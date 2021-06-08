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НАБУ (4031) взятка (5958) Днепропетровщина (2892) судья (2576) Шевченко Евгений (141)

Детективы взяли с поличным судью, получившую $2500 взятки за принятие "правильного" решения, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Днепропетровщине детективы НАБУ взяли с поличным очередную судью, требовавшую взятку за принятие "правильного" решения.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, служитель Фемиды требовала и получила взятку в размере $2500 за принятие "правильного" решения по гражданскому делу.

"Надеюсь, наличие в кабинете флага и герба Украины будет принято судом как обстоятельства, смягчающие наказание", - иронично отметил Шевченко.

Детективы взяли с поличным судью, получившую $2500 взятки за принятие правильного решения, - агент НАБУ Шевченко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователь и оперативник полиции попались на взятке 2 тыс. долл. на Житомирщине, - ГБР. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+16
Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2242
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08.06.2021 10:57
+10
спорим что этой судье ничего не будет? даже не на секунду не сомневаюсь!!!
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08.06.2021 10:26
+6
Суддям установили зарплаты в несколько сотен тысяч гривен, что б они не брали взятки, а жадность все равно погубила.
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08.06.2021 10:42
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хотелось бы видеть информацию, что взяли судью при получении взятки в 2 500 тыс дол
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08.06.2021 10:25 Ответить
А 2500-это норма?
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08.06.2021 10:35 Ответить
нет, конечно - но тех, кто берет миллионами как-то ни одного не взяли даже показать
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08.06.2021 10:41 Ответить
Только вчера была была информация про Е. Мазурову на этом сайте. Не заметили?
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08.06.2021 10:45 Ответить
спорим что этой судье ничего не будет? даже не на секунду не сомневаюсь!!!
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08.06.2021 10:26 Ответить
а может и будет - не поделилась с кем надо, переведут в суд в другое место
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08.06.2021 10:42 Ответить
ага, переведут на повышение в конституционный суд в Киев. во-вторых, что то вы Натали пургу гоните... 2500 не делится т.к. сумма для судейских уж больно мизерная. они привыкли ворочать смами на которые можно маетки с бассейнами и ставами покупать, пентхаузы, мерседесы и порши, брюлики и роллексы, яхты и катера, отдыхать на Карибах и в Ницце.... а 2500 это так на булавки и на бензин для мэрса.....
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08.06.2021 11:01 Ответить
об этом я и говорю - слили мелкую рыбку, крупные не ловятся по идеологическим причинам
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08.06.2021 11:33 Ответить
Тупицкий єто мелкая рьіба?
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08.06.2021 15:02 Ответить
а что, его кто-то посадил? суд-то его, карманный можно сказать
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09.06.2021 09:46 Ответить
"спорим что этой судье ничего не будет?"

Ніт, ведь Зеленский обещалъ - "весна прийдет сажать будем" Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4008
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08.06.2021 20:12 Ответить
уже скоро половина лета и что? кому ты веришь? ну жди жди, он тебе еще и не то наообещает, ты только голосуй за него исправно и по приколу , ну так же как и в первый раз.....
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08.06.2021 20:24 Ответить
Это же сарказм. Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6770

Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2450
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08.06.2021 20:40 Ответить
Як приклад: https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/3/7295918/
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08.06.2021 18:31 Ответить
Як приклад: https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/3/7295918/
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08.06.2021 18:31 Ответить
Думаю она подаст в суд имени Тупицкого или Вовка и отсудит моральную компенсацию, мусора часто делают так после преступных действий
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08.06.2021 19:48 Ответить
Шевченко вовкодав, красава!
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08.06.2021 10:35 Ответить
Главное чтоб посадили потом, а то опять нарушение процедуры, ошибка в протоколе)))
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08.06.2021 10:35 Ответить
Суддям установили зарплаты в несколько сотен тысяч гривен, что б они не брали взятки, а жадность все равно погубила.
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08.06.2021 10:42 Ответить
Судя по сообщению (судья с Днепропетровщины, гражданское дело), это судья обычного районного суда. Там зарплата согласно ст. 135 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей". Базовый должностной оклад - 30 прожиточных минимумов на 1 января каждого года и повышающие коэффициенты : 1,1 - если населённый пункт свыше 100 тыс. человек, 1,2 - 500 тыс. человек, 1,25 - 1 миллион человек + за выслугу лет от 15 % (свыше 3 лет) до 80 % (свыше 35 лет) + за выполнение административных функций 5 % зам. председателю суда и 10% председателю суда + за учёную степень 15 % за кандидата и 20 % за доктора наук + за секретность 5 % за "секретно" и 10 % за "совершенно секретно".

Минус налоги (18% подоходный, 1,5% военный сбор). Прожиточный на 1 января - 2270 грн.

Итого минимально зарплата судьи районного суда "на руки" 63043 грн. 58 коп.
А максимально (город-миллионник, выслуга 35 лет, председатель суда, доктор юридических наук, допуск "совершенно секретно") - 134310 грн. 23 коп.
Судя по фотографии - явно молодая судья, так что не будет там 80% доплаты за стаж. Допуски по секретности - как правило судьям Верховного Суда дают и судьям, которые военные дела рассматривают, то есть тоже мимо. Доктор наук - не думаю, раз молодая. Ну и город-миллионник тоже вряд ли, тогда бы не писали, что "на Днепропетровщине", писали бы "в Днепре", скорее райцентр какой-то.
Так что зарплата по данной новости где-то в районе 70 тыс. грн. / мес., а не в "несколько сотен тысяч гривень". То есть взять хотела где-то месячную зарплату свою за одно это дело. Хотя, согласен, это всё равно не повод брать взятки (какая бы зарплата не была - тебя за верёвку на эту работу никто не тащил).

