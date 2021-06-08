USAID усилит борьбу с коррупцией в Украине: создает антикоррупционную оперативную группу
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Агентство США по международному развитию планирует сосредоточиться на борьбе с коррупцией в Украине и других государствах.
Об этом заявила администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Пауэр во время выступления на международной конференции Democracy in Action: Zero Corruption Conference, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В течение ближайших недель USAID создаст антикоррупционную оперативную группу, которая будет активизировать, усиливать и интегрировать антикоррупционную работу всего Агентства по борьбе с коррупцией в Украине и в других местах, основываясь на опыте ведущих внутренних и иностранных экспертов", - сказала Пауэр.
По ее словам, эта оперативная группа "будет определять нашу антикоррупционную политику". "Мы проведем всеобъемлющий анализ наших программ, чтобы определить, как наша иностранная помощь - идет ли речь о судебной реформе, или о глобальных программах здравоохранения - может быть лучше применена для ограничения и предупреждения коррупции", - отметила дипломат.
Она уточнила, что оперативная группа также "создаст механизм быстрого реагирования, чтобы мы могли быстро использовать важные окна возможностей для демократических и антикоррупционных реформ".
"Новый бюджет президента Байдена предусматривает 50 млн долларов на эти новые действия быстрого реагирования, и мы с нетерпением ожидаем возможного увеличение финансирования и поощряем другие государства выделять на это средства", - добавила Пауэр.
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А ещё бы украинцам разобраться, кто уволил по дикому Коболева и этим испортил отношения с США.
Кто выкрал Чауса- и этим испортил отношения с Молдовой
Неужели агент Ермак ?
Потому лучше слушать МВФ, чем строить дороги на костях в тундре
Вам понятно ?
Так кредити МВФ найдешевші в світі вони під 2% - 3%, тоді як найбільш дешеві кредити з буквально всіх інших джерел обходяться для нашої країни найменший мінімум в 8,5%. І ці доступні гроші МВФ вони конче потрібні для України, яка переживає сильнішу економічну кризу, епідемію, сильно витратну визвольну війну проти російських фашистів загарбників на тимчасово окупованих суверенних українських територіях Донбасу і Криму. У нормальній країні кредит МВФ відіграє величезну позитивну роль у розвитку держави її економіки: він гарантовано забезпечує зростання ВВП. Він сприяє підвищенню ************** виробництву та обміну, поглибленню міжнародного поділу праці. Також цей міжнародний кредит посилює громадське економічне відтворення, стимулює як розширення новітніх прибуткових галузей, так і розвиток передових форм галузей господарства..... і багато для чого іншого! Ну якщо не у МВФ то тоді кредити вже під 10% хіба що доведеться брати у нашого лютого кривавого ворога окупанта у проклятої паРаші. І тільки з умовою у обмін на ганебну капітуляцію з втратою територіальної цілісності і знищення суверенітету Української держави.-
Йще землю відберуть в латифундію ...
Я навіть не сумніваюсь , що по селах скоро почнуть їздити бандгрупи й через паяльник та празку будут переконувати селян сдати їм паї тільки , щоб паяльник від дупи відвели !
Не бачу жодної перешкоди , що таке не відбулося . Жодного чинника , який зупинив би бандюків !
Бо реальна ціна на гектар десь 100 тисяч баксів , а є можливість навіть без празки взяти за 500 баксів . Чому не взяти паяльник , що б не ти платив , а тобі ?!
Скажу навіть більше -- десь половина бангруп будуть пореодягненні менти !
Ну это мы уже видели на примере Бурисмы. Эффективно, без вопросов
Було б добре, якщо б тако ж створили "групу швидкої ліквідації корупціонерів".