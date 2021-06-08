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взятка (5958) Житомирщина (1314) Нацполиция (15749) ГБР (2551)

Следователь и оперативник полиции попались на взятке 2 тыс. долл. на Житомирщине, - ГБР. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Следователь и оперативник полиции попались на взятке 2 тыс. долл. на Житомирщине, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке старшего следователя и оперуполномоченного одного из отделов полиции в Житомирской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что полицейские требовали 2 тыс. долларов взятки от свидетеля в уголовном производстве за то, чтобы не проводить в отношении нее следственные действия.

Оперативники ГБР задержали правоохранителей во время получения части взятки.

Следователь и оперативник полиции попались на взятке 2 тыс. долл. на Житомирщине, - ГБР 01

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Следователь и оперативник полиции попались на взятке 2 тыс. долл. на Житомирщине, - ГБР 02

Решаются вопросы сообщения им о подозрении в получении неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины), избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемых должностей.

В случае доказательства вины взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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Автор: Володимир Янченко
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днепр свежее..- тетка (бмв х5) на переходе на пр.б.хмельницкого сбивает двух девушек(((=скорая(((
менты (тупо мусора) до приезда следака сложили тете 2 постановы ..(эксплуатация авто с тех.неисправностями-тормоза.., непристегнутый ремень)- и ни словечка про дтп с потерпевшими...((((((((((
от такие прямо на месте пироги с полисией.................................................................
понты авакяна в действии)
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08.06.2021 03:15 Ответить
такое впечатление, что Днепр в новостях по сбиванию людей на переходах лидирует
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08.06.2021 08:05 Ответить
 
 