Зеленский ознакомился с реконструкцией аэропорта в Кривом Роге: Надо реализовать планы. ФОТО

В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта города Кривой Рог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Восстановление аэропорта, построенного в 1978 году, планируют завершить до конца 2022 года. Общая стоимость проекта составляет 990 млн грн.

Как рассказал президенту председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы с заменой инженерного и светового оборудования, а также ремонт перронов. Будет установлено новое навигационное и метеорологическое оборудование.

Отмечается также, что параллельно с этим будет происходить реконструкция здания терминала аэропорта. Ее стоимость - 300 млн грн. После завершения работ аэропорт сможет обслуживать 400 пассажиров в час.





Сейчас в аэропорту уже установлено новое оборудование для обслуживания регулярных рейсов. Это позволит принимать самолеты типа A320 и Boeing 737.

"Надо реализовать эти планы и провести реконструкцию аэропорта", - отметил Зеленский.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что и терминал, и взлетно-посадочную полосу планируют сдать к октябрю 2022 года. Мэр Кривого Рога Константин Павлов добавил, что аэропорт, который находится на балансе города, уже соединен с городом маршрутами коммунального транспорта.

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