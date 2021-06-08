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Енин обсудил с советником госсекретаря США Шолле строительство "Северного потока -2": В наших интересах - предотвратить планы Кремля по подрыву энергобезопасности Европы

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Енин обсудил с советником госсекретаря США Шолле строительство

7 июня состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина с советником государственного секретаря США Дереком Шолле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства страны.

Подчеркивается, что Енин выразил благодарность Соединенным Штатам за непоколебимую поддержку Украины в противодействии российской агрессии и укреплении обороноспособности нашего государства.

Заместитель министра акцентировал внимание собеседника на серьезных угрозах безопасности для Украины, Европы и США со стороны российского геополитического проекта "Северный поток - 2".

"Проект является не просто плохой сделкой для Европы. Это - инструмент гибридной войны России, которым Кремль стремится подорвать энергетическую безопасность Европы и трансатлантическое единство демократических стран Запада. В наших общих интересах - предотвратить эти планы", - отметил Енин.

В свою очередь Шолле отметил, что усиление стратегического партнерства с Украиной приобретает особое значение для интересов национальной безопасности США и стабильности в Европе на фоне все более агрессивной политики России.

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Автор: Ірина Дашківська
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Ця троляка не варта Вашої уваги,шановний !!!)))
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08.06.2021 13:36 Ответить
А енергозалежність України від Росіі вони не обговорювали ???))))
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08.06.2021 13:11 Ответить
А Европа в курсе, что строительство "Северного потока -2" подрывает ее энергобезопасность? Енин обсудил с советником госсекретаря США Шолле строительство "Северного потока -2": В наших интересах - предотвратить планы Кремля по подрыву энергобезопасности Европы - Цензор.НЕТ 2684
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08.06.2021 13:34 Ответить
С энергобезопасностью Украины, как раз будет полный порядок, теперь газ будет поступать к нам через Германию)))
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08.06.2021 14:15 Ответить
 
 