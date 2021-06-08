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Новости Политика Украины
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В Киеве проходит международная конференция "Democracy in Action": партнеры из ЕС, США и НАТО рассказали, что ожидают от Украины, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Киеве проходит международная конференция

В Киеве проходит международная конференция "Democracy in Action: Zero Corruption Conference".

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько новостей с первого дня нашей международной конференции Democracy in Action:

- В Европейской комиссии отметили, что предоставление 600 млн евро макрофина зависит от проведения реформы ВСП, ВККС и выполнения всех требований МВФ о независимости НАБУ. 

- В США заявили о том, что ждут от Украины шагов по привлечению к ответственности коррупционеров. Также в Соединенных Штатах надеются увидеть дальнейшие действия по обеспечению независимости и целостности институтов судебной системы Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского, - помощник госсекретаря Рикер

- В Госдепе отметили, какие механизмы будут применять против коррупционеров в Украине. Для этого задействуют несколько санкционных программ, а также усилят сотрудничество с гражданским обществом и СМИ.

- Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ отметил, что НАТО не примет старое европейское проклятие сфер влияния, когда одна страна определяет судьбу другой и диктует ей условия.

- Агентство США по международному развитию (USAID) создаст специальную рабочую группу по противодействию коррупции в Украине и за ее пределами.

- В Минобороны США заявили о том, что Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО. 

- Исполнительный директор Пенн Байден Центра дипломатии и глобального взаимодействия Майкл Карпентер отметил, что в Восточной Европе происходит битва между демократией и автократией, а инструменты в политике США - это взаимодействие и недопуск олигархизации.

- Экс-премьер Литвы и депутат Европарламента Андрюс Кубилюс считает, что президент РФ Владимир Путин стремится не допустить интеграции в ЕС и НАТО Украины, Грузии и Молдовы, потому что успех этих стран покажет пример россиянам и будет угрожать автократическому режиму в стране. 

Твиттер-трансляция конференции здесь. Видео-трансляция конференции здесь", - рассказал Шабунин.

В Киеве проходит международная конференция Democracy in Action: партнеры из ЕС, США и НАТО рассказали, что ожидают от Украины, - Шабунин 01
В Киеве проходит международная конференция Democracy in Action: партнеры из ЕС, США и НАТО рассказали, что ожидают от Украины, - Шабунин 02
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Чергова "політична повія" - Шабунін нагадує нам що він готовий "дать в якому завгодно положенні" тому хто більше заплатить!
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08.06.2021 09:01 Ответить
Коли старик Сорос обирав собі повію в ЛГБТ-гарем, між Гончаруком та Шабуніним, останній був відбракований через оту здорову папілому.
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08.06.2021 09:16 Ответить
Не знаю! "Папілома на морді" нічого не значить - люди з таким були доволі розумними та успішними (у 18 столітті модниці на лице і груди навіть штучні "папіломи" клеїли ("мушки") - вважалося модним!
Однак це не применшує продажність Шабуніна!
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08.06.2021 09:22 Ответить
"ждут от Украины шагов по привлечению к ответственности коррупционеров" - опять потерпевшего вiслюка за грати садить предлагают?..
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08.06.2021 09:13 Ответить
Говорящий рот - кривые руки. У Києві відбувається міжнародна конференція "Democracy in Action": партнери з ЄС, США і НАТО розповіли, чого очікують від України, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7664
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08.06.2021 09:22 Ответить
І чого вони ще хочуть від трускавецьких академіків?
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08.06.2021 09:24 Ответить
Zero Corruption Conference. Догадайтесь с трех раз, чего же им надобно?
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08.06.2021 09:31 Ответить
зелю поставили на розтяжку..
або він, ермак і татаров відмовляються від тиску на НАБУ і роблять судову реформу,
усувають олігархів, або його позбавляють $3млрд від транзиту за газ і доступу до дешевих кредитів МВФ і віддають у руки пуйлу..
"Північний потік" загрожує споживачам новими цінами на газ як раз до нового сезону..
Бо тоді треба буде купляти газ чесно у Європі по чесним не малім цінам..

Але зеля грається у суверенне право на корупцію..
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08.06.2021 10:04 Ответить
Очередное сборище соросятины для раздачи указок зебилам у власти.
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08.06.2021 10:18 Ответить
 
 