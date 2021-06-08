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Новости Политика Украины
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Байден (2385) Зеленский (16565) ПДЧ (137) членство в НАТО (1216)

Офис Зеленского исправил слова Байдена о членстве Украины в НАТО в заявлении об итогах разговора президентов, - Axios

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис Зеленского исправил слова Байдена о членстве Украины в НАТО в заявлении об итогах разговора президентов, - Axios

Изначально Белый дом и Киев разослали противоречивые друг другу отчеты о телефонном разговоре между Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Axios.

Украинская сторона изначально утверждала, что президент Соединенных Штатов заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. В частности, об этом говорилось в сообщении пресс-службы Офиса президента.

В то же время, по данным издания, Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку такому шагу.

"Украинцы неправильно истолковали заявление и исправили запись", – сказал изданию представитель Совета национальной безопасности.

Видимо, речь идет о сообщении на сайте Офиса президента, в котором позже исчезло упоминание о полной поддержке Байденом евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе.

Вместо этого пресс-служба ОП заявила следующее: "Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил лидерство Владимира Зеленского во внедрении фундаментальных реформ в стране, направленных на реализацию евроатлантических стремлений украинского народа. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе".

Читайте также: Нет никаких препятствий для контактов президентов Украины и США. Приглашение Зеленского посетить Вашингтон опровергает все "вбросы", - Корниенко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+81
Скоро выяснится что и в Вашингтон осла никто не приглашал..😁
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08.06.2021 09:36
+65
Мало того, приглашение было перепутано с повесткой
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08.06.2021 09:37
+44
Обезьяна на посту президента была бы полезнее чем это Зе!недоразумение.
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08.06.2021 09:36
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Зелені тваринки роблять все , як на росіі !
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08.06.2021 10:03 Ответить
Офис Зеленского неправильно истолковал слова Байдена

Т.е. ЗЕ опять откровенно соврал. Какая неожиданность...
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08.06.2021 10:04 Ответить
откровенно лживо привычно соврал, как приказал ермак.
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08.06.2021 11:36 Ответить


- Ой, п. Зеленський, ви - член партії СН?
- Таки ні, я - її мозок! Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 3366
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08.06.2021 14:16 Ответить
для ЗЕленого брехать так же естественно, как дышать... он уже сами путается где, кому и когда сбрехал... и вся шобла зеленая такая же
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08.06.2021 10:04 Ответить
Эти мрази априори не могут ничего сделать правильно для Украины: ни понять, ни сказать, ни сделать!
Всё только на пользу себе любимым и ху.лу!
Дебилы, .лядь!
Чтоб вы сдохли в тяжелых муках после 15 лет тюрьмы!!!
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08.06.2021 10:05 Ответить
а также отметил лидерство Владимира Зеленского во внедрении фундаментальных реформ


ОП тупо заменило одну брехню на другую.
Ну не мог Байден сказать такое про полное отсутствие при ЗЕ новых реформ и тотальный провал старых.
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08.06.2021 10:07 Ответить
Про лидерство во внедрении реформ в оригинале Псаки ничего не говорилось. А вот упоминалось желание "внедрить реформы".
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08.06.2021 10:40 Ответить
членограй лоханул лохов
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08.06.2021 10:09 Ответить
Такое впечатление что украинской властью керують з Москви i все робиця по вказiвкам з Кремля мля мля
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08.06.2021 10:10 Ответить
Святослава , не, не так, обезьяны на месте выборщиков Зеленского , были бы полезней Офіс Зеленського неправильно витлумачив слова Байдена щодо членства України в НАТО і виправив заяву про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 4448 Вы все время забываете , Кто его выбрал Офіс Зеленського неправильно витлумачив слова Байдена щодо членства України в НАТО і виправив заяву про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 2768 , при чем абсолютно демократическим путем Офіс Зеленського неправильно витлумачив слова Байдена щодо членства України в НАТО і виправив заяву про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 5839
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08.06.2021 10:11 Ответить
Две вещи сопровождают власть зеленского во всех движениях--обосрался и заврался. Всегда и во всем.
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08.06.2021 10:13 Ответить
США вимушені прийняти не Зеленського, а Президента країни яка один на на один вистояла під на тиском Росії( хоч і мала значні втрати) при президенті Порошенко Знову на наших шиях, Шиях патріотів країни Зеленський тіпа непоганим президентом зробився. Була б Байдена воля...
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08.06.2021 10:14 Ответить
Якщо хтось і далі думає, що то в нього спонтанно від вродженого кретинизму і розумової відсталості то він глибоко помиляється! Ні, все то чітко продумано і сплановано. Ціль тієї шмарклі і його зебільної команди - розісрати і знищити все, щоб повний хаос і безлад у всьму! А тому у відносинах з цивілізованим світом вони роблять все, щоб відштовхнути нас, щоб Україна стала ізгоєм, що пресратись зі всіма. Не можна ні каплі вірити всім зебльним деклараціям і заявам, бо їх дії направлені абсолютно на протилежне.
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08.06.2021 10:14 Ответить
Та подумаешь, зебилы чуть наврали... Это ведь у них беспрерывный процесс...
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08.06.2021 10:17 Ответить
Дурити людей - це професійна риса усіх акторів, вони постійно на сцені видають себе за тих, ким вони не є насправді. Чим краще виходить імітувати почуття, думки, поведінку, тим кащий актор. Плюс нарцизизм та потреба у емоціях глядачів. Тому нарікати на цю рису у теперішнього президента - несправедливо. Він робить те, що уміє найкраще - дурить публіку. Нарікати можна тільки на тих, хто його вибрав.
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08.06.2021 10:22 Ответить
Оказывается в этот раз автор вранья не подоляк

Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 8821
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08.06.2021 10:23 Ответить
Публікуючи брехню потрохового політтехнолога Березовця з посиланням на якесь невідоме фейк-ньюс, Цензор сам ризикує перетворитись на фейк-ньюс. P.S. Зеленський - гівно.
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08.06.2021 10:24 Ответить
а "фейк-ньюс" это ты про какое издание?
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08.06.2021 10:25 Ответить
Госдеп - это фейк-ньюс?

Тогда шо такое какое-то зажопное ОПЗЕ?
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08.06.2021 10:49 Ответить
напереговаривал

Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 9749
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08.06.2021 10:24 Ответить
Кожен пенсіонер може собі таке дозволити, чого до діда вчепилися? Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 9149
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08.06.2021 10:53 Ответить
Там сейчас сильно жарко и песчаные бури из курортов Египта иногда приносит.
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08.06.2021 11:02 Ответить
Ну Кипре же чище возлух,чем Конча-заспе. Скоро все эти Зеленые, порошенковские и вакарчуковские гомодрилы будут проволить там или на солнечной Майорке основную часть времени, после введения рынка Земли и приватизации , получив небольшую долю в агрохолдингах всего 2% от земельного масива в Украине, который будет скуплен , но для этого достаточно, что бы "элите" правда олигархической пожизненно себя обеспечить, за счет украинцев.
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08.06.2021 13:14 Ответить
The leaders discussed our strategic partnership in support of President Zelenskyy's plan to tackle corruption and implement a reform agenda, based on our shared democratic values and Ukraine's Euro-Atlantic aspirations, that delivers justice, security, and prosperity to the people of Ukraine.
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08.06.2021 11:30 Ответить
и что?
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08.06.2021 11:33 Ответить
и всё!
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08.06.2021 11:34 Ответить
теперь сравниваем
на сайте АП Байдена - евро-атлантические устремления
на сайте ОПы осла - президент Соединенных Штатов заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе

реально не видишь разницы?
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08.06.2021 11:37 Ответить
"евро-атлантические устремления" это и есть поддержка вступления в НАТО
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08.06.2021 11:38 Ответить
нет
на пальцах

вот ты стремишься вступить в ВУЗ
администрация байдена говорит - красавчик, мы поддерживаем тебя в твоих стремлениях
администрация вазелина говорит - байден сказал что мы точно поступим в вуз без экзаменов
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08.06.2021 11:46 Ответить
ничего подобного Зеленский не говорит. Найди в его словах про Байдена, что Украина точно будет в НАТО?
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08.06.2021 11:52 Ответить
иди в пень. я не нанимался разбирать предложения на подлежащее и сказуемое как в школе. не доходит - прочитай статью пять раз. там в начале пишется о том что зеленая ОПа исказила слова байдена.
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08.06.2021 11:55 Ответить
нет никакого искажения. Смыл обеих переводов один и тот же.
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08.06.2021 11:58 Ответить
бл

