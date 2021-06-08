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Новости Политика Украины
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Зеленский об исправлении ОП пресс-релиза в части поддержки Байденом членства Украины в НАТО: Важны не слова, а конкретные поступки

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский об исправлении ОП пресс-релиза в части поддержки Байденом членства Украины в НАТО: Важны не слова, а конкретные поступки

Президент Владимир Зеленский очень доволен телефонным разговором с президентом США Джозефом Байденом, а исправление пресс-релиза Офиса Президента на счет поддержки Байденом желания Украины получить План действий относительно членства в НАТО он считает несущественным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в комментарии Украинской правде.

"Вчера у меня был прекрасный разговор с президентом Байденом. Четкий, предметный, по сути. Я очень доволен итогами беседы и перспективами дальнейшего доверительного личного общения. Джо Байден буквально заверил меня в полной и безусловной поддержке Украины. У нас объемная двусторонняя повестка и мы ее подробно обсудим в конце июля в США. Тет-а-тет. У нас много важнейших вопросов для обсуждения – безопасность, территориальная целостность, экономика, энергетика, прямые инвестиции, технологии, сотрудничество в оборонной сфере", - отметил он.

Зеленский отдельно высказался по поводу слов о ПДЧ в НАТО: "кто и что именно сказал и как эти слова оцениваются".

"Слова – не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого Альянса. Если получит – значит нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ", – заявил украинский президент.

По его мнению, куда важнее максимально эффективная реформа Вооруженных сил Украины, так как "только это является на сегодня абсолютной гарантией мира в нашей стране и гарантией защиты каждого украинца".

Как сообщалось ранее, Офис Зеленского исправил слова Байдена о членстве Украины в НАТО в заявлении об итогах разговора президентов.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+83
Слизьке і брехливе створіння.
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08.06.2021 12:14
+62
Рік тому монобільшість називала непотрібною постанову щодо ПДЧ в НАТО, а тепер в них «крайні» Байден, Меркель і Макрон. Дворічна політика умиротворення Путіна, які сповідував Зеленський, миру Україні не принесла, натомість влада втратила підтримку міжнародних партнерів. Про це під час виступу на з'їзді "Європейської Солідарності" заявив лідер партії, п'ятий Президент Петро Порошенко.
Він зауважив, що ще рік тому у парламенті депутати з монобільшості заперечували необхідність постанови щодо надання Україні ПДЧ в НАТО, а тепер Зеленський "шукає крайніх".
«Перший і головний виклик - війна, бо не вдалося "зійтись з Путіним десь посередині", стати на коліна для того, щоб побачити в його очах мир», - констатує Порошенко.
«Дворічна політика умиротворення агресора зазнала системного краху. Зараз як ніколи є величезний ризик залишитися з агресором сам на сам», - застерігає Порошенко владу, яка своїми діями руйнує ту коаліцію, яка крок за кроком і день за днем будувалася 5 років.
«Тоді діяли санкції проти Путіна за Крим, санкції проти Північного потоку-2, санкції за окупований Донбас, санкції за МН-17, за Керченську протоку. Кожен цей крок - це була наша дипломатична перемога, яка зараз так бездарно розтринькується звинуваченнями в бік Байдена і США, Меркель і Німеччини, Макрона і Франції», - наголошує Петро Порошенко.
«І тільки по відношенню до Путіна ми не чуємо жодного коментаря», - констатує п'ятий Президент. Порошенко зауважив, що така недолуга зовнішня політика призвела до неучасті України у двох самітах НАТО поспіль.
«Це вже вважалося рутиною, бо з 2014 року саміт в Британії і закінчуючи самітом в Брюсселі, а потім самітом в Варшаві - ну а як же без України? Але вже два роки Україну на це зібрання не запрошують, а Зеленський знову намагається сховатися від власної безвідповідальності, звинувачуючи Порошенка, Байдена, Меркель, Макрона. Мені не соромно було би бути в цій компанії - якби від цього не страждала Україна», - говорить Петро Порошенко.
«Ми за кордоном і на зустрічах з міжнародними делегаціями наголошуємо про План дій щодо членства України в НАТО. А ще рік тому вся наша фракція у ВРУ була звинувачена в тому, що ми дарма піднімаємо питання про ПДЧ і лобіюємо постанову з цього приводу. Зараз вони цього соромляться», - зауважив Порошенко.
«Війна і безпека - це те, де Україна має об'єднатися для того, щоб як в 2014 захистити нашу землю», - резюмує лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко.
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08.06.2021 12:15
+46
Зеленский об исправлении ОП пресс-релиза в части поддержки Байденом членства Украины в НАТО: Важны не слова, а конкретные поступки - Цензор.НЕТ 8275
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08.06.2021 12:16
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Интересно, он понимает, что произносит, или тупо читает с бумажки?
Помогать и поддерживать будут ту страну, которая сама борется с врагом, а не тупо ждет, что за нее начнет кто то другой сражаться.
Вот результат отсутствия предвыборной программы, а значит и отсутствие понимания куда его понесет завтра. Неумение расставлять приоритеты, ставить правильные задачи и решать их - вот, что я вижу в Зеленском.
Есть внешняя проблема - агрессия наРФии и внутренняя проблема - коррупция.
Эти проблемы были 2 года назад, сегодня только усугубились, потому что у нас на повестке дня диджитализация Зеленський про виправлення ОП пресрелізу в частині підтримки Байденом членства України в НАТО: Важливі не слова, а конкретні вчинки - Цензор.НЕТ 2763 , рынок земли и еще какая нибудь хрень собачья, но только не закон от теробороне, двойном гражданстве, судебная реформа, реформа СБУ и уволить к чертовой матери Авакова уже наконец то пора давным давно вместе с генералами ВСУ и Минобороны, что устроили свою внутреннюю войну из за своей коррупции! Армия должна быть обеспечена всем необходимым, а не судьи, прокуроры и вы, слуги народа!
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08.06.2021 15:58 Ответить
Аваков чорт, тільки ж замість нього поставлять прокремлівського чорта в квадраті. Немає сумнівів
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08.06.2021 16:35 Ответить
опять малоПИД,,роское, бенино, нарко-Ничтожество брешет через люську арестович в телефонном разговоре с Байденом вопрос о сев.потоке-2 не подымался, ну что ЗЕБилы так чьи интересы защищает Убогий???
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08.06.2021 16:21 Ответить
цілком погоджуюсь з паном Портниковим - Україною керують брехуни.