Что касается НАБУ - конечно хорошо, что раскрыли. Но этот правоохранительный орган обходится налогоплательщика недёшево. Едва ли меньше миллиарда гривень в год. Если "весь їх доробок" - это взятка в 2,5 тыс. долларов, то это называется "стрелять из пушек по воробьям". С таким уровнем коррупции и полиция с СБУ / прокуратурой могла бороться. А то плюсом куча бюджетных расходов, а на выходе что ? Невыгодно это для налогоплательщиков, такая "борьба с коррупцией". Мелковато.

Но сам факт раскрытия, да, можно только приветствовать. Тут без вопросов.
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08.06.2021 12:24 Ответить
В Чернигове больше получают, судья Логвина
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08.06.2021 19:50 Ответить
Не погубила, а победила!
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08.06.2021 12:28 Ответить
надежда панченко
Уважаемые люди в этой стране, продают свои товары за евро-доллары. Соответственно все цены, также в евро-долларах, только в пересчете на гривну. Цены на продукты в некоторых странах ЕС дешевле процентов на 25-30 чем в Украине. Если все продается по ценам как в Европе, а то и дороже в 1,5-2 раза, то какой смысл получать зарплату в гривне? Пересчитайте 100 000 гривен в евро - это будет 3000. И разделите на 1,5-2 так как стоимость проживания на этой территории выше. 3000 евро это по вашему зарплата судьи? Я сейчас даже не намекаю на подковерные схемы и как работает система. О какой жадности вы сейчас говорите? И кто по вашему те люди, которые работают за 7000 грн.?
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08.06.2021 12:50 Ответить
На сайте петиций президенту регулярно выставляется требование пенсии судьям начислять по закону (максимум да 10 прожиточных минимумов). Но сами судьи блокируют этот Пенсионный закон. Откаты + заоблачные пенсии - пир во время чумы и нищеты большинства пенсионеров!!! ПОЗОР! Голосуйте в петициях чтобы заставить власть пересмотреть пенсии судьям.
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08.06.2021 10:51 Ответить
Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2242
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08.06.2021 10:57 Ответить
...в кожен кабінет суддів і зал засідань. Можна в кожну спальню суддів.
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08.06.2021 12:03 Ответить
а почему не писать - застрелена при задержании.....
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08.06.2021 11:13 Ответить
...або подавилася, коли знищувала вєщь-доки. Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6690
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08.06.2021 12:05 Ответить
Шевченка в керівництво НАБУ.
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08.06.2021 11:23 Ответить
Часть взяток идет в Киев.
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08.06.2021 11:43 Ответить
И шо у судьи таки нет фамилии? Сумма такая плевая шо и разговора не стоит.....небось соседи курятник делили. А тетка еще молодая ,малоопытная,могла секретаря послать за конвертом.
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08.06.2021 12:02 Ответить
...або мотузку з віконця спустити, або в туалеті на голову впали Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6175
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08.06.2021 12:07 Ответить
Новик Лали Мурманивна..
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08.06.2021 12:29 Ответить
В первую очередь кого надо было разгонять, это суды и набирать студентов выпускников. А потом уже ВР и прочее.
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08.06.2021 13:03 Ответить
мало
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08.06.2021 13:17 Ответить
Теж мені,новина. Як взяли,так і відпустять. І клала вона з великим прибором га все і всіх.
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08.06.2021 14:25 Ответить
А хто там верещал, що суддям та прочим тварям треба платити високу зарплату, щоб вони не брали хабарі? Платимо зараз скількі, більше 100 000 гривень на місяць і що? Може не в зарплатні діло?!
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08.06.2021 14:45 Ответить
За последнее время уже 6 судей присели по приговору суда (кто не вкурсе)
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08.06.2021 15:07 Ответить
нужно судьям еще зарплату повысить, а то сто тысяч гривен это не деньги, нужно по миллиону платить.
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08.06.2021 15:47 Ответить
Может все таки начнем их топить и вешать , а то и так с бюджетом туго.
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08.06.2021 20:22 Ответить
вешать нет, а всех вывести за штат и каждого через полиграф и реестры имущества прогнать, как минимум.
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09.06.2021 08:25 Ответить
$ 2 500,мабуть за 2,5 роки менше сроку...
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08.06.2021 18:22 Ответить
Как обмельчали судьи при Осле , работают уже за три копейки . Где подевались зварычи засевающие кабинеты баксами , чаусы с трехлитровыми банками баксов посаженными на поле чудес в собственном огороде .
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08.06.2021 20:20 Ответить
ты несомненно прав сразу вспоминаються стихи Баркова которые мы переприсывали в институте назва "Лука Мудищев". - " .... поизмельчали все людишки , веух уж нет- одни икшиух!!!"
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08.06.2021 20:29 Ответить
Внимание вопрос: через сколько часов данный судья будет восстановлен на рабочем месте?!
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08.06.2021 21:47 Ответить
 
 