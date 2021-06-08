В течение 10 лет влияние олигархов в Украине должно существенно уменьшиться, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что законопроект об олигархах будет действовать 10 лет, потому что за это время уменьшится их влияние и будут работать другие законы.

Об этом глава Минюста заявил в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Мы надеемся, что за это время влияние олигархов существенно уменьшится. Также за это время будет разработано и несколько лет эффективно работать другое законодательство, направленное на ослабление влияния олигархов. Речь идет о регулировании лоббизма и антимонопольном регулировании. За это время будут созданы сильные институты и у нас исчезнет необходимость в таком немного экзотическом инструменте, как закон об олигархах", - рассказал Малюська.

В то же время, по словам министра, полностью избавиться от влияния олигархов вряд ли удастся.

"Богатые люди всегда останутся влиятельными. И каким-то образом будут прямо, или нет влиять на политику, или медиа. Этого вряд ли удастся избежать. Я не знаю ни одной страны, которой бы этого удалось избежать", - отметил он.

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