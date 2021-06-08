Лукашенко ужесточил наказание за протесты в Беларуси, а также за распространение "запрещенной информации" интернет-СМИ

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко подписал закон об усилении ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Усиливается ответственность за участие и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Документ во вторник опубликован на национальном правовом интернет-портале, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно ему, к ответственности за неоднократное нарушение порядка организаци или проведения массовых мероприятий могут привлекать лиц, которые дважды в течение года были осуждены по статье 24.23 КоАП за несанкционированные акции и в течение года после второго взыскания снова нарушили законодательство о массовых мероприятиях.

За это грозит арест или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко сделал государственным праздником день вторжения СССР в Польшу в 1939 г.

Усиливается и ответственность за участие и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Раньше за такое нарушение можно было получить до трех лет ограничения или лишения свободы. Этот закон предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы или от двух до пяти лет лишения свободы.

Предусмотрена уголовная ответственность за участие в экстремистском формировании и содействии экстремистской деятельности. За привлечение к экстремистской деятельности и "другое содействие" такой деятельности грозит до четырех лет лишения свободы или от двух до шести лет тюрьмы.

В документе прописана уголовная ответственность для владельцев интернет-ресурсов за распространение запрещенной информации. Если такое деяние совершено повторно в течение года, наказать могут штрафом, а также применить до двух лет лишения свободы.

За "умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, за реабилитацию нацизма" также вводится уголовная ответственность. Если гражданина дважды за год осудили за пропаганду, демонстрацию, распространение нацистской символики, хранение с целью распространения, ему может грозить до четырех лет ограничения или лишения свободы.

Также читайте: В НАТО "всерьез обеспокоены" тесным взаимодействием между Путиным и Лукашенко, - Столтенберг

Ответственность за убийство милиционеров и военнослужащих также усилена: нижняя планка поднята с 10 до 12 лет лишения свободы. Более жесткой стала и ответственность за сопротивление лицам, охраняющим общественный порядок, насилие и угрозы против них и судей, оскорбление представителей власти и их близких.

Ужесточено наказание за клевету, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, надругательство над государственными символами, публичные призывы к несанкционированным акциям.

К тому же существенно усиливается ответственность за уклонение от уплаты налогов. Максимальный срок за такое деяние, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, увеличивается с трех до семи лет, а в особо крупном размере - с семи до двенадцати лет.

Также читайте: Белорусский узурпатор Лукашенко де-факто признал марионеточные "республики". Минск открыто перестал быть нейтральным, - Гармаш о переносе площадки для ТКГ

Отмечается, что основные положения закона вступят в силу через 10 дней, некоторые - через три месяца.