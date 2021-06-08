Зеленский готовит ряд предложений по безопасности для европейских партнеров: мы ждем поддержки, - Арестович
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Зеленский готовит ряд предложений для европейских партнеров, которые будут касаться безопасности Украины.
Об этом сообщил спикер украинской делегации Трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Арестовича, эти предложения касаются вопросов об энергетике (строительство Северного потока-2), безопасности в Черном море, вопрос Крыма и агрессии РФ на Востоке Украины.
"Это комплекс вопросов, которые нас беспокоят и мы ждем поддержки западных партнеров, потому что они должны вести себя, как партнеры", - заявил Арестович.
Арестович отметил, что Украина ведет ежедневные переговоры с США и европейскими партнерами в вопросах безопасности.
"Говорить, что мы ничего не делаем - это преувеличение", - говорит Арестович.
Он также подчеркнул, что в случае запуска российского газопровода "Северный поток-2", нужно сделать так, чтоб эта проблема перестала быть вопросом угрозы безопасности, а стала вопросом рынка.
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- Які ж?!
- За час свого правління його попередники (кожний з яких відбув 5-річний строк) удостоїлися 3-5 образливими кличками та 5-10 анекдотами А Зеленського клички та анекдоти «обліпили як дворового пса - блохи»! За два роки правління - 227 кличок і 60 стрінок анекдотів!!! Рекорд!!!...
шампуров ....прєдложєній.....
Что это чмо может предложить ЕС, кроме просьбы дать ему еще денег?