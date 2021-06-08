Малюська рассказал, как будут следить за контактами олигархов: "Не видим необходимости создавать большого брата"
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Глава Министерства юстиции Денис Малюська говорит, что государство не собирается специально следить за встречами олигархов с чиновниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Малюська заявил в интервью "НВ".
"Никто, конечно, не будет следить за всеми топ-чиновниками и генералами, и куда они уехали. Но как только это проявится, а инструментов для обеспечения прозрачности более чем достаточно в современном обществе, это вылезет в публичную сферу и будет иметь политические и юридические последствия. Мы не видим необходимости создавать большого брата, который будет следить за всеми", - сказал Малюська.
По его словам, о таких встречах может стать известно также из уголовных производств, в рамках которых прослушивают того или иного чиновника.
Малюська также рассказал, как будут проверять правдивость содержания разговора, который нужно будет подавать в декларации.
"Это зависит от того, какие будут доказательные факты. Давайте рассмотрим так ситуацию: например, условный топ-чиновник подаст декларацию, что он встречался с Коломойским и обсуждал последний футбольный матч с участием ФК Шахтер. Ну, вряд ли кто-то из общества в это поверит. И политические репутационные последствия для такого человека будут уже негативные самим фактом подачи уведомления и доступа к нему публики", - отметил министр.
Кроме того, Малюська заявил, что участники таких контактов, безусловно, могут указывать другую суть разговора: "Но из политических и коммуникационных соображений важным будет не столько то, что они полностью отразят суть разговора, сколько сам факт контакта".
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Хтось може назвати хоч один прийнятий ними закон, який би полегшив чи покращив життя українців ?
Конструкторы, ау...
"Перший помічник Зеленського Шефір пізно ввечері їздив до Коломойського - «Схеми»."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-shefir-kolomoyskyy/30258673.html
Коломойський, Ахметов, Пінчуко вже все порішали з Гідрантом, тому грабувати Україну будуть тільки вони. Віповідно їм цей закон до одного місця.