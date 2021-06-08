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Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта в Кривом Роге: Надо реализовать планы. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта в Кривом Роге: Надо реализовать планы. ФОТО

В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта города Кривой Рог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Восстановление аэропорта, построенного в 1978 году, планируют завершить до конца 2022 года. Общая стоимость проекта составляет 990 млн грн.

Как рассказал президенту председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы с заменой инженерного и светового оборудования, а также ремонт перронов. Будет установлено новое навигационное и метеорологическое оборудование.

Отмечается также, что параллельно с этим будет происходить реконструкция здания терминала аэропорта. Ее стоимость - 300 млн грн. После завершения работ аэропорт сможет обслуживать 400 пассажиров в час.

Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта в Кривом Роге: Надо реализовать планы 01
Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта в Кривом Роге: Надо реализовать планы 02

Сейчас в аэропорту уже установлено новое оборудование для обслуживания регулярных рейсов. Это позволит принимать самолеты типа A320 и Boeing 737.

"Надо реализовать эти планы и провести реконструкцию аэропорта", - отметил Зеленский.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что и терминал, и взлетно-посадочную полосу планируют сдать к октябрю 2022 года. Мэр Кривого Рога Константин Павлов добавил, что аэропорт, который находится на балансе города, уже соединен с городом маршрутами коммунального транспорта.

Читайте также: Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта в Кривом Роге: Надо реализовать планы - Цензор.НЕТ 4392
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08.06.2021 13:02
+11
Авиакомпания Игоря Коломойского "Роза Ветров" сменила "лицо компании". Вместо Коли Тищенко им работает президент Владимир Зеленский.

Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта в Кривом Роге: Надо реализовать планы - Цензор.НЕТ 3163
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08.06.2021 12:47
+10
дятлы,больше некуда было миллиард пристроить???
где в кривом рогу вы возьмёте 400 пассажиров в час???
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08.06.2021 12:52
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Правила форума Совет форумчан
Ого скільки можна дерев забетонувати! Тобто посадити.
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08.06.2021 12:45 Ответить
Піар понад усьо.
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08.06.2021 12:46 Ответить
Авиакомпания Игоря Коломойского "Роза Ветров" сменила "лицо компании". Вместо Коли Тищенко им работает президент Владимир Зеленский.

Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта в Кривом Роге: Надо реализовать планы - Цензор.НЕТ 3163
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08.06.2021 12:47 Ответить
Сразу видно прилетел комерческим рейсом, все как писали, вокруг толпы простого народу шарится, сейчас вот вот велосипед вместо кортежа подгонят)))
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08.06.2021 12:48 Ответить
велік поміняв на кокс
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08.06.2021 13:15 Ответить
Президент Украины это Беня Коломойский, а ЗЕ это кукла , ширма для биомасс
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08.06.2021 12:49 Ответить
Стройте сразу космодром. Полёты Нью-кривойрог-Луна-Марс-Шепетовка. Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта в Кривом Роге: Надо реализовать планы - Цензор.НЕТ 1126
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08.06.2021 12:50 Ответить
дятлы,больше некуда было миллиард пристроить???
где в кривом рогу вы возьмёте 400 пассажиров в час???
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08.06.2021 12:52 Ответить
смотрящему за КР Юзику тоже что то распилить надо. в Рогу 400 пассажиров в час даже на пригородных электричках на наберется
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08.06.2021 14:29 Ответить
Народ со всего мира уже готов лететь на курорты Кривого Рога на самолетах новой авиакомпании "95 Квартал Airlines".
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08.06.2021 12:52 Ответить
Зачем в каждом городе аэропорт ?
Это же не будет рентабельно .
Зачем он в Днепре и Кривом роге ?
Вот в Польше аэропорты в небольших городах стоят без пассажиров и убыточные
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08.06.2021 12:53 Ответить
Навіщо аеропорти знають зе-нащадки мешканців Великих Васюків. Зеленський ознайомився з реконструкцією аеропорту в Кривому Розі: Треба реалізувати плани - Цензор.НЕТ 7472
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08.06.2021 13:14 Ответить
В небольших городах..это сколько населения? Кривой Рог 700 тысяч..Это небольшой город? Днепр более миллиона
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08.06.2021 18:14 Ответить
Слава нашему Президенту! Володя, мы тебе верим. Не подведи нас, ну и не обмани так, как обманул порошок.
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08.06.2021 12:54 Ответить
Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта в Кривом Роге: Надо реализовать планы - Цензор.НЕТ 4392
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08.06.2021 13:02 Ответить
Порошок дурний, згинь в ужасі.
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08.06.2021 13:14 Ответить
зепил тупой, харе бубочке анус зализывать, он уже срет через силу!))
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08.06.2021 13:23 Ответить
крiиiвiиiй рiог лiл
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08.06.2021 12:55 Ответить
Вон они где Васюки.
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08.06.2021 13:04 Ответить
Що в Кривому Розі хороші дитячі "плани" Зеленський ознайомився з реконструкцією аеропорту в Кривому Розі: Треба реалізувати плани - Цензор.НЕТ 6076
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08.06.2021 13:11 Ответить
А піаніно в літак вмістилось? Зеленський ознайомився з реконструкцією аеропорту в Кривому Розі: Треба реалізувати плани - Цензор.НЕТ 8275
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08.06.2021 13:16 Ответить
Зеленський ознайомився з реконструкцією аеропорту в Кривому Розі: Треба реалізувати плани - Цензор.НЕТ 5477
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08.06.2021 13:21 Ответить
КОломойский + ЗЕленский = КОЗЕЛ
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08.06.2021 13:34 Ответить
- Мистер Фикс, вы реализовываете план?
- Да, я реализоваваю план.
- А какой план вы реализовываете?
- Сегодня чуйский план, а вчера на реализации был афганский план.
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08.06.2021 13:21 Ответить
Говоришь на второй срок тянешь? Дык, за это может последовать и второй, и третий - использование служебного положения в предвыборно-популистско-агитационных мероприятиях.
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08.06.2021 13:22 Ответить
Авіакомпанія Windrose, що на 100% належить олігарху Коломойському, який привів до влади Зеленського, буде возити друзів та бізнес-партнерів Зеленського, які стали депутатами, СБУшниками, контррозвідниками та ін, з Кривого Рогу в Київ і назад. За це олігарх Коломойський розвішує біллборди з подяками президенту Зеленському, що відомий своїми жорсткими санкціями проти олігархів.

Зеленський ознайомився з реконструкцією аеропорту в Кривому Розі: Треба реалізувати плани - Цензор.НЕТ 4474
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08.06.2021 13:42 Ответить
нью лозоватка.
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08.06.2021 13:47 Ответить
Шо там с Черкасским Международным Аэропортом им. В.Членограя? Президент Зеленский поручил ввести его в действие в соответствии с планом до конца 2019 года!
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08.06.2021 14:19 Ответить
Прикол в том, что эти рейсы будут только до 15.06.21
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08.06.2021 18:04 Ответить
спасибо за спортивный объект нашим детям!
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08.06.2021 18:30 Ответить
 
 