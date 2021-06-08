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Новости За рубежом
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Байден (2385) Лавров (2207) Путин (29871) Женева (80)

В МИД РФ не исключают, что Лавров примет участие в саммите Байдена и Путина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В МИД РФ не исключают, что Лавров примет участие в саммите Байдена и Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие в саммите РФ - США, который состоится 16 июня в Женеве.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Исхожу из того, что да. Но пока до конца не проведено согласование формата и состава. Думаю, что в любом случае информация будет распространяться не по линии МИД", — сказал он, ответив на вопрос поедет ли Лавров на саммит.

По его словам, участие посла России в США Анатолия Антонова и посла США в РФ Джона Салливана в саммите также не исключено, однако окончательного решения пока нет.

"Решений нет по причине того, что не согласован формат. Не далее как вчера мы вновь этим вопросом занимались, возможно, американцы те или иные позиции за последние часы сформулировали, и тогда мы их доработаем максимально оперативно, и ясность появится. На данный момент этого не произошло", - отметил дипломат.

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Напомним, президент США Джо Байден планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июня в Женеве - после участия в саммитах G7, НАТО и ЕС-США.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Старый конь там не нужон! На забой!
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08.06.2021 11:06
+4
И шо там эта лошать будет делать? Копытом чечётку отбивать?
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08.06.2021 11:07
+4
коксу нюхнёт и начнет перлы выдавать.....
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08.06.2021 11:10
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Старый конь там не нужон! На забой!
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08.06.2021 11:06 Ответить
И шо там эта лошать будет делать? Копытом чечётку отбивать?
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08.06.2021 11:07 Ответить
Стар он для чечетки, максимум поржать и воздух испортить!
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08.06.2021 11:39 Ответить
коксу нюхнёт и начнет перлы выдавать.....
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08.06.2021 11:10 Ответить
В роли переводчика?? Та да...только лошади можно доверить услышать как ***** Байден будет мордой в гавно макать...более никому..хотя наверное еще писькову но тот рылом не вышел...
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08.06.2021 11:10 Ответить
Главное не забыть в начале разговора Байдена - "дэбилом, *****" обозвать
Тогда все будет пучком.
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08.06.2021 11:11 Ответить
везут старую лошадь Лаврова как экспонат на показ??!!
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08.06.2021 11:12 Ответить
у кого-нибудь есть под рукой капелька никотина? Очень надо, не для себя прошу...
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08.06.2021 11:13 Ответить
Лучше кіло тротіла. Бо конь давно вже гєроїновий , йому капля нікотину для догонки.
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08.06.2021 11:17 Ответить
Кацапйо якась сєкта ''свідєтєлей Калігули'' , чесслово. Всю дорогу новлять заперти свого обдолбаного коня як вєлікого діломата на якесь людське зібрання.
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08.06.2021 11:15 Ответить
Я не понял. Зечем? Неужели Байден обещал привезти лошадке кокаин?
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08.06.2021 11:22 Ответить
Похоже, никак не могут научить крысеныша говорить "Дебилы, Б.." вместо " кто так обзывается, тот сам так называется". А то ведь Байден может и повторить...
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08.06.2021 11:23 Ответить
Злой гном путлер будет сидеть у него на плечах , чтоб на одном уровне глаза были !
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08.06.2021 11:28 Ответить
С сего обосраного коня пора подковы сдирать, а его, все на уздечке таскают!
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08.06.2021 11:30 Ответить
Скотобаза должна быть в полном составе ,Падлышева с Абортниковым надо взять еще и все кодло взять под стражу с мандатом ООН...
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08.06.2021 11:30 Ответить
еще возьмут вальку-полстакана и маришку захарову и ну гудеть по чёрному.... а на яух ещё рашисты в Женеву ездят????
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08.06.2021 11:33 Ответить
а шо участие лаврушки может в корне что то изменить??? да пусть едет, может в Женеве кизданётся от старости где-нибудь со сцены или до смерти обопьется швейцарским пивом с водкой и успешно закроет страницу рашистской дипломатии.....
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08.06.2021 11:31 Ответить
У МЗС РФ не відкидають, що Лавров візьме участь у саміті Байдена і Путіна - Цензор.НЕТ 3039
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08.06.2021 11:36 Ответить
А как же. Путин должен же прискакать на место встрече. А там рядом к дереву привяжет и пусть пасётся.
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08.06.2021 11:43 Ответить
куйло за воротник будет поддерживать и говорить за него?
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08.06.2021 11:53 Ответить
значит вместо хйла будет двойник а унылая лошадь смотрящим делают
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08.06.2021 12:26 Ответить
Это значит, что либо путин дебил, либо там будет двойник.
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08.06.2021 13:46 Ответить
Что, дед настоьько плох, что без суфлера уже не справляется? Приставили лошадь, чтоб снова про половцев и печенегов заливать не начал?
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08.06.2021 13:53 Ответить
кому этот тупой ******** там нужен, на лицо же видно слабоумие
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08.06.2021 14:51 Ответить
Куда пуцька двигане без старої клячі-Росинанта? Та й клячі ну дуже вже хочеться полизати дядюшкові Джо гамериканську ДЖопу.
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08.06.2021 18:14 Ответить
 
 