правда я б ще додав - й вороги.
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08.06.2021 16:25 Ответить
Не вірю. Байден і довірительна розмова із Монікою Зелінськи? після всіх інтерв'ю і зашкварів найвеличнішому не відмитися від амплуа політичного дурника
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08.06.2021 16:26 Ответить
спалились пасаны со своим враньем. хуже всего то, что, походу, пасаны преследуют только свои интересы, а не интересы Украины.
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08.06.2021 16:39 Ответить
Зеленский в истерике. Именно при нём достраивают и запустят "Северный поток-2", а это -удар ниже пояса. Порошенко удалось избежать такой участи!
Клоун , по-фамилии Зеленский изо всех сил пытается спастись требуя что бы Украину взяли в НАТО. Это его последний шанс устоять !
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08.06.2021 16:53 Ответить
Зеленський про виправлення ОП пресрелізу в частині підтримки Байденом членства України в НАТО: Важливі не слова, а конкретні вчинки - Цензор.НЕТ 4860
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08.06.2021 17:12 Ответить
"Слова - не важны, а важны конкретные поступки..." - заявил украинский президент."

"Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности" - заявил об Украине государственный секретарь США Энтони Блинкен" https://censor.net/ru/n3270230 Зеленський про виправлення ОП пресрелізу в частині підтримки Байденом членства України в НАТО: Важливі не слова, а конкретні вчинки - Цензор.НЕТ 9808
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08.06.2021 22:41 Ответить
Жалкий членограй, у тебя ведь и дел-то никаких нет, одни слова...
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08.06.2021 17:12 Ответить
Украинцы под властью лжецов

В офисе президента Украины Владимира Зеленского не стыдятся переписывать сообщение о содержании его телефонной беседы с президентом США Джозефом Байденом.

