"Все доказательства свидетельствуют, что Россия поставила оружие, которым сбили Боинг МН17, - журналист-расследователь Грозев"

Все доказательства свидетельствуют о том, что Россия поставила оружие - ракету к самоходному зенитному комплексу (ЗРК) "Бук", с помощью которого был сбит в небе над Донбассом в 2014 году самолет "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в беседе с DW в понедельник, 7 июня, высказал журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев.

"Мы видели так много взаимно подтверждающих доказательств, что в целом не существует другого объяснения (произошедшего - Ред.) - кроме факта того, что Россия предоставила оружие, с помощью которого был сбит (самолет - Ред.) и убиты 298 человек", - подчеркнул журналист.

Грозев был частью команды, которая собирала ключевую информацию о крушении "Боинга" (Boeing 777).

"Сейчас нет никаких сомнений, мы видели даже больше доказательств, чем те, которые были представлены в суде", - уверен Грозев. По его словам, расследователи кропотливо изучили каждый доступный фрагмент телекоммуникационных данных, каждую спутниковую фотографию, каждый пост в соцсетях, размещенный российскими солдатами, в том числе из зенитно-ракетной бригады, которая, по мнению следствия, могла транспортировать ЗРК "Бук".

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.