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ОХМАТДЕТ (146) Корчинская (39) Ляшко Виктор (1320) коронавирус (17042)

Ляшко сделал "ОХМАТДЕТ" опорной ковидной больницей, чтобы закупить без тендера оборудование на 1,2 млрд грн для нового корпуса, - Корчинская

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Ляшко сделал

7 июня стало известно, что "ОХМАТДЕТ" сделали опорной ковидной больницей. Это сделал приказом от 2 июня текущего года новый министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук волонтер Оксана Корчинская, информирует Цензор.НЕТ.

"Но министр знает, что в "Охматдете" совершенно нет условий для принятия потока детей с ковидом, там лечится тяжелые больные детки с разными патологиями со всей Украины, в том числе с онкогематологическими заболеваниями, все отделения переполнены и реанимация тоже. Врачи "Охматдета" не могут получать ковидные доплаты, потому что с больницей не могут быть заключены договора Национальной Службой Здоровья Украины, больница имеет национальный статус и не автономизирована. В заведении отсутствует запас реактивов ПЦР тестов, необходимых лекарств, специализированные средства защиты медицинских работников и необходимое количество специалистов" - подчеркивает она.

"Почему министр Ляшко исключает из перечня 1-ю специализированную больницу Киева, которая полтора года принимала детей с ковидом на хирургические операции и имела соответствующие дотации НСЗУ?", - задается вопросом она.

По ее словам, по имеющейся информации, такие действия МОЗ осуществляются только для проведения закупки без тендеров оборудования на 1,2 млрд гривен для нового корпуса, который должен 24 августа открывать президент Украины.

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Это решение вызвало значительный резонанс среди коллектива больницы, членов попечительского волонтерской совета и родителей больных детей из-за угрозы надлежащего дальнейшего функционирования "Охматдета" и угрозы жизни маленьких пациентов.

"Ситуация требует срочного совещания Попечительского совета "Охматдета" с министром здравоохранения, руководством Охматдета и Минздрава Украины, а также руководства ГП "Укрмедпроектбуд". К сожалению, телефон Виктора Ляшко до сих пор молчит и все наши запросы оставляют без ответа. Надеемся на оперативную встречу, господин министр!", - подытожила Корчинская.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Почему опорной не сделать клинику МВД ?
Или больницу в Феофании ?
Почему Ковид всех видов надо нести ослабленным детям с реальными диагнозами ?
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08.06.2021 10:19
+4
Просто этот тоже курточку за пол ляма очень хочет
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08.06.2021 09:56
+4
Как же ЗЕленые братья не любят тендеры...

Вот просто хлебом не корми - дай шото по-черному с откатом закупить.
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08.06.2021 10:30
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Правила форума Совет форумчан
Просто этот тоже курточку за пол ляма очень хочет
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08.06.2021 09:56 Ответить
Ну нада же, Корчинскую от кормушки отодвинули. Абыдна, да?
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08.06.2021 09:59 Ответить
Факти є?
Чи тільки лайно на вентилятор?
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08.06.2021 10:19 Ответить
Вы меня с Корчинской путаете, не я заметку писал.
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08.06.2021 10:29 Ответить
Ви написали про Корчинську і "кормушку".
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08.06.2021 10:32 Ответить
Перечитайте заметку Корчинской, начиная с названия, кто же набрасывает дерьмо на вентилятор?
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08.06.2021 10:44 Ответить
Она задает конкретные вопросы. Вы знаете на них ответы?

"Почему министр Ляшко исключает из перечня 1-ю специализированную больницу Киева, которая полтора года принимала детей с ковидом на хирургические операции и имела соответствующие дотации НСЗУ?", - задается вопросом она.

По ее словам, по имеющейся информации, такие действия МОЗ осуществляются только для проведения закупки без тендеров оборудования на 1,2 млрд гривен для нового корпуса, который должен 24 августа открывать президент Украины.

Ситуация требует срочного совещания Попечительского совета "Охматдета" с министром здравоохранения, руководством Охматдета и Минздрава Украины, а также руководства ГП "Укрмедпроектбуд".
К сожалению, телефон Виктора Ляшко до сих пор молчит и все наши запросы оставляют без ответа.

