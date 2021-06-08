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Новости Политика Украины
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Байден (2385) Зеленский (16565) Нафтогаз (3099) Коболев (455) Корниенко (651)

Нет никаких препятствий для контактов президентов Украины и США. Приглашение Зеленского посетить Вашингтон опровергает все "вбросы", - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нет никаких препятствий для контактов президентов Украины и США. Приглашение Зеленского посетить Вашингтон опровергает все

Приглашение президента Украины Владимира Зеленского от президента США Джо Байдена посетить Вашингтон в июле текущего года станет продолжением содержательных контактов двух стран.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя результаты телефонного разговора глав обоих государств, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

"Личная беседа лидеров станет продолжением содержательных контактов наших государств. Это приглашение полностью опровергает все "вбросы" и слухи по поводу того, что якобы есть какие-то препятствия для контактов между президентами. Нет и не было никаких препятствий", - уверяет он.

По словам Корниенко, не случайно 7 июня, накануне разговора между Джо Байденом и Владимиром Зеленским, в украинских медиа распространяли, как он утверждает, фейк, что наладить контакты между главами государств мешает история увольнения Андрея Коболева с "Нафтогаза".

"Украинские медиа сделали "сенсацию" с нуля. Возможно, с чьей-то корыстной помощью. Приглашение президента Зеленского является доказательством того, что все, кто распространял эти сообщения, просто распространяли ложь", - заявил он.

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Напомним, ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что администрация Байдена собиралась пригласить Зеленского в Вашингтон перед встречей президентов США и России. От этой идеи отказались после смены руководства "Нафтогаза", так как "шаг вызвал обеспокоенность в администрации, что он (Зеленский. - Ред.) отказался от усилий по борьбе с коррупцией".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+17
Корнієнко годиться лише для сутенерства, йому би соснами керувати...
Куди воно пхає ратиці у міжнародну політику...
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08.06.2021 08:52
+11
))))Байден относится до зекретина,как к кучке дерьма -это только идиот не видит,а вот Порошенко друг Байдена-так что ,зесрань,поклонись ПАП в ноги и благодари за то,что он обещал и сделал -с шмарклей Байден поговорил
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08.06.2021 09:07
+9
Зеля і до Байдена припхнеться з Козирем.
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08.06.2021 08:53
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Корнієнко годиться лише для сутенерства, йому би соснами керувати...
Куди воно пхає ратиці у міжнародну політику...
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08.06.2021 08:52 Ответить
напросился
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08.06.2021 08:52 Ответить
Цікаво, скільки кловун забашляв щоб зустрітись з Байденом.
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08.06.2021 08:55 Ответить
забашлял - сомневаюсь. А вот что он плакал по телефону - нет. "Я такой добрый, меня никто не понимает, а я так хочу быть похожим на Вас"
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08.06.2021 09:00 Ответить
Тут писали що Порох башляв щоб зустрітись з американським президентом. По аналогії так повинен був вчинити і Зеля. Странна, аднака. Немає жодних перешкод для контактів президентів України та США. Запрошення Зеленського відвідати Вашингтон спростовує всі "вкидання", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2032
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08.06.2021 09:05 Ответить
так то же Порох, а тут - мировой лидер
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08.06.2021 09:09 Ответить
Просто дорослі знають, що ідіотів треба за руку водити Немає жодних перешкод для контактів президентів України та США. Запрошення Зеленського відвідати Вашингтон спростовує всі "вкидання", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 293. Бо воно постійно то до піаніни тягнеться, то в совковому лайні копирсається.
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08.06.2021 09:21 Ответить
Не то слово. воно вигризло це запрошення!!!!!!!!!!!!
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08.06.2021 11:28 Ответить
Зеля і до Байдена припхнеться з Козирем.
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08.06.2021 08:53 Ответить
Нет никаких препятствий для контактов президентов Украины и США. Приглашение Зеленского посетить Вашингтон опровергает все "вбросы", - Корниенко - Цензор.НЕТ 7364
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08.06.2021 08:54 Ответить
ВОВА --- ФАКТ НЕ ВО ВСТРЕЧЕ КАК ТАКОВОЙ-- ВОПРОС ВО ВРЕМЕНИИ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ- Т.Е. А КОГДА!!!!!! ДО РАНДЕВУ С БАЙДЕНА С ПУТИНЫМ ИЛИ КАК ПОСТ- ФАКТУМ ПОСЛЕ.. когда все без нас порешают-- а потом нам же укажут что да как делать.....
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08.06.2021 09:38 Ответить
«»»Приглашение Зеленского посетить Вашингтон «»» А що Зеля вже перебрався до США що запрошує до Вашінгтону ?
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08.06.2021 08:55 Ответить
Капитан очевидность, еще один.
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08.06.2021 09:00 Ответить
Байден відноситься до Зеленського доброзичливо, вимогливо, строго - як старший досвідчений до молодого, недосвідченого члена клубу, наївного, ... А Порошенко відноситься до Зеленського як до ворога. Коли США прищемлять Порошенка як олігарха, то і Байден стане йому ворогом.
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08.06.2021 09:02 Ответить
))))Байден относится до зекретина,как к кучке дерьма -это только идиот не видит,а вот Порошенко друг Байдена-так что ,зесрань,поклонись ПАП в ноги и благодари за то,что он обещал и сделал -с шмарклей Байден поговорил
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08.06.2021 09:07 Ответить
Что это за потоки сознания?😧
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08.06.2021 09:08 Ответить
зебільні
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08.06.2021 09:10 Ответить
Я смотрю наличие в нике имени Нестор - это прям диагноз😂 США прищемлять як олігарха Порошенко? 😂😂😂 7 років ніхто нещімив, бо тупо нема за що, а тут бах і почнуть😂
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08.06.2021 09:11 Ответить
Так то одно и то же дерьмо -нестор)
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08.06.2021 09:16 Ответить
Да что такую за хрень ты несешь, черт тебя подери?
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08.06.2021 10:16 Ответить
до глубины души. аж до почек.
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08.06.2021 09:04 Ответить
Корнієнко - типовий зебіл, з дебілізмом. Хоча би тому, що Axios - не українське видання.
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08.06.2021 09:09 Ответить
😂😂😂 Зеленский со своими истериками как баба в критические дни
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08.06.2021 09:09 Ответить
Це такожож фейк, сосновий сутенер Корнієнко?

