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выборы (24321) Зеленский (16565) опрос (2620) Порошенко (19365) КМИС (271)

Президентский рейтинг: 27,3% - за Зеленского, 14,6% - за Порошенко, 11,9% - за Тимошенко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Президентский рейтинг: 27,3% - за Зеленского, 14,6% - за Порошенко, 11,9% - за Тимошенко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Действующий глава государства Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. За него готовы проголосовать 27,3% украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Так, относительно наибольшую поддержку имеет Владимир Зеленский: в случае участия в выборах действующий президент получил бы 21,8% среди всех респондентов, что составляет 27,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте - Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 11,7% среди всех респондентов и 14,6% среди тех, кто определился с выбором. На третьем месте - Юлия Тимошенко с показателями, соответственно, 9,5% и 11,9%. Четвертое место делят с примерно одинаковой поддержкой Игорь Смешко (7,6% и 9,5%) и Юрий Бойко (7,3% и 9,2%). 

Поддержка других кандидатов ниже.

Президентский рейтинг: 27,3% - за Зеленского, 14,6% - за Порошенко, 11,9% - за Тимошенко, - опрос КМИС 01

Также читайте: 60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой, – опрос "Центра Разумкова"

В течение 27 мая - 1 июня 2021 Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров). Опрошены 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме оккупированной территории АР Крым ). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+47
Президентский рейтинг: 27,3% - за Зеленского, 14,6% - за Порошенко, 11,9% - за Тимошенко, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 3998
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08.06.2021 10:08
+42
Президентский рейтинг: 27,3% - за Зеленского, 14,6% - за Порошенко, 11,9% - за Тимошенко, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 3868
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08.06.2021 10:10
+40
Президентский рейтинг: 27,3% - за Зеленского, 14,6% - за Порошенко, 11,9% - за Тимошенко, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6492
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08.06.2021 10:12
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Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2613
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08.06.2021 11:08 Ответить
Щоб попередити хрюкання заклопотаних соєвих елементів, повідомляю - центр "Український барометр" не проводить відкритих соціологічних досліджень і опитувань. Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2300
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08.06.2021 11:11 Ответить
О как ты за других переживаеш,ты лучше тролина за ***** своего переживай а не тут гавкай,мы как то без тебя и твоих копытных земляков разберемся.
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08.06.2021 11:46 Ответить
Такі соцслужби давно стали невід'ємною складовою системи фальсифікації виборів і легітимізації фейкових результатів.
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08.06.2021 11:23 Ответить
Спільний фейковий рейтинг цих корупціонерів підтверджує їхню співпрацю з пограбунку держави.
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08.06.2021 11:26 Ответить
Всё это чепуха на постном масле. В земле Заксен-Анхальт в Германии до выборов в прошедшее воскресенье , по опросам ранее, должна была с большим отрывом от партии Меркель, победить путлеровская партия АдГ. А победила, с большим отрывом от путлеровской партии , партия Меркель. 35% против 21%. Так что, любители зелёных, победа при опросах - это ещё бабушка на двое сказала. Проведите опрос в Западной Украине . Там зелёные будут стоять на последней строчке, даже после Тимошенко, бабушки укаринской коррупции.
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08.06.2021 11:34 Ответить
За Тімошенко пані Ольга має отримати декілька шоколадок рошен! Чуєш, Пєця?! Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7517
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08.06.2021 12:12 Ответить
КМІС такий КМІС ....намалювали смішку 9% ))) Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6020
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08.06.2021 11:45 Ответить
Так, намалювали. Бо в дійсності його рейтинг біля 15%. В дійсності Смешко єдино нормальний варіант. Але олігархи, через намальовані рейтинги, через ботів та інші технології роблять все щоб знизити його рейтинг.
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08.06.2021 12:26 Ответить
жулики все из списка
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08.06.2021 11:47 Ответить
