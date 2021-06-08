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Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г.

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г.

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко учредил новый государственный праздник 17 сентября – день, когда СССР в 1939 году вторгся на территорию Польши и разделил ее с нацисткой Германией. Лукашенко назвал новый праздник "Днем народного единства".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЗН.

"Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора", - сообщила пресс-служба Лукашенко. Подчеркивается, что "восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций".

"Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности", - заявили у Лукашенко.

Читайте: "Надо будет - построим и вторую АЭС", - Лукашенко

Рижский мирный договор подписали 18 марта 1921 года между представителями РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польши - с другой. Он закончил советско-польскую войну 1919-1920 годов и закрепил разделение украинских и белорусских земель между Польшей и советскими республиками.

Вторжение советских войск в Польшу в 1939 году состоялось согласно тайной части пакта Риббентропа-Молотова и привело к окончательной оккупации Польши СССР и нацистской Германией на начало октября 1939 года.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+31
«Фашисты будущего будут называть себя антифашистами.
The Fascists of the future will be called anti-fascists».
© Уинстон Черчилль

Зовите санитаров. Старик уже очень плох.
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08.06.2021 01:35
+27
"Ну сумасшедший, что с него возьмешь?"(с)
Это, конечно, диагноз
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08.06.2021 01:30
+14
Бацька решил праздновать развязывание 2МВ.
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08.06.2021 01:34
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Правила форума Совет форумчан
"Ну сумасшедший, что с него возьмешь?"(с)
Это, конечно, диагноз
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08.06.2021 01:30 Ответить
Если боги решили погубить кого то, они лишают его разума.
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08.06.2021 04:05 Ответить
Такий висновок звільняє цього вбивцю/покідька від відповідальності за злочини.
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08.06.2021 05:47 Ответить
Нет, это сознательная низость и мерзость высшей степени. За его действия должен последовать Гаагский суд. Вот истинное лицо фашизма. Как же вы, братья-белорусы, допустили такое...
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08.06.2021 10:31 Ответить
Маразм крепчал . Бацька в коммунофашисты себя метит.
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08.06.2021 01:32 Ответить
Бацька решил праздновать развязывание 2МВ.
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08.06.2021 01:34 Ответить
идиот?
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08.06.2021 01:34 Ответить
Вопросительный знак лишний.
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08.06.2021 08:58 Ответить
Идиот самы настаяшчы
https://www.youtube.com/watch?v=a1i0Zw8ADKM
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08.06.2021 09:20 Ответить
«Фашисты будущего будут называть себя антифашистами.
The Fascists of the future will be called anti-fascists».
© Уинстон Черчилль

Зовите санитаров. Старик уже очень плох.
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08.06.2021 01:35 Ответить
Це занадто складна формула для людини з IQ вусатого вурдалака .

Воно вже десяток разів проговорювалась по Фрейду й відверто нахвалювала "вяликага канцлера" ...

До речі , нацистів тільки в софкоїді й пост-софкоїді прийнато плутати з фашистами .

