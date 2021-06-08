Президентский рейтинг: 27,3% - за Зеленского, 14,6% - за Порошенко, 11,9% - за Тимошенко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Действующий глава государства Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. За него готовы проголосовать 27,3% украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Так, относительно наибольшую поддержку имеет Владимир Зеленский: в случае участия в выборах действующий президент получил бы 21,8% среди всех респондентов, что составляет 27,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте - Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 11,7% среди всех респондентов и 14,6% среди тех, кто определился с выбором. На третьем месте - Юлия Тимошенко с показателями, соответственно, 9,5% и 11,9%. Четвертое место делят с примерно одинаковой поддержкой Игорь Смешко (7,6% и 9,5%) и Юрий Бойко (7,3% и 9,2%).

Поддержка других кандидатов ниже.

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В течение 27 мая - 1 июня 2021 Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров). Опрошены 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме оккупированной территории АР Крым ). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

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