Все кандидаты в Украинской организованной преступности.
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08.06.2021 11:47 Ответить
ти бот ? прийшов в людях зневіру формувати до влади ? Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 610
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08.06.2021 11:55 Ответить
я не бот, я обычный Украинец и это мое субъективное мнение исходя из опыта и информации про всех этих кандидатов. Возьми и посмотри компроматы на всех их и из разных источников. Это даже не мое апостериорное мнение, а это априори организованная преступность.
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08.06.2021 12:38 Ответить
И что мы видим из приведенной цыфири?
Что президент определится во втором туре голосами тех, кто поддерживает других кандидатов.
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08.06.2021 11:54 Ответить
Тільки ти з Кмісом і видиш, більше ніхто
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08.06.2021 13:05 Ответить
Ахаха, насправді кожен рейтинг ставить Порошенко на 2 місце Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3966
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08.06.2021 15:24 Ответить
Состояние "пациента" стабильно тяжёлое.
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08.06.2021 11:59 Ответить
Ну якщо вже у "рідного" підконтрольного і утримуваного Гриніва дають Порошенку так мало, то шансів повернення на політичний Олімп у нього немає зовсім.
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08.06.2021 12:10 Ответить
Интересно, а чего эти цациолухи так возбудились???? У нас на носу выборы??!!!
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08.06.2021 12:25 Ответить
Влияние зомбосериалов и шоу значительно сильнее здравого расудка. 50% похоже удалось побороть телезависимость, прогноз для 27% к сожалению неутешителен.
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08.06.2021 12:36 Ответить
Знаєш чому тобі здається, що всюди боти ? Тому що ти перебуваєш у інформаційній бульбочці, яка відгороджує тебе від реальності і ти не можеш усвідомити, що підтримка Порошенко дуже велика.
Навіть провладний Рейтинг моделюючи другий тур віддає Порошенко 40 а іноді навіть 45% голосів Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7419
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08.06.2021 15:20 Ответить
Каким бы Зе не был плохим президентом, одна идея с прошлых выборов так и не изменилась: люди скорее за табуретку проголосуют, нежели за Порошенко.
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08.06.2021 12:52 Ответить
Ну так пусть жрут лайно и дальше.Наголосовали,получите
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08.06.2021 13:25 Ответить
Ну за Пороха ведь эти же люди голосовали, думаю и к выводам пришли аналогичным.
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08.06.2021 13:41 Ответить
Кто вам такое сказал?Те,кто голосовал за наркомана,в прошлом вряд ли голосовали за Пороха
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09.06.2021 09:04 Ответить
У вас с арифметикой проблемы?
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09.06.2021 17:14 Ответить
А у вас с головой? Проголосовало 18млн из 29 млн внесённых в реестр.Это именно все те,кто ранее выбирал Порошенко,а теперь выбрали зелёную мразь...Ну да,ну да
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10.06.2021 06:37 Ответить
Це якби у нього був 1%, а у нього 14% і гарантований вихід у другий тур )
А далі буде цікаво, так як всі великі партії знаходяться у опозиції до влади їх голоси підуть до Порошенко у парадигмі "хто завгодно, аби не зеленськи"
І найвеселіше всього те, що вочевидь за Порошенко будуть віддавати голоси навіть електорат Мураєва, Бойко, Медведчука, тому що не підтримувати же "фашиського диявола" Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9604
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08.06.2021 15:14 Ответить
Эти цифры примерно такие же, как были в первом туре в 2019 году, ничего принципиально не изменилось даже при нынешнем разочаровании в Зеленском. Всё таки надеюсь на новых выборах увидеть новые лица и мнения.
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08.06.2021 16:14 Ответить
як там в казочці про бабусю на березі моря, Хочу бути ...... А Папаоглу за гроші все намалює, Згадується перше телеопитування в Україні, яке проводили табачник, якийсь грузин і шустер. в першму турі Лобановскьй набрав 200 тис. А після другого туру виявилось що 190 тисшустер зразху ж втік в москву, грузин замовк, а табачник смачно перераховував попиляні гроші.А КМІС якраз і бере свій початок зтих часів. Отримали вказівку опустити Бойка -єсть. Гордон порішав за Смешка на шашликах і ось процент.
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08.06.2021 12:56 Ответить
