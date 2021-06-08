До конца сессии планируем проголосовать закон об олигархах в первом чтении, - "слуга народа" Корниенко

Фракция "Слуги Народа" планирует поддержать в первом чтении закон об олигархах до конца текущей сессии.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СН.

"До конца сессии мы планируем в первом чтении закон проголосовать. И на следующей неделе будет комитет. Мы ждем альтернативный законопроект. Ждем, какие там будут дефиниции. Ждем, не будет ли там каких-то фамилий прямо в законопроекте в переходных положениях. Надеемся, что такого не будет", – заявил Корниенко.

Также он отметил, что в случае, если народные депутаты не поддержат закон Зеленского об олигархах, то его вынесут на референдум, чтобы судьбу закона определил народ.

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"Если такой вопрос получит положительный ответ от украинского народа, то далее Верховная Рада в течение сжатого срока должна реализовать его в виде законопроекта. Тогда нельзя будет за него не проголосовать. Потому что это уже указание от народа, который тебя избирал. То есть, Верховная Рада вынуждена будет проголосовать за этот закон, если этого не случится в обычном рабочем режиме", - отметил Корниенко.

Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разработать законопроект "о статусе олигархов".

2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации.

В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.

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