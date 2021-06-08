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Новости Политика Украины Судебная реформа
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Венецианская комиссия (423) Букиккио (20)

Судебная реформа будет обречена, - глава Венецианской комиссии Букиккио о возможных изменениях в закон о судоустройстве

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судебная реформа будет обречена, - глава Венецианской комиссии Букиккио о возможных изменениях в закон о судоустройстве

Венецианская комиссия считает, что подготовленные Верховной Радой изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", в случае их принятия, сведут на нет судебную реформу.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время выступления на конференции "Демократия в действии", которая проходит в Киеве.

Букиккио подчеркнул, что Украина должна как можно быстрее перезапустить органы судейского самоуправления, но при этом важно не полагаться на старые органы, которые себя скомпрометировали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии Букиккио кризис вокруг КС, - ОП. ФОТОрепортаж

"Пересоздание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) - срочная задача. Мы поддерживаем предложение создать смешанный национально-международный орган - конкурсную комиссию для отбора новых членов ВККС. Метод создания этой конкурсной комиссии должен быть близко к модели, которая доказала успех при создании Высшего антикоррупционного суда" , - добавил он.

"И я подчеркну, что ВККС не должна быть связана с Высшим советом правосудия (ВСП) - пока последний не будет реформирован и не пройдет отбор. К сожалению, закон 3711-д в сегодняшнем виде, одобренный ко второму чтению, не отвечает рекомендациям Венецианской комиссии, мы его не поддерживаем", - подчеркнул президент Венецианской комиссии (речь идет о редакции, принятой комитетом, пока законопроект еще не выносился на голосование, - ред).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" на заседании комитета ВР поддержали предложение, чтобы членов квалифкомиссии судей отбирал коррумпированный Высший совет правосудия, - Жернаков

Создание новой ВСП по прозрачной процедуре, которая отсеет нечестных судей, Букиккио назвал критически важным.

"Состав Высшего совета правосудия должен быть пересмотрен до того, как ему доверят назначения в ВККС. Это обязательное условие, иначе судебная реформа будет обречена", - подчеркнул он.

Также читайте: "Слуги народа" планируют отдать в руки Портнова и Вовка отбор половины всех судей в Украине, - Жернаков
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Топ комментарии
+20
зелені покидьки
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08.06.2021 12:09
+17
Блін, ну а для чого слуги то все затівають? Та зрозуміо, щоб знищити,засрати і загадити все своїм зеленим гімном. Таке їх завдання. Так 73% ідіотів так захотіло...
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08.06.2021 12:11
+14
Народа нет. Так, нарід, не больше. А скорее 3/4 населения - безмозглая и безответственная быдлота.
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08.06.2021 12:20
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зелені покидьки
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08.06.2021 12:09 Ответить
Да , my friend , а кто этот народ , что привёл зелёных к власти ?
Не народ виноват ?
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08.06.2021 12:14 Ответить
Народа нет. Так, нарід, не больше. А скорее 3/4 населения - безмозглая и безответственная быдлота.
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08.06.2021 12:20 Ответить
100 % истина ваших словах .
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08.06.2021 12:21 Ответить
А этот народ - это 13млн тупого быдла, которому Беня ездил по ушам, и эти идиоты поверили, что у них тоже будет конец. Эпохи бубочкиной бедности. В итоге, бубочка заимел конец этой эпохи бедности, а 13 млн. идиотам достался только конец. ЗЕленый.
ЗЕбанутые, вы за что боролись, на то и напоролись. На бубочкин конец.
Судебная реформа будет обречена, - глава Венецианской комиссии Букиккио о возможных изменениях в закон о судоустройстве - Цензор.НЕТ 9930 Судебная реформа будет обречена, - глава Венецианской комиссии Букиккио о возможных изменениях в закон о судоустройстве - Цензор.НЕТ 9930 Судебная реформа будет обречена, - глава Венецианской комиссии Букиккио о возможных изменениях в закон о судоустройстве - Цензор.НЕТ 9930
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08.06.2021 12:22 Ответить
😂😂😂😂👍👍👍👍
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08.06.2021 12:25 Ответить
Букиккио подчеркнул, что Украина должна как можно быстрее перезапустить органы судейского самоуправления, но при этом важно не полагаться на старые органы, которые себя скомпрометировали.Источник: https://censor.net/ru/n3270074

