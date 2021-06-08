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Почти 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca для повторной прививки от COVID-19 поступили в Харьковскую область, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Почти 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca для повторной прививки от COVID-19 поступили в Харьковскую область, - ОГА

В Харьковскую область поступило 39 900 доз вакцины AstraZeneca. Ее будут использовать для вакцинации лиц, получивших первую дозу такой вакцины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА, об этом сообщили в областном Департаменте здравоохранения.

"5 июня Харьковская область получила 39 900 доз вакцины AstraZeneca для повторной прививки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ее будут использовать для лиц, получивших первую дозу вакциной AstraZeneca.

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Автор: Богдан Гуньковський
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...лять

40 тыс. на всю область. Ну всьо - Ковид будет побежден.
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08.06.2021 12:33 Ответить
я вообще поражаюсь пиплу - Как добровольно можно вакцинироваться(заражаться) если они тебе не делают ни тестов, ни анализа на антитела, да и кто делает вакцинацию в период эпидемии !!???.. Но стаду нужно выехать в ЕС для работы, другим на отдых !!! пздц
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08.06.2021 12:56 Ответить
 
 