Загалноприйнята назва у усьому іншому світі -- Nazi й Черчілль усе життя вживав саме таку назву для гітлеревсокого режиму . Хоча б тому , що десь до 1941 року намагався домовитися з Муссоліні про нейтралітет . Як доречі домовився й з Франко , й Салазаром -- тобто з реальними фашистами .
Й головне , що до відношення до особистості , до людської гідності й життя нацисткий режим в Германії на порядок був близчий до сталінізму , ніж до італійського , шпанського або португальського фашизму . А ні в Італії , а ні в Іспанії , й навіть в колоніальній Португалії ніколи не було тотального знищення людей . А в громадянський війні в Іспанії Франко з генералами розтрілювали в два рази меньше громадянського населення ніж респуліканці , особливо жорстокими у лівих були анархісти .
Ніколи не симпатизував а ні Мусоліні , а ні Салазару з Франко , але й мене ображає назва "фашисти"
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08.06.2021 03:43 Ответить
Франко розстрілюівав людей і далеко після своєї перемоги, у тому числі і соціалістів. Які в громадянській війні в звірствах не дуже помічені. Але, в основному ти правий - ні Франко, ні Салазар , ні Муссоліні так і не змогли побудувати тоталітарних країн.
А в СРСР фашистів із нацистами плутали навмисно. Фашисти ніколи нігде не ставили за мету побудувати якусь форму соціалістичної держави, а нацисти - ставили. Дуже незручно було червоносраким висвітлювати , нехай навіть глибокотеоретичні, засади нацистської держави, які значною часткою співпадали із власними цілями.
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08.06.2021 04:11 Ответить
Та ні -- наци набагато були соціально успішними ніж софкоїди . Й загальна єдність в німців була більша .. але виключно з расисткої точки зору .
Скажу навіть крамолу . Ось в зондер-команди наци спеціально виковували "кадри" й гіцелі - теж . А Сралін брав з вулиці в НКВД й ти не меньш , система знищення в Гітлера давала більше "відмов" , ні в Сраліна . Наци до самого кінця свого приховували , що масово знищували , особливо дітей й жінок . А комуняки відверто саджали "дітей воргів народу" в коцтабори й відверто репресував кримських татар , чеченців , а наступними готував евреїв для депортації в Сибір . Тай "таємниця" Голодомора була типа полішенеля . В війска НКВС брали таких же пересічних селян , тільки з Московії й вони без єдиного сумніву рострілювали по дорогах між українскими селами біженців . Тисячи світків цього масового злочину були й Сралін не хвилювався й майже й не приховував .

Гітлер ховав від німців таке , хоча й там тупе бидло можно було знайти .
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08.06.2021 04:54 Ответить
Вообще то, они и в прошлом называли себя антифашистами. Коммунисты - это такие же фашисты (национал-социалисты) - идеология вроде как и отличается, но методы (шагание по трупам) абсолютно одинаковые!!!
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08.06.2021 09:40 Ответить
А что праздновать ? В Гражданскую кремлядь отдала полякам часть украинских земель. В 39-ом часть обратно присоединили, а часть снова отдали, взамен на балтийские республики(выравнивали границу СССР).
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08.06.2021 01:52 Ответить
придурь, разделители те давно подохли, а Польша таки есть.))
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08.06.2021 08:03 Ответить
в 37 учасники катастрофи 20 года и рижского договора ответили сполна. А шестиногий шизофреник своими дейтвиями подтвердждает диагноз своей неизлечимости. А как продвигается дело Шеремета. что то не слышно о заседаниях суда. Или засцали . Татаров с ермаком давно уже перевели стрелки на Авакова, хотя там причастен Цуцкеридзе, реальний однокласник татарова Что то давно не слышно аваковских мастеров разговорного жанра. Как умолки после "дверей" так и молчат. И где открытый процес. Молчат. Гнусавый уже заикается о переписке с обвиняемой. Ну просто шарашкина контора.
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08.06.2021 02:31 Ответить
Якої катастрофи? Де ти там бачиш якусь катастрофу? Те, що в Західній Україні не було ні 33го року, ні 37 року? І що в 37-38 роках йося розстріляв лише 54 тисячі "польських шпигунів"?
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08.06.2021 04:22 Ответить
Не в гражданскую а в 1 мировую. Кстати Россия была единственной проигравшей стороной, потому что другие страны победили Германию и получили репарации а Россия предала союзников и проиграла проигравшей стороне рассчитавшись и землями и репарациями.
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08.06.2021 04:10 Ответить
Румыния тоже слилась вслед за россией. И даже с подачи Германии оккупировала в 1918-м году Бессарабию! То есть по факту собзничала с врагом. А перед проигрышем Германии, переобулась и обьявила войну- захватив у Болгарии и Венгрии земли. И чудо- Антанта им все простила. Просто потому что румыны были готовы навалять комунистам -венграм или российским большевикам. Так что учитесь переобуванию на лету. Украинской Державе тогда так же не повезло.
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08.06.2021 08:10 Ответить
А ти не "считай", а вчи історію. 22 січня 1919 року УНР і ЗУНР підписали Акт Злуки. Навіщо нам 17 вересня?
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08.06.2021 04:17 Ответить
Ты лучше празднуй каждый год дату 18 октября !
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08.06.2021 06:43 Ответить
Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г. - Цензор.НЕТ 28
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08.06.2021 01:47 Ответить
Адік там у пеклі в афігє від цього хвашизда. Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г. - Цензор.НЕТ 2228
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08.06.2021 01:50 Ответить
Таракан, вивчи історію. Місто Брест - це українська земля ще з часів Київської Русі. Давньоукраїнська літописна назва міста - Берестьє (Берестя, Brześć, Брест, Брест-Литовськ).

