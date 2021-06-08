Генштаб о новой форме сборной по футболу: "Слава Украине!" - это не просто слова, но и приветствие ВСУ, омытое кровью миллионов погибших за Украину во всех войнах

Генштаб Вооруженных Сил Украины приветствует новый комплект формы сборной Украины по футболу и верит в победу спортсменов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Генштаб сообщил в Facebook.

"Слава Украине! Героям Слава!" - не только слова на новой спортивной форме Национальной сборной Украины по футболу, но и воинское приветствие Вооруженных Сил Украины, омытое кровью миллионов павших за Украину во всех войнах, - подчеркнули в Генштабе.

"Вооруженные Силы Украины защищают всю Украину, силуэт которой на форме украинских футболистов придает сил игрокам, ведь они сражаются за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода на футбольных полях так же самоотверженно как это делают уже восьмой год Вооруженные Силы Украины на полях российско-украинской войны", - добавили в ВСУ.

В Генштабе подчеркнули, что Вооруженные Силы Украины верят в победу Национальной сборной Украины по футболу и болеют за нее на всех фронтах.

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Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.