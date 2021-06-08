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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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USAID усилит борьбу с коррупцией в Украине: создает антикоррупционную оперативную группу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

USAID усилит борьбу с коррупцией в Украине: создает антикоррупционную оперативную группу

Агентство США по международному развитию планирует сосредоточиться на борьбе с коррупцией в Украине и других государствах.

Об этом заявила администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Пауэр во время выступления на международной конференции Democracy in Action: Zero Corruption Conference, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение ближайших недель USAID создаст антикоррупционную оперативную группу, которая будет активизировать, усиливать и интегрировать антикоррупционную работу всего Агентства по борьбе с коррупцией в Украине и в других местах, основываясь на опыте ведущих внутренних и иностранных экспертов", - сказала Пауэр.

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По ее словам, эта оперативная группа "будет определять нашу антикоррупционную политику". "Мы проведем всеобъемлющий анализ наших программ, чтобы определить, как наша иностранная помощь - идет ли речь о судебной реформе, или о глобальных программах здравоохранения - может быть лучше применена для ограничения и предупреждения коррупции", - отметила дипломат.

Она уточнила, что оперативная группа также "создаст механизм быстрого реагирования, чтобы мы могли быстро использовать важные окна возможностей для демократических и антикоррупционных реформ".

"Новый бюджет президента Байдена предусматривает 50 млн долларов на эти новые действия быстрого реагирования, и мы с нетерпением ожидаем возможного увеличение финансирования и поощряем другие государства выделять на это средства", - добавила Пауэр.
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Топ комментарии
+6
Нормально
А ещё бы украинцам разобраться, кто уволил по дикому Коболева и этим испортил отношения с США.

Кто выкрал Чауса- и этим испортил отношения с Молдовой
Неужели агент Ермак ?
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08.06.2021 07:44
+6
ПОТОМУ ЧТО ДУРАКОВ КТО-ТО ДОЛЖЕН УЧИТЬ .

Потому лучше слушать МВФ, чем строить дороги на костях в тундре
Вам понятно ?
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08.06.2021 07:52
+5
За все відповідає криворогатий недоумок.
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08.06.2021 07:46
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Правила форума Совет форумчан
Нормально
А ещё бы украинцам разобраться, кто уволил по дикому Коболева и этим испортил отношения с США.

Кто выкрал Чауса- и этим испортил отношения с Молдовой
Неужели агент Ермак ?
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08.06.2021 07:44 Ответить
За все відповідає криворогатий недоумок.
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08.06.2021 07:46 Ответить
Это так - отвечает за все первое лицо . Он может не понимает этого ?
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08.06.2021 07:49 Ответить
ПОТОМУ ЧТО ДУРАКОВ КТО-ТО ДОЛЖЕН УЧИТЬ .

Потому лучше слушать МВФ, чем строить дороги на костях в тундре
Вам понятно ?
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08.06.2021 07:52 Ответить

Так кредити МВФ найдешевші в світі вони під 2% - 3%, тоді як найбільш дешеві кредити з буквально всіх інших джерел обходяться для нашої країни найменший мінімум в 8,5%. І ці доступні гроші МВФ вони конче потрібні для України, яка переживає сильнішу економічну кризу, епідемію, сильно витратну визвольну війну проти російських фашистів загарбників на тимчасово окупованих суверенних українських територіях Донбасу і Криму. У нормальній країні кредит МВФ відіграє величезну позитивну роль у розвитку держави її економіки: він гарантовано забезпечує зростання ВВП. Він сприяє підвищенню ************** виробництву та обміну, поглибленню міжнародного поділу праці. Також цей міжнародний кредит посилює громадське економічне відтворення, стимулює як розширення новітніх прибуткових галузей, так і розвиток передових форм галузей господарства..... і багато для чого іншого! Ну якщо не у МВФ то тоді кредити вже під 10% хіба що доведеться брати у нашого лютого кривавого ворога окупанта у проклятої паРаші. І тільки з умовою у обмін на ганебну капітуляцію з втратою територіальної цілісності і знищення суверенітету Української держави.-
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08.06.2021 08:26 Ответить
Так Кобалев уже стал мессией? Чудеса.... USAID усилит борьбу с коррупцией в Украине: создает антикоррупционную оперативную группу - Цензор.НЕТ 3492
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08.06.2021 08:14 Ответить
В Україні є певна категорія грантожерів й їх оточення , яких їжею не году дай їм насолодитися як українці жебракують й рахують ліченні копійки , щоб не зконати десь під парканом .

Йще землю відберуть в латифундію ...
Я навіть не сумніваюсь , що по селах скоро почнуть їздити бандгрупи й через паяльник та празку будут переконувати селян сдати їм паї тільки , щоб паяльник від дупи відвели !
Не бачу жодної перешкоди , що таке не відбулося . Жодного чинника , який зупинив би бандюків !
Бо реальна ціна на гектар десь 100 тисяч баксів , а є можливість навіть без празки взяти за 500 баксів . Чому не взяти паяльник , що б не ти платив , а тобі ?!

Скажу навіть більше -- десь половина бангруп будуть пореодягненні менти !
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08.06.2021 09:19 Ответить
Клоуна и его шапито первых на нары , они уже всех «БАРЫГ» переплюнули
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08.06.2021 08:35 Ответить
Я думаю, что только безпристрастным американцам удастся разобраться с КАЛомойскими да всякими Ахметовыми, потому что когда о коррупции кукарекает бубочка, то все его высеры нормальными людьми воспринимаются как шоу дебила с 95 квартала и ему не верят, он-же ЗЕбанутый на всю голову клоун.
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08.06.2021 07:49 Ответить
Якщо зелень ні кує - ні меле, то за це візьмуться амери.
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08.06.2021 07:49 Ответить
Проспівав мантру а ваш Порошенко?
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08.06.2021 08:05 Ответить
Агентство США по международному развитию планирует сосредоточиться на борьбе с коррупцией...

Ну это мы уже видели на примере Бурисмы. Эффективно, без вопросов USAID посилить боротьбу з корупцією в Україні: створює антикорупційну оперативну групу - Цензор.НЕТ 9271
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08.06.2021 08:16 Ответить
и начните сразу с оп-ы.....
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08.06.2021 08:24 Ответить
клоун, вылазь. К тебе едет группа антикоррупционного реагирования. Пришло и твое время
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08.06.2021 09:33 Ответить
Состав группы: Шабунин, Лещ. Старший группы - Бигус.
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08.06.2021 10:07 Ответить
Хоть кто то будет трахать наше ворье
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08.06.2021 10:16 Ответить
жуликов и воров не победить, если они управляют системой, а извне их можно попробовать победить, но не факт, что получится.
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08.06.2021 11:44 Ответить
"...Она уточнила, что оперативная группа также "создаст механизм быстрого реагирования..."

Було б добре, якщо б тако ж створили "групу швидкої ліквідації корупціонерів".
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08.06.2021 16:23 Ответить
 
 