, не кацапо-орде ссылаться на историю Великого Новгорода.
КРЕМЛЯНДІЯ ЗАВЖДИ СЛАВИЛАСЬ СВОМА ІМБІЦИЛАМИ
57-е место по уровню жизни
Между Румынией (54 место) и Болгарией (58 место). Тройка лидеров - Норвегия, Австралия, Швейцария.
Год публикации: 2014
Ссылка на источник: Доклад ООН
129-е место по средней продолжительности жизни
Она по стране составляет 66.05 лет (59.1 - мужчины и 73 - женщины) между Боливией (127-e место) и Папуа - Новая Гвинея (131-е место). Лидеры: 1-е место - Андорра, 2-е - место Япония.
Год публикации: 2014
Ссылка на источник: СМИ, РБК
1-е место в мире по абсолютной величине убыли населения
За последние восемь лет число россиян сократилась на 2,2 миллиона - до 142'905'200 человек. Ежегодно наша страна теряет до 800 тыс. человек, уступая по темпам вымирания лишь Украине. Даже при снизившемся показателе уровня смертности (в 2014 г. он составил 13,8 на 1000 населения) Россия входит по этому показателю в первую десятку стран мира. Хуже ситуация лишь в таких странах, как Сомали, Центральная Африканская Республика, Афганистан, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
Год публикации: 2014
Ссылка на источник: СМИ
1-е место в мире по количеству абортов
По этому показателю Россия примерно в два раза оторвалась от Румынии и Алабанией. Всего в 2012 году в России зафиксировано 1'063'982 прерываний беременности.
Год публикации: 2013
Ссылка на источник: СМИ
1-е место в мире по числу разводов и рожденных вне брака детей
Согласно данным исследования ООН за 2011 год, на тысячу граждан России приходится 4,7 развода, а всего за 2011 год в стране были расторгнуты 669'421 брак. Одна из главных причин разводов - алкоголизм: 39% мужчин и 50% женщин считают, что злоупотребление алкоголем может разрушить их брак. Второе место по этому показателю занимает Белоруссия (38'584), где коэффициент разводимости (число разводов на тысячу населения) составляет 4,1. Далее расположились Латвия (4), Литва (3,2) и Молдавия (3,1). Заметно прочнее семьи, как следует из исследования ООН, в Армении (коэффициент разводимости там равен 1), Македонии и Черногории (по 0,8), а также на Ямайке (0,7). Реже всего в мире разводятся на Мальте (0,1).
Год публикации: 2012
Ссылка на источник: ООН, СМИ
1-е место в мире по числу сирот, брошенных детей и детей, оставшихся без попечения родителей
Общее число детей, которых официальная статистика относит к «детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» составляет в России на 01.01.2014 года - 630'743 ребенка. Из них: 123'823 человека - это дети, которых уже усыновили или удочерили (при этом 30% или 37'233 ребенка передано на воспитание иностранным гражданам); 396'849 детей-сирот находятся на воспитании в семьях под опекой (попечительством), 107'886 детей состоят на учете в федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и нуждаются в устройстве в семью.
Численность детей, оставленных матерями при рождении в 2013 году - 5'757. Около 40-50 тысяч родителей ежегодно лишаются родительских прав, а их дети попадают в детдома. Наиболее распространенная причина оставления детей и лишения материнских прав - алкоголизм.
Год публикации: 2013
Ссылка на источник: CMИ, Государственный Доклад о положении детей и семей, имеющих детей в Российской Федерации
1-е место по онкологическим заболеваниям
По онкологическим больным на душу населения (2,5 млн.) Россия рядом с Китаем.
Год публикации: 2012
Ссылка на источник: Международное Агентство по Исследованию Рака (IARC)
1-е место в мире по числу пациентов с заболеваниями психики
Если в мире около 15% нуждаются в психиатрической помощи, то в России их число достигает 25%.
Год публикации: 2014
Ссылка на источник: СМИ
1-е место в мире по количеству самоубийств среди детей и подростков
6-е место в мире по числу суицидов среди всех возрастов
Ежегодно в России происходит порядка 19-20 случаев самоубийств на 100'000 подростков, что втрое больше мирового показателя. Например, в 2009 году в России покончили с собой 1379 юношей и 369 девушек в возрасте от 15 до 19 лет (более свежих данных в Роспотребнадзоре не привели). На одно самоубийство приходится до 200 нереализованных суицидальных попыток.
6-е место в мире по числу суицидов среди всех возрастов - после Литвы, Южной Кореи, Казахстана, Беларуси и Японии.
Год публикации: 2014
Ссылка на источник: Роспотребнадзор, CMИ
Но кацапы об этом ничего не знают и знать не хотят. Крепко Катерина и Елизавета с Карамзиным, Белинским, Костомаровым, Булгаковым мозги запудрила.