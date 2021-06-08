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Зеленский (16565) США (23209) Евросоюз (15905) Северный поток (1428) Арестович Алексей (327)

Зеленский готовит ряд предложений по безопасности для европейских партнеров: мы ждем поддержки, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Зеленский готовит ряд предложений по безопасности для европейских партнеров: мы ждем поддержки, - Арестович

Зеленский готовит ряд предложений для европейских партнеров, которые будут касаться безопасности Украины.

Об этом сообщил спикер украинской делегации Трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Арестовича, эти предложения касаются вопросов об энергетике (строительство Северного потока-2), безопасности в Черном море, вопрос Крыма и агрессии РФ на Востоке Украины.

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"Это комплекс вопросов, которые нас беспокоят и мы ждем поддержки западных партнеров, потому что они должны вести себя, как партнеры", - заявил Арестович.

Арестович отметил, что Украина ведет ежедневные переговоры с США и европейскими партнерами в вопросах безопасности.

"Говорить, что мы ничего не делаем - это преувеличение", - говорит Арестович.

Он также подчеркнул, что в случае запуска российского газопровода "Северный поток-2", нужно сделать так, чтоб эта проблема перестала быть вопросом угрозы безопасности, а стала вопросом рынка.
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Топ комментарии
+19
Успех зебени = ( потрясающая некомпетентность + феерическая тупость) * эпическое воровство
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08.06.2021 07:12
+11
они тебе, арестович, ничего не должны. Да и зеленскому тоже
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08.06.2021 07:12
+7
Люська продолжает нести дичь.Дура,что с неё возьмешь? Зеленский готовит ряд предложений по безопасности для европейских партнеров: мы ждем поддержки, - Арестович - Цензор.НЕТ 4488
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08.06.2021 07:18
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Успех зебени = ( потрясающая некомпетентность + феерическая тупость) * эпическое воровство
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08.06.2021 07:12 Ответить
1000%
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08.06.2021 07:13 Ответить
- Ні, куме! Кажіть-не кажіть, а Зеленський, все-таки, має досягнення, які не переплюнуть ні його попередникам, ні наступникам!...
- Які ж?!
- За час свого правління його попередники (кожний з яких відбув 5-річний строк) удостоїлися 3-5 образливими кличками та 5-10 анекдотами А Зеленського клички та анекдоти «обліпили як дворового пса - блохи»! За два роки правління - 227 кличок і 60 стрінок анекдотів!!! Рекорд!!!... Зеленський готує низку пропозицій щодо безпеки для європейських партнерів: ми чекаємо підтримки, - Арестович - Цензор.НЕТ 2103
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08.06.2021 09:14 Ответить
они тебе, арестович, ничего не должны. Да и зеленскому тоже
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08.06.2021 07:12 Ответить
Люська продолжает нести дичь.Дура,что с неё возьмешь? Зеленский готовит ряд предложений по безопасности для европейских партнеров: мы ждем поддержки, - Арестович - Цензор.НЕТ 4488
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08.06.2021 07:18 Ответить
"Потому что они должны вести себя, как партнеры". Почему ДОЛЖНЫ!? Почему западные партнеры ДОЛЖНЫ!? Это какой-то дискурс НЕ дипломатический... Стана которая все 30-ть лет... И они должны... Кругом все должны... Дискурс подворотни, воровской сходки, злой тещи по отношению к зятю и его родственникам до десятого колена...
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08.06.2021 07:24 Ответить
Коли клоуни думають, що вони політики... , не, клоуни вже впевнені, що вони політики.
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08.06.2021 07:26 Ответить
Клоуни не думають. Вони втілюють у життя політ фантазії постановника "прєдставлєнія".
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08.06.2021 07:41 Ответить
Люсенька Арестович, детка дорогая, ну что ты разкукарекался о бубочке, думаешь, тебе за твой высер канфетку даст Дерьмак? Займись своим привычным делом, в котором, говорят, ты большой фантазер и выдумщик. Иди на Окружную, там насосешь больше бабла, чем кукарекая о бубочке.
Зеленский готовит ряд предложений по безопасности для европейских партнеров: мы ждем поддержки, - Арестович - Цензор.НЕТ 4294 Зеленский готовит ряд предложений по безопасности для европейских партнеров: мы ждем поддержки, - Арестович - Цензор.НЕТ 4294 Зеленский готовит ряд предложений по безопасности для европейских партнеров: мы ждем поддержки, - Арестович - Цензор.НЕТ 4294
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08.06.2021 07:29 Ответить
На окружной он на старой шкоде ездил,а миньетированием осла на вольво насосал. Труд этой ш*юхи хорошо оплачивается,можете не сомневаться.
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08.06.2021 10:21 Ответить
Ну если ему за минет оплачивеет САМ віслючок, то Люся знает, как ублажить найвелычнишого. Опыт он не пропил.
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08.06.2021 11:08 Ответить
Ага, ми бачимо які "прєдложенія" по безпеці, що вся прокремлівська шваль повертається в Україну і ще й роздають їм керівні посади...Левчєнкі, Портнови, Мураєви...
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08.06.2021 07:48 Ответить
Пункт 1: Просто перестать стрелять.
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08.06.2021 07:56 Ответить
Зеленский готовит? Да он себе яичницу не приготовит. Люська в своём стиле. Прогибательно-лизательном.
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08.06.2021 07:58 Ответить
Шут ніяк не вийде з ролі клоуна на сцені 95 кварталу. Одно бла--бла. Не базікати треба і кидати фрази--"чому ми не в НАТО,чому не в ЄС, чому нам не допомогають,чому зброї не дають"---А ПОВСЯКДЕННО ПРАЦЮВАТИ, Але тупа ,некомпетентна маса брехунів розвалила і знищила все .що було досягнуто Порошенко.
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08.06.2021 08:26 Ответить
Шариков готовит для профессора Преображенского ряд предложений по усовершенствованию методов хирургического лечения... Ведь сам прекрасно понимает, что туп и ограничен,но - продолжает играть на зрителя, играть свой бесконечный спектакль абсурда!
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08.06.2021 08:56 Ответить
Так прям и представил: жаріт єто нєдоразумєніе шашльік.... а на самом дєлє готовіт....ряд шампуров ....прєдложєній.....
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08.06.2021 09:23 Ответить
Зеленський готує низку пропозицій щодо безпеки для європейських партнерів: ми чекаємо підтримки, - Арестович - Цензор.НЕТ 2045
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08.06.2021 09:37 Ответить
Уклонист и сцыкло ЗЕ будет защищать ЕС? Зеленський готує низку пропозицій щодо безпеки для європейських партнерів: ми чекаємо підтримки, - Арестович - Цензор.НЕТ 4489

Что это чмо может предложить ЕС, кроме просьбы дать ему еще денег?
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08.06.2021 10:16 Ответить
Как ты люся докатилась до такого днища?
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08.06.2021 10:23 Ответить
Был ветераном а превратился в проститутку!!!
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08.06.2021 10:46 Ответить
 
 