Источник: https://censor.net/ru/n3270034
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08.06.2021 10:57 Ответить
Дети умирают по вашей вине, пока вы ищите ответы.
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08.06.2021 11:06 Ответить
Почему по моей вине, а не по вине Степановых, Радуцких, которые прибарахляются за счет украинцев?
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08.06.2021 11:25 Ответить
Их вина не исключает вашу.
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08.06.2021 11:29 Ответить
Вы так и не придумали в чем моя вина.
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08.06.2021 11:32 Ответить
Наглядно отвечу. Я чернобылец, кроме всего прочего, так вот, если бы мы устраивали совещания у каждого места где мощность дозы была выше 10 рентген в час, то ликвидация последствий еще бы и сейчас продолжалась. И нашей вины бы в этом не было.
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08.06.2021 11:48 Ответить
Сранивать действия при техногенных катастрофах и в штатном режиме некорректно.
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08.06.2021 11:51 Ответить
Хм, ухмыльнусь - а если окажется, что КОВИД вирус всё-таки имеет искусственное происхождение, то это будет штатный режим или все-таки техногенная катастрофа? Ляшко зробив "Охматдит" опорною ковідною лікарнею, щоб закупити без тендера обладнання на 1,2 млрд грн для нового корпусу, - Корчинська - Цензор.НЕТ 934
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08.06.2021 18:04 Ответить
Все отделения ОХМАДТЕТа переполнены - это плохо. Но и открывать новый корпус больницы, оказывается,- тоже плохо. Странная логика у этой дамы. Ах, да, узрела хитромудрые действия. Иногда ради благого дела можно, или даже нужно, немного схитрить.
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08.06.2021 10:07 Ответить
що цікаво, що такі дії ставляться в укор, хоча законодавчо все норм. але совкова чиста совість їбе мозок більше, ніж потреба чи можливість.
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08.06.2021 10:49 Ответить
Почему опорной не сделать клинику МВД ?
Или больницу в Феофании ?
Почему Ковид всех видов надо нести ослабленным детям с реальными диагнозами ?
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08.06.2021 10:19 Ответить
никто им ничего не несет. все это делается для одной цели,для безтендерного распила 1млрд. и все
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08.06.2021 15:26 Ответить
Как же ЗЕленые братья не любят тендеры...

Вот просто хлебом не корми - дай шото по-черному с откатом закупить.
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08.06.2021 10:30 Ответить
*Эге-гей, тут неплохо подлохматиться можно ,внукам хватит*-, зеленые бигборды по всей стране от зекоМанды
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08.06.2021 10:36 Ответить
патаму шо понтидля вава то святе! тому парахаботікі узбагойтесь
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08.06.2021 10:43 Ответить
Мнение майора КГБ очень важно для судеб медицины в Украине.
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08.06.2021 11:04 Ответить
Ляшко походу очередной хапуга!
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08.06.2021 11:53 Ответить
Суть в тому, що:
1. на будівництво виділяли достатньо коштів і не має необхідності в таких хитрощах
2. лікарню зроблять ковідною, щоб придбати обладнання, а лікарям доведеться відпрацьовувати за ту ж зарплату в небезпечних умовах. це СПЕЦІАЛІЗОВАНА лікарня, де працюють розум і досвід, життя яких тепер під загрозою без належних умов праці.
3. до дня незалежності відкривати корпус - це державна зрада. корпус не готовий. потрібно адекватно завершувати роботи, а не в поспіху закривати очі на всі косяки Укрмедпроектбуду.
4. Де обіцяний перехід між новим корпусом і хірургічним? Коли він буде будуватися і за які кошти? Чи корпус "упливе" в приватні руки для VIP клієнтів, еліти України?
5. Яка доля корпусу неврології? Опікунська рада куди дивиться?
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10.06.2021 21:04 Ответить
на території лікарні потрібна достятня кількість туалетів. досить дітям ходити під кущі і дерева, про дорослих мовчу. Потрібні місця, де можна змінити підгузок, помити дитину. А не 1 кабінка на всю територію.
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10.06.2021 21:06 Ответить
 
 