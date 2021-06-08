В Киеве проходит международная конференция "Democracy in Action": партнеры из ЕС, США и НАТО рассказали, что ожидают от Украины, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Киеве проходит международная конференция "Democracy in Action: Zero Corruption Conference".
Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Несколько новостей с первого дня нашей международной конференции Democracy in Action:
- В Европейской комиссии отметили, что предоставление 600 млн евро макрофина зависит от проведения реформы ВСП, ВККС и выполнения всех требований МВФ о независимости НАБУ.
- В США заявили о том, что ждут от Украины шагов по привлечению к ответственности коррупционеров. Также в Соединенных Штатах надеются увидеть дальнейшие действия по обеспечению независимости и целостности институтов судебной системы Украины.
- В Госдепе отметили, какие механизмы будут применять против коррупционеров в Украине. Для этого задействуют несколько санкционных программ, а также усилят сотрудничество с гражданским обществом и СМИ.
- Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ отметил, что НАТО не примет старое европейское проклятие сфер влияния, когда одна страна определяет судьбу другой и диктует ей условия.
- Агентство США по международному развитию (USAID) создаст специальную рабочую группу по противодействию коррупции в Украине и за ее пределами.
- В Минобороны США заявили о том, что Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО.
- Исполнительный директор Пенн Байден Центра дипломатии и глобального взаимодействия Майкл Карпентер отметил, что в Восточной Европе происходит битва между демократией и автократией, а инструменты в политике США - это взаимодействие и недопуск олигархизации.
- Экс-премьер Литвы и депутат Европарламента Андрюс Кубилюс считает, что президент РФ Владимир Путин стремится не допустить интеграции в ЕС и НАТО Украины, Грузии и Молдовы, потому что успех этих стран покажет пример россиянам и будет угрожать автократическому режиму в стране.
Твиттер-трансляция конференции здесь. Видео-трансляция конференции здесь", - рассказал Шабунин.
Пожалуйста, подождите...
Однак це не применшує продажність Шабуніна!
або він, ермак і татаров відмовляються від тиску на НАБУ і роблять судову реформу,
усувають олігархів, або його позбавляють $3млрд від транзиту за газ і доступу до дешевих кредитів МВФ і віддають у руки пуйлу..
"Північний потік" загрожує споживачам новими цінами на газ як раз до нового сезону..
Бо тоді треба буде купляти газ чесно у Європі по чесним не малім цінам..
Але зеля грається у суверенне право на корупцію..