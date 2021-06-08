Нет никаких препятствий для контактов президентов Украины и США. Приглашение Зеленского посетить Вашингтон опровергает все "вбросы", - Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Приглашение президента Украины Владимира Зеленского от президента США Джо Байдена посетить Вашингтон в июле текущего года станет продолжением содержательных контактов двух стран.
Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя результаты телефонного разговора глав обоих государств, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".
"Личная беседа лидеров станет продолжением содержательных контактов наших государств. Это приглашение полностью опровергает все "вбросы" и слухи по поводу того, что якобы есть какие-то препятствия для контактов между президентами. Нет и не было никаких препятствий", - уверяет он.
По словам Корниенко, не случайно 7 июня, накануне разговора между Джо Байденом и Владимиром Зеленским, в украинских медиа распространяли, как он утверждает, фейк, что наладить контакты между главами государств мешает история увольнения Андрея Коболева с "Нафтогаза".
"Украинские медиа сделали "сенсацию" с нуля. Возможно, с чьей-то корыстной помощью. Приглашение президента Зеленского является доказательством того, что все, кто распространял эти сообщения, просто распространяли ложь", - заявил он.
Напомним, ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что администрация Байдена собиралась пригласить Зеленского в Вашингтон перед встречей президентов США и России. От этой идеи отказались после смены руководства "Нафтогаза", так как "шаг вызвал обеспокоенность в администрации, что он (Зеленский. - Ред.) отказался от усилий по борьбе с коррупцией".
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Куди воно пхає ратиці у міжнародну політику...
"США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского, - помощник госсекретаря Рикер."
https://censor.net/ru/news/3269881/ssha_rasschityvayut_chto_zelenskiyi_otdast_pod_sud_oligarha_kolomoyiskogo_pomoschnik_gossekretarya_riker
Перестань бузити тут за гроші Бені , а знайди собі пристойну роботу !
Знов стара хвороба ОПУ: бажане видавати за дійсне, вводячи в оману суспільство.
Байден не казав ні про надання ПДЧ, ні про зміну позиції по ПП-2, ані про Зе«лідерство» 🤔
Зешвондєри , перестаньте брехати ,- це дуже гидко і непрємно для краіни !!
Ты забыл разоблачить кровавые планы соросят!
Шапочка из фольги - это абсолютно правильно, НО!
Как ты мог забыть про кастрюлеголовых скакунов?
Он стенограмму вёл?
Он из Госдепа? Он из пресслужбы Байдена?
Нет. Это просто еще один жополиз ЗЕ. А значит его слова - пустой звук в лучшем случае и откровенный звиздеж в худшем.