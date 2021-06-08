Судебная реформа будет обречена, - глава Венецианской комиссии Букиккио о возможных изменениях в закон о судоустройстве
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Венецианская комиссия считает, что подготовленные Верховной Радой изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", в случае их принятия, сведут на нет судебную реформу.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время выступления на конференции "Демократия в действии", которая проходит в Киеве.
Букиккио подчеркнул, что Украина должна как можно быстрее перезапустить органы судейского самоуправления, но при этом важно не полагаться на старые органы, которые себя скомпрометировали.
"Пересоздание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) - срочная задача. Мы поддерживаем предложение создать смешанный национально-международный орган - конкурсную комиссию для отбора новых членов ВККС. Метод создания этой конкурсной комиссии должен быть близко к модели, которая доказала успех при создании Высшего антикоррупционного суда" , - добавил он.
"И я подчеркну, что ВККС не должна быть связана с Высшим советом правосудия (ВСП) - пока последний не будет реформирован и не пройдет отбор. К сожалению, закон 3711-д в сегодняшнем виде, одобренный ко второму чтению, не отвечает рекомендациям Венецианской комиссии, мы его не поддерживаем", - подчеркнул президент Венецианской комиссии (речь идет о редакции, принятой комитетом, пока законопроект еще не выносился на голосование, - ред).
Создание новой ВСП по прозрачной процедуре, которая отсеет нечестных судей, Букиккио назвал критически важным.
"Состав Высшего совета правосудия должен быть пересмотрен до того, как ему доверят назначения в ВККС. Это обязательное условие, иначе судебная реформа будет обречена", - подчеркнул он.
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Не народ виноват ?
ЗЕбанутые, вы за что боролись, на то и напоролись. На бубочкин конец.
Что он имел в виду под старыми органами, которые себя скомпрометировали? Это новые старые органы или старые старые органы, которые тоже славны своим великолепным правосудием?
ЗЕ это кукла , и 0 в принятие решений.
Хіба він неповносправний?
Я терпеть не могу этого лживого лицемера .
Говорит одно , делает совсем подло по другому .
Мерзость
Він же не дурачок якийсь із довідкою.
Посмотрите на него , это не клиент палаты номер 6 .
Называть Украину проституткой , это юмор ? Нет , это палата номер 6 .
Он два слова не может без бумажки связать .
Послушайте как он в Житомира в институте выступает , и послушайте что говорит по этому поводу женщина , забил ее фамилию , она со Львова, от партии Тягнибока.
Я теж не дуже високої думки про наше населення, але пропаганді піддається не тільки воно.
Є приклад німців, корейців.
Ті хто не прийшли, погодились з їх вибором.
Пані ...
Відповідно - 73% виборців.
Чего только стоит высер этого идиота об миллиарде деревьев, который, как кукарекает это чмо, будет высажено за три года. На Прямом канале кто-то сказал, что если сейчас приступить, то чтобы высадить 1 лярд деревьев , надо начинать прямо сейчас и каждые 10 секунд 24 часа в сутки безпрерывно надо высаживать по одному дереву.
Где взять эти семена на этот миллиард дерев .
Вот к примеру , в Дании строили станцию метро , потом делали благоустройство , садили листовые деревья , а в Киеве везде соснами засаживают . Зачем сосны ? Что такое листья для голода ? Где тысячи машин
(73% - як вам, нормально? ніщо не турбує?)
Цитата
"Венеційська комісія в останньому рішенні привітала повторне введення ув'язнення до двох років за найважчі випадки подання хибних відомостей до декларацій. Законопроект 4651 був прийнятий лише кілька днів тому. Проте зміни до законопроекту змінили позбавлення волі на обмеження волі, майно родичів держслужбовців були виключені з обов'язку декларування. Це - негативні поправки, які Венеційська комісія не підтримує. Тому я вдячний за намір Президента накласти вето на цей законопроект", - заявив Букіккіо.
Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не отделена от власти законодательной и исполнительной. Если она соединена с законодательной властью, то жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная власть соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать угнетателем. Все погибло бы, если бы в одном и том же лице или учреждении, составленном из сановников, из дворян или простых людей, были соединены эти три власти: власть создавать законы, власть приводить в исполнение постановления общегосударственного характера и власть судить преступления или тяжбы частных лиц."
- Монтескьё, Из духа законов, Книга XI[2]
Было бы действительно странно если бы все было сделано в интересах страны.