Берестя - одне з найдавніших міст Галицько-Волинського князівства. Вперше згадується в Лаврентіївському літописі в 1017 році як місто деревлян.

Новгородський перший літопис згадує це місто під роком 1017-м «Ярослав йде в Берестию». Також згадується в «Повісті минулих літ» під 1019 роком: розгромлений Ярославом Володимировичем Святополк через Берестя втік до Польщі. Польський учений Г. Ловм'янський на основі аналізу відомостей із джерел, насамперед руських літописів про боротьбу між синами Володимира Святославича за київський престол, вважає, що місто Берестя існувало до 1016 року і входило до складу удільного князівства Святополка.
Бувши прикордонним містом, на Берестя часто здійснювали нападали ятвяги, поляки, литовці, тевтонські лицарі. Місто було центром Берестейської землі та одним з найважливіших міст Київської Русі і Галицько-Волинського князівства. Берестя вважалося для Русі «вікном в Європу», опорним пунктом на шляху до Києва.
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08.06.2021 01:52 Ответить
Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г. - Цензор.НЕТ 4412. А як ти в 11-14 столітті відрізняєш білоруса від українця?

Там було таке собі Турівське князівство, яке вважається стартовим для формування білоруської нації, так до нього входили половина земель ******** рівненської області і третина житомирщини. Теж входило в Київську Русь, як і частина нинішніх кацівських земель до Володимира, а пізніше аж до Рязані (хоча Рязань то вже не слов'яни).
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08.06.2021 04:48 Ответить
Людина просто каже про те що 1918-1919 це не вперше коли Берестя було в складі нашої держави. Тим більше що це українська етнічна земля. А в 1939-му кремль її віддав мирним білорусам щоб асимілювати український дух і убеспечити на майбутнє стратегічну трасу Брест-Смоленськ.
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08.06.2021 06:58 Ответить
Відрізняю тим, що на Берестейщині говорили українською мовою, а у деяких місцях говорять нею і донині, попри тотальну русифікацію Білорусії.

Берестейська земля - руська земля в середній течії річки Західний Буг (басейн Вісли), що входила до складу Київської Русі, територія дулібів-волинян. Центром було Берестя. Інші чільні міста: Дорогичин, Більськ, Кобринь, Мельник, Воїнь. Сьогодні Берестейська земля є складовою частиною українського етнокультурного краю Берестейщини.


З X століття входила до складу Київської Русі. Саме тоді виникає назва Берестейська земля, якою називали волость з містами Берестям і Дорогичином. Під час першого поділу держави на удільні князівства Володимиром Великим Берестейська земля відійшла до Турово-Пинського князівства, яке саме підпорядковувалося київським князям. 1020 року Берестя захопив король Польщі Болеслав Хоробрий, проте вже в 1022 році місто відбиває Ярослав Мудрий. У 1087-1157 роках Берестейська земля входила до складу Турово-Пинського та, пізніше, Волинського князівства.

Лукашенко зробив державним святом день вторгнення СРСР до Польщі в 1939 році - Цензор.НЕТ 9432