Украинская сторона изначально утверждала, что президент Соединенных Штатов заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. В частности, об этом говорилось в сообщении пресс-службы Офиса президента.
В то же время, по данным издания, Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку такому шагу.
"Украинцы неправильно истолковали заявление и исправили запись", - сказал изданию представитель Совета национальной безопасности.
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08.06.2021 12:00 Ответить
The leaders discussed our strategic partnership in support of President Zelenskyy's plan to tackle corruption and implement a reform agenda, based on our shared democratic values and Ukraine's Euro-Atlantic aspirations, that delivers justice, security, and prosperity to the people of Ukraine
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08.06.2021 12:01 Ответить
это поддержка устремления (желания) а не поддержка выдачи ПДЧ или вступления в альянс.
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08.06.2021 12:07 Ответить
где ты видел буквы ПДЧ в пресс релизе Зеленского?:
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08.06.2021 12:08 Ответить
в первоначальной версии которая была с утра. которую тогда еще не исправили
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08.06.2021 12:11 Ответить
а также вот где еще
Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 7989
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08.06.2021 12:11 Ответить
нет тут ни одного слова про документ ПДЧ
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08.06.2021 12:13 Ответить
мне тебе красным подчеркнуть пятую строчку?
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08.06.2021 12:15 Ответить
пятая строчка соответствует версии Госдепа. Ukraine's Euro-Atlantic aspirations, that delivers justice, security, and prosperity to the people of Ukraine. Нигде не упоминается что это ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ ПДЧ
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08.06.2021 12:20 Ответить
скажи, ты дебил? вот честно, ты дебил? самка собаки я тебе дал текст в котором стоит слово ПДЧ. я тебе указал что американцы написали - небыло такого. зеленский самка собаки сам подтвердил что назвиздел. нет самка собаки ты продолжаешь тупить.
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08.06.2021 12:31 Ответить
в версии ОП тоже не было слов ПДЧ! Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 4297
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08.06.2021 12:33 Ответить
ты баран!!!!

то было изначально на сайте ОПы преЗЕдента

"Президент США акцентировал на полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня".

