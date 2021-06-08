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Новости За рубежом
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Беларусь (7527) диктатура (133) Лукашенко (3502) уголовная ответственность (435)

Лукашенко ужесточил наказание за протесты в Беларуси, а также за распространение "запрещенной информации" интернет-СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко ужесточил наказание за протесты в Беларуси, а также за распространение

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко подписал закон об усилении ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Усиливается ответственность за участие и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Документ во вторник опубликован на национальном правовом интернет-портале, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно ему, к ответственности за неоднократное нарушение порядка организаци или проведения массовых мероприятий могут привлекать лиц, которые дважды в течение года были осуждены по статье 24.23 КоАП за несанкционированные акции и в течение года после второго взыскания снова нарушили законодательство о массовых мероприятиях.

За это грозит арест или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

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Усиливается и ответственность за участие и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Раньше за такое нарушение можно было получить до трех лет ограничения или лишения свободы. Этот закон предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы или от двух до пяти лет лишения свободы.

Предусмотрена уголовная ответственность за участие в экстремистском формировании и содействии экстремистской деятельности. За привлечение к экстремистской деятельности и "другое содействие" такой деятельности грозит до четырех лет лишения свободы или от двух до шести лет тюрьмы.

В документе прописана уголовная ответственность для владельцев интернет-ресурсов за распространение запрещенной информации. Если такое деяние совершено повторно в течение года, наказать могут штрафом, а также применить до двух лет лишения свободы.

За "умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, за реабилитацию нацизма" также вводится уголовная ответственность. Если гражданина дважды за год осудили за пропаганду, демонстрацию, распространение нацистской символики, хранение с целью распространения, ему может грозить до четырех лет ограничения или лишения свободы.

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Ответственность за убийство милиционеров и военнослужащих также усилена: нижняя планка поднята с 10 до 12 лет лишения свободы. Более жесткой стала и ответственность за сопротивление лицам, охраняющим общественный порядок, насилие и угрозы против них и судей, оскорбление представителей власти и их близких.

Ужесточено наказание за клевету, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, надругательство над государственными символами, публичные призывы к несанкционированным акциям.

К тому же существенно усиливается ответственность за уклонение от уплаты налогов. Максимальный срок за такое деяние, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, увеличивается с трех до семи лет, а в особо крупном размере - с семи до двенадцати лет.

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Отмечается, что основные положения закона вступят в силу через 10 дней, некоторые - через три месяца.
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Топ комментарии
+6
Закон - це акт, що прийнятий легітимним представницьким органом влади в установленому порядку.
У даному випадку не може йтися про закон.
Розпорядився репресувати.
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08.06.2021 10:37
+5
Террор народа
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08.06.2021 10:33
+5
Да чего там ужесточать? Есть же методики! Снайперы, автоматчики, помповые ружья, светошумовые гранаты. Пусть посмотрят видео 18-20 февраля 2014-го года из Киева. Это украинцы взбеленились от таких вещей и раком власть поставили, а беларусов можно голыми руками брать и душить, уродовать и насиловать по тюрьмам. Они терпеливые.
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08.06.2021 10:35
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Скоро этот усатый придурок запретит появляться на свет детям, потому что они его еще не выбрали.
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08.06.2021 10:32 Ответить
Кроме того потенциальные террористы
Лукашенко посилив покарання за протести в Білорусі, а також за поширення "забороненої інформації" інтернет-ЗМІ - Цензор.НЕТ 3933
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08.06.2021 10:57 Ответить
Террор народа
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08.06.2021 10:33 Ответить
Да чего там ужесточать? Есть же методики! Снайперы, автоматчики, помповые ружья, светошумовые гранаты. Пусть посмотрят видео 18-20 февраля 2014-го года из Киева. Это украинцы взбеленились от таких вещей и раком власть поставили, а беларусов можно голыми руками брать и душить, уродовать и насиловать по тюрьмам. Они терпеливые.
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08.06.2021 10:35 Ответить
"Нацистская символика" - это вероятно бело-красный флаг и герб "Погоня". Так пол страны придется пересажать.
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08.06.2021 10:36 Ответить
Закон - це акт, що прийнятий легітимним представницьким органом влади в установленому порядку.
У даному випадку не може йтися про закон.
Розпорядився репресувати.
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08.06.2021 10:37 Ответить
Novyje sankciji dlia rezima namecajetsia ne tolko po vozduxu no i po suse zakrojem granici v Evropu,eto za nelegalov emu tak budet
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08.06.2021 10:38 Ответить
ну что бульбаши у Вас окно в 3 месяца, а потом узаконенная севкорея по лукашенковски.....
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08.06.2021 10:38 Ответить
КНР №2 растет.
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08.06.2021 10:50 Ответить
Послушные рабы белорусы пожинают совковое наследие власти... Не захотели отстаивать свои права на свободу - ступайте в стойло!! Надеяться на милость царя это утопия Сталинская пропаганда. Усатый таракан продал Белорусь Кремлю в обмен на удержание своего трона... надолго ли???
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08.06.2021 10:56 Ответить
Он уже подписал закон о передаче власти после себя комитетчикам.
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08.06.2021 11:41 Ответить
по сути КГБ.
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08.06.2021 11:41 Ответить
Ну шо сябры? Вазелин в руки и вперед на бульбафюрерскую бутылку!
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08.06.2021 11:01 Ответить
больше цветоФФФФФФФФФФФ........
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08.06.2021 11:11 Ответить
Помнится януковощ перед майданом тоже запрещал собираться больше трех, ужесточал наказания, усиливал ответственность...
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08.06.2021 11:20 Ответить
шапкокрад далі початкової стадії "законотворчості" і точкових репресій не встиг піти.
Не організував він виконання тих "законів", що були пропихнуті 16 січня.
У Білорусі репресіивний механізм ефективно діє із 90-х років, включаючи таємні убивства дисидентів.
Так що білорусам важче.
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08.06.2021 11:26 Ответить
Красно - коричневая чума заполняет все больше и больше пространства - РФ, Чечня, ОРДЛО, Приднестровье, Юж. Осетия, Абхазия, Крым, Карабах, Беларусь... кто следующий...
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08.06.2021 12:00 Ответить
Тепер навіть з квітками скопом не погуляють ...
«Статья 3422 . Неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий
Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, в том числе публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), если это деяние совершено неоднократно, - наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Примечание. Для целей настоящей статьи деяние признается совершенным лицом неоднократно, если это лицо дважды в течение одного года подвергалось административному взысканию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 24.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, и в течение года после наложения второго административного взыскания за такие деяния вновь нарушило порядок организации или проведения массовых мероприятий.».

Лукашенко посилив покарання за протести в Білорусі, а також за поширення "забороненої інформації" інтернет-ЗМІ - Цензор.НЕТ 5962
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08.06.2021 12:19 Ответить
терпилы терпят? терпят. почему бы тогда богоподобному солнцеликому лукашеску и не резвиться, если никаких препятствий? вот он и резвиться.
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08.06.2021 14:58 Ответить
 
 