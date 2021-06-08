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Новости За рубежом Российские террористы сбили Боинг
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Боинг-777 Malaysia Airlines (1367) Христо Грозев (55)

Все доказательства свидетельствуют, что Россия поставила оружие, которым сбили Боинг МН17, - журналист-расследователь Грозев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Все доказательства свидетельствуют, что Россия поставила оружие, которым сбили Боинг МН17, - журналист-расследователь Грозев

Все доказательства свидетельствуют о том, что Россия поставила оружие - ракету к самоходному зенитному комплексу (ЗРК) "Бук", с помощью которого был сбит в небе над Донбассом в 2014 году самолет "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в беседе с DW в понедельник, 7 июня, высказал журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев.

"Мы видели так много взаимно подтверждающих доказательств, что в целом не существует другого объяснения (произошедшего - Ред.) - кроме факта того, что Россия предоставила оружие, с помощью которого был сбит (самолет - Ред.) и убиты 298 человек", - подчеркнул журналист.

Грозев был частью команды, которая собирала ключевую информацию о крушении "Боинга" (Boeing 777).

"Сейчас нет никаких сомнений, мы видели даже больше доказательств, чем те, которые были представлены в суде", - уверен Грозев. По его словам, расследователи кропотливо изучили каждый доступный фрагмент телекоммуникационных данных, каждую спутниковую фотографию, каждый пост в соцсетях, размещенный российскими солдатами, в том числе из зенитно-ракетной бригады, которая, по мнению следствия, могла транспортировать ЗРК "Бук".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Нидерландах суд начинает рассмотрение дела МН17 по сути

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
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Топ комментарии
+8
Шо там з "Вагнргейтом"?Чекаємо фільму,і дивимось на Білорусію))
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08.06.2021 12:42
+7
Странное заявление Грозева. Ведь раньше он приводил доказательства что бук из Курской вч росийи. А теперь какой-то бук кому-то поставили из росийи. Уже как то омазуют официальную росийю от от войны и донбасских преступлений?
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08.06.2021 13:18
+6
А сбили самолет российским оружием простые " трактористы и шахтеры.. да еще колхозники".
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08.06.2021 12:52
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Шо там з "Вагнргейтом"?Чекаємо фільму,і дивимось на Білорусію))
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08.06.2021 12:42 Ответить
Дивный новый мир

Таймлайн такой:
в 2010 году никто не мог утверждать, что Кремль: 1) ведет гибридную войну, 2) стратегическая цель Кремля - дестабилизация, 3) диалог с Кремлем невозможен, нет входа, он полностью закрыт.

В 2015 году все три пункта были сформулированы и стали общим местом. Далее пять лет политические департаменты разных столиц адаптировались к этой ситуации. Общее настроение сводилось к тому, что "ну пусть так постоит, шевелить это сейчас себе дороже будет, может оно как-то там само рассосется".

В 2021 году - вот сейчас, этим летом - по итогам всего пятилетия и "после Беларуси" - все и везде уже адаптированы к этим трем пунктам ("даже штайнмайер") и крупными буквами к трем пунктам прибавился четвертый пункт:

4) оно опасно загнивает и само не рассосется.

И остается только ответить на вопрос: что делать "глядя прямо в лицо реальности", от которой никак невозможно отвернуться.

14-16 июня 2021 года будет дан какой стратегический ответ (сессия НАТО, совместное заявление США и ЕС, встреча Байдена с руководителями европейских стран, а затем встреча с Путиным). То, каким он будет - определит дальнейшие события лет на пять и ответ лета 2021 года будет определять, где следующая точка на этом таймлайне.

