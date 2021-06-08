Ослабление карантина для учреждений культуры будут действовать только в "желтой" зоне, - Ткаченко
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Ослабление карантина для заведений культуры и гостеприимства будут касаться только тех, кто находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ослабление карантина для учреждений культуры и гостеприимства - утверждено. Данное решение сегодня было принято Кабмином", - написал Ткаченко.
Это означает, что в ближайшее время учреждения культуры и кинотеатры повысят заполняемость до 2/3 от общего количества мест. А при негативного теста на коронавирус (ПЦР или экспресс-тест) или вакцинацию каждого посетителя и организаторов - ограничение наполненности не будет применяться.
Заведения общественного питания смогут работать без временных ограничений, а также проводить банкеты, мастер-классы, публичные события и тому подобное. Столики должны размещаться с дистанцией 1,5 м. Учреждения, оказывающие услуги по размещению - палаточные городки, трейлерные парки, бунгало, кемпинги, смогут работать во всех зонах, кроме "красной".
Разрешается проводить массовые мероприятия - культурные, спортивные, развлекательные, религиозные - с участием не более одного человека на 4 кв. метра площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе) или при наполненности залов более 2/3 мест.
"Отмечу, что данные послабления будут действовать только в "желтой" зоне. В "красной" и "оранжевой" возможны дополнительные ограничения из-за повышенной заболеваемости", - отметил Ткаченко.
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