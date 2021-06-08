ВАКС закрыл дело по иску НАБУ к прокурору в деле "Роттердам+"

Детективы Национального антикоррупционного бюро отказались от иска по отводу прокурора САП Дениса Демкива и попросили суд оставить его без удовлетворения.

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Олейник во ходе заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 8 июня.

"Удовлетворить заявления старшего детектива Романка об оставлении иска без рассмотрения", - объявила судья Олейник. Ходатайство об отказе от иска детективы НАБУ направили в Высший антикоррупционный суд утром 8 июня. Суд закрыл дело, решение обжалованию не подлежит.