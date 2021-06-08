Контролем качества ремонта дорог в Украине занимаются европейские компании, слой асфальта невозможно уменьшить даже на миллиметр, - замглавы ОП Тимошенко

При строительстве дорог, помимо тендеров на ремонт, проводят отдельный тендер на технадзор.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом замглавы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал в интервью изданию "Факты"

Он отметил, что независимый технадзор исключает даже малейшие несоблюдение запроектированных норм: "(Слой асфальта) невозможно уменьшить даже на миллиметр".

По словам Тимошенко, технадзором за качеством ремонта и строительства дорог в Украине сейчас занимаются европейские компании с хорошей репутацией. Например, за качеством строительства Запорожских мостов следят австрийцы.

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"Эти компании никак не связаны с постройкой дорог. Это не чиновники и не госструктура. Так что им нельзя дать взятку, чтобы потом положить меньший слой асфальта", - подчеркнул замглавы ОП.

Так, Тимошенко заявил, что в ходе президентской программы "Большая стройка" выполняются большие объемы среднего или капитального ремонта дорог. При этом, можно сказать, что это практически новое строительство, ведь ремонтники меняют все нижние слои покрытия.

Кроме того, добавил замглавы ОП, на отремонтированных трассах есть гарантийное обслуживание - 5-7-10 лет в зависимости от категории. Поэтому подрядчик обязан не только качественно построить дорогу, но и обслуживать трассу.

"Работы выполняют по современным технологиям. До нас никто не уделял такого внимания капитальному либо среднему ремонту. Сейчас качество – это условие номер один. Все дороги, сделанные в прошлом году, благополучно пережили зиму. Многие предрекали, что весной вместе со снегом сойдет и асфальт, а мы вообще не волновались", - подчеркнул Тимошенко.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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