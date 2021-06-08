Враг за сутки дважды нарушил режим "тишины" на Донбассе. Российские оккупанты били из 82-мм минометов. Боевых потерь нет, - штаб ОС
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Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать позиции подразделений Объединенных сил.
Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на утро 8 июня 2021 г., передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки, 7 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В частности, вблизи населенного пункта Лебединское наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. А вблизи Луганского российские захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь", - говорится в сообщении.
По данным штаба ОС, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
"По состоянию на 7:00 утра 8 июня, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы два нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды обстрелял позиции наших войск из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в штабе.
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