Следователь и оперативник полиции попались на взятке 2 тыс. долл. на Житомирщине, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке старшего следователя и оперуполномоченного одного из отделов полиции в Житомирской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что полицейские требовали 2 тыс. долларов взятки от свидетеля в уголовном производстве за то, чтобы не проводить в отношении нее следственные действия.

Оперативники ГБР задержали правоохранителей во время получения части взятки.

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Решаются вопросы сообщения им о подозрении в получении неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины), избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемых должностей.

В случае доказательства вины взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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