За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 48 161 человека, всего - 1 284 145, - Минздрав
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В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 142 062 человека.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"48 161 человек привит против COVID-19 в сутки 7 июня 2021. Первую дозу получили 43 137 человек, полностью иммунизированы - 5 024 человека.
В течение суток работали: 448 мобильных бригад, 552 пункта вакцинации.
По состоянию на 8 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 653 525 человек.
С начала прививочной кампании привиты 1 284 145 человек, из них получили 1 дозу - 1 284 143 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 152 142 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 436 285 прививок", - рассказали в Минздраве.
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показать весь комментарий08.06.2021 08:43 Ответить Мне нравится 0
Alisa Korovieva
показать весь комментарий08.06.2021 09:49 Ответить Мне нравится 0
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