РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14073 посетителя онлайн
Новости Общество Агрессия России против Украины
7 220 17
армия (8415) Генштаб ВС (4304) сборная по футболу (284) футбол (3544) ВСУ (5163)

Генштаб о новой форме сборной по футболу: "Слава Украине!" - это не просто слова, но и приветствие ВСУ, омытое кровью миллионов погибших за Украину во всех войнах

Новости Цензор.НЕТ Общество

Генштаб о новой форме сборной по футболу:

Генштаб Вооруженных Сил Украины приветствует новый комплект формы сборной Украины по футболу и верит в победу спортсменов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Генштаб сообщил в Facebook.

"Слава Украине! Героям Слава!" - не только слова на новой спортивной форме Национальной сборной Украины по футболу, но и воинское приветствие Вооруженных Сил Украины, омытое кровью миллионов павших за Украину во всех войнах, - подчеркнули в Генштабе.

"Вооруженные Силы Украины защищают всю Украину, силуэт которой на форме украинских футболистов придает сил игрокам, ведь они сражаются за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода на футбольных полях так же самоотверженно как это делают уже восьмой год Вооруженные Силы Украины на полях российско-украинской войны", - добавили в ВСУ.

В Генштабе подчеркнули, что Вооруженные Силы Украины верят в победу Национальной сборной Украины по футболу и болеют за нее на всех фронтах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский журналист Уткин о форме сборной Украины: Откуда взяться международному скандалу, если ни одна страна-участница ЧЕ не признала Крым российским

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Также читайте: Посольство США - сборной Украине по футболу: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!"

