Нет никаких препятствий для контактов президентов Украины и США. Приглашение Зеленского посетить Вашингтон опровергает все "вбросы", - Корниенко

Приглашение президента Украины Владимира Зеленского от президента США Джо Байдена посетить Вашингтон в июле текущего года станет продолжением содержательных контактов двух стран.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя результаты телефонного разговора глав обоих государств, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

"Личная беседа лидеров станет продолжением содержательных контактов наших государств. Это приглашение полностью опровергает все "вбросы" и слухи по поводу того, что якобы есть какие-то препятствия для контактов между президентами. Нет и не было никаких препятствий", - уверяет он.

По словам Корниенко, не случайно 7 июня, накануне разговора между Джо Байденом и Владимиром Зеленским, в украинских медиа распространяли, как он утверждает, фейк, что наладить контакты между главами государств мешает история увольнения Андрея Коболева с "Нафтогаза".

"Украинские медиа сделали "сенсацию" с нуля. Возможно, с чьей-то корыстной помощью. Приглашение президента Зеленского является доказательством того, что все, кто распространял эти сообщения, просто распространяли ложь", - заявил он.

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Напомним, ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что администрация Байдена собиралась пригласить Зеленского в Вашингтон перед встречей президентов США и России. От этой идеи отказались после смены руководства "Нафтогаза", так как "шаг вызвал обеспокоенность в администрации, что он (Зеленский. - Ред.) отказался от усилий по борьбе с коррупцией".