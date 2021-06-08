Генштаб о новой форме сборной по футболу: "Слава Украине!" - это не просто слова, но и приветствие ВСУ, омытое кровью миллионов погибших за Украину во всех войнах
Новости Цензор.НЕТ Общество
Генштаб Вооруженных Сил Украины приветствует новый комплект формы сборной Украины по футболу и верит в победу спортсменов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Генштаб сообщил в Facebook.
"Слава Украине! Героям Слава!" - не только слова на новой спортивной форме Национальной сборной Украины по футболу, но и воинское приветствие Вооруженных Сил Украины, омытое кровью миллионов павших за Украину во всех войнах, - подчеркнули в Генштабе.
"Вооруженные Силы Украины защищают всю Украину, силуэт которой на форме украинских футболистов придает сил игрокам, ведь они сражаются за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода на футбольных полях так же самоотверженно как это делают уже восьмой год Вооруженные Силы Украины на полях российско-украинской войны", - добавили в ВСУ.
В Генштабе подчеркнули, что Вооруженные Силы Украины верят в победу Национальной сборной Украины по футболу и болеют за нее на всех фронтах.
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.
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Ну, то - таке...., не головне.
Бо викриває їхні злочини.
в расеи если носить токую футболку можно 10 лет колонии схлопотать.......рабы *****.....
Европейский спорт стремительно превращается в Вяликую отечественную войну русского народа против украинско-футбольных захватчиков. Россия столкнулась с одним из самых вопиющих актов агрессии в своей истории, и никогда еще мировой фашизм не был так уверен в успехе...
Сегодня УЕФА (Украинско-Европейская Фашистская Арганизация) одобрила гестаповскую форму, в которой сборная Украины собирается убивать на Чемпионате Европы по фашизму (так называемому футболу). Оформленная в желто-сине-белых цветах нацистской свастики, кровавая спецовка украинских футбольных карателей украшена очертаниями Киевского рейха, содержащими в своем составе Крым, ДНР, ЛНР, Харьков, Тернополь и другие исконно русские территории, а под воротником исписана фашистскими лозунгами типа «Слава Украине», «Героям слава», «Убей русского ребенка, съешь его», «Пушкин - херушкин» и так далее.
Как справедливо отметили российские эксперты по мировому фашизму, все эти мерзкие кричалки означают «Хайль Гитлер» и содержат неприкрытые угрозы русскому народу, Владимиру Владимировичу Путину и лично Алине Маратовне Кабаевой. «Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция», - горят трубы у спикера российского МИД Марии Захаровой. В отчаянной акции сборной Украины по фашизму, как в капле настойки боярышника, отразилось опухшее лицо Марии, раскрывшей коварный план киевских футбольных властей присоединить свою территорию к Крыму, захватить таким образом всю Россию, согнать ее население в Хатынь и сделать с ним то, что обычно положено делать в Хатыни, - да, да, о Беларуси тоже не забыли! Не зря знаменитый беларусский каратель Протасевич применял на Донбассе методы войны, запрещённые международными договорами, оружие массового поражения и геноцид, будучи одетым в форму сборной Украины, за что и получил среди мертвых донецких детей прозвище Кровавый Футболист.
Излишним будет говорить о том, что к новой форме кровавых украинских футболистов прилагаются эсэсовская фуражка, набор гвоздей для прибивания русского вратаря в трусиках к перекладине ворот вниз головой руками к штангам, карманная виселица для русскоязычного арбитра и традиционный украинский газенваген. «Я надеюсь, что эту форму запретят, - с тревогой говорит депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев. - Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться», и встреча эта не кончится добром.
Не приходится сомневаться, что когда против мирных игроков сборной России вероломно, без объявления войны выкатится на немецких танках при поддержке непрерывно бомбящей авиации толпа озверевших украинских карателей, вооруженных до зубов, одурманенных нацистскими лозунгами на воротниках и изображениями Крыма, заваленного русскоязычными трупиками, - русские игроки сдадут мочу на анализ прямо на поле, а солдаты НАТО с пробирками уже будут тут как тут! Не этого ли добиваются заокеанские кукловоды европейского чемпионата?
Этого.
Неудивительно, что Украинско-Европейская Фашистская Арганизация УЕФА цинично отказалась прислушиваться к господину Свищеву и запрещать разработанную в ЦРУ нацистскую символику Украины на Евро-2020. Но грязный Байден снова просчитался! Говорят, что в преддверии Вяликой отечественной футбольной войны Следственный комитет России уже разрабатывает новую форму для российской сборной - ватники, ушанки, кирзачи, сто грамм наркомовских и, конечно же, заградотряд.
Эта методика русских людей никогда еще не подводила.
Василий РЫБНИКОВ
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