Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г.
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Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко учредил новый государственный праздник 17 сентября – день, когда СССР в 1939 году вторгся на территорию Польши и разделил ее с нацисткой Германией. Лукашенко назвал новый праздник "Днем народного единства".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЗН.
"Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора", - сообщила пресс-служба Лукашенко. Подчеркивается, что "восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций".
"Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности", - заявили у Лукашенко.
Рижский мирный договор подписали 18 марта 1921 года между представителями РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польши - с другой. Он закончил советско-польскую войну 1919-1920 годов и закрепил разделение украинских и белорусских земель между Польшей и советскими республиками.
Вторжение советских войск в Польшу в 1939 году состоялось согласно тайной части пакта Риббентропа-Молотова и привело к окончательной оккупации Польши СССР и нацистской Германией на начало октября 1939 года.
Пожалуйста, подождите...
Это, конечно, диагноз
https://www.youtube.com/watch?v=a1i0Zw8ADKM
The Fascists of the future will be called anti-fascists».
© Уинстон Черчилль
Зовите санитаров. Старик уже очень плох.
Воно вже десяток разів проговорювалась по Фрейду й відверто нахвалювала "вяликага канцлера" ...
До речі , нацистів тільки в софкоїді й пост-софкоїді прийнато плутати з фашистами .
Загалноприйнята назва у усьому іншому світі -- Nazi й Черчілль усе життя вживав саме таку назву для гітлеревсокого режиму . Хоча б тому , що десь до 1941 року намагався домовитися з Муссоліні про нейтралітет . Як доречі домовився й з Франко , й Салазаром -- тобто з реальними фашистами .
Й головне , що до відношення до особистості , до людської гідності й життя нацисткий режим в Германії на порядок був близчий до сталінізму , ніж до італійського , шпанського або португальського фашизму . А ні в Італії , а ні в Іспанії , й навіть в колоніальній Португалії ніколи не було тотального знищення людей . А в громадянський війні в Іспанії Франко з генералами розтрілювали в два рази меньше громадянського населення ніж респуліканці , особливо жорстокими у лівих були анархісти .
Ніколи не симпатизував а ні Мусоліні , а ні Салазару з Франко , але й мене ображає назва "фашисти"
А в СРСР фашистів із нацистами плутали навмисно. Фашисти ніколи нігде не ставили за мету побудувати якусь форму соціалістичної держави, а нацисти - ставили. Дуже незручно було червоносраким висвітлювати , нехай навіть глибокотеоретичні, засади нацистської держави, які значною часткою співпадали із власними цілями.
Скажу навіть крамолу . Ось в зондер-команди наци спеціально виковували "кадри" й гіцелі - теж . А Сралін брав з вулиці в НКВД й ти не меньш , система знищення в Гітлера давала більше "відмов" , ні в Сраліна . Наци до самого кінця свого приховували , що масово знищували , особливо дітей й жінок . А комуняки відверто саджали "дітей воргів народу" в коцтабори й відверто репресував кримських татар , чеченців , а наступними готував евреїв для депортації в Сибір . Тай "таємниця" Голодомора була типа полішенеля . В війска НКВС брали таких же пересічних селян , тільки з Московії й вони без єдиного сумніву рострілювали по дорогах між українскими селами біженців . Тисячи світків цього масового злочину були й Сралін не хвилювався й майже й не приховував .
Гітлер ховав від німців таке , хоча й там тупе бидло можно було знайти .
Берестя - одне з найдавніших міст Галицько-Волинського князівства. Вперше згадується в Лаврентіївському літописі в 1017 році як місто деревлян.
Новгородський перший літопис згадує це місто під роком 1017-м «Ярослав йде в Берестию». Також згадується в «Повісті минулих літ» під 1019 роком: розгромлений Ярославом Володимировичем Святополк через Берестя втік до Польщі. Польський учений Г. Ловм'янський на основі аналізу відомостей із джерел, насамперед руських літописів про боротьбу між синами Володимира Святославича за київський престол, вважає, що місто Берестя існувало до 1016 року і входило до складу удільного князівства Святополка.
