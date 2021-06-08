ОП об исправлении пресс-релиза о разговоре Зеленского и Байдена: Существует разница между личным отношением политиков к членству Украины в НАТО и публичной риторикой

Корректировка текста заявления на сайте Офиса президента Украины деталей телефонного разговора президентов Украины и США была связана с уточнением формулировок с американской стороной, что является элементом стандартной дипломатической практики, подчеркнул советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Первоначальное сообщение о деталях разговора двух лидеров отражало общие позиции и настроение на переговорах. Именно настроение. Затем были уже консультации двух сторон. Были уточнены формулировки по одной из самых чувствительных тем, которые обсуждались. Это элемент обычной дипломатической практики, когда окончательный формат сообщения может отличаться в формулировках от первичного", - сообщил Подоляк в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он также добавил, что не следует пытаться "искусственно нагонять драму туда, где ее нет".

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"Речь идет лишь о формулировке того, как охарактеризованы устные заявления лидеров во время переговоров. Всегда есть определенные различия в том, как трактуются устные заявления, как передается атмосфера разговора и как дальше дорабатывается официальная трактовка. Особенно если учесть, что дело касается такого крайне деликатного вопроса как вступление в НАТО", - отметил Подоляк.

По его словам, существует большая разница между "личным отношением к возможности Украины занять место в Альянсе со стороны европейских и американских политиков и публичной риторикой тех или иных институтов".

"Мы абсолютно осознаем, почему это происходит. И довольно спокойно относимся к этому феномену", - сказал он.

В тоже время, как подчеркнул Подоляк, Украина по-прежнему ждет "конкретики в виде четких логистических действий и не менее четких дат касательно вопроса о получении Плана действий относительно членства в НАТО".

Как сообщалось ранее, Офис Зеленского исправил слова Байдена о членстве Украины в НАТО в заявлении об итогах разговора президентов.