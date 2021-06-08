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Крым (26018) Россия (91316) сборная по футболу (284) скандал (4446)

Российский журналист Уткин о форме сборной Украины: Откуда взяться международному скандалу, если ни одна страна-участница ЧЕ не признала Крым российским

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Российский журналист Уткин о форме сборной Украины: Откуда взяться международному скандалу, если ни одна страна-участница ЧЕ не признала Крым российским

На форме российской сборной по футболу, которую видели все официальные лица, во время презентации флаг РФ на рукаве был изображен в перевернутом виде.

Об этом напомнил в Telegram российский журналист и блогер Василий Уткин, передает Цензор.НЕТ.

Он удивлен, что кто-то предполагает, что вокруг формы украинской сборной может возникнуть "международный скандал".

"Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны - участницы чемпионата Европы. Например. Собственного взгляда на государственные границы ни у УЕФА, ни у ФИФА отродясь не было. И это принцип (в нем как раз частично и заключается так называемый "спорт вне политики"): эти организации зеркалят точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я совершенно не вижу тут оснований для международной бучи", - отметил Уткин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина – это Россия, хотелось бы на их форме видеть флаг РФ, - российский экс-футболист Колыванов

Он призвал обратить внимание на форму сборной РФ.

"Мне лично на редкость все равно, что нанесено на форму какой угодно сборной, кроме российской. На которой, напомню, изначально - НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ - флаг России на рукаве был изображен в перевернутом виде. Полагаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого НЕ ЗАМЕТИЛИ. Или не поняли, что не так. Вот это было унизительно. А как одета сборная Украины, мне по фигу, - подчеркнул журналист.

Российский журналист Уткин о форме сборной Украины: Откуда взяться международному скандалу, если ни одна страна-участница ЧЕ не признала Крым российским 01

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Также читайте: Посольство США - сборной Украине по футболу: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!"

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+43
Ну хоть один москалик трезвым в понедельник оказался…
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08.06.2021 01:05
+21
Уткин,такое же ватное имперское чмо и крымнашист,как и 100 процентов остальных холопов. Все равно на его мнение.
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08.06.2021 01:29
+20
192 країни ООН не визнали окупацію Криму кацапами Навіть "бунтустани". Козломорде може в ООН на офіційний сайт поскаржитись .Крадене все одно доведеться повертати.
https://www.un.org/geospatial/content/ukraine

Российский журналист Уткин о форме сборной Украины: Откуда взяться международному скандалу, если ни одна страна-участница ЧЕ не признала Крым российским - Цензор.НЕТ 7892
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08.06.2021 01:19
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Ну хоть один москалик трезвым в понедельник оказался…
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08.06.2021 01:05 Ответить
или на ходу переодевается из косовортки в вышиванку)
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08.06.2021 01:32 Ответить
уткин еще тот ватник. но как спортивный обозреватель вполне адекватен.
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08.06.2021 03:49 Ответить
Уткін про захоплення Криму:
«Если я оставил дверь открытой, и ко мне кто-то пришел и что-то взял, ну я, наверное, сам дурак. Если сосед у меня увел жену, пока я пьянствовал, я наверное в этом сам виноват».
Це щодо його адекватності!
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08.06.2021 04:31 Ответить
Это отражает российское мировоззрение - красть, грабить и насиловать можно. Если дверь не закрыта на три амбарных замка, то "виноват" хозяин, а не воры и убийцы.
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08.06.2021 11:02 Ответить
Никакой он не адекватный, он просто этим "мне все равно" прикрывает свою рашистскую позицию. Это в тексте улавливается четко. Типа "пусть хохлы развлекаются, мне на них пофиг"
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08.06.2021 08:40 Ответить
Те , що багато росіян - бувають розумними і адекватнми - факт!
Дехто тут навіть пробував привести списки відомих та адекватних росіян ...
Та , на жаль , більшість з росіян дивляться та вірять росТВ Российский журналист Уткин о форме сборной Украины: Откуда взяться международному скандалу, если ни одна страна-участница ЧЕ не признала Крым российским - Цензор.НЕТ 5785
Российский журналист Уткин о форме сборной Украины: Откуда взяться международному скандалу, если ни одна страна-участница ЧЕ не признала Крым российским - Цензор.НЕТ 1710
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08.06.2021 01:11 Ответить
А дехто почав наводить списки "відомих росіян" і "спотикаться" став - то німець, то шотландець то поляк, то татарин! То , взагалі - ЄВРЕЙ!!! (Добив одного "патріота Росії" - медика тим, що коли він почав з Іллі Мечникова, я заткнув йому рота даними про його матір! "Эмилия Львовна Невахович, уроженка Варшавы - дочь известногоеврейского публициста и просветителя Льва Николаевича Неваховича (1776-1831), считающегося основателем так называемой русско-еврейской литературы (особенно известна его книга «Вопль дщери иудейской», СПб.,1803)[21][22]. Братья Эмилии Невахович: Михаил Львович Невахович (1818-1850) - карикатурист, издатель первого в России юмористического сборника «Ералаш» (СПб., 1846-1849); Александр Львович Невахович (?-1880) - драматург, заведующий репертуарной частью Императорских театров в 1837-1856 годах" Российский журналист Уткин о форме сборной Украины: Откуда взяться международному скандалу, если ни одна страна-участница ЧЕ не признала Крым российским - Цензор.НЕТ 9549
Нема у кацапів , практично, "своїх"!!! Лише "присвоєні"!!!
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08.06.2021 07:19 Ответить
И то правда.
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08.06.2021 01:19 Ответить
192 країни ООН не визнали окупацію Криму кацапами Навіть "бунтустани". Козломорде може в ООН на офіційний сайт поскаржитись .Крадене все одно доведеться повертати.
https://www.un.org/geospatial/content/ukraine

