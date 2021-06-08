Путин очень боится более тесной интеграции Украины с ЕС: он это воспринимает как наибольшую угрозу для его режима, - евродепутат Кубилюс
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В странах Восточного партнерства происходят очень важные демократические процессы, и именно их президент РФ Путин воспринимает как главную угрозу для своего автократического режима.
Об этом во время виртуального выступления на международном форуме Democracy in Action: Zero Corruption Conference заявил сопредседатель Парламентской ассамблеи Восточного партнерства Euronest евродепутат Андрюс Кубилюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Чего точно очень боится Путин - это более тесной интеграции стран Восточного партнерства с Евросоюзом. Это тот путь, на котором Украина, Грузия и Молдова могут достичь успеха. Но их успех может превратиться в настоящее вдохновение для народа Беларуси или даже России. По моему мнению, именно это президент Путин понимает как наибольшую угрозу для того автократического режима, который он создал в Кремле", - сказал европейский политик.
По его словам, демократическая трансформация, происходящая в странах "Трио ассоциации" (Украина, Грузия, Молдова), является вызовом для Евросоюза, поскольку от успеха этого процесса зависит длительный мир и стабильность на всем европейском континенте.
"Эти три страны, несмотря на все проблемы, на коррупцию, олигархов, влияние Кремля и даже на войну, - они достигают хорошего прогресса, и смогут, убежден, утвердиться как естественные демократии. С этой точки зрения они также играют очень важную роль в качестве примера для других обществ - включая Беларусь и Россию. Эта часть Европы сталкивается сейчас с вызовами и трагедиями. Но история будет на стороне тех, кто отстаивает демократию в "Трио ассоциации", и тех, кто борется за свободу в Беларуси и в России", - отметил Кубилюс.
Как сообщалось, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс является автором инициативы "Трио ассоциации" в рамках Восточного партнерства ЕС. Она предусматривает, что Евросоюз должен предоставить перспективу более глубокой интеграции тем странам-партнерам, которые имеют Соглашения об ассоциации с ЕС, разделяют с Евросоюзом общие ценности и успешно продвигаются в демократическом развитии. Примером таких отношений может быть решение ЕС предоставить перспективу членства для Западных Балкан, что стало мощным стимулом для развития и реформ в странах региона.
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Зеленский превращает Украину в электронный концлагерь по западно-российским лекалам.
В конце июля из стана «уважаемых украинских партнеров» пришла новость, лишний раз подтверждающая факт: правительства и лидеры стран могут вести самые разные политические игры, однако курс на построение всемирного цифрового государства, заданный глобальной «теневой властью» остается неизменным для всех. И выполняется он исправно: в России - под предлогом заявленного Владимиром Путиным «невиданного экономического рывка», а на Украине пан Зеленский на всех крупных форумах трубит о необходимости «цифровой революции», трансформации образования, системы госуправления и т.д. Однако многим находящимся в теме гражданам совершенно очевидно, что в обоих случаях речь на самом деле идет не о каком-то соревновании с «продвинутым Западом», а об унификации, стандартизации всех информационных госсистем и реестров, об учете и контроле за каждым человеком с трансграничной передачей всех его персональных данных. И эта система машинного управления «биообъектами» планетарного масштаба будет иметь единый контур и единый административный центр.
В подтверждение тезиса рассмотрим подписанный Владимиром Зеленским 29 июля с.г. Указ №558/2019 «Про некоторые меры по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам». В нем президент Украины обязывает кабмин обеспечить проведение в трехмесячный срок с привлечением международной технической помощи аудита функционирования национальных электронных информационных ресурсов. Забегая вперед, заметим: этот указ как две капли воды похож на проект постановления Правительства РФ (от лица Минцифры) от 25 февраля с.г., опубликованный на госпортале нормативно-правовых актов «О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах»