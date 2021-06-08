Путин очень боится более тесной интеграции Украины с ЕС: он это воспринимает как наибольшую угрозу для его режима, - евродепутат Кубилюс

В странах Восточного партнерства происходят очень важные демократические процессы, и именно их президент РФ Путин воспринимает как главную угрозу для своего автократического режима.

Об этом во время виртуального выступления на международном форуме Democracy in Action: Zero Corruption Conference заявил сопредседатель Парламентской ассамблеи Восточного партнерства Euronest евродепутат Андрюс Кубилюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чего точно очень боится Путин - это более тесной интеграции стран Восточного партнерства с Евросоюзом. Это тот путь, на котором Украина, Грузия и Молдова могут достичь успеха. Но их успех может превратиться в настоящее вдохновение для народа Беларуси или даже России. По моему мнению, именно это президент Путин понимает как наибольшую угрозу для того автократического режима, который он создал в Кремле", - сказал европейский политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мишель - Путину: Отношения между ЕС и Россией на низком уровне. Эта ситуация не отвечает интересам ни одной из сторон

По его словам, демократическая трансформация, происходящая в странах "Трио ассоциации" (Украина, Грузия, Молдова), является вызовом для Евросоюза, поскольку от успеха этого процесса зависит длительный мир и стабильность на всем европейском континенте.

"Эти три страны, несмотря на все проблемы, на коррупцию, олигархов, влияние Кремля и даже на войну, - они достигают хорошего прогресса, и смогут, убежден, утвердиться как естественные демократии. С этой точки зрения они также играют очень важную роль в качестве примера для других обществ - включая Беларусь и Россию. Эта часть Европы сталкивается сейчас с вызовами и трагедиями. Но история будет на стороне тех, кто отстаивает демократию в "Трио ассоциации", и тех, кто борется за свободу в Беларуси и в России", - отметил Кубилюс.

Как сообщалось, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс является автором инициативы "Трио ассоциации" в рамках Восточного партнерства ЕС. Она предусматривает, что Евросоюз должен предоставить перспективу более глубокой интеграции тем странам-партнерам, которые имеют Соглашения об ассоциации с ЕС, разделяют с Евросоюзом общие ценности и успешно продвигаются в демократическом развитии. Примером таких отношений может быть решение ЕС предоставить перспективу членства для Западных Балкан, что стало мощным стимулом для развития и реформ в странах региона.