Российский журналист Уткин о форме сборной Украины: Откуда взяться международному скандалу, если ни одна страна-участница ЧЕ не признала Крым российским - Цензор.НЕТ 7892
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08.06.2021 01:19 Ответить
Уткин,такое же ватное имперское чмо и крымнашист,как и 100 процентов остальных холопов. Все равно на его мнение.
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08.06.2021 01:29 Ответить
Брехня ...
Тут в Україні добре сидіти й волати щось об"єктивне .
А Уткіна вже 30 років в Москві травлять за те , що він постійно стверджує , що рівень українського футболу десь з середини 60 років (коли з"явились Сабо , Ведмідь й Бишовець) на голову перевищує російский , й що до Лобановського всім цім Бєсковим й Колосковим як до моря срачки .
Він фан Динамо Київ завжди був .
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08.06.2021 01:58 Ответить
Це ще нічого не значить. Багато росіян-імперців навіть слухають українські музичні гурти, наприклад. Просто вони вважають цю музику "прікольнай рускай музикай с укрАінскім акцентам". Так і кримнашист Уткін.
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08.06.2021 07:54 Ответить
Я вчився на Московії в місті Москва й я добре відрізняю дикунів від европейців ...
Макаревіч теж такий ?!
А Нємцов з Новодворською ?

Ви про Уткіна може ніколи не чули раніше й беретеся загалом судити .

А я слухав сотні разів його коментарі на протязі останніх 25 років . Гарантую його абсолютну адекватність й саме тому , що він адекватний й має схильність до відчуття справедливості в його така позиція й по футболу .

Й взагалом , інколи користно читати не тільки гілку але й тему , бо сама тема виключає сутто футбольний смак й хист Уткіна . Усе набагато глибше й футбол це лише наслідок певного світоогляду .

Ви , до речі в курсі , що на Московії стаття є за висловлення , що Крим є український ?!

А він аксентує увагу й не в Україіні , а в московському середовищі , що жодна цівілізованна країна світу не визнає Крим інакше , ніж невід"ємну частину України . На Московії й за більш нейтральні висловлення можуть підвести під цю статтю !
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08.06.2021 09:05 Ответить
Хватило его имперских высеров на многочисленных программах Невзорова. Бешенство ватки полное. Не выдумывайте то чего нет. Тем более обвиняя людей во лжи. Смотритесь идиотом
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08.06.2021 10:28 Ответить
И Макаревич такой же. В последний приезд нагородил имперской чуши. Ну нет там нормальных. Все отравлены нацизмом. Примите уже.
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08.06.2021 10:33 Ответить
Не на рашку, а на вашу свинособакию, не путай мордва
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08.06.2021 04:45 Ответить
в корень зрит, напарник Плющева Сашки...) + Вам обоим....
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08.06.2021 02:22 Ответить
Мавзолейные холопы бывают объективными Российский журналист Уткин о форме сборной Украины: Откуда взяться международному скандалу, если ни одна страна-участница ЧЕ не признала Крым российским - Цензор.НЕТ 259Анекдот эпохи Лобановского...,и травли Валерия Васильевича с сраной советской прессе...
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08.06.2021 03:29 Ответить
Главное,чтобы наша сборная играла на чемпионате в футбол.Изо всех сил.А мы будем ее поддерживать.А если они будут позорить форму - получат по заслугам!
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08.06.2021 06:10 Ответить
Своеобразно отреагировал ватник Уткин - мне похер в какой форме...Если отреагировал - значит не пофиг. Зачетно с формой макак макшанских опустили. Молодцы.
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08.06.2021 07:17 Ответить
ніфіга, інколи оточення заставляє реагувати, хоч і не хочеш.
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08.06.2021 07:26 Ответить
а що він написав не так ? він мордою по гамну поводив тих хто зараз кидається какашками в сторону УАФ малюючи для свого бидла скандаль, та бидлу не сказали що Європа не визнає анексії Криму.
ну і завершення поста це прям вся ПОЦРАЕТИЧНА підорашка як вона є. добре що прапор Словаків не влупили на форму
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08.06.2021 10:02 Ответить
Та просто рашку вже не визнають країною. Соромно у світі бути кацапом..
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08.06.2021 08:26 Ответить
Ну і що?
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08.06.2021 08:35 Ответить
НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ - флаг России на рукаве был изображен в перевернутом виде. Полагаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого НЕ ЗАМЕТИЛИ. Или не поняли, что не так. Вот это было унизительно. Источник: https://censor.net/ru/n3270011
Аквашреш він і в Африці аквафреш, з прапором Рашки як і тюбиком пастом, пофігу як витискати)
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08.06.2021 08:56 Ответить
У якому стані мозок ватників-у такому і прапор!
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08.06.2021 09:14 Ответить
То лі це єдиний адекватний кацап, то лі він не кацап
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08.06.2021 09:26 Ответить
кремль бздит - ЧЕ будут показывать по трём самым топовым тв каналам расеи а их рукожопая сборная вылетит почти сразу и полстраны будет болеть за Слава Украине!......
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08.06.2021 10:02 Ответить
У перекладі з їхньої уйгурської, москалям сумно від того що вже сім років ніхто не може напевно сказати де знаходиться остання недоімперія всесвіту та приблудних галактик.
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08.06.2021 11:09 Ответить
правильно заявил.
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08.06.2021 23:56 Ответить
 
 