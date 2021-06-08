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Изменения в Закон о публичных закупках позволят привлечь международное финансирование к строительству Киевской обходной дороги, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество

Изменения в Закон о публичных закупках позволят привлечь международное финансирование к строительству Киевской обходной дороги, - эксперт

Принятый Радой законопроект №5309 "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" дает возможность привлечь к строительству Киевской обходной дороги международные компании и финансирование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

Киевскую обходную дорогу (КОД) будут строить в рамках президентской программы "Большая стройка". Вокруг столицы проведут 150-километровое кольцо, которое соединит основные трассы и выведет за пределы города транзитный траффик.

"Существует вера в то, что проект доведут до конца. Если не вмешается политика и очередное раздувание "зрады", - отметил политтехнолог.

По его словам Быкова, законопроект №5309, среди прочего, вывел проект строительства КОД из-под действия закона "О публичных закупках". После этого в соцсетях и других публичных ресурсах появились опасения о возможной коррупции.

В то же время, отмечает эксперт, в официальном документе НАПК - Заключении антикоррупционной экспертизы по данному законопроекту - ни слова о коррупционных рисках при строительстве КОД нет.

Быков объяснил, что изменения направлены прежде всего на то, чтобы привлечь к строительству 150-километровой Киевской обходной дороги международные компании и финансирования.

Изменения в Закон о публичных закупках позволят привлечь международное финансирование к строительству Киевской обходной дороги, - эксперт 01

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"Проголосовав за изменения в Закон о публичных закупках, Рада дала "зеленый свет" строительству Киевской обходной дороги по международному формату контрактов EPC+F. Таким образом на конкурентных торгах подрядчик будет определяться не только по ценовому критерию, а еще по условиям привлечения финансирования. Простыми словами - подрядчик не только проектирует и строит, но и обеспечивает возможности финансирования для выполнения этих работ", - добавил эксперт.

Кроме того, по словам Быкова, действующие правила закупок не позволяют заходить на рынок международным игрокам, которые могут принести деньги, а принятые изменения такую возможность открывают.

"По моей информации, Укравтодор уже готовит презентацию будущих закупок по КОД. Планируют все объяснить, рассказать и показать. Мы следим", - подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что Укравтодор подписал Меморандум о сотрудничестве с американской компанией Bechtel Overseas Corporation - мировым лидером по инжинирингу, закупкам и строительству. Bechtel Overseas поможет найти оптимальные технические и финансовые решения для строительства КОД.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Т.е. это та дорога в программе большого воровства, которая полностью выведена из под действия антикоррупционного законодательства? Ну да, нужно и внукам поднакопить, чтобы хватило с лихвой.
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08.06.2021 11:20
+2
Это в ЗЕленой то Хохляндии, в которой второй год игнорируются прозрачные тендеры и мутятся откаты со своими конторами?

Фантазьоооооры...
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08.06.2021 11:24
+2
Изменения в Закон о публичных закупках позволят привлечь международное финансирование к строительству Киевской обходной дороги, - эксперт - Цензор.НЕТ 796
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08.06.2021 11:24
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Т.е. это та дорога в программе большого воровства, которая полностью выведена из под действия антикоррупционного законодательства? Ну да, нужно и внукам поднакопить, чтобы хватило с лихвой.
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08.06.2021 11:20 Ответить
Це в заголовку написано "експерт", а у самій новині - "політтезнолог". 😊 Просто зеленим потрібее вихід на міжнародний рівень. В зубожілі Україні гроші скінчилися. А слуги надто швидко звикли до великих грошей.
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08.06.2021 11:32 Ответить
Та да. Но весь фокус в том, что эти деньги, которые разворует зеленая пошесть, нам никто не подарит, а даст в долг и под проценты. И отдавать эти деньги придется уже следующим. Тупая власть воров, которая просто тупо живет в долг под красивые лозунги для лохов.
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08.06.2021 11:47 Ответить
Ну, напевне влада неосвічена. Але точно не тупа, ще й злодійкквата. Тупі виборці, які цю шоблу зробили владою.
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08.06.2021 12:31 Ответить
Это в ЗЕленой то Хохляндии, в которой второй год игнорируются прозрачные тендеры и мутятся откаты со своими конторами?

Фантазьоооооры...
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08.06.2021 11:24 Ответить
Изменения в Закон о публичных закупках позволят привлечь международное финансирование к строительству Киевской обходной дороги, - эксперт - Цензор.НЕТ 796
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08.06.2021 11:24 Ответить
БЕРЕЗА: "Слуги" планують розпилити 100 млрд. грн без тендерів на "Великому будівництві"
https://www.youtube.com/watch?v=4j38uDNg1S0
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08.06.2021 11:26 Ответить
звичайно .за такі бабки можна виправдати будь кого. тим паче не у всіх слуг дачі добудовані, не всі встигли прибарахлітса
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08.06.2021 11:26 Ответить
Чем кончается приглашение инвесторов государством мы уже проходили. Скидываться можно начинать прямо сейчас.
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08.06.2021 11:27 Ответить
Не вважайте інвесторів за лохів, вони не прийдуть в зелений балаган.
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08.06.2021 11:30 Ответить
так інвестори свої ж будуть
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08.06.2021 12:25 Ответить
Сергей быков политолог лояльный к Банковой.
Если комуто будет интересно, поинтересуйтесь им. А кто видел его на политических шоу, то сразу все станет ясно.
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08.06.2021 17:13 Ответить
 
 