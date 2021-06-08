В Киеве проходит международная конференция "Democracy in Action": партнеры из ЕС, США и НАТО рассказали, что ожидают от Украины, - Шабунин

В Киеве проходит международная конференция "Democracy in Action: Zero Corruption Conference".

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько новостей с первого дня нашей международной конференции Democracy in Action:

- В Европейской комиссии отметили, что предоставление 600 млн евро макрофина зависит от проведения реформы ВСП, ВККС и выполнения всех требований МВФ о независимости НАБУ.

- В США заявили о том, что ждут от Украины шагов по привлечению к ответственности коррупционеров. Также в Соединенных Штатах надеются увидеть дальнейшие действия по обеспечению независимости и целостности институтов судебной системы Украины.

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- В Госдепе отметили, какие механизмы будут применять против коррупционеров в Украине. Для этого задействуют несколько санкционных программ, а также усилят сотрудничество с гражданским обществом и СМИ.

- Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ отметил, что НАТО не примет старое европейское проклятие сфер влияния, когда одна страна определяет судьбу другой и диктует ей условия.

- Агентство США по международному развитию (USAID) создаст специальную рабочую группу по противодействию коррупции в Украине и за ее пределами.

- В Минобороны США заявили о том, что Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО.

- Исполнительный директор Пенн Байден Центра дипломатии и глобального взаимодействия Майкл Карпентер отметил, что в Восточной Европе происходит битва между демократией и автократией, а инструменты в политике США - это взаимодействие и недопуск олигархизации.

- Экс-премьер Литвы и депутат Европарламента Андрюс Кубилюс считает, что президент РФ Владимир Путин стремится не допустить интеграции в ЕС и НАТО Украины, Грузии и Молдовы, потому что успех этих стран покажет пример россиянам и будет угрожать автократическому режиму в стране.

Твиттер-трансляция конференции здесь. Видео-трансляция конференции здесь", - рассказал Шабунин.



