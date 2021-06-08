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Новости Политика Украины
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Малюська рассказал, как будут следить за контактами олигархов: "Не видим необходимости создавать большого брата"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Малюська рассказал, как будут следить за контактами олигархов:

Глава Министерства юстиции Денис Малюська говорит, что государство не собирается специально следить за встречами олигархов с чиновниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Малюська заявил в интервью "НВ".

"Никто, конечно, не будет следить за всеми топ-чиновниками и генералами, и куда они уехали. Но как только это проявится, а инструментов для обеспечения прозрачности более чем достаточно в современном обществе, это вылезет в публичную сферу и будет иметь политические и юридические последствия. Мы не видим необходимости создавать большого брата, который будет следить за всеми", - сказал Малюська.

По его словам, о таких встречах может стать известно также из уголовных производств, в рамках которых прослушивают того или иного чиновника.

Малюська также рассказал, как будут проверять правдивость содержания разговора, который нужно будет подавать в декларации.

"Это зависит от того, какие будут доказательные факты. Давайте рассмотрим так ситуацию: например, условный топ-чиновник подаст декларацию, что он встречался с Коломойским и обсуждал последний футбольный матч с участием ФК Шахтер. Ну, вряд ли кто-то из общества в это поверит. И политические репутационные последствия для такого человека будут уже негативные самим фактом подачи уведомления и доступа к нему публики", - отметил министр.

Кроме того, Малюська заявил, что участники таких контактов, безусловно, могут указывать другую суть разговора: "Но из политических и коммуникационных соображений важным будет не столько то, что они полностью отразят суть разговора, сколько сам факт контакта".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богатые украинцы могут избавиться от "признаков олигарха" и спокойно работать, не вмешиваясь в политику, - Малюська

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Особливо смішно те чути, коли найбільша фракція парламенту, партія президента, розподілена олігархами по кишенях. І з дозволу гаранта за щедру винагороду від спонсорів вони голосують їм закони. Не народу України, а саме олігархам.
Хтось може назвати хоч один прийнятий ними закон, який би полегшив чи покращив життя українців ?
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08.06.2021 09:20
+5
Как будто на что-то влиять нужно обязательно личные встречи…
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08.06.2021 09:17
+5
))))зекретины,как обычно,срут на зесрань...зебилы,неужели даже сейчас до вас не доходит,что это полный тупой фейк)
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08.06.2021 09:20
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Как будто на что-то влиять нужно обязательно личные встречи…
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08.06.2021 09:17 Ответить
))))зекретины,как обычно,срут на зесрань...зебилы,неужели даже сейчас до вас не доходит,что это полный тупой фейк)
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08.06.2021 09:20 Ответить
Особливо смішно те чути, коли найбільша фракція парламенту, партія президента, розподілена олігархами по кишенях. І з дозволу гаранта за щедру винагороду від спонсорів вони голосують їм закони. Не народу України, а саме олігархам.
Хтось може назвати хоч один прийнятий ними закон, який би полегшив чи покращив життя українців ?
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08.06.2021 09:20 Ответить
Нужно создавать новые средства связи.
Конструкторы, ау... Малюська рассказал, как будут следить за контактами олигархов: "Не видим необходимости создавать большого брата" - Цензор.НЕТ 536
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08.06.2021 09:20 Ответить
Вони вже є. Шифрування. Потім квантове шифрування.
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08.06.2021 11:27 Ответить
Т.е доказательством незаконной деятельности будет аргумент: Врядли в это кто то поверит?
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08.06.2021 09:25 Ответить
Маячня Малюська рассказал, как будут следить за контактами олигархов: "Не видим необходимости создавать большого брата" - Цензор.НЕТ 3568
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08.06.2021 09:25 Ответить
Починайте з себе.

"Перший помічник Зеленського Шефір пізно ввечері їздив до Коломойського - «Схеми»."



https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-shefir-kolomoyskyy/30258673.html
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08.06.2021 09:25 Ответить
Тобто, так як діяли і до ухвали закону). "Голодні ігри" у всій своїй красі. Netflix позаздрить вашому сценарію
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08.06.2021 09:28 Ответить
из-под стола коломойского. там удобно за всем следить.
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08.06.2021 09:28 Ответить
Само собою! Хто ж вам дозволить слідкувать за власними господарями?!!! Малюська розповів, як стежитимуть за контактами олігархів: "Не бачимо необхідності створювати великого брата" - Цензор.НЕТ 917
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08.06.2021 09:33 Ответить
судя по всему именно малюська автор "закона об олигархах"
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08.06.2021 09:38 Ответить
Схоже, що і випробував вже його, тому такий сміливий зараз
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08.06.2021 10:09 Ответить
Не факт. Йому дали завдання супроводжувати і коментувати у позитивному ключі.
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08.06.2021 11:29 Ответить
он сам об этом рассказал у шустрика. правда добавил что "основная идея закона исходит от величайшего лидера современности"
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08.06.2021 11:34 Ответить
Аа ..! Ну тоді, як юрист, він дійсно розуміє, що він придумав - імітація бурхливої діяльності.
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08.06.2021 14:14 Ответить
А як за вами новими олігархами і узурпаторами стежити, не прописали у своїй шпаргалці?
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08.06.2021 09:46 Ответить
Давайте розглянемо так ситуацію: наприклад, умовний топчиновник подасть декларацію, що він зустрічався з Коломойським і обговорював останній футбольний матч за участі ФК Шахтар. Ну, навряд чи хтось із суспільства в це повірить Джерело: https://censor.net/ua/n3270030
Коломойський, Ахметов, Пінчуко вже все порішали з Гідрантом, тому грабувати Україну будуть тільки вони. Віповідно їм цей закон до одного місця.
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08.06.2021 09:55 Ответить
 
 