При том что Юлькины договора обусловили то что Украину нагнули раком и за газ вынудили торговать базой в Севастополе. Когда уже ее электорат на скамейках у подъездов канет в лету..
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08.06.2021 12:57 Ответить
А шо, Свиножопа медведчуківська Соска знову планує в президенти ? ))))
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08.06.2021 12:58 Ответить
Какпец стране, Шефиры с Ермаком и Коломойским окончательно угробят страну. Растащат все в Герцлию, здесь токо остов останется.
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08.06.2021 13:02 Ответить
Это же надо ,27,3% идиотов 🤦🙄🤔
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08.06.2021 13:14 Ответить
почему только 27? Вас в этом списке смущает только Зебил?
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08.06.2021 18:52 Ответить
Да зебильё уничтожают страну... Печалька
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08.06.2021 13:15 Ответить
От куда столько идиотов в этой стране? Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5476
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08.06.2021 13:17 Ответить
Хочется верить что это фейк, но к сожалению альтернативы Зе нет
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08.06.2021 14:06 Ответить
Порошенко.
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08.06.2021 15:05 Ответить
Посмотрите его антирейтинг - это невозможно
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08.06.2021 23:34 Ответить
Чхати на любі рейтинги . В Україні - возможно всьо Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7275 .! Головне іти до мети незважаючи ні на що абсолютно ,, і ні на кого . Навіть розуміючи що - нічого не вийде , всеодно опускати руки не слід . Тільки так і досягають мети . Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6091 .
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08.06.2021 23:55 Ответить
Я не знаю що таке антирейтинг, я знаю що таке рейтинг.
І я бачу його на другому місці по всім соцопитуванням. При моделюванні другого туру голоси майже 50 на 50 і це ти називаєш неможливим ? Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7792 Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7792
А ще не вийшов вагнергейт, не оприлюднені факти розкрадання грошей, замовних судів, співпраці із росією. Найбільше топити зеленського будуть за рік-півтора до виборів
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09.06.2021 15:46 Ответить
Ні, для дебілів дійсно нема альтернативи, бо їм зуби у полікліниці буде лікувати водопровідник Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4291
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08.06.2021 17:15 Ответить
партии зе и пороха проголосовали за аферу - дерибана украинской земли. Они оба враги народа.
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08.06.2021 15:24 Ответить
Тут кого ни послушаешь - все за Пороха. А по факту те же 11%. Вот так-то ?!
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08.06.2021 15:49 Ответить
рейтинг Зели ниже рейтинга Пороха, а его рейтинг ниже плинтуса. тому що дві половини однієї дупи
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08.06.2021 15:49 Ответить
Что-то сильно уж опустили Кличко.
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08.06.2021 15:49 Ответить
Смешко почти 10%? Ну да ну да Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7256
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08.06.2021 16:13 Ответить
Тянут мутнорылое,как бы уши не оторвали Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6507
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08.06.2021 16:19 Ответить
Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3599
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08.06.2021 16:23 Ответить
То он наверное говорил про свою плечевую Ирку https://youtu.be/zE-Cy1KvVxU
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09.06.2021 03:38 Ответить
Нє, ну з першою трійкою у наших рейтинголухів всьо стабільно. Гройсман цього разу просто недоплатив... А от хто така Кіра Рудик і як їй вдалося випхати з рейтингу цілого полковника? Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1448
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08.06.2021 16:37 Ответить
Чтобы не писали ЗЕ-недибилы, но за Зеленского проголосует не менее 60% народа во втором туре. Се-ля-ви такова реальность, можете здесь кричать, хоть лопнуть.
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08.06.2021 16:54 Ответить
Мрій і далі зефіл
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08.06.2021 17:13 Ответить
ЗА ВАЩІ ГРОЩІ ЛЮБІ РЕЙТИНГИ Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5367

