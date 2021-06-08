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Путин очень боится более тесной интеграции Украины с ЕС: он это воспринимает как наибольшую угрозу для его режима, - евродепутат Кубилюс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Путин очень боится более тесной интеграции Украины с ЕС: он это воспринимает как наибольшую угрозу для его режима, - евродепутат Кубилюс

В странах Восточного партнерства происходят очень важные демократические процессы, и именно их президент РФ Путин воспринимает как главную угрозу для своего автократического режима.

Об этом во время виртуального выступления на международном форуме Democracy in Action: Zero Corruption Conference заявил сопредседатель Парламентской ассамблеи Восточного партнерства Euronest евродепутат Андрюс Кубилюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чего точно очень боится Путин - это более тесной интеграции стран Восточного партнерства с Евросоюзом. Это тот путь, на котором Украина, Грузия и Молдова могут достичь успеха. Но их успех может превратиться в настоящее вдохновение для народа Беларуси или даже России. По моему мнению, именно это президент Путин понимает как наибольшую угрозу для того автократического режима, который он создал в Кремле", - сказал европейский политик.

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По его словам, демократическая трансформация, происходящая в странах "Трио ассоциации" (Украина, Грузия, Молдова), является вызовом для Евросоюза, поскольку от успеха этого процесса зависит длительный мир и стабильность на всем европейском континенте.

"Эти три страны, несмотря на все проблемы, на коррупцию, олигархов, влияние Кремля и даже на войну, - они достигают хорошего прогресса, и смогут, убежден, утвердиться как естественные демократии. С этой точки зрения они также играют очень важную роль в качестве примера для других обществ - включая Беларусь и Россию. Эта часть Европы сталкивается сейчас с вызовами и трагедиями. Но история будет на стороне тех, кто отстаивает демократию в "Трио ассоциации", и тех, кто борется за свободу в Беларуси и в России", - отметил Кубилюс.

Как сообщалось, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс является автором инициативы "Трио ассоциации" в рамках Восточного партнерства ЕС. Она предусматривает, что Евросоюз должен предоставить перспективу более глубокой интеграции тем странам-партнерам, которые имеют Соглашения об ассоциации с ЕС, разделяют с Евросоюзом общие ценности и успешно продвигаются в демократическом развитии. Примером таких отношений может быть решение ЕС предоставить перспективу членства для Западных Балкан, что стало мощным стимулом для развития и реформ в странах региона.
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Топ комментарии
+2
А хто нас буде інтегрувати в ЄС, зеленський ??
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08.06.2021 08:23
+1
Не важно кто, процесс пошел, и даже 73% зебильного народа понимает что надо интегрироваться в Европу, иначе малейший поворот в сторону рашки - погибели подобно.
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08.06.2021 08:33
+1
Не интеграция, а просто успешная Украина - вот где смерть Кащея! Путін дуже боїться тіснішої інтеграції України з ЄС: він це сприймає як найбільшу загрозу для його режиму, - євродепутат Кубілюс - Цензор.НЕТ 7299
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08.06.2021 16:02
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А хто нас буде інтегрувати в ЄС, зеленський ??
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08.06.2021 08:23 Ответить
Не важно кто, процесс пошел, и даже 73% зебильного народа понимает что надо интегрироваться в Европу, иначе малейший поворот в сторону рашки - погибели подобно.
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08.06.2021 08:33 Ответить
Это правильно что боится.
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08.06.2021 08:25 Ответить
очень уж оптимистично смотрит евродепутат. Украинские политики делают все необходимое, чтобы никакого пути в ес и нато не было. А только чтобы был дерибан Украины.
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08.06.2021 08:33 Ответить
А как европейский политик, может отменить дерибан,которым занимаются так называемые украинские особи?
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08.06.2021 08:43 Ответить
ми не воюємо з путіним, ми не воюємо з кремлем, ми не воюємо з путінським режимом, ми не воюємо з росією. Ми воюємо з російським народом, і це війна де переможець отримає все а переможений буде знищено. Інтеграція України в нато ускладнює захоплення росією - тільки так це і сприймається на запорєбріку.
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08.06.2021 08:46 Ответить
Само -собою! Адже це буде показник того що навіть держава з обмеженими мінеральними ресурсами може буть успішною і жить "по-людськи" Саме це для Кремля - "серпом по яйцях"!!!
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08.06.2021 09:12 Ответить
Да это так: "Путин очень боится более тесной интеграции Украины с ЕС: он это воспринимает как наибольшую угрозу для его режима". Украина, а больше даже Киев, вернее "Киевская Русь", дает Путину основания наравне со странами Западной Европы, наравне обсуждать корневые вопросы Европы. Без исторического прошлого Киевской Руси, московское государство, может рассматриваться лишь как улус Хана Батыя, возникший и служивший ему, как приемный пункт дани из Европы. А ныне, необходимый Кремлю союз с Китаем, невольно открывает эти страницы истории московского государства, нещадно бьют по путинской гордыни.
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08.06.2021 09:31 Ответить
Снова и снова, слово в слово. Про автократию и демократию вместо иудоглобализации.
Зеленский превращает Украину в электронный концлагерь по западно-российским лекалам.
В конце июля из стана «уважаемых украинских партнеров» пришла новость, лишний раз подтверждающая факт: правительства и лидеры стран могут вести самые разные политические игры, однако курс на построение всемирного цифрового государства, заданный глобальной «теневой властью» остается неизменным для всех. И выполняется он исправно: в России - под предлогом заявленного Владимиром Путиным «невиданного экономического рывка», а на Украине пан Зеленский на всех крупных форумах трубит о необходимости «цифровой революции», трансформации образования, системы госуправления и т.д. Однако многим находящимся в теме гражданам совершенно очевидно, что в обоих случаях речь на самом деле идет не о каком-то соревновании с «продвинутым Западом», а об унификации, стандартизации всех информационных госсистем и реестров, об учете и контроле за каждым человеком с трансграничной передачей всех его персональных данных. И эта система машинного управления «биообъектами» планетарного масштаба будет иметь единый контур и единый административный центр.

В подтверждение тезиса рассмотрим подписанный Владимиром Зеленским 29 июля с.г. Указ №558/2019 «Про некоторые меры по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам». В нем президент Украины обязывает кабмин обеспечить проведение в трехмесячный срок с привлечением международной технической помощи аудита функционирования национальных электронных информационных ресурсов. Забегая вперед, заметим: этот указ как две капли воды похож на проект постановления Правительства РФ (от лица Минцифры) от 25 февраля с.г., опубликованный на госпортале нормативно-правовых актов «О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах»
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08.06.2021 09:52 Ответить
Не интеграция, а просто успешная Украина - вот где смерть Кащея! Путін дуже боїться тіснішої інтеграції України з ЄС: він це сприймає як найбільшу загрозу для його режиму, - євродепутат Кубілюс - Цензор.НЕТ 7299
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08.06.2021 16:02 Ответить
 
 