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148 обстрелов и взрывов, больше всего в районе Донецкой фильтровальной станции: в ОБСЕ рассказали, как прошли выходные в зоне ООС

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

148 обстрелов и взрывов, больше всего в районе Донецкой фильтровальной станции: в ОБСЕ рассказали, как прошли выходные в зоне ООС

Входные дни, с 4 по 6 июня, на Донбассе не прошли гладко. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала многочисленные нарушения режима прекращения огня, среди которых обстрелы и взрывы.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 7 июня, передает Цензор.НЕТ.

Всего на Донбассе было зафиксировано наблюдателями ОБСЕ 148 нарушений режима прекращения огня. При этом 72 нарушения зафиксировали в Донецкой области. Среди них числится 41 взрыв - 40 взрывов неопределенного происхождения и 1 взрыв в воздухе.

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Наблюдатели ОБСЕ отмечают, что большинство нарушений произошли в районе Донецкой фильтровальной станции. Там зафиксировали многочисленные взрывы. Также напряженной была ситуация на северо-западе от Донецка, там зафиксировали боеприпасы. А в районе Горловки слышали 16 взрывов.

В Луганской области зафиксировали 76 нарушений режима прекращения огня, в том числе 17 взрывов неопределенного происхождения.

При этом большая часть нарушений произошла в районе Дачного (оккупированная территория). Там наблюдатели слышали 54 выстрела из стрелкового оружия и 5 очередей из крупнокалиберных пулеметов. Еще 11 взрывов слышали на окраине Голубовки.
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Это в порядке подготовки к встрече Байдена с Путина... Возможно, аргумент Путина из серии "ихтамнет" - внутри украинский конфликт...
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08.06.2021 07:28 Ответить
 
 