Российский журналист Уткин о форме сборной Украины: Откуда взяться международному скандалу, если ни одна страна-участница ЧЕ не признала Крым российским
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
На форме российской сборной по футболу, которую видели все официальные лица, во время презентации флаг РФ на рукаве был изображен в перевернутом виде.
Об этом напомнил в Telegram российский журналист и блогер Василий Уткин, передает Цензор.НЕТ.
Он удивлен, что кто-то предполагает, что вокруг формы украинской сборной может возникнуть "международный скандал".
"Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны - участницы чемпионата Европы. Например. Собственного взгляда на государственные границы ни у УЕФА, ни у ФИФА отродясь не было. И это принцип (в нем как раз частично и заключается так называемый "спорт вне политики"): эти организации зеркалят точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я совершенно не вижу тут оснований для международной бучи", - отметил Уткин.
Он призвал обратить внимание на форму сборной РФ.
"Мне лично на редкость все равно, что нанесено на форму какой угодно сборной, кроме российской. На которой, напомню, изначально - НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ - флаг России на рукаве был изображен в перевернутом виде. Полагаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого НЕ ЗАМЕТИЛИ. Или не поняли, что не так. Вот это было унизительно. А как одета сборная Украины, мне по фигу, - подчеркнул журналист.
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.
Пожалуйста, подождите...
«Если я оставил дверь открытой, и ко мне кто-то пришел и что-то взял, ну я, наверное, сам дурак. Если сосед у меня увел жену, пока я пьянствовал, я наверное в этом сам виноват».
Це щодо його адекватності!
Дехто тут навіть пробував привести списки відомих та адекватних росіян ...
Та , на жаль , більшість з росіян дивляться та вірять росТВ
Нема у кацапів , практично, "своїх"!!! Лише "присвоєні"!!!
https://www.un.org/geospatial/content/ukraine
Тут в Україні добре сидіти й волати щось об"єктивне .
А Уткіна вже 30 років в Москві травлять за те , що він постійно стверджує , що рівень українського футболу десь з середини 60 років (коли з"явились Сабо , Ведмідь й Бишовець) на голову перевищує російский , й що до Лобановського всім цім Бєсковим й Колосковим як до моря срачки .
Він фан Динамо Київ завжди був .
Макаревіч теж такий ?!
А Нємцов з Новодворською ?
Ви про Уткіна може ніколи не чули раніше й беретеся загалом судити .
А я слухав сотні разів його коментарі на протязі останніх 25 років . Гарантую його абсолютну адекватність й саме тому , що він адекватний й має схильність до відчуття справедливості в його така позиція й по футболу .
Й взагалом , інколи користно читати не тільки гілку але й тему , бо сама тема виключає сутто футбольний смак й хист Уткіна . Усе набагато глибше й футбол це лише наслідок певного світоогляду .
Ви , до речі в курсі , що на Московії стаття є за висловлення , що Крим є український ?!
А він аксентує увагу й не в Україіні , а в московському середовищі , що жодна цівілізованна країна світу не визнає Крим інакше , ніж невід"ємну частину України . На Московії й за більш нейтральні висловлення можуть підвести під цю статтю !
ну і завершення поста це прям вся ПОЦРАЕТИЧНА підорашка як вона є. добре що прапор Словаків не влупили на форму
Аквашреш він і в Африці аквафреш, з прапором Рашки як і тюбиком пастом, пофігу як витискати)