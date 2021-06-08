Детективы взяли с поличным судью, получившую $2500 взятки за принятие "правильного" решения, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

На Днепропетровщине детективы НАБУ взяли с поличным очередную судью, требовавшую взятку за принятие "правильного" решения.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, служитель Фемиды требовала и получила взятку в размере $2500 за принятие "правильного" решения по гражданскому делу.

"Надеюсь, наличие в кабинете флага и герба Украины будет принято судом как обстоятельства, смягчающие наказание", - иронично отметил Шевченко.

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