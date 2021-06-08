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За сутки в Киеве от коронавируса умер 1 человек, выздоровели - 866, выявили 700 новых случаев, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

За сутки в Киеве от коронавируса умер 1 человек, выздоровели - 866, выявили 700 новых случаев, - Кличко

В столице госпитализировали 44 человека с диагнозом коронавирус и 25 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за сутки в Киеве выявили 700 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии 209 825 случаев инфицирования).

Среди них 392 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 245 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 29 девочек от 1 месяца до 17 лет и 34 мальчика от 4 месяцев до 17 лет

Кроме того, в столице за сутки один летальный случай от вируса (всего 5 132 умерших с начала пандемии).

В то же время, 44 человека госпитализировали с диагнозом коронавирус, а 25 человек - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Также за сутки в Киеве 866 человек побороли коронавирус (всего 186 148 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (153), Соломенском (137) и в Дарницком (120) районах.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Странный какой то вирус
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08.06.2021 11:36 Ответить
 
 