ВАКС закрыл дело по иску НАБУ к прокурору в деле "Роттердам+"
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Детективы Национального антикоррупционного бюро отказались от иска по отводу прокурора САП Дениса Демкива и попросили суд оставить его без удовлетворения.
Об этом объявила председательствующая судья Оксана Олейник во ходе заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 8 июня.
"Удовлетворить заявления старшего детектива Романка об оставлении иска без рассмотрения", - объявила судья Олейник. Ходатайство об отказе от иска детективы НАБУ направили в Высший антикоррупционный суд утром 8 июня. Суд закрыл дело, решение обжалованию не подлежит.
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Olexandr Chornogorodskij
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