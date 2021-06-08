Следующее заседание по иску Зеленского к Федыне и Звиробий назначено на 20 июля
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Следующее заседание по иску президента Владимира Зеленского по делу народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федыны и волонтера Маруси Звиробий запланировано в Галицком городском суде Львова 20 июля.
Об этом Радио Свобода сообщила сама Федына, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы все еще на стадии подготовительного заседания. Несколько раз были переносы: кто-то болел, то следователь не появлялся, то у Зеленского времени не было прийти. Должно было быть заседание вот - 20 мая - но его перенесли, потому что был пленарный день", - отметила Федына.
Она также добавила, что считает дело в отношении себя "однозначно политическим".
"Я вам гарантирую: если бы я не была во фракции "Европейской солидарности", а была бы сама по себе, никакого дела бы вообще не было. Я считаю, что это была попытка атаковать именно Петра Порошенко ... ", - отметила Федина.
Напомним, Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР вручило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Также ГБР вручило подозрение подозрение в "угрозе убийством президенту Зеленскому" нардепу Федыне.
27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
Пожалуйста, подождите...
2 роки президенства Зеленського: лише цифри.
Если он так сцытся двух барышень, прикинь какие кульбиты его сфинктр вытворяет при виде мужчин с оружием.
Но ведь тебя, как избирателя уклониста и нарокмана ЗЕ, проблемы армии не беспокоят по очень простой причине - потому что ты голосовал за себе пододное чмо.
Ну, про те, що у всіх відбирають зброю і телефони, як приїжджає потерпілий, то ви вже чули, про те, що всіх воєнних никають по машинах і приміщеннях мабуть теж, а ось вам свіжина - військових обшукували з собаками, а за тим, щоб ніхто не шастав слідкували СНАЙПЕРИ!
Надо хоть на ком-то отыграться.
А справки принесе???
Шоб ЗЕ мог появиться в суде, его охране надо сначала половину Киева зачистить от людей.
Испугался двух милых женщин.
Источник: опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 27 мая - 1 июня
Детали: Респондентам задавался вопрос, поддерживают ли они баллотирование Зеленского на второй срок.
В частности, 37% респондентов поддерживают идею баллотирования на второй срок, не поддерживают - 54,5%.
Я хочу знати, що натворили ці дівахи ?
Потрібна відкрита публікація бюлетня здоров`я потерпілого з вказанням можливих тяжких розладів, а саме: енурез, еректильна дисфункція, «ведмежа хвороба», панічні атаки, тощо. Допустима і відеотрансляція.
Этот дрочун угрожал его семье на ТВ.......
Или бубочка смелый только против баб:?