что теперь на сайте ОПы

"Джо Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству ПДЧ".
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08.06.2021 12:35 Ответить
Неужели кто то оспаривает что ПДЧ это не важный документ? Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 2873
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08.06.2021 12:42 Ответить
Про Зеленского сам добавил? Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 980
Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 9652
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08.06.2021 12:46 Ответить
Не спорь с дураком..Он ищет именно буквы ПДЧ и не вкуривает что План Дiй щодо Членства тоже самое . Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 6922
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08.06.2021 14:41 Ответить
время над тобой не властно. Сколько знаю тебя, как был тупым, таим и остался. Порохоботы еще больше испортили.
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08.06.2021 12:28 Ответить
давай картинку про рояль, или что там у вас есть в методичке, когда нечего ответить...
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08.06.2021 12:31 Ответить
ну на этот диспут уже больно смотреть: "Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом." (с) Марк Твен
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08.06.2021 13:29 Ответить
Не нужно путать конкретный документ ПДЧ, со словами планы евроатлантической интеграции.
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08.06.2021 12:05 Ответить
Т.е. США не поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО?
Что за хрень?
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08.06.2021 10:29 Ответить
Об этом речи не шло.
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08.06.2021 10:33 Ответить
Прямой поддержки нет, потому что клоун, как только услышит какие-то слова поддержки, сразу трубит об этом по всем каналам, а втихаря делает гадости (яркий пример - Нафтогаз)
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08.06.2021 10:55 Ответить
Зеля слишком завысил самооценку собственной персоны, и так уже забрехался, что зарубежные партнеры открыто на это указывают. Наверно в ОП не учли, что американцы читают и анализируют все его заявления.)
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08.06.2021 10:41 Ответить
Просто интересно в какой момент Госдепу надоест опровергать брехню ЗЕ и он снова полностью прекратит контакты с брехливым наркоманом.
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08.06.2021 10:44 Ответить
*****, какое внедрение фундаментальных реформ произошло за 2 года ? Небумажные паспорта для внутр. использования? Будь ласка, зебарани, назвіть хоч одну фундаментальну реформу
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08.06.2021 10:47 Ответить
зебіли зекомандИ зі своїм Вошьдьом 3,14 З дять, як дихають.. і за шо Україні така навала жлобів та дебілів?
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08.06.2021 10:49 Ответить
Зе-малчик был уверен, что американцы умеют читать только по американски.
Может себе позволить он же не гейгой какойта, он - избранный (легитимно)
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08.06.2021 10:52 Ответить
Теперь Америке даже привычных пустых слов жалко. Это просто хамство со стороны Животворящего.
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08.06.2021 10:54 Ответить
ГУБАРЕВ ПОДДЕРЖАЛ ЗЕЛЕНСКОГО: "ОН ПРИДЕТ К ВЛАСТИ И СДЕЛАЕТ "ДНР" НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ"
Бывший "народный губернатор" Донетчины, одиозный Павел Губарев выразил надежду на победу "Зе" в президентской гонке.
В Сети появилось видео, где один из "отцов-основателей" "Донецкой республики" Павел Губарев критикует деятельность Петра Порошенко на посту президента Украины и нахваливает Владимира Зеленского.
"ЕСЛИ ОЦЕНИВАТЬ ЕГО (ПОРОШЕНКО - РЕД.) КАК СТРОИТЕЛЯ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА, ТО МОЖНО ЕГО И ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ.
НО ЭТОТ ВРАЖЕСКИЙ ПРОЕКТ НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ РОССИИ", - посетовал Губарев.
По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром Зеленским. Он уверен, что украинцам импонирует желание "Зе" договариваться о мире с Путиным и решать проблему с Донбассом мирным путем.
Губарев считает, что для достижения мира необходим компромисс.
"МЫ НА УСТУПКИ НЕ ПОЙДЕМ, ПРОДОЛЖИМ СТРОИТЬ В ДОНЕЦКЕ НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО, А НА УСТУПКИ ДОЛЖНА ПОЙТИ УКРАИНА - ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ, ПРОПИСАТЬ В КОНСТИТУЦИИ НАШИ ПРАВА", - УВЕРЕН СЕПАРАТИСТ.
И в заключение заявляет, что уверен в существовании "существенных сил", которые стоят за Зеленским и готовы "защитить" его победу на выборах. - Украина станет конфедерацией", - мечтает Павел Губарев.
https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
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08.06.2021 10:57 Ответить
Пора импичмент клоуну
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08.06.2021 11:00 Ответить
Они там даже нормального переводчика взять не могут, что ли?
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08.06.2021 11:02 Ответить
та не...переводчик перевел нормально...но подхалимам захотелось добавить лоску... а отсебятина - наказуема ))))) особенно на международном уровне (а этого шапито никак понять не хочет))))
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08.06.2021 12:14 Ответить
Зашел на странички издания Axios - ему можно доверят с закрытыми глазами! Такие на кремле шлепают пачками!
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08.06.2021 11:05 Ответить
Даже вторичный перевод заявления Псаки содержит слишком лестное для Зели упоминание реформ. Псаки написала следующее : and implement a reform agenda, based on our shared democratic values and Ukraine's Euro-Atlantic aspirations.
"и внедрить план реформ основанный на демократических ценностях и евро-атлантических ожиданиях Украины". Всё в будущем времени, ничего в настоящем, как всегда...
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08.06.2021 11:14 Ответить
По его словам, в телефонном разговоре Байден подтвердил, что США «непоколебимо поддерживают» Украину и выступают за предоставление ей возможности вступить в НАТО.
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08.06.2021 11:16 Ответить
От лицедеев и жуликов 95-го квартала ничего иного ожидатьне приходится. Это же надо: исправить текст международного разговора!
Украинцы, поймите, наконец, - ему нужен только рейтинг, но неваше будущее и не будущее ваших детей!
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08.06.2021 11:20 Ответить
Вашу мать!Інших слів немає.Таке враження, що в Офісі ПреЗедента сидять як мінімум з десяток агентів ФСБ та ГРУ Росії і роблять все можливе,щоб розвалити українську державу і обвалити її міжнародний імідж. І проходить це все при мовчазній підтримці верховної "вагітної жаби"...
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08.06.2021 11:22 Ответить
Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 10000
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08.06.2021 11:24 Ответить
збацать на рояле
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08.06.2021 11:59 Ответить
надоело, добавь креатива.
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08.06.2021 12:06 Ответить
тебе в платежках мало креатива?
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08.06.2021 12:11 Ответить
прикольно от таких как ты это слышать.
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08.06.2021 12:16 Ответить
так те все прикольно, и голосовал ты по приколу...
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08.06.2021 13:55 Ответить
от думаю и на рояле разучился...хиба шо по цимбалам ))))
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08.06.2021 12:16 Ответить
давай картинку с роялем, не томи.
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08.06.2021 12:23 Ответить
запросто...на любой вкус и... запах ! ))))
Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 6742 Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 2567Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 241