(*вот такое историческое десятилетие прошло на наших глазах, и мы вступаем сейчас в следующее)
Александр Морозов
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08.06.2021 12:42 Ответить
Базару много - толку мало. Сколько можно товпчити ступу?
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08.06.2021 12:47 Ответить
"Все доказательства свидетельствуют, что Россия поставила оружие, которым сбили Боинг МН17, - журналист-расследователь Грозев"
_Кому поставила, Грозев? Кому?! Сама себе "поставила", потому что все без исключения вооружённые формирования, воюющие против Украины - это армия расии. И наплевать какие тряпки у них на флагштоках, именно для обмана они там и висят. И когда Грозев говорит что расия "поставила" кому-то Бук, то он именно этот обман кремля и поддерживает!
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08.06.2021 12:47 Ответить
Тільки мало хто знає що планували збити літак Аерофлоту, а влупили по Боїнгу через рукожопого оператора РЛС.
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08.06.2021 12:50 Ответить
Це може і знають, але це довести нереально... Тому намагаються хоч так!
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08.06.2021 12:58 Ответить
А сбили самолет российским оружием простые " трактористы и шахтеры.. да еще колхозники".
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08.06.2021 12:52 Ответить
Это все знали изначально.. нужно было собрать и юридически оформить доказательную базу для суда над ******** рашисткими. Теперь мокнуть в дерьмо карлика Путлера который твердит сказки про ихтамнетов и наказать финансово по самые гланды!!!
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08.06.2021 12:54 Ответить
пуйлоскотину прилагательную ,руссскую, в плен не брать ! лишнехромосомные скрепные зверьки должны быть вялико и глубинно утилизированы !
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08.06.2021 12:54 Ответить
Только произведена? Все доказательства свидетельствуют, что Россия поставила оружие, которым сбили Боинг МН17, - журналист-расследователь Грозев - Цензор.НЕТ 6703
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08.06.2021 13:03 Ответить
Странное заявление Грозева. Ведь раньше он приводил доказательства что бук из Курской вч росийи. А теперь какой-то бук кому-то поставили из росийи. Уже как то омазуют официальную росийю от от войны и донбасских преступлений?
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08.06.2021 13:18 Ответить
Всё продается и всё покупается.
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08.06.2021 13:41 Ответить
Дорогой Христо, не надо нам про Боинг - там всё ясно.
Ты нам, пожалуйста, про дело вагнеровцев разъясни !
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08.06.2021 13:37 Ответить
А что ты ещё по этой теме не знаешь?
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08.06.2021 14:31 Ответить
Все доказательства свидетельствуют о том, что Россия поставила оружие - ракету к самоходному зенитному комплексу (ЗРК) "Бук", с помощью которого был сбит в небе над Донбассом в 2014 году самолет "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17.Источник: https://censor.net/ru/n3270088
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Тяжелое вооружение с экипажем не ПОСТАВЛЯЮТ, а НАПРАВЛЯЮТ.
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08.06.2021 13:40 Ответить
Отличное уточнение, важнейший акцент.
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08.06.2021 14:12 Ответить
бункерная дносортирная русская пуйлина не виноватая !!!!! Боинг сам прилетел !!!!!!
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08.06.2021 13:45 Ответить
Россия поставила ракетный комплекс Бук Украине - наверное это он хотел сказать.
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08.06.2021 14:33 Ответить
И шо? Это ведь не повод выражать крайнюю озабоченность!
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08.06.2021 14:40 Ответить
Наверное Россия ничего не поставляла, а просто прислало подразделение своей ПВО на территорию Украины, сбило там самолёт, а потом вывело подразделение своей ПВО с территории Украины.
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08.06.2021 14:55 Ответить
Действительно странный вброс. Это было понятно с самого начала и за 6 лет JIT нарыла много чего посерьезней роликов из интернета. Даже Отмаз-Антею пришлось признать то, что рейс сбили российским БУКом из СнежнОго. И это при том, что слушания по существу только начались и основная масса материалов еще не публиковалась.
Похоже, Грозева немного давит жаба, что их титанический труд не был востребован в полной мере.
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08.06.2021 15:48 Ответить
выдвинули комплекс вальнуть свой борт' сбили чужой
русские уроды морадльные
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08.06.2021 16:06 Ответить
А то,можна подумати,в цьому хтось мав хоч якийсь сумнів...
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08.06.2021 16:22 Ответить
 
 