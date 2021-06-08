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ВАКС закрыл дело по иску НАБУ к прокурору в деле "Роттердам+"

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

ВАКС закрыл дело по иску НАБУ к прокурору в деле

Детективы Национального антикоррупционного бюро отказались от иска по отводу прокурора САП Дениса Демкива и попросили суд оставить его без удовлетворения.

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Олейник во ходе заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 8 июня.

"Удовлетворить заявления старшего детектива Романка об оставлении иска без рассмотрения", - объявила судья Олейник. Ходатайство об отказе от иска детективы НАБУ направили в Высший антикоррупционный суд утром 8 июня. Суд закрыл дело, решение обжалованию не подлежит. 

 
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і що тепер Зе і його малада ******* вибачиться перед парашенком за корупцію про ротердам+? чи мо дроздов визнає факт брехні, бігус, шабунька, сєрлєщ? та нікахда!!!
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08.06.2021 12:16 Ответить
Тупицький вдячний,а Медведчук міцно обіймає Вас ВАКС закрив справу за позовом НАБУ до прокурора у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 652
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08.06.2021 12:49 Ответить
Роттердам+ на угле - переплата 200-300 гр за 1 тонну угля. Роттердам + на топливе - переплата 5000 гривен на 1 тонне бензина или диз.топлива. Платят все пользователи.т.е. народ Украины.
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08.06.2021 12:17 Ответить
Усьо, шо Порох не виноватий ВАКС закрыл дело по иску НАБУ к прокурору в деле "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6324?
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08.06.2021 12:25 Ответить
І Порох і Ахметов не винуваті. Років тридцять вже.
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08.06.2021 15:23 Ответить
 
 