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Новости Политика Украины
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Зеленский (16567) суд (24704) угрозы (832) Федына София (69) Звиробий Маруся (42)

Следующее заседание по иску Зеленского к Федыне и Звиробий назначено на 20 июля

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Следующее заседание по иску Зеленского к Федыне и Звиробий назначено на 20 июля

Следующее заседание по иску президента Владимира Зеленского по делу народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федыны и волонтера Маруси Звиробий запланировано в Галицком городском суде Львова 20 июля.

Об этом Радио Свобода сообщила сама Федына, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы все еще на стадии подготовительного заседания. Несколько раз были переносы: кто-то болел, то следователь не появлялся, то у Зеленского времени не было прийти. Должно было быть заседание вот - 20 мая - но его перенесли, потому что был пленарный день", - отметила Федына.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: Будем ждать президента в зале суда в качестве потерпевшего

Она также добавила, что считает дело в отношении себя "однозначно политическим".

"Я вам гарантирую: если бы я не была во фракции "Европейской солидарности", а была бы сама по себе, никакого дела бы вообще не было. Я считаю, что это была попытка атаковать именно Петра Порошенко ... ", - отметила Федина.

Также смотрите: "Я выем Зеленскому мозг. Пусть это квалифицируют как каннибализм", - Звиробий. ВИДЕО

Напомним, Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР вручило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Также ГБР вручило подозрение подозрение в "угрозе убийством президенту Зеленскому" нардепу Федыне.

27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
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Топ комментарии
+20
Говнокомандуючий обісрався від двох жінок.
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08.06.2021 11:16
+16
Следующее заседание по иску Зеленского к Федыне и Звиробий назначено на 20 июля - Цензор.НЕТ 7045
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08.06.2021 11:32
+14
Тєрпіла судиться з дівчатами.Дурємар не розуміє що це ганьба для нього,а не для Федини і Звіробій.
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08.06.2021 11:19
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Говнокомандуючий обісрався від двох жінок.
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08.06.2021 11:16 Ответить
Следующее заседание по иску Зеленского к Федыне и Звиробий назначено на 20 июля - Цензор.НЕТ 7045
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08.06.2021 11:32 Ответить
Три останніх слова - то зайве уточнення. Гівнокомандувач обісрався. Крапка. І то модна писати під кожним заголовком новин з України і про Україну. Але то пів біди. Обісраний перманентно і повсякчасно весь "нарід", який обрав під час війни такого гівнокомандувача. В Історії людства такої дурні ще ніхто не відчубучив.
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08.06.2021 12:08 Ответить
А як смішно було,а тепер не до сміху.
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08.06.2021 11:17 Ответить
Ага,давно пора,вам зесрани,вообще теперь смеяться нечему))))
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08.06.2021 11:22 Ответить
Дійсно, то вже не смішно, враховуючи "досягнення" зелених ідіотів.
2 роки президенства Зеленського: лише цифри.
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08.06.2021 11:30 Ответить
Да уж ЗЕ реально не смешно.

Если он так сцытся двух барышень, прикинь какие кульбиты его сфинктр вытворяет при виде мужчин с оружием.
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08.06.2021 11:48 Ответить
А шо йому погрожували "мужчіни",чи "мужчіни" сховалися за жінок як казав Ху"ло?
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08.06.2021 12:04 Ответить
А зачем твоя ЗЕлупа разоружает полностью бойцов ВСУ, когда приезжает?
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08.06.2021 12:06 Ответить
Та Зеля всю армію роззброїв,з палками на фронті у окопах сидять.
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08.06.2021 12:40 Ответить
По сути да. И кормит тухлыми помоями, закупаемыми через откаты.