Что он имел в виду под старыми органами, которые себя скомпрометировали? Это новые старые органы или старые старые органы, которые тоже славны своим великолепным правосудием?
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08.06.2021 16:08 Ответить
Блін, ну а для чого слуги то все затівають? Та зрозуміо, щоб знищити,засрати і загадити все своїм зеленим гімном. Таке їх завдання. Так 73% ідіотів так захотіло...
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08.06.2021 12:11 Ответить
Президент Украины это Беня Коломойский, а ЗЕ кукла , ширма для биомассы .
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08.06.2021 12:12 Ответить
Кому-то может быть ещё непонятно какие "реформы" проводит зеля....
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08.06.2021 12:14 Ответить
Причет тут ЗЕ если президент Украины по факту Беня Коломойский?
ЗЕ это кукла , и 0 в принятие решений.
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08.06.2021 12:16 Ответить
Пропонуєте звільнити Зєлю від відповідальності за порушення законів?
Хіба він неповносправний?
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08.06.2021 12:21 Ответить
Мне все равно , освободить , расстрелять , отправить на Ростов .
Я терпеть не могу этого лживого лицемера .
Говорит одно , делает совсем подло по другому .
Мерзость
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08.06.2021 12:24 Ответить
І повинен відповісти за все, що витворяє.
Він же не дурачок якийсь із довідкою.
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08.06.2021 12:27 Ответить
Да , именно он дурачок с бумажкой.
Посмотрите на него , это не клиент палаты номер 6 .
Называть Украину проституткой , это юмор ? Нет , это палата номер 6 .
Он два слова не может без бумажки связать .
Послушайте как он в Житомира в институте выступает , и послушайте что говорит по этому поводу женщина , забил ее фамилию , она со Львова, от партии Тягнибока.
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08.06.2021 12:46 Ответить
Посмотрите ее в ютубе
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08.06.2021 12:46 Ответить
Дайте будь ласка ім'я -я подивлюсь. Дякую.
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08.06.2021 13:09 Ответить
Мабуть Фаріон.
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08.06.2021 13:30 Ответить
Зомбоящик, яким керують його ляльководи, дуже вміло, вибірково показує його промови, "дабы дурь не была видна".
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08.06.2021 12:55 Ответить
Биомассы в Украине аж 73 % и она хавает и в нищете живет .
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08.06.2021 13:02 Ответить
Я вам вже писала, що за Зєлю проголосували 46% виборців.
Я теж не дуже високої думки про наше населення, але пропаганді піддається не тільки воно.
Є приклад німців, корейців.
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08.06.2021 13:05 Ответить
...американців. У нас ситуація настільки аналогічна українській, що викликає досить серьозні питання вже в пресі.
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08.06.2021 13:10 Ответить
Вчорашній приклад: слухаю політичну аналітику. Після серьозноі критики Байдена і адміністрації, диктор заявляє щось на кшталт:» я просто впевнений, що більшість демократів самі в шоці від дій цієї адмінстраціі але вперто повторюють «головне, що не Трамп». Я не жартую- це ранішнє ню-йоркське радіо шоу.
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08.06.2021 13:15 Ответить
Мабуть психіка людей влаштована скрізь однаково. Різниця у рівні зазомбованості і місцевих ньюансів.
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08.06.2021 13:22 Ответить
Вирішальну роль грають ЗМІ. У нас чотири роки була просто масова істерія. Із всіх розеток лились просто потоки відвертої ненависті і брехні проти однієї людини. Це було щось надзвичайне! І що тепер? Для початку, виявляється Трамп був абсолютно правий по COVID і дії його були вірними і адекватними. Це він ініціював створення вакцин в перші дні, а такі політики як Куомо, Пелосі і Шумер називали їх «вакцинами Трампа» і закликали населення не вакціюнуватись! Тепер, вони абсолютно цинічно все записали на свій рахунок! Мене просто вражає цинізм цих людей! Всі ж їхні попередні слова і дії записані!
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08.06.2021 13:38 Ответить
Ви там обережно, з критикою ... Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій - Цензор.НЕТ 5095
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08.06.2021 14:17 Ответить
За Зєлю проголосували 73% виборців, які прийшли на виборчі дільниці.

