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Новости Политика Украины
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ОП об исправлении пресс-релиза о разговоре Зеленского и Байдена: Существует разница между личным отношением политиков к членству Украины в НАТО и публичной риторикой

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОП об исправлении пресс-релиза о разговоре Зеленского и Байдена: Существует разница между личным отношением политиков к членству Украины в НАТО и публичной риторикой

Корректировка текста заявления на сайте Офиса президента Украины деталей телефонного разговора президентов Украины и США была связана с уточнением формулировок с американской стороной, что является элементом стандартной дипломатической практики, подчеркнул советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Первоначальное сообщение о деталях разговора двух лидеров отражало общие позиции и настроение на переговорах. Именно настроение. Затем были уже консультации двух сторон. Были уточнены формулировки по одной из самых чувствительных тем, которые обсуждались. Это элемент обычной дипломатической практики, когда окончательный формат сообщения может отличаться в формулировках от первичного", - сообщил Подоляк в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он также добавил, что не следует пытаться "искусственно нагонять драму туда, где ее нет".

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"Речь идет лишь о формулировке того, как охарактеризованы устные заявления лидеров во время переговоров. Всегда есть определенные различия в том, как трактуются устные заявления, как передается атмосфера разговора и как дальше дорабатывается официальная трактовка. Особенно если учесть, что дело касается такого крайне деликатного вопроса как вступление в НАТО", - отметил Подоляк.

По его словам, существует большая разница между "личным отношением к возможности Украины занять место в Альянсе со стороны европейских и американских политиков и публичной риторикой тех или иных институтов".

"Мы абсолютно осознаем, почему это происходит. И довольно спокойно относимся к этому феномену", - сказал он.

В тоже время, как подчеркнул Подоляк, Украина по-прежнему ждет "конкретики в виде четких логистических действий и не менее четких дат касательно вопроса о получении Плана действий относительно членства в НАТО".