....
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08.06.2021 12:45 Ответить
Тому висновок, треба читати прес релізи країн з якими спілкується зєлєпукін і опа, тому що самі бачите вони тобто опа все перекручують під себе щоб народ повірив в їхні байки!!!!!!!
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08.06.2021 11:24 Ответить
Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 1639 .Я ,охвісу цього дебіла-предзидзента , ніколи й не довіряв . Тому такому зе-зашквару , зовсім і не здивований .
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08.06.2021 11:29 Ответить
ЗЕ-команда в ЧЕРГОВИЙ РАЗ ЗАБРЕХАЛАСЬ ТА ОБІС..АСЬ , а ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ
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08.06.2021 11:30 Ответить
Смысл от исправления не меняется, решили использовать одну трактовку.
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08.06.2021 11:42 Ответить
Альо США, ви знову не так зрозуміли - "вирвали з контексту" Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 3519
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08.06.2021 12:03 Ответить
Потенциальные лжецы. Не соврут, не проживут. Позор.
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08.06.2021 12:14 Ответить
Ну чому вони так паляться? Щось у когось у офісі підгоряє й сильно?!
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08.06.2021 12:15 Ответить
Мальчіка вову просто взяли під повний кантроль - шоб "харошой девочкой була не пила не нюхала"...
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08.06.2021 12:16 Ответить
Ну такое бывает, особенно если учесть, что Шмаркля все еще только учит английский - проблемы перевода так сказать. Надеюсь, идиш он знает лучше так как ему надо серьезно подумать о переезде на историческую родину.
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08.06.2021 12:18 Ответить
Вже не смішно.
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08.06.2021 12:32 Ответить
"Очевидное -невероятное" зелена масть пішла на підробку. Єзопова мова дипломатії (радянської) читалась легко. Якщо переговори пройшли конструктивно читалось -послали нахер. Якщо сторони обмінялись думками - нічого не вийшло. А тут двічі підробляли думку президента США. В кінці навіть додумались про похвалу поцу як рушійній силі прогресу (реформ). Чітко і ясно прослідковується бажання видати бажане за реальність і насолити США, щоб більше не звонили, бо фюрер образиться. А то бабло взяли, приходиться відробляти. кооператив озеро міцно тримає поца за яйця. 8 хвилин байден хвалив поца, навіть сам Байден оторопів-як же вміє брехати скрізь і всім поц. Бреше так вичурно, що сам почав вірити. йому про брехню, а він про рейтинг. Йому про крадійство, а він я самий величний реформатор. Йому про оборону, а він це німеччина і франція винні. СП 2 - це поразка США. Мене запросили в Америку, а Єрмак поїде ?
Справу Бурісми закрили чи Єрмак торгується. ?
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08.06.2021 12:37 Ответить
Эта Зе мразь уже не знает , что наврать украинскому народу, лишь бы повыпендриваться!!
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08.06.2021 13:25 Ответить
Що так Байден і сказав "відзнаю лідерство Володимира Зеленського"
В слові "лідерство" першу букву не поплутав? Офіс Зеленського виправив слова Байдена про членство України в НАТО у заяві про підсумки розмови президентів, - Axios - Цензор.НЕТ 8260
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08.06.2021 14:06 Ответить
"відзначив лідерство" - це ще Мендель писала. Схоже вона позаштатно продовжує працювати.
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08.06.2021 14:27 Ответить
Как смачно обсоса очередной раз по морде тапком отвесили)) И главное это уже регулярно так.
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08.06.2021 15:27 Ответить
Видимо отличия находятся в образе, который возникает при слове поддержка. По американски поддержка - ответственность которую нужно нести. А для ОП поддержка - это просто публичная позиция и деньги.
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09.06.2021 14:00 Ответить
Зробимо собі у штані зелененьким ще разом і будемо "валить из этой страны".
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09.06.2021 14:14 Ответить
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