Ті хто не прийшли, погодились з їх вибором.
Пані ...
Відповідно - 73% виборців.
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08.06.2021 13:26 Ответить
Если взять все его высеры и тотальное вранье, то, я думаю, пора бубочку поместить в Глевахское медучереждение . Там, в палате №6 Наполеон, товарищ Членин, короче, место этому убогому найдут.
Чего только стоит высер этого идиота об миллиарде деревьев, который, как кукарекает это чмо, будет высажено за три года. На Прямом канале кто-то сказал, что если сейчас приступить, то чтобы высадить 1 лярд деревьев , надо начинать прямо сейчас и каждые 10 секунд 24 часа в сутки безпрерывно надо высаживать по одному дереву.
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08.06.2021 12:47 Ответить
И ещё , что бы посадить это дерево , его надо где-то взять .
Где взять эти семена на этот миллиард дерев .
Вот к примеру , в Дании строили станцию метро , потом делали благоустройство , садили листовые деревья , а в Киеве везде соснами засаживают . Зачем сосны ? Что такое листья для голода ? Где тысячи машин
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08.06.2021 13:00 Ответить
Так. Тим більше, що зазвичай висаджують саджанці. Відповідно повинні бути розсадники.
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08.06.2021 13:24 Ответить
А вам из Дании хорошо видно Киев? Можно тополями засадить. Они быстрорастущие и соответственно и кислорода дадут больше. Но вам опять не понравится.
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08.06.2021 13:37 Ответить
ЗЕбанько, а чо ты разкукарекался на ЦН? Хватай лопату и бегом, бегом деревья сажать, а то бубочка не даст тебе подержаться за его конец. ЗЕленый.
Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій - Цензор.НЕТ 4244 Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій - Цензор.НЕТ 4244 Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій - Цензор.НЕТ 4244
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08.06.2021 13:44 Ответить
Ну что с этого зебанутого дебила взять? Он ментально еще не стал и никогда не станет президентом, помому что он шут, и это навсегда. Говнокомандующий привык нести всякую хрень со сцены, работая клоуном в квартале и за все его клоунские высеры ему ничего не было, мало-ли о чем блеют шуты со сцены. Какие могут быть претензии к идиоту с дурдома, который мелет языком, что захочет. Плохо только то, что мудрый нарид выбрал этого идиота президентом.
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08.06.2021 13:41 Ответить
Читайте Талмуд. В ньому гоїв не називають людьми.
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08.06.2021 16:56 Ответить
Зьйобнутий дрысле оманской хочется быть царем, как Куйло или бацька. Только он ввиду своей тупости и ограниченного ума клоуна не помнит, что случилось с Бандюковичем, и что его, зебанутого дебила также не будут терпеть.
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08.06.2021 12:16 Ответить
То фігня. Україна вся вже висить над прірвою і тільки ниточка від Америки її ще утримує. От прикололись 3/4 наріду, так прикололись.
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08.06.2021 12:18 Ответить
100 % истина в ваших словах
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08.06.2021 12:20 Ответить
Це ще комісія не дивилася проект "Про олігархів"... Там взагалі - атас з гонінням на незалежні ЗМІ...
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08.06.2021 12:20 Ответить
Букіккіо зробив нашому Піноккіо буккакіо, коротше кажучи

