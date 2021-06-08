В течение 10 лет влияние олигархов в Украине должно существенно уменьшиться, - Малюська
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что законопроект об олигархах будет действовать 10 лет, потому что за это время уменьшится их влияние и будут работать другие законы.
Об этом глава Минюста заявил в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.
"Мы надеемся, что за это время влияние олигархов существенно уменьшится. Также за это время будет разработано и несколько лет эффективно работать другое законодательство, направленное на ослабление влияния олигархов. Речь идет о регулировании лоббизма и антимонопольном регулировании. За это время будут созданы сильные институты и у нас исчезнет необходимость в таком немного экзотическом инструменте, как закон об олигархах", - рассказал Малюська.
В то же время, по словам министра, полностью избавиться от влияния олигархов вряд ли удастся.
"Богатые люди всегда останутся влиятельными. И каким-то образом будут прямо, или нет влиять на политику, или медиа. Этого вряд ли удастся избежать. Я не знаю ни одной страны, которой бы этого удалось избежать", - отметил он.
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Если бы руки Коломойского и Ахметова в данный момент через анус не шевелили головой ЗЕбанария, они бы даже поапплодировали.
МалюськаНикита Хрущев.
колонізуємо Марс що там ще далі......
зелень вже зовсім відійшла від реальностей
А за эти десять лет ой сколько можно наворовать с государственного корыта и потом вообще похерить этот закон!!!!
Зелена плісніва може лише обіцяти та красти...
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Як на мене, то прогнози не втішні. ))))
Зараз вони повернулись в Україну, збагатились в рази, хазяйнують, знищуючи державу, та чомусь "закон" про деолігархізацію їх змусить зникнути.
Невже "папірець", з написаним на ньому словом "закон", такий страшний?
Понти для лохів, як і це.
Коломойский: «Олигархов в Украине больше нет - мы умерли ."
28 авг. 2019 г.