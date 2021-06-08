Почти 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca для повторной прививки от COVID-19 поступили в Харьковскую область, - ОГА

В Харьковскую область поступило 39 900 доз вакцины AstraZeneca. Ее будут использовать для вакцинации лиц, получивших первую дозу такой вакцины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА, об этом сообщили в областном Департаменте здравоохранения.

"5 июня Харьковская область получила 39 900 доз вакцины AstraZeneca для повторной прививки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ее будут использовать для лиц, получивших первую дозу вакциной AstraZeneca.

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