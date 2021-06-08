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До конца сессии планируем проголосовать закон об олигархах в первом чтении, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

До конца сессии планируем проголосовать закон об олигархах в первом чтении, -

Фракция "Слуги Народа" планирует поддержать в первом чтении закон об олигархах до конца текущей сессии.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СН.

"До конца сессии мы планируем в первом чтении закон проголосовать. И на следующей неделе будет комитет. Мы ждем альтернативный законопроект. Ждем, какие там будут дефиниции. Ждем, не будет ли там каких-то фамилий прямо в законопроекте в переходных положениях. Надеемся, что такого не будет", – заявил Корниенко.

Также он отметил, что в случае, если народные депутаты не поддержат закон Зеленского об олигархах, то его вынесут на референдум, чтобы судьбу закона определил народ.

Также читайте: "Слуга народа" Кравчук: Будет еще не менее 7 дополнительных законопроектов про олигархов

"Если такой вопрос получит положительный ответ от украинского народа, то далее Верховная Рада в течение сжатого срока должна реализовать его в виде законопроекта. Тогда нельзя будет за него не проголосовать. Потому что это уже указание от народа, который тебя избирал. То есть, Верховная Рада вынуждена будет проголосовать за этот закон, если этого не случится в обычном рабочем режиме", - отметил Корниенко.

Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разработать законопроект "о статусе олигархов".

2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации.

В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.

Также читайте: "Слуга народа" Кравчук: Будет еще не менее 7 дополнительных законопроектов про олигархов

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Это НЕ закон об олигархах! Это против оппозиционных политиков и СМИ!
Закон об олгархах должен ОТОДВИНУТЬ олигархов от госкормушки, от бюджета, от монополий! И перестаньте у них брать деньги на зарплаты в конвертах фракции СН, на хотелки полшестого))) ВСЕ!
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08.06.2021 01:11
+3
До конца сессии планируем проголосовать закон об олигархах в первом чтении, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7137
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08.06.2021 01:31
+3
Що за маячня на рахунок офшорів? Офшори взагалі знаходяться в інших юрисдикціях і Україна аж ніяк не може їх ліквідувати, до того ж фактично всі податкові адміністрації країн, де є офшори, знаходяться зараз в режимі автоматичного обміну податковою інформацією. Ніякого криміналу в самому факті офшорів нема. Хто Вам так промив мізки на їх рахунок?
А взагалі такі недолугі пропозиції в декілька речень більше схожі на гасла- взять, всьо і падєліть, реальні нормальні закони такими не бувають і так виглядати не можуть.
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08.06.2021 07:23
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Правила форума Совет форумчан
ничего олигархам не будет, а все, что они делают - это бурная имитация борьбы с олигархами и большой пиар, как и прошлый аля референдум Зеленского по олигархам и даже результат не показали. А по факту посмотреть состояние олигархов многократно выросло от этой "борьбы с олигархами", а народ стал нищий и люди по соц опросам голосуют, что 95% считают себя бедными и стали еще беднее за последнее время. Вот и вся борьба лживая. Сильные политики не словами говорят, а делами показывают результаты! А у Зеленского на словах одно, а на делах другой исход и он противоположный заявленному в словах!
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08.06.2021 01:10 Ответить
Это НЕ закон об олигархах! Это против оппозиционных политиков и СМИ!
Закон об олгархах должен ОТОДВИНУТЬ олигархов от госкормушки, от бюджета, от монополий! И перестаньте у них брать деньги на зарплаты в конвертах фракции СН, на хотелки полшестого))) ВСЕ!
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08.06.2021 01:11 Ответить
До конца сессии планируем проголосовать закон об олигархах в первом чтении, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7137
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08.06.2021 01:31 Ответить
Зібралась якось алкашня - аж 400 штук депутатів під керівництвом одного дятла. І прийняли сухий закон - тобто на зуб і ще на статус бойового підораса, що зав'язують і пити більше ні-ні. А потім пішли обмивати той закн і уквакались як завжди.
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08.06.2021 01:48 Ответить
радий за Корніенка. Тільки повідомте, будь ласка, до кінця якої сесії ви приймете цю ахінею. Бо щось мені підсказує, що гнусавий в цій справі поступить як його друг вірмен - Понять и простить. ТОДІ СКАЖІТЬ по простому, приймемо закон в четвер, армянський.
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08.06.2021 02:11 Ответить
баба да
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08.06.2021 02:34 Ответить
ты бы лучше про сосны корабельные рассказывал
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08.06.2021 02:36 Ответить
Коли вже вийде той хлопчик із знаменитою фразою?
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08.06.2021 02:44 Ответить
закон
офшоры ликвидировать
зарпплата только по белому..за темную 20 лет тюрьмы
до 30 апреля каждого года подача налогов за предыдущий год для всег граждан страны
депутат должность без оплаты- должность президента ликвидировать-премьер отвечает за усе в стране--не выполнил тюрьма от 20 лет
на местах власть громад
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08.06.2021 04:39 Ответить
Що за маячня на рахунок офшорів? Офшори взагалі знаходяться в інших юрисдикціях і Україна аж ніяк не може їх ліквідувати, до того ж фактично всі податкові адміністрації країн, де є офшори, знаходяться зараз в режимі автоматичного обміну податковою інформацією. Ніякого криміналу в самому факті офшорів нема. Хто Вам так промив мізки на їх рахунок?
А взагалі такі недолугі пропозиції в декілька речень більше схожі на гасла- взять, всьо і падєліть, реальні нормальні закони такими не бувають і так виглядати не можуть.
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08.06.2021 07:23 Ответить
то такий юнацький максималізм
театральна рішучість пубертатного періоду
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08.06.2021 07:37 Ответить
Тю! А чому так мало коментарів? Чому так мало тут виступили на захист святого Петра? До конца сессии планируем проголосовать закон об олигархах в первом чтении, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9979
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08.06.2021 06:38 Ответить
Герасимов, фракція ПЕС, заявив нещодавно, що Ілон Маск олігарх
дуже схоже на шизофренію
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08.06.2021 07:23 Ответить
ти ж дивився передачу шустрика, брехло! Нафіга ти тут *********** контекст, в якому це було сказано?
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08.06.2021 09:17 Ответить
Двадцять років тому ***** з такого самого закону починав.
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08.06.2021 06:56 Ответить
Ні з якого закону пуйло не починало, не потрібно говорити неправду. Ніякого закону про олігархів на паРаші не було і нема до цих пір, пуйло просто розпочало кампанію по усуненню впливу олігархів на ЗМІ і зробив це ще в 2000-2001 роках, розгромивши НТВ і відібравши ОРТ у Березовського, але ніякого спеціального закону не було. Кульмінацією став арешт Ходорковського... просто пуйло застроіло олігархів та показало хто в домі хазяїн, узурпувавши владу вже зі своєю бандою друзів по пітеру.
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08.06.2021 07:41 Ответить
закон правильний
на початку століття в США прийняли аналогічний
багата людина мусить бути просто багатою і все, і ніяким чином не мати змоги впливати на політичне життя, може мати у власності навіть ТВ, типу діскавері, про рибок і зайок
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08.06.2021 07:20 Ответить
Это закон против олигарха, чья фамилия начинается на ПО и заканчивается на РОШЕНКО. Если нет законных методов, чтобы нейтрализовать неудобного оппонента, надо этот законный метод создать, что зеленая влада и делает.
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08.06.2021 09:32 Ответить
 
 