(73% - як вам, нормально? ніщо не турбує?)
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08.06.2021 12:27 Ответить
А эта комиссия не хочет признать, что принятое по их советам, предложениям, указаниям и настояниям фуфло -абсолютно не фурычит ? Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій - Цензор.НЕТ 4402
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08.06.2021 12:35 Ответить
А как может фурычить то, что шмаркли в зародыше задушили?
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08.06.2021 13:05 Ответить
Не ляпи ляпуху Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій - Цензор.НЕТ 76 146 потужных реформ и все с одобрения этой самой комиссии ..... а Зеля пытается только исправить то, что не работает Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій - Цензор.НЕТ 7083
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08.06.2021 13:09 Ответить
😂😂😂😂 Исправить? Портновым с Татаровым? Или Венедиктовой которая при Порохе не прошла аттестацию комисии международной и не смогла набрать минимальный бал на прокурорскую должность, а сейчас генпрокурор или может возвращением судей времен рыгов судивших участников Майдана? Исправлятель. Но ты то лучше знаешь и сейчас нас удивишь реформами Бубочки за два года. Список в студию!
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08.06.2021 13:15 Ответить
КИЇВ. 8 червня. УНН. Венеційска комісія не підтримує ухвалені Радою зміни до законопроекту про покарання за брехню в деклараціях. Про це заявив глава Венеційської комісії Джанні Букіккіо під час виступу на конференції "Демократія у дії", що відбувається у Києві, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Венеційська комісія в останньому рішенні привітала повторне введення ув'язнення до двох років за найважчі випадки подання хибних відомостей до декларацій. Законопроект 4651 був прийнятий лише кілька днів тому. Проте зміни до законопроекту змінили позбавлення волі на обмеження волі, майно родичів держслужбовців були виключені з обов'язку декларування. Це - негативні поправки, які Венеційська комісія не підтримує. Тому я вдячний за намір Президента накласти вето на цей законопроект", - заявив Букіккіо. Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій - Цензор.НЕТ 5550
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08.06.2021 13:24 Ответить
цель прихода ЗЕленых - дискредитация и со временем уничтожение независимого государства, возвращение его в орбиту влияния московской орды... или это еще кому-то непонятно??? о каких реформах при зеленой шобле может идти речь??? они уже практически добили все то немногое, что было начато в плане реформ с 2014 по 2019гг,... уже 2 год имитация и пустая говорильня с видосиками подменяет реформы...
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08.06.2021 12:38 Ответить
Шахраї в ВР і без ВенКом,знають як реформувати своїх друзів-суддів,як доречі і поправками поправили декларування доходів казнокрадами..
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08.06.2021 12:45 Ответить
Монтескьё утверждает, что каждая Власть (ветвь) должна выполнять свои собственные функции, здесь было достаточно ясно: Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій - Цензор.НЕТ 9712"Если власть законодательная и исполнительная будут соединены в одном лице или учреждении, то свободы не будет, так как можно опасаться, что этот монарх или сенат станет создавать тиранические законы для того, чтобы так же тиранически применять их.
Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не отделена от власти законодательной и исполнительной. Если она соединена с законодательной властью, то жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная власть соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать угнетателем. Все погибло бы, если бы в одном и том же лице или учреждении, составленном из сановников, из дворян или простых людей, были соединены эти три власти: власть создавать законы, власть приводить в исполнение постановления общегосударственного характера и власть судить преступления или тяжбы частных лиц."
- Монтескьё, Из духа законов, Книга XI[2]
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08.06.2021 13:46 Ответить
Саме цього кацапи з олігархами, брудними рученятами плісняви, і домагаються досягти.
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08.06.2021 13:55 Ответить
А что здесь удивительного? У нас все реформы так - шаг вперед и два назад.
Было бы действительно странно если бы все было сделано в интересах страны.
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08.06.2021 14:23 Ответить
да все, что делает любая власть за всю историю - это не направлено на уничтожение коррупции, а наоборот они делают все, чтобы коррупция была больше. Весь народ Украины давно уже не верит в никакие нафиг реформы - это все сплошной обман! коррупция ни на каплю не уменьшается и увеличивается и олигархи богатеют и их марионеточные власти богатеют, а народ нищает! Судьи все имеют замки с коррупции построенные и огромные счета. Весь верх Украины - это сплошная гниль!!! И кто-то действительно верит, что гниль эта будет сама с собой бороться??? там круговая порука и все связаны - одна организованная преступность!!!
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08.06.2021 14:32 Ответить
"Нє фсьо так адназначна", - скажуть на це в зе-бидлоадміністрації...
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08.06.2021 14:45 Ответить
интересно
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08.06.2021 14:55 Ответить
Советская власть не может работать без подконтрольных судов.
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08.06.2021 15:14 Ответить
мама Римма вот такую подлянку Украине сделала
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08.06.2021 16:13 Ответить
Нынешняя власть все делает для того чтобы разрушить страну?
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08.06.2021 18:31 Ответить
Бубочці судова реформа не потрібна.
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08.06.2021 18:32 Ответить
Судебная мафия против "Венецианской комиссии". Смотрим.
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08.06.2021 19:07 Ответить
 
 