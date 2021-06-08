Ляшко сделал "ОХМАТДЕТ" опорной ковидной больницей, чтобы закупить без тендера оборудование на 1,2 млрд грн для нового корпуса, - Корчинская

7 июня стало известно, что "ОХМАТДЕТ" сделали опорной ковидной больницей. Это сделал приказом от 2 июня текущего года новый министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук волонтер Оксана Корчинская, информирует Цензор.НЕТ.

"Но министр знает, что в "Охматдете" совершенно нет условий для принятия потока детей с ковидом, там лечится тяжелые больные детки с разными патологиями со всей Украины, в том числе с онкогематологическими заболеваниями, все отделения переполнены и реанимация тоже. Врачи "Охматдета" не могут получать ковидные доплаты, потому что с больницей не могут быть заключены договора Национальной Службой Здоровья Украины, больница имеет национальный статус и не автономизирована. В заведении отсутствует запас реактивов ПЦР тестов, необходимых лекарств, специализированные средства защиты медицинских работников и необходимое количество специалистов" - подчеркивает она.

"Почему министр Ляшко исключает из перечня 1-ю специализированную больницу Киева, которая полтора года принимала детей с ковидом на хирургические операции и имела соответствующие дотации НСЗУ?", - задается вопросом она.

По ее словам, по имеющейся информации, такие действия МОЗ осуществляются только для проведения закупки без тендеров оборудования на 1,2 млрд гривен для нового корпуса, который должен 24 августа открывать президент Украины.

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Это решение вызвало значительный резонанс среди коллектива больницы, членов попечительского волонтерской совета и родителей больных детей из-за угрозы надлежащего дальнейшего функционирования "Охматдета" и угрозы жизни маленьких пациентов.

"Ситуация требует срочного совещания Попечительского совета "Охматдета" с министром здравоохранения, руководством Охматдета и Минздрава Украины, а также руководства ГП "Укрмедпроектбуд". К сожалению, телефон Виктора Ляшко до сих пор молчит и все наши запросы оставляют без ответа. Надеемся на оперативную встречу, господин министр!", - подытожила Корчинская.