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F



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08.06.2021 11:48 Ответить
Мало того, что занялся откровенным терроризмом, захватив пассажирский самолёт. Так ещё стал нацистом, оправдывая и даже празднуя развязывание Второй мировой войны.
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08.06.2021 02:03 Ответить
2-я мировая 1 сентября началась, а он празднует 17 сентября.
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08.06.2021 02:07 Ответить
Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г. - Цензор.НЕТ 1736Вторая мировая война
Утром 17 сентября в ноте советского правительства, вручённой в Москве послу Польши в СССР, было заявлено, что «поскольку Польское государство и его правительство перестали существовать, Советский Союз обязан взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии».
Тем же утром 17 сентября, в соответствии с условиями секретного дополнительного протокола к договору о ненападении между СССР и Германией, Советский Союз осуществил ввод своих войск в восточные районы Польши[52]. Внутренняя пропаганда в СССР декларирует, что «РККА берёт под защиту братские народы». В 6 часов утра Красная армия двумя войсковыми группами перешла государственную границу. Этим же днём Молотов отослал послу Германии в СССР Шуленбургу поздравление по поводу «блестящего успеха германского вермахта»[53]. Несмотря на то, что ни СССР, ни Польша не объявили войну друг другу, некоторые историки (например А. М. Некрич) считают этот день датой вступления СССР во Вторую мировую войну.
Вечером 17 сентября польское правительство и верховное командование бежало в Румынию.
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08.06.2021 02:41 Ответить
Ну да, Совок использовал Адольфика, и вернул себе утерянное в 1921. Да ещё так грамотно, что ни одна страна (включая самих поляков!) не объявила ему войну.
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08.06.2021 09:40 Ответить
Поляки будуть йому "дуже вдячні" Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г. - Цензор.НЕТ 2461
Ставлення трьох прибалтійських республік - зрозуміле ... на півночі ...
На півдні - Уукраїнці - теж вже далеко не друзі ...
Тепер ще з поляками посратися ... на заході ...
Пряма дорога до "друзів росіян" - невже історія тих самих кавказьких республік йому про нічо не говорить ? Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г. - Цензор.НЕТ 8941
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08.06.2021 02:05 Ответить
Брат кремля Гитлер знал как из советского быдла сделать 28 ХЕРоев-ПОНТыфиловцев Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г. - Цензор.НЕТ 4792 и прочих Краснодонцев Молодой гвардииЛукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г. - Цензор.НЕТ 4792
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08.06.2021 02:16 Ответить
Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г. - Цензор.НЕТ 4619 Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г. - Цензор.НЕТ 1653
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08.06.2021 02:18 Ответить
Та дайте пыне нормвльно представиться... То ли еще будет. Кремлядь перегрызет друг друга и не заметит , шо Крым вернули обратно.
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08.06.2021 02:40 Ответить
Будут вам и елкины, и палкины, и свобода.
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08.06.2021 02:42 Ответить
смешной вы человек
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08.06.2021 02:43 Ответить
На это и расчет, что все съедет на тормозах, вон видишь как на футболку сборной нашей реагируют. Уже во всю орут что мы у них отбираем что то.
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08.06.2021 05:21 Ответить
У Луки бульба в голове совсем сгнила.
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08.06.2021 02:23 Ответить
Марк Солонин и Виктор Суворов доказали всему Миру что Мавзолейные Шакалы и Гитлерцы братаны навека...,только бараны верят в паБЕДУ над Гитлером Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г. - Цензор.НЕТ 4940
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08.06.2021 02:45 Ответить
Ему надо еще совместно с кремлевским обнуленышем учередить праздник 1 сентября 1939 года и назвать его "День братьев по оружию". Пусть отмечают ккак вместе Вторую мировую начали
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08.06.2021 03:24 Ответить
сатана там править бал...
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08.06.2021 03:32 Ответить
Усатому самодуру - налево Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г. - Цензор.НЕТ 7368
Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г. - Цензор.НЕТ 8425
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08.06.2021 03:42 Ответить
Я також володію аналогічним письмом🤣🤣🤣
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08.06.2021 05:56 Ответить
вам не подобається інтервенція? Скажіть полякам
