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Новости Политика Украины
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Климпуш-Цинцадзе (385) НАПК (1165)

НАПК составило протокол на Климпуш-Цинцадзе: В 2019 летала спикером на конференцию в Одессу, оплаченную организаторами дорогу считают незаконным "подарком"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАПК составило протокол на Климпуш-Цинцадзе: В 2019 летала спикером на конференцию в Одессу, оплаченную организаторами дорогу считают незаконным

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) прислало нардепу "Европейской Солидарности" Иванне Климпуш-Цинцадзе протокол об админнарушении. Причиной этом послужил визит в 2019-м году на конференцию в Одессу, куда ее пригласили сипкером.

Об этом парламентарий сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"31 мая в 7 часов вечера НАПК прислало мне письмо с просьбой прийти к ним в тот же день и ознакомиться с ... протоколом об админнарушении. "Нарушение" заключается в том, что в последние дни своей работы в правительстве в 2019-м я в свой выходной день летала на конференцию в Одессу, куда меня пригласили спикером. Организаторы, как обычно, и как и другим спикерам, оплатили дорогу. Так вот оплату проезда НАПК считает ... "подарком", который я якобы получила с нарушение запретов, предусмотренных антикоррупционным законодательством. Это влечет за собой штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (интересно, как будут забирать перелет?)", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, 26 августа 2019 (это был выходной понедельник после Дня Независимости) она по приглашению общественной организации, "полетела в Одессу продвигать идеи европейской и евроатлантической интеграции, не потратив ни копейки государственных средств".

"Получается, что теперь запрещено организаторам покрывать расходы на участие спикеров в их мероприятиях? В НАПК решили дискредитировать еще и участие в мероприятиях, которые организуют общественные организации в поддержку реформ? Или думают, что таким образом я перестану работать на государство?" - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

"Даже если бы были основания для привлечения меня к административной ответственности, закон позволяет это сделать в течение шести месяцев со дня обнаружения "нарушения". Этот срок уже давно истек (переписка с НАПК по этому поводу продолжается почти год). На следующий день НАПК передумало, и прислало новое "письмо счастья", в котором приглашало прийти уже задним числом, но это не меняет надругательства ни над законом, ни над здравым смыслом, в конце концов", - подытожила нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Слуги народа" Герус купил облигаций на 18 млн грн, НАПК начало проверку

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
А за чий кошт ЗЕчмо літає у відпустки по різним оманам-катарам?
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08.06.2021 11:08
+20
Идиоты. Боьше нечем заниматься, что ищут коррупцию в авиабилете Киев-Одесса?
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08.06.2021 11:07
+18
Так ось ти яка, головна корупціонерка. НАПК составило протокол на Климпуш-Цинцадзе: В 2019 летала спикером на конференцию в Одессу, оплаченную организаторами дорогу считают незаконным "подарком" - Цензор.НЕТ 4679
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08.06.2021 11:11
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Идиоты. Боьше нечем заниматься, что ищут коррупцию в авиабилете Киев-Одесса?
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08.06.2021 11:07 Ответить
"Себе и друзьям - все, врагам - закон" (С)
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08.06.2021 11:27 Ответить
А за чий кошт ЗЕчмо літає у відпустки по різним оманам-катарам?
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08.06.2021 11:08 Ответить
а от йому неможливо виписати навіть попередження, не те що штраф (згадайте випадок кавування в Хмельницькому). Захищений імунітетом... Поки що...
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08.06.2021 11:17 Ответить
когда сметут зеленых ублюдков - таких вызовов будут миллионы... и вы все твари отдадите.....
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08.06.2021 11:09 Ответить
Щось смєтуни затихарились.
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08.06.2021 11:12 Ответить
Так ось ти яка, головна корупціонерка. НАПК составило протокол на Климпуш-Цинцадзе: В 2019 летала спикером на конференцию в Одессу, оплаченную организаторами дорогу считают незаконным "подарком" - Цензор.НЕТ 4679
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08.06.2021 11:11 Ответить
НАПК составило протокол на Климпуш-Цинцадзе: В 2019 летала спикером на конференцию в Одессу, оплаченную организаторами дорогу считают незаконным "подарком" - Цензор.НЕТ 7479 ..Оце так - запрошення , шоб ще й за свої гроші добиралась . Ще й якби - зі свїми харчами . НАПК составило протокол на Климпуш-Цинцадзе: В 2019 летала спикером на конференцию в Одессу, оплаченную организаторами дорогу считают незаконным "подарком" - Цензор.НЕТ 7479 .Тіпа - пріходітє в гості , но всьо ( вплоть до ложєк і вілок ) бєрітє с собой .!!
НАПК , ви ідіоти ,, ви це наєте чи ні !!? НАПК составило протокол на Климпуш-Цинцадзе: В 2019 летала спикером на конференцию в Одессу, оплаченную организаторами дорогу считают незаконным "подарком" - Цензор.НЕТ 5534 .
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08.06.2021 11:16 Ответить
вони не ідіоти, на них тисне злий клован
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08.06.2021 11:21 Ответить
Блін, але ж за неправомірне рішення рано чи пізно ідіотам таки прийдеться відповісти! І що, страху ніякого? Чи клован такий страшний?
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08.06.2021 11:25 Ответить
Хммм. Це все що змогли нарити????!!! А як же сотні тисяч мільярдів доларів вкраденими порохоботами у трудавога народа?(шо спить абоссаний під забором)
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08.06.2021 11:23 Ответить
Цікаво, а ті дебіли з НАПК, що виносять такі рішення, вони що, реально дебіли, чи повні відморозки, які нічого вже не бояться? Їм ж таки прийдеться за все це відповідати. І що, сумнівів ніяких?
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08.06.2021 11:24 Ответить
"В 2019 летала спикером на конференцию в Одессу, оплаченную организаторами дорогу считают незаконным "подарком".



