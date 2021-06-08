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Новости Общество
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Новый акциз на "зеленую" энергию повысит и без того неподъемные ставки на привлечение капитала в Украину, - норвежская NBT

Новости Цензор.НЕТ Общество

Новый акциз на

Введение дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников сделает недоступным для Украины привлечение иностранного капитала.

 Об этом сообщил вице-президент по развитию бизнеса норвежской компании-девелопера ветроэнергетики NBT Магнус Йохансен. "Стоимость финансирования - это самое главное, на что нужно ориентироваться, чтобы снизить стоимость электроэнергии для населения Украины. Следовательно, основное внимание следует уделять пониманию того, как снизить стоимость финансирования, а не действиям, которые увеличивают ее с и без того высоких уровней", - отметил топ-менеджер.

Он подчеркнул, что с началом кризиса на энергорынке в 2019 году, ставки по кредитам в проект ВИЭ возросли на 3-4%, что "Это очень высокие цифры, и они являются прямым следствием бесхозяйственности в секторе возобновляемых источников энергии", - отметил Йохансен. Планы украинского правительства ввести новый акцизный налог со ставкой 3,2% топ-менеджер NBT назвал попыткой окончательно уничтожить привлекательность сектора возобновляемой энергетики Украины. "Мы не любим критиковать, но честно говоря: такое ощущение, что нас пригласили на хороший ужин в "дом Украины", мы принесли хорошее красное вино и с нетерпением ждали хорошего вечера - но вместо этого мы получили удар (изменение тарифа задним числом и все еще не полное выполнение Меморандума) и теперь кто-то продолжает нас пинать (акцизный сбор), пока мы лежим на полу", - отметил Йохансен.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии. На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину. В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины. По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года. 
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Топ комментарии
+3
Да не бойтесь вы инвестировать.Инвестняни уже потирают руки,что бы вам помочь. Новый акциз на "зеленую" энергию повысит и без того неподъемные ставки на привлечение капитала в Украину, - норвежская NBT - Цензор.НЕТ 7768
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08.06.2021 12:11
+3
А навіщо Україні такий "капітал", який розраховує дерти з українців гроші внаслідок ручного завищення державою тарифів на "зелену" електроенергію? Грайте за правилами ринку або геть звідси.
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08.06.2021 12:13
+3
Норвежская компания лоббирует свои интересы заказными статьями. Поэтому мне как-то похер на их заработок. Атомная, гидроэнергетика особо не засоряет экологию и стоит три копейки по сравнению с дорогущей зеленой.
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08.06.2021 12:30
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Да не бойтесь вы инвестировать.Инвестняни уже потирают руки,что бы вам помочь. Новый акциз на "зеленую" энергию повысит и без того неподъемные ставки на привлечение капитала в Украину, - норвежская NBT - Цензор.НЕТ 7768
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08.06.2021 12:11 Ответить
Это наверное о них пословица "У семи нянек дитя без глаза" Новий акциз на "зелену" енергію підвищить і без того непідйомні ставки на залучення капіталу в Україну, - норвезька NBT - Цензор.НЕТ 791
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08.06.2021 12:22 Ответить
У таких нянек дитя без глаза,трусов и левой ноги. Новий акциз на "зелену" енергію підвищить і без того непідйомні ставки на залучення капіталу в Україну, - норвезька NBT - Цензор.НЕТ 5602
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08.06.2021 12:25 Ответить
А навіщо Україні такий "капітал", який розраховує дерти з українців гроші внаслідок ручного завищення державою тарифів на "зелену" електроенергію? Грайте за правилами ринку або геть звідси.
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08.06.2021 12:13 Ответить
ну наблюдай как ржавеет энергосистема Украины. Все равно ведь можно будет у ваты покупать
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08.06.2021 13:44 Ответить
Ти щось тямиш в енергетиці? Думаю нічого!
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08.06.2021 14:37 Ответить
Думаю, что имея свою солнечную станцию 30 квт и устанавливая их уже лет 5 - думаю побольше тебя разбираюсь
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08.06.2021 23:43 Ответить
какіх вам іщьо інвєстіціонних нянєй нє хватаєт, гєйрапєйци паганиє!
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08.06.2021 12:14 Ответить
Новий акциз на "зелену" енергію підвищить і без того непідйомні ставки на залучення капіталу в Україну, - норвезька NBT - Цензор.НЕТ 3197
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08.06.2021 12:22 Ответить
Этого и следовало ожидать!
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08.06.2021 12:21 Ответить
"инвесторы", "ввп", "ассоциация", "экономика" как это знакомо и этот лоховской развод давно уже ни на кого не действует.
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08.06.2021 12:22 Ответить
Таких инвесторов-друзей, которым мы ещё доплачивать должны, как говорится за одно место и в музей. Скатертью дорога.
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08.06.2021 12:28 Ответить
6ки олигархическомонопольнотарифные вечно нам ездят по ушам, шо заработок для эуропэйского бизнесмена в 5-10% норма 15-20% фантастика, но на нас в нашей стране пищат и топают ножкой, когда местные аборигены против "заработка для них" "обдиралова для нас" в 200-300%якась мэтаморхфоза
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08.06.2021 12:49 Ответить
ты скоро будешь платить за свет как за зеленый тариф, не переживай
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08.06.2021 13:44 Ответить
Норвежская компания лоббирует свои интересы заказными статьями. Поэтому мне как-то похер на их заработок. Атомная, гидроэнергетика особо не засоряет экологию и стоит три копейки по сравнению с дорогущей зеленой.
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08.06.2021 12:30 Ответить
В зеленой энергетике у нас не инвесторы, а хапуги. То что Ахметов среди них это лучшее подтверждение.
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08.06.2021 13:02 Ответить
Зачем нам эта зеленая энергетика, если есть атомная энергия.
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08.06.2021 13:24 Ответить
зачем тебе атомная если есть боярышник?
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08.06.2021 13:45 Ответить
Хоть акциз на эту зеленую енергию вводят, этого конечно мало, зато отбить охоту в такое инвестирование - грабеж украинцев нужно обязательно.... не нужна нам такая зеленая энергетика по ценам в 10 раз больше обычной энергетики... по одним ценам и правилам как для теплоэнергетики - велком, по завышеным ценам нах...й!!! из за этой долбаной зеленки нам с июля цены на э\э повышают в два раза.
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08.06.2021 14:24 Ответить
Украина не банкомат. Получайте по тарифам АЭС.
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09.06.2021 03:32 Ответить
 
 