Если в первоначальном варианте документа говорилось о поддержке президентом США возможности предоставления Украине Плана для членства в НАТО, то сейчас оказывается, что об этом говорил Зеленский, а не Байден - каково! А источники издания Axiocиз Совета национальной безопасности США сообщили, что украинская сторона "неправильно интерпретировала слова президента США". Проще говоря - солгала.
И вот тут возникает простой вопрос - а зачем они все время врут, врут - как дышат, врут практически все представители власти? Ведь с изданием Axiocбыла еще одна интересная история, буквально в день телефонной беседы Зеленского и Байдена. Это издание опубликовало интервью украинского президента, в котором он выражал готовность встретиться с президентом США до американско-российского саммита. И объяснило, почему такой встречи не произошло, хотя она изначально и планировалась - потому, что в Белом доме были возмущены выходкой Зеленского со сменой руководства "Нафтогаза" и решили, что приглашение Зеленскому будет плохим сигналом. Ограничились телефонной беседой. Понятно, что само интервью у Зеленского брали в качестве комментария к этой позиции Белого дома. Не более того.
Но связанные с украинской властью эксперты сразу же стали объяснять, что это ложь, что никакой американской озабоченности не было. И что это все Андрей Коболев, это он организовал публикацию в американском издании! И это при том, что все мы своими ушами слышали, как государственный секретарь США Энтони Блинкен здесь, в Киеве, называл авантюру с «Нафтогазом» плохим сигналом - не во время переговоров, а в своих интервью! Что уже само по себе беспрецедентно. И это при том, что непонятно - зачем же президенту Украины давать интервью изданию, которое публикует «сливы» от Коболева? Это такой мазохизм?
Конечно же, нет. Правда в том, что Зеленский дал интервью уважаемому американскому изданию, которое имеет серьезные источники в Белом доме. Правда в том, что президент Украины в своем стремлении угодить олигархическим интересам сорвал свою встречу с президентом США. Очень важную встречу, встречу накануне общения Байдена с Путиным. Правда в том, что действия президентской команды прямо противоречат национальным интересам Украины. Действия, а не слова. Слова Зеленский научился говорить правильные. Только им в цивилизованном мире никто не верит.
С момента своего избрания президентом Украины Владимир Зеленский живет во лжи. Во лжи живут его приближенные - им это выгодно. Во лжи живут его сторонники - одним это просто нравится, а другие не имеют смелости признаться, что стали соучастниками чудовищного эксперимента над собственной страной. Но самая главная ложь - это даже не то, что они говорят и что делают на самом деле.
Самая главная ложь - это то, что они думают, что у них есть выбор. Что они могут обмануть цивилизованный мир и заставить его помогать Украине в ситуации, когда они будут пытаться построить тут лукашенковскую Беларусь. Что они могут обмануть украинцев, показать им, что Запад «не помогает» и нужно договариваться с Путиным. Что они могут обмануть Путина, согласиться с каким-нибудь особым статусом Донбасса и русским языком - чтобы он вывел войска с территории Украины и разрешил "95 кварталу" продавать сериальчики в российские кинотеатры.
А только обмануть никого не удастся. Путину нужны не их низкопробные сериалы. Путину нужна Украина. Украинцам нужна своя страна. А Западу нужно, чтобы эта страна стала цивилизованным государством, а не была охлократическим убожеством.
Эти люди могут обогатиться - и обогащаются. Они могут наслаждаться своим незаслуженным положением в обществе - и наслаждаются. Но обмануть, в конечном счете, они могут только самих себя. Віталій Портников
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08.06.2021 17:20 Ответить
Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку предоставления ПДЧ в Североатлантическом альянсе.
"Украинцы неправильно охарактеризовали заявление и исправили запись", - заявил представитель американского Совета национальной безопасности редакции "Axios". Зеленський про виправлення ОП пресрелізу в частині підтримки Байденом членства України в НАТО: Важливі не слова, а конкретні вчинки - Цензор.НЕТ 4558
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08.06.2021 22:48 Ответить
А сколько минут длился разговор, чтобы "...У нас объемная двусторонняя повестка..."? Источник: https://censor.net/ru/n3270075
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08.06.2021 17:36 Ответить
Зеленский об исправлении ОП пресс-релиза в части поддержки Байденом членства Украины в НАТО: "Важны не слова, а конкретные поступки"

Да. И что ж ты болтаешь беспрерывно ? )
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08.06.2021 18:18 Ответить
Як зелений, обісравшись, починає виправдовуватись, то
не тихо помиє стегна, а розмаже лайно по самі лопатки.
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08.06.2021 18:21 Ответить
Як він набрид своїм брехливим вихвалянням.
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08.06.2021 18:24 Ответить
Меня изнасиловали, или меня хорошенько оттрахали, в общем-то суть одна,

но КАКИЕ предпосылки!
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08.06.2021 18:59 Ответить
ооо ты наш найвелычниший лидор ахахах
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08.06.2021 19:21 Ответить
Крутится, как "вошь на гребешки."
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08.06.2021 20:18 Ответить
Ти ********,української мови не знаєш як слід,а він поспілкувався з Байденом...
Чи може Байден на українській розмовляє?
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08.06.2021 21:00 Ответить
Це не просто брехня, це - крайня форма криворогульного ідіотизму! Черговий сором на весь світ!!!
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08.06.2021 23:40 Ответить
Українці(зеля з єрмаком) не так зрозуміли...
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09.06.2021 06:21 Ответить
Намечается мега- корпоративчик в белом доме.
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09.06.2021 06:23 Ответить
Зеленський про виправлення ОП пресрелізу в частині підтримки Байденом членства України в НАТО: Важливі не слова, а конкретні вчинки - Цензор.НЕТ 5253
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09.06.2021 07:39 Ответить
"Мы поддерживаем членство Украины в НАТО" - Блинкен
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09.06.2021 08:35 Ответить
Шут на сцені 95 кварталу. Брехло і базіка.
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09.06.2021 08:56 Ответить
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