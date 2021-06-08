Более половины украинцев не поддерживают баллотирование Зеленского на второй срок, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
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Баллотирование президента Владимира Зеленского на второй срок поддерживают 37% украинцев.
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Респондентам задавали вопрос, поддерживают ли они баллотирование Владимира Зеленского на второй президентский срок.
"В целом, 37% респондентов поддерживают баллотирование на второй срок, не поддерживают - 54,5%", - говорится в сообщении.
В течение 27 мая - 1 июня 2021 Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров). Опрошены 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме оккупированной территории АР Крым ). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.
Пожалуйста, подождите...
У 2021 році уже, як бачимо, 37% виборців бажають бачити його президентом.
Тобто, маємо +7% за половину першого президентського терміну.
Якщо тренд не зміниться, то у 2024 році за Зеленського у першому турі виборів проголосують 44% виборців.
Хм... Знаєте, при таких цифрах навіть перемога у першому турі здається мені досить імовірною. Так, дійсно, кращого президента в Україні ще не було!
2010 рік, перший тур, Янукович - 35%
Если бы выборы Президента Украины проходили в марте 2012 года, 21,7% опрошенных (среди тех, кто принял бы участие в выборах) проголосовали бы за В.Януковича, 19,8% - за Ю.Тимошенко, 10,8% - за А.Яценюка, 7,9% - за В.Кличко, 6,2% - за П.Симоненко, 3,8% - за С.Тигипко, 3,6% - за О.Тягнибока, 3,1% - за А.Гриценко, 1,4% - за Н.Королевскую, 1,3% - за В.Литвина, 0,7% - за В.Ющенко. Других кандидатов поддержали 3,4%, не поддержали бы ни одного - 3,8%, не определились - 12,5%.
Як видно, в Януковича падіння за 2 роки склало 13%.
А якщо він посадить у тюрягу солодку парочку Медведчука та Порошенка, і гарненько розкуркулить ворюгу Ахмєтова, то 73% голосів у першому турі йому гарантовано, запевняю вас.
Президент - Яценюк
Премьер - Гройсман
Глава РНБО - Пастор
Министр иностранных дел - Порошенко
Министр обороны - Забродский
Министр черезвычайных ситуаций - Тимошенко