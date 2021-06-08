Все доказательства свидетельствуют, что Россия поставила оружие, которым сбили Боинг МН17, - журналист-расследователь Грозев
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Все доказательства свидетельствуют о том, что Россия поставила оружие - ракету к самоходному зенитному комплексу (ЗРК) "Бук", с помощью которого был сбит в небе над Донбассом в 2014 году самолет "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в беседе с DW в понедельник, 7 июня, высказал журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев.
"Мы видели так много взаимно подтверждающих доказательств, что в целом не существует другого объяснения (произошедшего - Ред.) - кроме факта того, что Россия предоставила оружие, с помощью которого был сбит (самолет - Ред.) и убиты 298 человек", - подчеркнул журналист.
Грозев был частью команды, которая собирала ключевую информацию о крушении "Боинга" (Boeing 777).
"Сейчас нет никаких сомнений, мы видели даже больше доказательств, чем те, которые были представлены в суде", - уверен Грозев. По его словам, расследователи кропотливо изучили каждый доступный фрагмент телекоммуникационных данных, каждую спутниковую фотографию, каждый пост в соцсетях, размещенный российскими солдатами, в том числе из зенитно-ракетной бригады, которая, по мнению следствия, могла транспортировать ЗРК "Бук".
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
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Таймлайн такой:
в 2010 году никто не мог утверждать, что Кремль: 1) ведет гибридную войну, 2) стратегическая цель Кремля - дестабилизация, 3) диалог с Кремлем невозможен, нет входа, он полностью закрыт.
В 2015 году все три пункта были сформулированы и стали общим местом. Далее пять лет политические департаменты разных столиц адаптировались к этой ситуации. Общее настроение сводилось к тому, что "ну пусть так постоит, шевелить это сейчас себе дороже будет, может оно как-то там само рассосется".
В 2021 году - вот сейчас, этим летом - по итогам всего пятилетия и "после Беларуси" - все и везде уже адаптированы к этим трем пунктам ("даже штайнмайер") и крупными буквами к трем пунктам прибавился четвертый пункт:
4) оно опасно загнивает и само не рассосется.
И остается только ответить на вопрос: что делать "глядя прямо в лицо реальности", от которой никак невозможно отвернуться.
14-16 июня 2021 года будет дан какой стратегический ответ (сессия НАТО, совместное заявление США и ЕС, встреча Байдена с руководителями европейских стран, а затем встреча с Путиным). То, каким он будет - определит дальнейшие события лет на пять и ответ лета 2021 года будет определять, где следующая точка на этом таймлайне.
(*вот такое историческое десятилетие прошло на наших глазах, и мы вступаем сейчас в следующее)
Александр Морозов
_Кому поставила, Грозев? Кому?! Сама себе "поставила", потому что все без исключения вооружённые формирования, воюющие против Украины - это армия расии. И наплевать какие тряпки у них на флагштоках, именно для обмана они там и висят. И когда Грозев говорит что расия "поставила" кому-то Бук, то он именно этот обман кремля и поддерживает!
Ты нам, пожалуйста, про дело вагнеровцев разъясни !
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Тяжелое вооружение с экипажем не ПОСТАВЛЯЮТ, а НАПРАВЛЯЮТ.
Похоже, Грозева немного давит жаба, что их титанический труд не был востребован в полной мере.
русские уроды морадльные