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
Генштаб о новой форме сборной по футболу: "Слава Украине! - это не просто слова, но и приветствие ВСУ, омытое кровью миллионов погибших за Украину во всех войнах - Цензор.НЕТ 9636
показать весь комментарий
08.06.2021 09:26
+28
Генштаб о новой форме сборной по футболу: "Слава Украине! - это не просто слова, но и приветствие ВСУ, омытое кровью миллионов погибших за Украину во всех войнах - Цензор.НЕТ 7869
показать весь комментарий
08.06.2021 09:25
+19
Так це ж і бісить москалів.
Бо викриває їхні злочини.
показать весь комментарий
08.06.2021 09:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Генштаб о новой форме сборной по футболу: "Слава Украине! - это не просто слова, но и приветствие ВСУ, омытое кровью миллионов погибших за Украину во всех войнах - Цензор.НЕТ 7869
показать весь комментарий
08.06.2021 09:25 Ответить
Генштаб о новой форме сборной по футболу: "Слава Украине! - это не просто слова, но и приветствие ВСУ, омытое кровью миллионов погибших за Украину во всех войнах - Цензор.НЕТ 9636
показать весь комментарий
08.06.2021 09:26 Ответить
Генштаб о новой форме сборной по футболу: "Слава Украине! - это не просто слова, но и приветствие ВСУ, омытое кровью миллионов погибших за Украину во всех войнах - Цензор.НЕТ 5488
показать весь комментарий
08.06.2021 09:28 Ответить
Істинно так !
показать весь комментарий
08.06.2021 12:36 Ответить
Ще б грати навчилися добре...
Ну, то - таке...., не головне.
показать весь комментарий
08.06.2021 09:26 Ответить
Так це ж і бісить москалів.
Бо викриває їхні злочини.
показать весь комментарий
08.06.2021 09:27 Ответить
генштаб здесь при чем? может генштабу имеет смысл оглянуться на самих себя и решать свои проблемы, которых миллиарды? По своему маразму все это превзошло самый махровый совок.
показать весь комментарий
08.06.2021 09:31 Ответить
Генштабу нужно демонстрировать свой патриотизм в зоне ООС, а не отступать без боя, отдавая позиции рашистам.
показать весь комментарий
08.06.2021 09:35 Ответить
Вообще-то "Слава Україні! Героям слава!" присутствует на форме футбольной сборной кажется с 2016 года. Но судя по горению кацапских пердаков,память у них,как у рыбки гуппи. Любой повод лишь бы гавкать,гавкать и гавкать на Украину. Шизоиды вонючие.
показать весь комментарий
08.06.2021 09:35 Ответить
Маскалота пам"ятає що це бандерівське привітання. Вже скільки років минуло, а Бандеру пам"ятають.
показать весь комментарий
08.06.2021 09:40 Ответить
Генштаб про нову форму збірної з футболу: "Слава Україні!" - це не просто слова, а й вітання ЗСУ, омите кров'ю мільйонів полеглих за Україну в усіх війнах - Цензор.НЕТ 514
показать весь комментарий
08.06.2021 09:36 Ответить
Жирік казав що це всеодно що сказати хайль Гітлер. Вата горить синім полум"ям від цього. Генштаб про нову форму збірної з футболу: "Слава Україні!" - це не просто слова, а й вітання ЗСУ, омите кров'ю мільйонів полеглих за Україну в усіх війнах - Цензор.НЕТ 9407
показать весь комментарий
08.06.2021 09:36 Ответить
Жирик старый маразматик, да ещё и гомосек
показать весь комментарий
08.06.2021 11:28 Ответить
одним словои - гомозматик он)))
показать весь комментарий
08.06.2021 17:25 Ответить
мид рф слюнями на гавно исходит...... значит хорошая форма......
в расеи если носить токую футболку можно 10 лет колонии схлопотать.......рабы *****..... Генштаб про нову форму збірної з футболу: "Слава Україні!" - це не просто слова, а й вітання ЗСУ, омите кров'ю мільйонів полеглих за Україну в усіх війнах - Цензор.НЕТ 5829
показать весь комментарий
08.06.2021 09:45 Ответить
Во, как кацапам наша форма понравилась.ОБОСЦАЛИСЬ ?!
показать весь комментарий
08.06.2021 09:45 Ответить
Зачем украинские футболисты надевают на себя форму гестапо?
Европейский спорт стремительно превращается в Вяликую отечественную войну русского народа против украинско-футбольных захватчиков. Россия столкнулась с одним из самых вопиющих актов агрессии в своей истории, и никогда еще мировой фашизм не был так уверен в успехе...
Сегодня УЕФА (Украинско-Европейская Фашистская Арганизация) одобрила гестаповскую форму, в которой сборная Украины собирается убивать на Чемпионате Европы по фашизму (так называемому футболу). Оформленная в желто-сине-белых цветах нацистской свастики, кровавая спецовка украинских футбольных карателей украшена очертаниями Киевского рейха, содержащими в своем составе Крым, ДНР, ЛНР, Харьков, Тернополь и другие исконно русские территории, а под воротником исписана фашистскими лозунгами типа «Слава Украине», «Героям слава», «Убей русского ребенка, съешь его», «Пушкин - херушкин» и так далее.
Как справедливо отметили российские эксперты по мировому фашизму, все эти мерзкие кричалки означают «Хайль Гитлер» и содержат неприкрытые угрозы русскому народу, Владимиру Владимировичу Путину и лично Алине Маратовне Кабаевой. «Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция», - горят трубы у спикера российского МИД Марии Захаровой. В отчаянной акции сборной Украины по фашизму, как в капле настойки боярышника, отразилось опухшее лицо Марии, раскрывшей коварный план киевских футбольных властей присоединить свою территорию к Крыму, захватить таким образом всю Россию, согнать ее население в Хатынь и сделать с ним то, что обычно положено делать в Хатыни, - да, да, о Беларуси тоже не забыли! Не зря знаменитый беларусский каратель Протасевич применял на Донбассе методы войны, запрещённые международными договорами, оружие массового поражения и геноцид, будучи одетым в форму сборной Украины, за что и получил среди мертвых донецких детей прозвище Кровавый Футболист.
Излишним будет говорить о том, что к новой форме кровавых украинских футболистов прилагаются эсэсовская фуражка, набор гвоздей для прибивания русского вратаря в трусиках к перекладине ворот вниз головой руками к штангам, карманная виселица для русскоязычного арбитра и традиционный украинский газенваген. «Я надеюсь, что эту форму запретят, - с тревогой говорит депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев. - Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться», и встреча эта не кончится добром.
Не приходится сомневаться, что когда против мирных игроков сборной России вероломно, без объявления войны выкатится на немецких танках при поддержке непрерывно бомбящей авиации толпа озверевших украинских карателей, вооруженных до зубов, одурманенных нацистскими лозунгами на воротниках и изображениями Крыма, заваленного русскоязычными трупиками, - русские игроки сдадут мочу на анализ прямо на поле, а солдаты НАТО с пробирками уже будут тут как тут! Не этого ли добиваются заокеанские кукловоды европейского чемпионата?
Этого.
Неудивительно, что Украинско-Европейская Фашистская Арганизация УЕФА цинично отказалась прислушиваться к господину Свищеву и запрещать разработанную в ЦРУ нацистскую символику Украины на Евро-2020. Но грязный Байден снова просчитался! Говорят, что в преддверии Вяликой отечественной футбольной войны Следственный комитет России уже разрабатывает новую форму для российской сборной - ватники, ушанки, кирзачи, сто грамм наркомовских и, конечно же, заградотряд.
Эта методика русских людей никогда еще не подводила.

Василий РЫБНИКОВ

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/sport/football/zachem-ukrainskie-futbolisty-nadevayut-na-sebya-formu-gestapo-novosti-futbola-11445376.html?fbclid=IwAR2NjZHIjR9s01DrIwZkEtdAO-kSUXlVGnGc1LBIenFKbYTWce0Shu4jejo
показать весь комментарий
08.06.2021 09:57 Ответить
 
 