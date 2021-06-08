НАПК составило протокол на Климпуш-Цинцадзе: В 2019 летала спикером на конференцию в Одессу, оплаченную организаторами дорогу считают незаконным "подарком"

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) прислало нардепу "Европейской Солидарности" Иванне Климпуш-Цинцадзе протокол об админнарушении. Причиной этом послужил визит в 2019-м году на конференцию в Одессу, куда ее пригласили сипкером.

Об этом парламентарий сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"31 мая в 7 часов вечера НАПК прислало мне письмо с просьбой прийти к ним в тот же день и ознакомиться с ... протоколом об админнарушении. "Нарушение" заключается в том, что в последние дни своей работы в правительстве в 2019-м я в свой выходной день летала на конференцию в Одессу, куда меня пригласили спикером. Организаторы, как обычно, и как и другим спикерам, оплатили дорогу. Так вот оплату проезда НАПК считает ... "подарком", который я якобы получила с нарушение запретов, предусмотренных антикоррупционным законодательством. Это влечет за собой штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (интересно, как будут забирать перелет?)", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, 26 августа 2019 (это был выходной понедельник после Дня Независимости) она по приглашению общественной организации, "полетела в Одессу продвигать идеи европейской и евроатлантической интеграции, не потратив ни копейки государственных средств".

"Получается, что теперь запрещено организаторам покрывать расходы на участие спикеров в их мероприятиях? В НАПК решили дискредитировать еще и участие в мероприятиях, которые организуют общественные организации в поддержку реформ? Или думают, что таким образом я перестану работать на государство?" - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

"Даже если бы были основания для привлечения меня к административной ответственности, закон позволяет это сделать в течение шести месяцев со дня обнаружения "нарушения". Этот срок уже давно истек (переписка с НАПК по этому поводу продолжается почти год). На следующий день НАПК передумало, и прислало новое "письмо счастья", в котором приглашало прийти уже задним числом, но это не меняет надругательства ни над законом, ни над здравым смыслом, в конце концов", - подытожила нардеп.

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