Бувши прикордонним містом, на Берестя часто здійснювали нападали ятвяги, поляки, литовці, тевтонські лицарі. Місто було центром Берестейської землі та одним з найважливіших міст Київської Русі і Галицько-Волинського князівства. Берестя вважалося для Русі «вікном в Європу», опорним пунктом на шляху до Києва.
Там було таке собі Турівське князівство, яке вважається стартовим для формування білоруської нації, так до нього входили половина земель ******** рівненської області і третина житомирщини. Теж входило в Київську Русь, як і частина нинішніх кацівських земель до Володимира, а пізніше аж до Рязані (хоча Рязань то вже не слов'яни).
Берестейська земля - руська земля в середній течії річки Західний Буг (басейн Вісли), що входила до складу Київської Русі, територія дулібів-волинян. Центром було Берестя. Інші чільні міста: Дорогичин, Більськ, Кобринь, Мельник, Воїнь. Сьогодні Берестейська земля є складовою частиною українського етнокультурного краю Берестейщини.
З X століття входила до складу Київської Русі. Саме тоді виникає назва Берестейська земля, якою називали волость з містами Берестям і Дорогичином. Під час першого поділу держави на удільні князівства Володимиром Великим Берестейська земля відійшла до Турово-Пинського князівства, яке саме підпорядковувалося київським князям. 1020 року Берестя захопив король Польщі Болеслав Хоробрий, проте вже в 1022 році місто відбиває Ярослав Мудрий. У 1087-1157 роках Берестейська земля входила до складу Турово-Пинського та, пізніше, Волинського князівства.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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Утром 17 сентября в ноте советского правительства, вручённой в Москве послу Польши в СССР, было заявлено, что «поскольку Польское государство и его правительство перестали существовать, Советский Союз обязан взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии».
Тем же утром 17 сентября, в соответствии с условиями секретного дополнительного протокола к договору о ненападении между СССР и Германией, Советский Союз осуществил ввод своих войск в восточные районы Польши[52]. Внутренняя пропаганда в СССР декларирует, что «РККА берёт под защиту братские народы». В 6 часов утра Красная армия двумя войсковыми группами перешла государственную границу. Этим же днём Молотов отослал послу Германии в СССР Шуленбургу поздравление по поводу «блестящего успеха германского вермахта»[53]. Несмотря на то, что ни СССР, ни Польша не объявили войну друг другу, некоторые историки (например А. М. Некрич) считают этот день датой вступления СССР во Вторую мировую войну.
Вечером 17 сентября польское правительство и верховное командование бежало в Румынию.
Ставлення трьох прибалтійських республік - зрозуміле ... на півночі ...
На півдні - Уукраїнці - теж вже далеко не друзі ...
Тепер ще з поляками посратися ... на заході ...
Пряма дорога до "друзів росіян" - невже історія тих самих кавказьких республік йому про нічо не говорить ?
скоріше це просто ще один відвертий реверанс в бік кремля
і тягне за собою всіх своїх спільників, постійно їм нагадуючи, що назад вороття нема, або ми тримаємо владу любою ціною, або нам капець
точніше взяття під контроль московітами територію Білорусі
Луці Мудищеву вже просто фізично нема де взяти кошти на зарплату своїм псам-садистам, які потопили в крові протести
а чмо кремльовське трохи дасть грошей на утримання псів режиму
і знову Європа і ЄС утерлись
в центрі Європи масово фізично знищують мирних протестувальників, там же насильно під загрозами застосування зброї саджають літак іншої країни, - і нічого. Європа не буде напружуватись, їй би аби все було тихо мирно
всі розмови про європейські високоморальні цінності дуже схожі на херню
твій мозок пошкоджено
ти верещав, що я з Одеси, потім верещав, що моя дружина в якійсь лабораторії працює, потім верещав, що за вказаною мною адресою волонтерської організації знаходиться супермаркет
тепер якийсь біженець
початок галюцинацій - це дуже серйозно
саме я казав, що за адресою Київ, вул Марка Вовчка 12/14 знаходяться складські приміщення, а ти верещав, що там супермаркет
Терміново до невролога!
Деменцію неможливо вилікувати!
Можна лише призупинити прогрес хвороби на стадії виявлення