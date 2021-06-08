Офис Зеленского исправил слова Байдена о членстве Украины в НАТО в заявлении об итогах разговора президентов, - Axios
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Изначально Белый дом и Киев разослали противоречивые друг другу отчеты о телефонном разговоре между Джо Байденом и Владимиром Зеленским.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Axios.
Украинская сторона изначально утверждала, что президент Соединенных Штатов заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. В частности, об этом говорилось в сообщении пресс-службы Офиса президента.
В то же время, по данным издания, Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку такому шагу.
"Украинцы неправильно истолковали заявление и исправили запись", – сказал изданию представитель Совета национальной безопасности.
Видимо, речь идет о сообщении на сайте Офиса президента, в котором позже исчезло упоминание о полной поддержке Байденом евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе.
Вместо этого пресс-служба ОП заявила следующее: "Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил лидерство Владимира Зеленского во внедрении фундаментальных реформ в стране, направленных на реализацию евроатлантических стремлений украинского народа. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе".
Пожалуйста, подождите...
- Скажіть, Ви випадково не Президент України?
Зеленський:
- Так, Президент. А звідки ви знаєте, що це вийшло випадково?
Т.е. ЗЕ опять откровенно соврал. Какая неожиданность...
откровеннолживо привычно соврал, как приказал ермак.
- Ой, п. Зеленський, ви - член партії СН?
- Таки ні, я - її мозок!
Всё только на пользу себе любимым и ху.лу!
Дебилы, .лядь!
Чтоб вы сдохли в тяжелых муках после 15 лет тюрьмы!!!
ОП тупо заменило одну брехню на другую.
Ну не мог Байден сказать такое про полное отсутствие при ЗЕ новых реформ и тотальный провал старых.
Тогда шо такое какое-то зажопное ОПЗЕ?
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/07/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/
на сайте АП Байдена - евро-атлантические устремления
на сайте ОПы осла - президент Соединенных Штатов заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе
реально не видишь разницы?
на пальцах
вот ты стремишься вступить в ВУЗ
администрация байдена говорит - красавчик, мы поддерживаем тебя в твоих стремлениях
администрация вазелина говорит - байден сказал что мы точно поступим в вуз без экзаменов
Украинская сторона изначально утверждала, что президент Соединенных Штатов заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. В частности, об этом говорилось в сообщении пресс-службы Офиса президента.
В то же время, по данным издания, Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку такому шагу.
"Украинцы неправильно истолковали заявление и исправили запись", - сказал изданию представитель Совета национальной безопасности.
то было изначально на сайте ОПы преЗЕдента
"Президент США акцентировал на полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня".
что теперь на сайте ОПы
"Джо Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству ПДЧ".
Что за хрень?
Может себе позволить он же не
гейгой какойта, он - избранный (легитимно)
Бывший "народный губернатор" Донетчины, одиозный Павел Губарев выразил надежду на победу "Зе" в президентской гонке.
В Сети появилось видео, где один из "отцов-основателей" "Донецкой республики" Павел Губарев критикует деятельность Петра Порошенко на посту президента Украины и нахваливает Владимира Зеленского.
"ЕСЛИ ОЦЕНИВАТЬ ЕГО (ПОРОШЕНКО - РЕД.) КАК СТРОИТЕЛЯ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА, ТО МОЖНО ЕГО И ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ.
НО ЭТОТ ВРАЖЕСКИЙ ПРОЕКТ НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ РОССИИ", - посетовал Губарев.
По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром Зеленским. Он уверен, что украинцам импонирует желание "Зе" договариваться о мире с Путиным и решать проблему с Донбассом мирным путем.
Губарев считает, что для достижения мира необходим компромисс.
"МЫ НА УСТУПКИ НЕ ПОЙДЕМ, ПРОДОЛЖИМ СТРОИТЬ В ДОНЕЦКЕ НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО, А НА УСТУПКИ ДОЛЖНА ПОЙТИ УКРАИНА - ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ, ПРОПИСАТЬ В КОНСТИТУЦИИ НАШИ ПРАВА", - УВЕРЕН СЕПАРАТИСТ.
И в заключение заявляет, что уверен в существовании "существенных сил", которые стоят за Зеленским и готовы "защитить" его победу на выборах. - Украина станет конфедерацией", - мечтает Павел Губарев.
https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
"и внедрить план реформ основанный на демократических ценностях и евро-атлантических ожиданиях Украины". Всё в будущем времени, ничего в настоящем, как всегда...
Украинцы, поймите, наконец, - ему нужен только рейтинг, но неваше будущее и не будущее ваших детей!
....
Справу Бурісми закрили чи Єрмак торгується. ?
В слові "лідерство" першу букву не поплутав?