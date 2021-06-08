Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта в Кривом Роге: Надо реализовать планы. ФОТО
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В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта города Кривой Рог.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Восстановление аэропорта, построенного в 1978 году, планируют завершить до конца 2022 года. Общая стоимость проекта составляет 990 млн грн.
Как рассказал президенту председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы с заменой инженерного и светового оборудования, а также ремонт перронов. Будет установлено новое навигационное и метеорологическое оборудование.
Отмечается также, что параллельно с этим будет происходить реконструкция здания терминала аэропорта. Ее стоимость - 300 млн грн. После завершения работ аэропорт сможет обслуживать 400 пассажиров в час.
Сейчас в аэропорту уже установлено новое оборудование для обслуживания регулярных рейсов. Это позволит принимать самолеты типа A320 и Boeing 737.
"Надо реализовать эти планы и провести реконструкцию аэропорта", - отметил Зеленский.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что и терминал, и взлетно-посадочную полосу планируют сдать к октябрю 2022 года. Мэр Кривого Рога Константин Павлов добавил, что аэропорт, который находится на балансе города, уже соединен с городом маршрутами коммунального транспорта.
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где в кривом рогу вы возьмёте 400 пассажиров в час???
Это же не будет рентабельно .
Зачем он в Днепре и Кривом роге ?
Вот в Польше аэропорты в небольших городах стоят без пассажиров и убыточные
- Да, я реализоваваю план.
- А какой план вы реализовываете?
- Сегодня чуйский план, а вчера на реализации был афганский план.