"США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского, - помощник госсекретаря Рикер."

https://censor.net/ru/news/3269881/ssha_rasschityvayut_chto_zelenskiyi_otdast_pod_sud_oligarha_kolomoyiskogo_pomoschnik_gossekretarya_riker
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08.06.2021 09:10 Ответить
приглашают или вызивают, вот в чем вопрос
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08.06.2021 09:21 Ответить
США вимушені прийняти не Зеленського, а Президента країни яка один на на один ви стояла під на тиском Росії( хоч і мала значні втрати) при президенті Порошенко Знову на наших шиях, Шиях патріотів країни Зеленський тіпа непоганим президентом зробився. Була б Байдена воля...
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08.06.2021 09:22 Ответить
Ти хворий на всю голову , тому що немає ніяких порохоботів , а є люди , яким не байдужа доля України !
Перестань бузити тут за гроші Бені , а знайди собі пристойну роботу !
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08.06.2021 09:28 Ответить
Принципова різниця у прес-релізах Білого дому і Банкової за підсумками телефонної розмови.
Знов стара хвороба ОПУ: бажане видавати за дійсне, вводячи в оману суспільство.
Байден не казав ні про надання ПДЧ, ні про зміну позиції по ПП-2, ані про Зе«лідерство» 🤔
Зешвондєри , перестаньте брехати ,- це дуже гидко і непрємно для краіни !!
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08.06.2021 09:24 Ответить
кратчайший маршрут - над беларусью, с облетом ордло и дозаправкой в смоленске. дайте судьбе шанс!
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08.06.2021 09:24 Ответить
Мне кажется, не уверен, что Байден согласился только из за того, что бы клоуну по носу нащёлкать. По тому носу что он на рояли играл, и сейчас законы принимает.
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08.06.2021 09:27 Ответить
вброс не вброс, а хорошо, если клоун от такого приглашения не окажется в делавэрском суде. Вместе с беней. И шо вы им сделаете?
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08.06.2021 09:35 Ответить
деду байдену без разницы, с кем дела вести, со свыночолым гетьманом, или с ЗЕбеней. лишь бы доход был стабильный, да не сильно криминальный. до могилы один шаг, но для некоторых бабло остается основой жизни до гробовой доски, наверное в могилу планируют пару ярдов прихватить. скоро хантер опять возглавит какой-нибудь "бизнес" в Украине.
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08.06.2021 09:41 Ответить
Соросята!
Ты забыл разоблачить кровавые планы соросят!
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08.06.2021 09:54 Ответить
это тебеподобные визжат о каких-то всемирных заговорах, когда шапочка из фольги сползает. адекватные люди на вас особо внимания не обращают.
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08.06.2021 09:59 Ответить
Мой махнарылый друг!
Шапочка из фольги - это абсолютно правильно, НО!
Как ты мог забыть про кастрюлеголовых скакунов?
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08.06.2021 10:21 Ответить
Вот ты рашкотварь какая хитрожопая хитрозачесанная ,этот ник больше не используй ,негодяй
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08.06.2021 10:23 Ответить
А каке отношение " председатель партии "Слуга народа" имеет к разговору двух президентов?
Он стенограмму вёл?
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08.06.2021 09:53 Ответить
Та саме цікаве те, що нема ніякого запрошення від Байдена щоб Зеленський відвідав США в липні. Джейк Селіван заявив, що під час телефонної розмови між Байденом і Зеленським, Байден сказав що запросить Зеленського,, як тільки но приїде з Європи. ЗАПРОСИТЬ, а не вже запросив. Це дві великих різниці. А от під час Європейського турне Байден зустрічатись з Зеленським не бажає. І якби Зеленський не був отим дебільним ідіотом, яким він є, то президент США скоригував би свій графік і під час турне Європою відвідав би і Україну.
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08.06.2021 10:09 Ответить
Ху из факинг Корниенко?

Он из Госдепа? Он из пресслужбы Байдена?

Нет. Это просто еще один жополиз ЗЕ. А значит его слова - пустой звук в лучшем случае и откровенный звиздеж в худшем.
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08.06.2021 10:10 Ответить
Та буде та зустріч, буде. Байдену просто буде цікаво наживо побачити найвеличнішого лідера **********.
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08.06.2021 10:17 Ответить
Не поверю, пока не увижу
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08.06.2021 11:44 Ответить
 
 