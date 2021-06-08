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Новости Политика Украины
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Контролем качества ремонта дорог в Украине занимаются европейские компании, слой асфальта невозможно уменьшить даже на миллиметр, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Контролем качества ремонта дорог в Украине занимаются европейские компании, слой асфальта невозможно уменьшить даже на миллиметр, - замглавы ОП Тимошенко

При строительстве дорог, помимо тендеров на ремонт, проводят отдельный тендер на технадзор.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом замглавы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал в интервью изданию "Факты"

Он отметил, что независимый технадзор исключает даже малейшие несоблюдение запроектированных норм: "(Слой асфальта) невозможно уменьшить даже на миллиметр".

По словам Тимошенко, технадзором за качеством ремонта и строительства дорог в Украине сейчас занимаются европейские компании с хорошей репутацией. Например, за качеством строительства Запорожских мостов следят австрийцы.

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"Эти компании никак не связаны с постройкой дорог. Это не чиновники и не госструктура. Так что им нельзя дать взятку, чтобы потом положить меньший слой асфальта", - подчеркнул замглавы ОП.

Так, Тимошенко заявил, что в ходе президентской программы "Большая стройка" выполняются большие объемы среднего или капитального ремонта дорог. При этом, можно сказать, что это практически новое строительство, ведь ремонтники меняют все нижние слои покрытия.

Кроме того, добавил замглавы ОП, на отремонтированных трассах есть гарантийное обслуживание - 5-7-10 лет в зависимости от категории. Поэтому подрядчик обязан не только качественно построить дорогу, но и обслуживать трассу.

"Работы выполняют по современным технологиям. До нас никто не уделял такого внимания капитальному либо среднему ремонту. Сейчас качество – это условие номер один. Все дороги, сделанные в прошлом году, благополучно пережили зиму. Многие предрекали, что весной вместе со снегом сойдет и асфальт, а мы вообще не волновались", - подчеркнул Тимошенко.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
а дороги где? сошли вместе со снегом весной
ямы новые уже появились. все это "строительство" большой распил на самом деле
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08.06.2021 12:23
+5
шлак тесть зеленского поставлял на великое крадивництво.
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08.06.2021 12:36
+4
Контролем качества ремонта дорог в Украине занимаются европейские компании, слой асфальта невозможно уменьшить даже на миллиметр, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5930
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08.06.2021 12:24
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Правила форума Совет форумчан
А ширину?) Видел много отремонтированных дорог, которые после ремонта стали более узкими.
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08.06.2021 12:22 Ответить
це ти з бодуна вийшов на рельси
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08.06.2021 12:23 Ответить
не хами
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08.06.2021 12:24 Ответить
та я заздрю
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08.06.2021 12:31 Ответить
Спеціалістка по «буравчикам».
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08.06.2021 12:51 Ответить
- Трамвай построить, - сказал он, - это не ешака купить.(с)
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08.06.2021 13:06 Ответить
а дороги где? сошли вместе со снегом весной
ямы новые уже появились. все это "строительство" большой распил на самом деле
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08.06.2021 12:23 Ответить
Нє, ну товщину шару може й можна перевірити. А от стосовно заміни щебня шлаком від Ахметова? Це теж "іноземці" робили і контролювали?
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08.06.2021 12:35 Ответить
шлак тесть зеленского поставлял на великое крадивництво.
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08.06.2021 12:36 Ответить
Угу, проедьте, суки от старкона до житомира по пять лет ремонлированной дороге!
Ее нет вообще.
Зато есть партии зебилов и стратегия гройсмана.
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08.06.2021 12:40 Ответить
Многие предрекали, что весной вместе со снегом сойдет и асфальт, а мы вообще не волновались", - подчеркнул Тимошенко.Источник: https://censor.net/ru/n3270078 Контролем якості ремонту доріг в Україні займаються європейські компанії, шар асфальту неможливо зменшити навіть на міліметр, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 990
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08.06.2021 12:50 Ответить
Контролем качества ремонта дорог в Украине занимаются европейские компании, слой асфальта невозможно уменьшить даже на миллиметр, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5930
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08.06.2021 12:24 Ответить
А тим часом вже кацапи відкрито публікують...
Контролем качества ремонта дорог в Украине занимаются европейские компании, слой асфальта невозможно уменьшить даже на миллиметр, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9911
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08.06.2021 12:26 Ответить
так это потому что дамба разрушилась. А так вообще воду никто не давал, да они и не просят и даже отказываются. Боятся, что им вместе с водой запустят заразу или яд. Контролем качества ремонта дорог в Украине занимаются европейские компании, слой асфальта невозможно уменьшить даже на миллиметр, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2285 Вот эта вода, которпая сейчас просачивается через дамбу, вызывает у них страх.
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08.06.2021 12:41 Ответить
Вор на воре и круговая порука!
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08.06.2021 12:30 Ответить
груповуха?
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08.06.2021 12:46 Ответить
дороги реально будують
багато і якісно
це значний прорив України
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08.06.2021 12:30 Ответить
зроблять, не сумнівайся
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08.06.2021 12:44 Ответить
для зебіла Alter Nator звична моча, як роса...
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08.06.2021 12:41 Ответить
уринотерапія - це твій вибір, не мій
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08.06.2021 12:46 Ответить
Ти реально професійний «лизунчик». Курва по виклику)
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08.06.2021 12:50 Ответить
Контролем якості ремонту доріг в Україні займаються європейські компанії, шар асфальту неможливо зменшити навіть на міліметр, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8026
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08.06.2021 15:01 Ответить
И ведь уменшают же.....
и не на миллиметр.....
больше!!!
Ну это ж надо!.....
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08.06.2021 12:33 Ответить
Это ж ещё и на тендера на технадзор бабал напилят!.....
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08.06.2021 12:36 Ответить
уменьшать и не обязательно с 50ти процентным откатом
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08.06.2021 14:35 Ответить
компанії з Кіпру? Віримо, віримо...
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08.06.2021 12:39 Ответить
А зачем вообще нанимать иностранцев и бешеные деньги им платить? Китайцы вон киданули на круглую сумму. Укравтодор не смог наказать подрядчика из Китая за брак и заплатит 10 млн евро Контролем качества ремонта дорог в Украине занимаются европейские компании, слой асфальта невозможно уменьшить даже на миллиметр, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3176
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08.06.2021 12:46 Ответить
На кого розрахована ця відверта брехня!?
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08.06.2021 12:53 Ответить
потому и подняли цену в 2 раза. на обьеме и качестве скомуниздить не получаеться.
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08.06.2021 13:35 Ответить
"Эти компании никак не связаны с постройкой дорог. Это не чиновники и не госструктура. Так что им нельзя дать взятку, чтобы потом положить меньший слой асфальта"

этим компаниям уже дали взятку в виде возможности "контролировать" и ничего не замечать.
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08.06.2021 14:36 Ответить
 
 