Но ведь тебя, как избирателя уклониста и нарокмана ЗЕ, проблемы армии не беспокоят по очень простой причине - потому что ты голосовал за себе пододное чмо.
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08.06.2021 12:42 Ответить
У мережі спалахнув скандал через безпрецедентні заходи безпеки під час візиту президента України Володимира Зеленського в Міноборони і Генштаб
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08.06.2021 12:47 Ответить
Ви вже читали, як Зеленський поїхав на передову і нагороди комусь там повручав? Так ось… Щойно мене набрали бійці з ОТУ СХІД, до яких він їздив.
Ну, про те, що у всіх відбирають зброю і телефони, як приїжджає потерпілий, то ви вже чули, про те, що всіх воєнних никають по машинах і приміщеннях мабуть теж, а ось вам свіжина - військових обшукували з собаками, а за тим, щоб ніхто не шастав слідкували СНАЙПЕРИ!
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08.06.2021 12:55 Ответить
Цікаво, зеленський на суд вкосоворотці та лаптях прийде? А люся арестович в кокошніку?
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08.06.2021 12:02 Ответить
Ні,у футболці "Рассєя"))
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08.06.2021 12:05 Ответить
Для недоумка вже хелоуін наступив? Та впринципі я так і думав.
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08.06.2021 12:11 Ответить
Гарна казка про Хеловін))
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08.06.2021 12:41 Ответить
гарну казку зєлєнський в суді буде вигадувати, хоч би не встявся. Наступне засідання за позовом Зеленського до Федини та Звіробій призначено на 20 липня - Цензор.НЕТ 2063
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08.06.2021 12:43 Ответить
Тєрпіла судиться з дівчатами.Дурємар не розуміє що це ганьба для нього,а не для Федини і Звіробій.
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08.06.2021 11:19 Ответить
Зелю еще не закрыли по этому делу за ссыкливость? Хотя бы условку ему дали... Вот и исполнит свое обещание.
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08.06.2021 11:20 Ответить
Спочатку жінок тягая ні за що,...через два роки жінки будуть його самого тягать...,і шоблу його це також жде...
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08.06.2021 11:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ

Следующее заседание по иску Зеленского к Федыне и Звиробий назначено на 20 июля - Цензор.НЕТ 211
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08.06.2021 11:20 Ответить
Щикарно!!! Следующее заседание по иску Зеленского к Федыне и Звиробий назначено на 20 июля - Цензор.НЕТ 703
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08.06.2021 11:29 Ответить
невгамовний блазень
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08.06.2021 11:21 Ответить
бубочку чекає чергове приниження Следующее заседание по иску Зеленского к Федыне и Звиробий назначено на 20 июля - Цензор.НЕТ 5140
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08.06.2021 11:23 Ответить
дякуємо зебілоїдам за президента-тєрпілу!
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08.06.2021 11:25 Ответить
ЗЕ-потерпевшему большие дяди наваливают по загривку отовсюду.

Надо хоть на ком-то отыграться.
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08.06.2021 11:27 Ответить
Патерпілий прийде до суду???
А справки принесе???
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08.06.2021 11:29 Ответить
Это вряд ли.

Шоб ЗЕ мог появиться в суде, его охране надо сначала половину Киева зачистить от людей.
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08.06.2021 11:30 Ответить
та ні ще гірше: суд у Львові, дочитайся...
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08.06.2021 11:33 Ответить
Ой вэй... Наступне засідання за позовом Зеленського до Федини та Звіробій призначено на 20 липня - Цензор.НЕТ 2618 Туда ему совсем нельзя.
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08.06.2021 11:49 Ответить
Им нужно выдвинуть встречный иск - за страну порноактрису и все,что этот бовдур наговорил.
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08.06.2021 11:31 Ответить
Позор Клоуну!!!
Испугался двух милых женщин.
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08.06.2021 11:31 Ответить
Более 50% респондентов не поддерживают идею баллотирования президента Владимира Зеленского на второй срок.
Источник: опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 27 мая - 1 июня
Детали: Респондентам задавался вопрос, поддерживают ли они баллотирование Зеленского на второй срок.
В частности, 37% респондентов поддерживают идею баллотирования на второй срок, не поддерживают - 54,5%.
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08.06.2021 11:32 Ответить
А де їхні мізки були на виборах? Це що, було не очевидним? Як казав один кінь "дебіли, 6π®#ь!"
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08.06.2021 12:12 Ответить
из этих трёх женщин Зеля - самая тупая, чорноротая и злопамятная
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08.06.2021 12:38 Ответить
Стан здоров`я президента - архіважлива річ для функціонування країни.

Я хочу знати, що натворили ці дівахи ?

Потрібна відкрита публікація бюлетня здоров`я потерпілого з вказанням можливих тяжких розладів, а саме: енурез, еректильна дисфункція, «ведмежа хвороба», панічні атаки, тощо. Допустима і відеотрансляція.
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08.06.2021 13:54 Ответить
Не розумію зелебобу. Наче ж не далекий від піар технологій. А так обісратися. Вже давно мав вибачитися і забрати заяву.
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08.06.2021 16:27 Ответить
А когда бубочка подаст в суд на Киву?
Этот дрочун угрожал его семье на ТВ.......
Или бубочка смелый только против баб:?
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09.06.2021 13:05 Ответить
 
 