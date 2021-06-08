Ляшко сделал "ОХМАТДЕТ" опорной ковидной больницей, чтобы закупить без тендера оборудование на 1,2 млрд грн для нового корпуса, - Корчинская
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
7 июня стало известно, что "ОХМАТДЕТ" сделали опорной ковидной больницей. Это сделал приказом от 2 июня текущего года новый министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук волонтер Оксана Корчинская, информирует Цензор.НЕТ.
"Но министр знает, что в "Охматдете" совершенно нет условий для принятия потока детей с ковидом, там лечится тяжелые больные детки с разными патологиями со всей Украины, в том числе с онкогематологическими заболеваниями, все отделения переполнены и реанимация тоже. Врачи "Охматдета" не могут получать ковидные доплаты, потому что с больницей не могут быть заключены договора Национальной Службой Здоровья Украины, больница имеет национальный статус и не автономизирована. В заведении отсутствует запас реактивов ПЦР тестов, необходимых лекарств, специализированные средства защиты медицинских работников и необходимое количество специалистов" - подчеркивает она.
"Почему министр Ляшко исключает из перечня 1-ю специализированную больницу Киева, которая полтора года принимала детей с ковидом на хирургические операции и имела соответствующие дотации НСЗУ?", - задается вопросом она.
По ее словам, по имеющейся информации, такие действия МОЗ осуществляются только для проведения закупки без тендеров оборудования на 1,2 млрд гривен для нового корпуса, который должен 24 августа открывать президент Украины.
Это решение вызвало значительный резонанс среди коллектива больницы, членов попечительского волонтерской совета и родителей больных детей из-за угрозы надлежащего дальнейшего функционирования "Охматдета" и угрозы жизни маленьких пациентов.
"Ситуация требует срочного совещания Попечительского совета "Охматдета" с министром здравоохранения, руководством Охматдета и Минздрава Украины, а также руководства ГП "Укрмедпроектбуд". К сожалению, телефон Виктора Ляшко до сих пор молчит и все наши запросы оставляют без ответа. Надеемся на оперативную встречу, господин министр!", - подытожила Корчинская.
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Чи тільки лайно на вентилятор?
"Почему министр Ляшко исключает из перечня 1-ю специализированную больницу Киева, которая полтора года принимала детей с ковидом на хирургические операции и имела соответствующие дотации НСЗУ?", - задается вопросом она.
По ее словам, по имеющейся информации, такие действия МОЗ осуществляются только для проведения закупки без тендеров оборудования на 1,2 млрд гривен для нового корпуса, который должен 24 августа открывать президент Украины.
Ситуация требует срочного совещания Попечительского совета "Охматдета" с министром здравоохранения, руководством Охматдета и Минздрава Украины, а также руководства ГП "Укрмедпроектбуд".
К сожалению, телефон Виктора Ляшко до сих пор молчит и все наши запросы оставляют без ответа.
Источник: https://censor.net/ru/n3270034
Или больницу в Феофании ?
Почему Ковид всех видов надо нести ослабленным детям с реальными диагнозами ?
Вот просто хлебом не корми - дай шото по-черному с откатом закупить.
1. на будівництво виділяли достатньо коштів і не має необхідності в таких хитрощах
2. лікарню зроблять ковідною, щоб придбати обладнання, а лікарям доведеться відпрацьовувати за ту ж зарплату в небезпечних умовах. це СПЕЦІАЛІЗОВАНА лікарня, де працюють розум і досвід, життя яких тепер під загрозою без належних умов праці.
3. до дня незалежності відкривати корпус - це державна зрада. корпус не готовий. потрібно адекватно завершувати роботи, а не в поспіху закривати очі на всі косяки Укрмедпроектбуду.
4. Де обіцяний перехід між новим корпусом і хірургічним? Коли він буде будуватися і за які кошти? Чи корпус "упливе" в приватні руки для VIP клієнтів, еліти України?
5. Яка доля корпусу неврології? Опікунська рада куди дивиться?