Как сообщалось ранее, Офис Зеленского исправил слова Байдена о членстве Украины в НАТО в заявлении об итогах разговора президентов.
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Топ комментарии
+14
Заяви Володимира Олександровича Зеленського є його особистою думкою, що не співпадає з офіційною позицією глави держави Україна…
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08.06.2021 13:36
+10
Так і скажіть що обісрались, а то штани, штани... ОП об исправлении пресс-релиза о разговоре Зеленского и Байдена: Существует разница между личным отношением политиков к членству Украины в НАТО и публичной риторикой - Цензор.НЕТ 122
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08.06.2021 12:52
+9
Рафик ни у в чем не виуноват! Опять вырвали слова из контекста у них? Пора вырвать им этот самый контекст по самые помидоры! Брешут и брешут все время, ежеминутно и ежесекундно, кроме тотального воровства, киздежа и предательства- это власть ничего не делала и делать никогда не будет. Гнать ссаной тряпкой и отдать им должное- пожизненное за предательство и воровство в особо крупных размерах. Всей зеленой ОПе и иже с ними!
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08.06.2021 13:17
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Правила форума Совет форумчан
Да уЗБаГойтесь,кретины..
Капец))))
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08.06.2021 12:51 Ответить
Заяви Володимира Олександровича Зеленського є його особистою думкою, що не співпадає з офіційною позицією глави держави Україна…
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08.06.2021 13:36 Ответить
- Наших в городе много? - спросил Остап напрямик. - Каково настроение в городе ? - При наличии отсутствия: - сказал Виктор Михайлович. (с)
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08.06.2021 13:53 Ответить
Ну не прокатила локшина ,буває !!!)))
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08.06.2021 12:52 Ответить
Рафик ни у в чем не виуноват! Опять вырвали слова из контекста у них? Пора вырвать им этот самый контекст по самые помидоры! Брешут и брешут все время, ежеминутно и ежесекундно, кроме тотального воровства, киздежа и предательства- это власть ничего не делала и делать никогда не будет. Гнать ссаной тряпкой и отдать им должное- пожизненное за предательство и воровство в особо крупных размерах. Всей зеленой ОПе и иже с ними!
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08.06.2021 13:17 Ответить
Це і є імітаціядержавної діяльності !!! Іншого бути не може ,тому що зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!)))))
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08.06.2021 13:28 Ответить
Так і скажіть що обісрались, а то штани, штани... ОП об исправлении пресс-релиза о разговоре Зеленского и Байдена: Существует разница между личным отношением политиков к членству Украины в НАТО и публичной риторикой - Цензор.НЕТ 122
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08.06.2021 12:52 Ответить
Надо было написать что Байден принял Украину в нато.
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08.06.2021 12:52 Ответить
Здается мне они еще немного попи#дят в таком духе и в июле Бубочка никуда уже не полетит, разве что к хозяину в Буковель.
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08.06.2021 12:53 Ответить
Cоветник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал как на дипломатическом языке звучит "исправили свой пиз....ёжь".
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08.06.2021 12:54 Ответить
Столько слов в отмазке... Это еще более дает уверенность в том, что в ОПе считают за правило поливать всех кругом желтой водичкой непосредственно в глаза.
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08.06.2021 12:54 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!Чекаємо на чергові гіпотетичні здобутки зеленої плісняви !!!!))))
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08.06.2021 12:54 Ответить
Між Зеленським і Реальністю завжди повинен бути проксі. ОП об исправлении пресс-релиза о разговоре Зеленского и Байдена: Существует разница между личным отношением политиков к членству Украины в НАТО и публичной риторикой - Цензор.НЕТ 8381
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08.06.2021 12:55 Ответить
Під твоїм коментарем він і є - під "ніком" "Віктор Зубко"
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08.06.2021 13:37 Ответить
Молодец наш Президент! Здоровья ему желаем.
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08.06.2021 12:56 Ответить
чем больше оправданий - тем дольше позорище !!!
в международной политике нельзя желаемое выдавать за действительность..
не нужны эмоции, которые перевирают слова Президента, лишь бы польстить и добавить весу))) преЗЕденту
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08.06.2021 12:57 Ответить
Все давно привыкли к нашей брехне. Так что выводов не будет.
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08.06.2021 13:50 Ответить
ОП об исправлении пресс-релиза о разговоре Зеленского и Байдена: Существует разница между личным отношением политиков к членству Украины в НАТО и публичной риторикой - Цензор.НЕТ 6709
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08.06.2021 12:59 Ответить
Брехуни.
Ви ************ ОФІЦІЙНІ пресрелізи, а не тільки телефонні розмови.


Kostiantyn Yelisieiev
@k_yelisieiev
27 трав.

Ситуація, коли важко втриматися, аби не дописати неузгоджене з партнером речення до СПІЛЬНОГО прес-релізу, бо не вистачає згадки про «величність» особистості Зеленського.
Будуємо «культ Зеленського»?
Порівняйте прес-релізи за підсумками розмови Зеленського з Президентом ЄК.
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08.06.2021 13:01 Ответить
Короче,кловану постучали по лбу тем,чем он стучал по клавишам рояля.
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08.06.2021 13:12 Ответить
По его словам, существует большая разница между "личным отношением и публичной риторикой тех или иных институтов", а вот разницы между "желаемым и действительностью", для них не существует, и смазывают это брехней. За океаном это не прокатило.
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08.06.2021 13:19 Ответить
Небуло, небуло і от знову "вирвали з контекста")
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08.06.2021 13:39 Ответить
ваш дом тюрьма
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08.06.2021 14:05 Ответить
Зе зробив в ОП фєєсбєшне кубло, і питае у Байдена, чому Україна ще не в НАТО, чи він настідьки тумий, чи робє вигляд, шо не розуміе, але сктріш за все шлема агент кремля.
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08.06.2021 14:21 Ответить
Не удивительно что с зашквареными пистунами никто, кроме бедуинов, и не говорит.
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08.06.2021 14:31 Ответить
Почитайте особливо смішна ця фраза
"а також відзначив лідерство Володимира Зеленського у впровадженні фундаментальних реформ у країні, спрямованих на реалізацію євроатлантичних прагнень Українського народу."
https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-proviv-telefonnu-rozmovu-z-prezidentom-s-68889

І порівняйте
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/07/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/
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08.06.2021 15:29 Ответить
 
 