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08.06.2021 04:25 Ответить
В Рівному теж була колись вулиця 17 сентября.. Зараз - Чорновола=))
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08.06.2021 05:19 Ответить
А яка ото гарна була вулиця...Зелена,чиста,завжди ретельно доглянута. 78 столовка напроти парку Шевченка-радість студента.Там за недорого можна було смачно попоїсти.Трохи далі.в сторону Здолбунова-озеро Басів Кут ,навчальні корпуси УІІВГ і студентські гуртожитки. Взагалі,у 70-х роках місто Рівне (тоді Ровно) було дуже молоде.Уявіть собі:середній вік населення складав 28 років! Е-е-х,молодість,молодість...
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08.06.2021 08:52 Ответить
Этот протянет дольше Путина, но дольше Путина он не протянет.
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08.06.2021 06:34 Ответить
В росії "путіни" не закінчаться до тих пір поки не "закінчиться" Росія у її теперішньому вигляді"
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08.06.2021 07:06 Ответить
Хорошо, что ядерного оружия не имеет, хотя АЭС чего может стоить.
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08.06.2021 06:51 Ответить
Он знает что праздновать- ведь после раздела Польши 39 года баларусам отдали Берестейщину населенную украинцами. По замыслам кремля, белорусы как кастрированная спокойная нация должны были успокоить и ассимилировать вечно беспокойных украинцев и уберечь "окно на запад"- трассу Брест-Смоленск от разных рисков связанных с украинскими повстанцами. К стати УПА там в 40-50 годы действовало активно. А старики до сих пор там помнят украинский, пора им позвать нас ввести войска.
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08.06.2021 06:52 Ответить
Цікаво а як білоруси назвуть день перетворення Республіки Білорусь в "Бєларусский фєдеральний округ"? Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г. - Цензор.НЕТ 575
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08.06.2021 07:04 Ответить
навряд чи воно хворе
скоріше це просто ще один відвертий реверанс в бік кремля
і тягне за собою всіх своїх спільників, постійно їм нагадуючи, що назад вороття нема, або ми тримаємо владу любою ціною, або нам капець
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08.06.2021 07:08 Ответить
следующий этап, сделать день Беларуси в день рождения Гитлера...
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08.06.2021 07:12 Ответить
злиття московії і Білорусі практично неминуче
точніше взяття під контроль московітами територію Білорусі
Луці Мудищеву вже просто фізично нема де взяти кошти на зарплату своїм псам-садистам, які потопили в крові протести
а чмо кремльовське трохи дасть грошей на утримання псів режиму
і знову Європа і ЄС утерлись
в центрі Європи масово фізично знищують мирних протестувальників, там же насильно під загрозами застосування зброї саджають літак іншої країни, - і нічого. Європа не буде напружуватись, їй би аби все було тихо мирно
всі розмови про європейські високоморальні цінності дуже схожі на херню
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08.06.2021 07:15 Ответить
Кажи прямо, що ти все натяками. Не бійся, таких як ти 73%.
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08.06.2021 07:21 Ответить
кажу прямо: твій мозок пошкоджено
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08.06.2021 07:24 Ответить
Та не соромся, що ти так шифруєшся?
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08.06.2021 07:25 Ответить
гаразд, якщо не розумієш, роблю більш чіткий натяк: у тебе атрофія кори головного мозку
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08.06.2021 07:27 Ответить
Для таких діагнозів треба зробити МРТ голови
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08.06.2021 07:34 Ответить
або КТ
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08.06.2021 07:38 Ответить
доки не пізно, терміново звернися до невролога
твій мозок пошкоджено
ти верещав, що я з Одеси, потім верещав, що моя дружина в якійсь лабораторії працює, потім верещав, що за вказаною мною адресою волонтерської організації знаходиться супермаркет
тепер якийсь біженець
початок галюцинацій - це дуже серйозно
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08.06.2021 07:42 Ответить
Не супермаркет, а склади. А тобі пораджу, коли щось брешеш, занотовуй що саме. Бо дуже часто ти в своїй брехні плутаєшся, з тебе вже навіть форумна вата сміється.
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08.06.2021 07:44 Ответить
і провали в пам'яті - це початок деменції
саме я казав, що за адресою Київ, вул Марка Вовчка 12/14 знаходяться складські приміщення, а ти верещав, що там супермаркет
Терміново до невролога!
Деменцію неможливо вилікувати!
Можна лише призупинити прогрес хвороби на стадії виявлення
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08.06.2021 07:48 Ответить
Ой, не сміши. Коли мова про Саакашвілі- ти одесит, тепер киянин, мова про волонтерство Пороха- тут ти вже волонтер найперший в Україні. Ти смішний, троллику.