Хто повіре що за наркомана який не виконав ні одної своєї обіцянки та й ще збільшив
платню за комуналку, будуть голосувати люди? Майте совість, брехня брехнею, але ж
у розумних межах, бо станеться те що з Лукашенко і його 80 % на виборах....
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08.06.2021 17:13 Ответить
клован побив рекорд, коли йому намалювали аж 73%. Навіть прохфессор на таке не наважувався, лише лука мудіщєв
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08.06.2021 17:29 Ответить
Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4437
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08.06.2021 17:17 Ответить
Цікаво , що цей опрос був проведений не зовсім незалежним смі . А в порошенка таки в два рази менший рейтинг чим у зеленського . У Юлі рейтинг трохи підвищився .
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08.06.2021 17:50 Ответить
"А в Порошенка таки в два рази менший рейтинг чим у зеленського " И кто тебе это сказал?

Какая последняя инстанция?
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08.06.2021 18:30 Ответить
Після четвертої серії хвільму бігуса думаю , що прихильників п"ятого президента дещо поменшає ... .
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08.06.2021 17:54 Ответить
Кто такой Бигус? Что за цаца? Спросите у него, где он берет какие-то там пливкы?
Уж не ФСБ-шный ли родственничок ими снабжает?
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08.06.2021 18:28 Ответить
В августе 2020 года БИГУС был внесён в базу данных сайта «Миротворец»
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08.06.2021 18:44 Ответить
НЕ ПРОСТО У ФСБ: РОДИЧІ ЖУРНАЛІСТА ДЕНИСА БІГУСА ВИЯВИЛИСЯ ЩЕ Й НАБЛИЖЕНИМИ ДО КРЕМЛЯ
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3435/180/131480/
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08.06.2021 19:07 Ответить
Журналистка проекта ДЕНИСА БИГУСА Леся Иванова, как выяснилось, имеет крымские корни. И ничего здесь страшного или удивительного, конечно, нет. А особенно, если человек после крымских событий едва ли не в каждом своем сюжете называет Россию агрессором, беспощадно критикуя тех, кто посещает Крым.

Но странно и двояко все это выглядит, когда тот же человек имеет родственников с российскими паспортами. И не дальних, а родного отца, умалчивая этот факт
"Отец Леси - Иванов Олег Николаевич. Судя по открытым данным, он занимается компьютерными технологиями, а конкретно, программированием. Проживает в Симферополе и имеет регистрацию частного предпринимателя.
"Согласно карточке (форма 1П), что есть в распоряжении редакции, Иванов побежал получать российское гражданство и паспорт РФ фактически сразу после «крымского» референдума (имел место 16 марта). А уже 17 апреля отец Леси подал заявление об отказе от украинского паспорта и замену его на российский.
Выяснив такую ​​ранее скрытую информацию о «российско-родственных» связях, вспоминается тот факт, что и сам Денис Бигус (руководитель Леси) через родственников имеет отношение к РФ.
Здесь достаточно процитировать «Википедию»:
«Жена Дениса Бигуса Екатерина Игоревна Соболева. Ее дядя Олег Соболев - бывший контрразведчик ФСБ, ныне занимается большим бизнесом. А его сын Андрей Соболев - подполковник ФСБ России».