А ще найбільший злодій для зеленого НАЗК Омелян з якимось матрасом.

Зелене НАЗК і є тими українськими гнидами, які гірші за ворогів.
Холуї колаборантів.
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08.06.2021 11:31 Ответить
Опа!!! А перелет из Омана законный подарок??? НАЗК склало протокол на Климпуш-Цинцадзе: у 2019 році літала спікером на конференцію в Одесу, оплачену організаторами дорогу вважають незаконним "подарунком" - Цензор.НЕТ 9573
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08.06.2021 11:32 Ответить
А хто там сплатив за візит найвеличнішого до Оману? Ау, НАПК!!!! Ви де???
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08.06.2021 11:52 Ответить
Климпуш-Цинцинадзе конечно корупционер. Но не так ищут корупцию. Так её можно только оправдать. Точно так оправдали Юлю Тимошенко. Не было никакого стимула искать ворованное, потому что могли выйти на самих себя. Сейчас ангельски-чистым окажется и Порошенко. Таких людей у нас ещё не садят, а пугают.
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08.06.2021 15:34 Ответить
Не ну а шо вы ждали от Новикова и Сухоставца.Два прокурорских выкомыша Пшонки.
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08.06.2021 23:04 Ответить
По ходу антикорупционными справами в Украине рулит кубло пшонковских прокуроров.
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08.06.2021 23:24 Ответить
Новиков и Сухоставец сами преступники, кто бы их проверил, начиная с временем Януковоща.
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08.06.2021 23:44 Ответить
Удивительная у нас контора все-таки НАПК, сборище пшонковских прокуроров, которые кошмарят по мелочи всякую шелупонь и рубят бабло на крупной рыбе.
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09.06.2021 01:00 Ответить
Это недалекому умом Новикову его советник Тертышник насоветовал. Холуй Артёма Пшонки теперь трётся в НАЗК.
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09.06.2021 16:20 Ответить
Что за шваль сидит в этой богадельне?
Это ОБЩЕМИРОВАЯ практика - приглашённые на конференцию пленарные докладчики часто оплачиваются оргкомитетом!
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09.06.2021 16:26 Ответить
Конечно компания в НАЗК собралась еще та, одна рыговская рожа лучше другой.
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09.06.2021 16:40 Ответить
Этот Новиков, Сухоставец, всякие мелкие Тертышники давно должны быть уволены и в камерах сидеть, а они антикорупцией рулят.
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09.06.2021 17:01 Ответить
 
 