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Более половины украинцев не поддерживают баллотирование Зеленского на второй срок, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Более половины украинцев не поддерживают баллотирование Зеленского на второй срок, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Баллотирование президента Владимира Зеленского на второй срок поддерживают 37% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Респондентам задавали вопрос, поддерживают ли они баллотирование Владимира Зеленского на второй президентский срок.

"В целом, 37% респондентов поддерживают баллотирование на второй срок, не поддерживают - 54,5%", - говорится в сообщении.

Также читайте: 48% украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление в НАТО, - опрос "Рейтинга"

Более половины украинцев не поддерживают баллотирование Зеленского на второй срок, - опрос КМИС 01

В течение 27 мая - 1 июня 2021 Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров). Опрошены 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме оккупированной территории АР Крым ). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: 27,3% - за Зеленского, 14,6% - за Порошенко, 11,9% - за Тимошенко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+59
37% респондентов поддерживают баллотирование на второй срок

Значит надо продолжать снимать с дегенератов последние трусы пока у зебилов желудок к спине не прилипнет.
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08.06.2021 10:28
+30
Лично я поддерживаю еще один срок зеленского. Этот срок он должен отбывать пожизненно с конфискацией
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08.06.2021 11:00
+27
Зеленскому живым бы дожить и прервать досрочно свой 1 срок... страна у БЕ-ЗДНЕ экономика в оппе... политика президента это бред наркомана со стажем... какой ляд еще Вавке 2 срок? ему бы в первом живым калекой выползти ..успеть...
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08.06.2021 10:36
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Страница 3 из 3
як кажуть, що сміх без причини - признак дурачини. Що може бути смішного коли він дуже розумна людина, військовий, доктор технісних наук (спеціаліст в управлінні бойлвими ракетами), патріот. Смешко не без недоліків, але має достатньо багато плюсів. В теперішній ситуації крім нього нема за кого голосувати, щоб мати шанс врятувати країну. До речі Смешко категорично проти "ринку землі" в теперішній час. Мене цікавить, що ви смішного знаходите і за кого пропонуєте голосувати? І що ви знаходите в тій людині за кого по вашому треба годосувати.
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09.06.2021 14:59 Ответить
У 2019 році бажання Зеленського висуватись на виборах президента України підтримували 30% виборців. Це абсолютно точна цифра, підтверджена результатами виборів у першому турі.
У 2021 році уже, як бачимо, 37% виборців бажають бачити його президентом.
Тобто, маємо +7% за половину першого президентського терміну.
Якщо тренд не зміниться, то у 2024 році за Зеленського у першому турі виборів проголосують 44% виборців.
Хм... Знаєте, при таких цифрах навіть перемога у першому турі здається мені досить імовірною. Так, дійсно, кращого президента в Україні ще не було!
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09.06.2021 03:02 Ответить
йде прямо за графіком Якубовича! Той теж зростав ударними темпами
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09.06.2021 07:42 Ответить
Ой, я тут трішки помилився. До 2024 року ще 3 роки, тому при незмінному тренді (якщо припустити що так буде) рейтинг Зеленського на момент виборів складе 48%. Так що перемога в 1 турі дуже ймовірна.
А якщо він посадить у тюрягу солодку парочку Медведчука та Порошенка, і гарненько розкуркулить ворюгу Ахмєтова, то 73% голосів у першому турі йому гарантовано, запевняю вас.
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09.06.2021 08:05 Ответить
тем временем в параллельной реальности )))
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09.06.2021 08:32 Ответить
що сказати хотіли?
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09.06.2021 09:27 Ответить
37% достаточно для победы Зе.
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09.06.2021 03:44 Ответить
Це все тому, що українців дурять шахраї політики і олігархи через спец технології. Хтось сказав, що демократія це погано, але відсутність демократії набагато гірше. Головні наші біди не в тому що українці не розбираються в політиці, а в відсутності в нас демократії. Феодальна кланово-олігархічна система. Головна опора цієї системи це олігархічна система виборів. Місця в виборчих бюлетенях скуповують ставленики олігархії за, небаченого ніде в світі розміру, "виборчу"заставу. От із мерзотників ставленників олігархії ми тупо й обираємо. Ото й результат.
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09.06.2021 05:30 Ответить
Зверніть увагу на обіцянки політиків перед виборами і як вони виконують обіцянки. А ви кажете що народ ніхто не дурить. Дурять, та й ще використовують професійні технології обдурювання людей.
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09.06.2021 06:20 Ответить
наприклад використовують ботів
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09.06.2021 07:44 Ответить
І подивіться наступний коментар (Кірієнко). То правда. А ви кажете не дурять.
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09.06.2021 06:23 Ответить
уявіть собі - живуть! Як Голобородька в серіалі (а не як клоун у житті)
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09.06.2021 07:45 Ответить
37% у гарячці або після ширки - це забагато для " населення " .... як що не буде протестів , то плеснява дотре останки країни .... а був шанс обрати р.безсмертного ....або а. гриценка .... здається , ідіоти оберуть знову акусь гидоту та поїдуть мести вулицю у єропі "за велику " зарплатню !!! тьфу !!!
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09.06.2021 09:09 Ответить
КОРОЧЕ!
Президент - Яценюк
Премьер - Гройсман
Глава РНБО - Пастор
Министр иностранных дел - Порошенко
Министр обороны - Забродский
Министр черезвычайных ситуаций - Тимошенко
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09.06.2021 10:36 Ответить
Народ в нас дійсно дуже не розумний. Їх дуже легко обманути. 73% це ті кого обманули Зеленський з Коломойським, 25% це ті кого обманув Порошенко.
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09.06.2021 21:32 Ответить
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