https://my.ua/news/cluster/2021-03-18-145027-ukrainskaia-zhurnalistka-rassledovatel-ivanova-skryla-ottsa-s-rossiiskim-pasportom-smi
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08.06.2021 19:23 Ответить
ПЛЕНКИ МЕДВЕДЧУКА БИГУС МОГ ПОЛУЧИТЬ ТОЛЬКО ОТ РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ ЧЕРЕЗ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА - источники среди силовиков
[22:30 19 мая 2021 года ]
Украинские спецслужбы не имели записей телефонных разговоров Виктора Медведчука по состоянию на 2020 год. Сразу три независимых источника, связанные с СБУ и ОГПУ, утверждают, что ни Служба безопасности, ни Офис генпрокурора не имели в своем распоряжении записи, которые опубликовал Денис Бигус. По меньшей мере, их не было на конец 2020 года, пишет Обозреватель.
Этот тезис косвенно подтверждает тот факт, что появились они лишь сейчас, спустя два года президентства Владимира Зеленского.
Сам журналист тоже не объясняет происхождения более 10 часов переговоров Медведчука с пророссийскими террористами.
Получается, что пленки Медведчука слили российские спецслужбы. Обращает внимание тот факт, что программа Бигуса вышла в эфир за три дня до итоговой пресс-конференции Зеленского. Хотя еще в начале выпуска Бигус признается, что планировал премьеру на июнь.
Похоже, и ОП, и украинских журналистов втянули в спецоперацию одной из кремлевских башен по устранению конкурента. Дело в том, что Медведчук конкурирует с Дмитрием Козаком за контроль над рынком горюче-смазочных материалов оккупированного Донбасса. Это тот самый Дмитрий Козак, который является близким советником Путина и партнером украинской власти на переговорах по мирному урегулированию.
А так как Козак имеет прямые контакты с Киевом, ценность Медведчука с его 5% рейтингом для Москвы резко упала.
https://ukrrudprom.com/news/Plenki_Medvedchuka_Bigus_mog_poluchit_tolko_ot_rossiyskih_spetss.html
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08.06.2021 21:12 Ответить
"Фабрика фейков". Медведчук прокомментировал пленки Бигуса и встречи с Порошенко
21.05.2021, 12:35
https://news.liga.net/politics/news/fabrika-feykov-medvedchuk-prokommentiroval-plenki-bigusa-i-vstrechi-s-poroshenko
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08.06.2021 21:13 Ответить
Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9055 . Ти дуже наївний . ! Бігусь може зняти - про зраду Пороха , серій , хоч і більше ніж в Санта Барбарі . Пофіг . У Порошенка дуже стійке електоральне поле . Ніяким Бігусям зруйнувати його не вдасться . Президентський рейтинг: 27,3% - за Зеленського, 14,6% - за Порошенка, 11,9% - за Тимошенко, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1112 .
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09.06.2021 00:07 Ответить
То есть - *********** можно ещё свободно поднимать тарифы на комуналку, поднимать пенсионный возраст, отдыхать за границей не 10 раз в году, а двадцать и главное - жарить шашлыки каждую неделю. ******* украинский нарид.
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08.06.2021 18:21 Ответить
Чи неправдиві рейтенги, чи у нас стільки тупого народу.
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08.06.2021 18:29 Ответить
Всього потроху...))))
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08.06.2021 19:43 Ответить
"В течение ближайших недель USAID создаст антикоррупционную оперативную группу, которая будет активизировать, усиливать и интегрировать и координировать работу всего Агентства по борьбе с коррупцией в Украине , основываясь на опыте ведущих внутренних и иностранных экспертов" выступление на международной конференции Democracy in Action: Zero Corruption Conference.
За этой в общем то невинной фразой скрыт глубокий смысл всей политики Байдена по отношению к Зеленскому.


Байдену, судя по всему, надоели разговоры украинской стороны о борьбе с коррупцией и он решил использовать сторонний механизм для точного определения ситуации С КОРРУПЦИЕЙ РЕЖИМА ЗЕЛЕНСКОГО.


Первый объект - ковидный фонд. Исходные материалы - доклад главы Счетной палаты Украины Пацкана и закрытый доклад МВФ по результатам мониторинга выполнения Меморандума с МВФ подписанного Украиной.
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08.06.2021 18:40 Ответить
Походу скоро будет вторая серия фильма "не нозывай миня дэбилом ато я праголасую за Зиленскава!"
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08.06.2021 18:56 Ответить
У януковоща перед подіями на Майдані був рейтинг близько 27%...
Співпадіння?!
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08.06.2021 19:40 Ответить
Ось так і буде Україна ще довго гойдатися без будь якого просування вперед з таким "електоратом". Нажаль.*****!!
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08.06.2021 19:59 Ответить
Что Зеленский последний месяц несет какую то сепарскую чушь.
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08.06.2021 21:52 Ответить
ой зрадазрада.
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08.06.2021 23:08 Ответить
Кремлівці надувають рейтинг зелених - Ексклюзивне відео
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09.06.2021 04:40 Ответить
Не бачать люди, не навчилися Українці обирати Президента. Надії на якесь відчутне покращення немає з такими обличчями у рейтингах.
P. S. Зєля свою роботи виконує - порошенко рейтінг підіймає.
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09.06.2021 10:32 Ответить
Народ в нас дійсно дуже не розумний. Їх дуже легко обманути. 73% це ті кого обманули Зеленський з Коломойським, 25% це ті кого обманув Порошенко.
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09.06.2021 21:44 Ответить
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