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08.06.2021 08:57 Ответить
Ну в принципе он прав, не забывайте что тогда Украина вернула себе Львов, Ивано-Франковск, и ТД.
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08.06.2021 07:21 Ответить
Интересно, а почему мы не празднуем воссоединение Украины в 1939г?
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08.06.2021 08:26 Ответить
Празднуем, день соборности Украины, правда тут отсылка к другому событию но сути это не меняет.
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08.06.2021 10:45 Ответить
День соборности грустный праздник. С 1919г мы потеряли значительную часть своей территории: Кубань, Ставрополье, Чорноморщина, Восточная Слобожанщина, Стародубщина, Берестейщина и Гомельщина, Холмщина, Подляшье, Надсяння, Северная Лемковщина, Южная Лемковщина, Мармарощина, Южная Буковина.
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08.06.2021 11:35 Ответить
Да, это так.
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08.06.2021 11:58 Ответить
В пшекланді, наприклад, є день пам'яті Варшавського повстання, 1 серпня. Державне свято, встановлене спеціальним законом 2009 року, прийнятим з ініціативи президента Лєха Качинського. "Армія Крайова", що почала це повстання, практикувала етнічні чистки українського і литовського населення, боролася окрім гітлерівців, ще й проти ОУН-УПА. Деякі пшекландські політики, та й пересічні бидломаси, досі вірять у роль українців у придушенні цього повстання. Отже, маємо державу-сусіда, члена ЄС, яка святкує військову операцію терористичної організації "АК" із темним минулим, із душком українофобського шовінізму та фашистськими нахилами. Так що Лука не перший з'їхав з глузду
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08.06.2021 07:33 Ответить
Ну...ладно,представляю,как пуйло радо))))))
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08.06.2021 07:39 Ответить
Samozvanec lukosenka iz strani zdelal gulag, a govorit a kakoj to prosvetajucej ,silnoj strane Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г. - Цензор.НЕТ 5115Smesno daze slusat ego
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08.06.2021 07:46 Ответить
Значит Брест придется вернуть полякам.
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08.06.2021 08:09 Ответить
Он был украинским до поляков. Там старики и сейчас помнят украинский, как и на Кубани. Советы его отдали беларусам (в обмен на оттяпаное у беларусов Смоленщину) потому что там стратегическая трасса, а украинцы вечно неспокойный народ.
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08.06.2021 08:15 Ответить
Боже, яке кончене!
Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г. - Цензор.НЕТ 604
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08.06.2021 08:09 Ответить
этот придурок до осени не доживет... ни он, ни его коляша....
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08.06.2021 08:21 Ответить
Уточните год осени до которой оно не доживет?
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08.06.2021 13:25 Ответить
А поляки считают: "Лучше пусть оккупирует гитлер, чем русские украинцы и белорусы" ?
Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г. - Цензор.НЕТ 2733
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08.06.2021 08:24 Ответить
А 22 червня слабо признати - днем білоруського патріотизму, так, заради справедливості.
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08.06.2021 08:37 Ответить
Що не день,то "бацька-прядсядатяль" викидує нові фортеля. Е-е-ех,братця,старість-не радість. Голова з кожним днем "варить" все менше і менше...
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08.06.2021 08:39 Ответить
Вже ж давно кажуть, що треба називати Луку - Бульбофюррер Білорусії..
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08.06.2021 08:47 Ответить
Дурак и мстит по-дурацки.
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08.06.2021 09:31 Ответить
эй, беларуССы, объясните кто-нибудь своему хозяину, что в цивилизованном мире это называют началом Второй мировой войны.
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08.06.2021 09:53 Ответить
Батька Федерассии напомнил миру, что кремлевские террористы в 1939 начинали войну на стороне Гитлера, мамка Федерассии будет недовольная безмоглым батькой.
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08.06.2021 09:54 Ответить
Усатому таракану осталось присвоить звания Героя Беларуси комбригу Кривошеину и генералу Гудериану. А товарищей Сталина и Гитлера наградить орденом "За укрепление мира и дружбы".
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08.06.2021 10:01 Ответить
Даже не берусь представить сколько "баянов порвут" на похоронах Таракана! Лукашенко зробив державним святом день вторгнення СРСР до Польщі в 1939 році - Цензор.НЕТ 3926
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08.06.2021 13:40 Ответить
 
 