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День Независимости (1019) Кабмин (13803) Киев (24552) Одесса (7384) парад (624) саммит (1034) флаг (895)

Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом

Кабинет Министров утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию Дня Флага и 30-й годовщины независимости Украины.

В частности, ко Дню государственного флага предусмотрено проведения церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины при участии президента, руководителей органов государственной власти в Киеве и населенных пунктах, где реализован проект "Самый большой государственный флаг Украины", а также в дипломатических учреждениях за границей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ко Дню независимости, 24 августа предусмотрено проведение: торжественного заседания Верховной Рады, торжественного концерта и парада войск на ул. Крещатик и Майдане Независимости (с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров), артиллерийского салюта на Трухановом острове в столице Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 24 августа в Украине состоится большой военный парад, - Зеленский. ВИДЕО

Также в Киеве (Михайловская площадь и Владимирский проезд) будет организован статический показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны.

Кроме того, будет организовано торжественное прохождение катеров и пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники на реке Днепр (Киевский речной вокзал, Труханов остров).

В Одессе на внешнем рейде морского порта (мыс Малый фонтан и Морской вокзал) состоится торжественное прохождение боевых кораблей и судов, а также пройдет пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.

Кроме того, 23 августа состоится учредительный саммит Крымской платформы, а также пройдет первый форум социально-гуманитарного направления "Саммит первых леди и джентльменов" на территории Национального заповедника "София Киевская".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок. ВИДЕО+ФОТО

Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, областным и Киевской городской государственным администрациям поручено обеспечить выполнение плана мероприятий, утвержденного этим распоряжением, с учетом требований законодательства по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет других источников, не запрещенных законодательством.
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Топ комментарии
+21
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 1237
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08.06.2021 13:34
+17
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 5691
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08.06.2021 13:24
+15
Шоу імені зеленського ?
І нафіга ???
Спочатку виплатіть затриматі кошти армійцям !
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 2004
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08.06.2021 13:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шоу імені зеленського ?
І нафіга ???
Спочатку виплатіть затриматі кошти армійцям !
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 2004
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08.06.2021 13:21 Ответить
Шоу имени зеленского было в прошлом году с сердючкой на трамвае и зайцем с трубой.
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08.06.2021 13:23 Ответить
цьогоріч буде те саме.
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08.06.2021 13:28 Ответить
Парад зеленскаваКабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 5428
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08.06.2021 13:33 Ответить
Та де там бадоев знов там у організаторах Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 7506 осоромимось трясця То хлопакам медали та відзнаки не по статуту начеплячть тоще щось для картинко Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 7506
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08.06.2021 13:35 Ответить
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 9281
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08.06.2021 13:44 Ответить
Армійцям покажуть за їхні ж гроші черговий зевідосик Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 4202
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08.06.2021 13:59 Ответить
Плюс ещё салют пердаков из заболотья будет знатный.
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08.06.2021 13:22 Ответить
Ура таварісчі! Вот стройнімі рядамі ідут труженікі великого будівництва, великого садівництва, великого ремотнувніцтва! за ними катят каляски труженіци великого перепіхоновництва!
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08.06.2021 13:23 Ответить
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 5691
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08.06.2021 13:24 Ответить
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 9259
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08.06.2021 13:32 Ответить
Бойові зайці, корабельні сосни, швидкі мами на автомобілях... Цікаво, це все буде йти однією колоною, чи таки різними?
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08.06.2021 13:27 Ответить
он же говорил - шо это показуха и выкинутые деньги - толи дело кривляние и стриптиз шоу))
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08.06.2021 13:27 Ответить
Потом оказалось, что из поющих трусов и гомосятины для президента пиар такой себе. Т.е. пока он был просто медиашлюхой - это было самое то.

Но ЗЕ ж хочется, шоб как у Пороха. Сцыкотно, шо может прилететь, но хочется.
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08.06.2021 13:33 Ответить
та не я не думаю шо повтор Египта будет - хотя....)))
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08.06.2021 13:42 Ответить
Так він назавжди лишиться медіашлюхою, інше просто не дано.
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08.06.2021 13:47 Ответить
Благодаря великому ЗЕ в программе будет еще:

- с построенного ЗЕ космодрома стартует "Звезда смерти";

- из Одессы прилетит "Ирокез" героически собранный кооперативом "Рога и копыта" совместно с концерном Белл;

- строевым шагом пройдет миллиард посаженых ЗЕ деревьев (конечно же без оружия, чтобы не дай Бог в лучезарную ЗЕлюпу не попало);

- по главной улице Киева проедет 20 миллионов вакцин от Ковида;

- с радостными лицами и воздушными шариками пройдут представители миссии МВФ;

- ну и конечно пройдет маршем позора колонна разоблаченных и осужденных олигархов.
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08.06.2021 13:29 Ответить
Приветствовать ЧЕТЫРЕЖДЫ уклониста! Фактически дезертира и кацапскую подстилку... это унижение ВСУ! и Украины. Хотя, 73% этого хотели... люди без чести и достоинства.
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08.06.2021 13:29 Ответить
Так многие в ВСУ за него и голосовали ( я лично таких знала).
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08.06.2021 13:33 Ответить
Почти половина ВСУ за уклониста проголосовали, но продолжают клянчить волонтерскую помощь у Порошенко.
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08.06.2021 14:03 Ответить
Знаємо що буде. Вже проходили.Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 7897
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08.06.2021 13:33 Ответить
А спіднє Могілевської будуть показувати?))
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08.06.2021 13:35 Ответить
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 9093 Да ну нафіг ! Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 9984
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08.06.2021 13:49 Ответить
Минулого року я навіть не дивилась.
До того ж, атовці оголосили окремий збір.
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08.06.2021 13:49 Ответить
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 1237
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08.06.2021 13:34 Ответить
КоЗел? Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 2155
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08.06.2021 14:00 Ответить
А пригласят участвовать в параде военных из дружественных стран ( нато) ?

Надо приглашать раз за НАТО БОРЕМСЯ
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08.06.2021 13:34 Ответить
пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров) Источник: https://censor.net/ru/n3270105 Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 8811
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08.06.2021 13:36 Ответить
А при Порошенко и иностранные военные маршировали Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 2321
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08.06.2021 13:37 Ответить
В День Независимости самое то. Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 174
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08.06.2021 13:43 Ответить
Звісно.
Колись наші запитали в іноземних інструкторів, які тренували ЗСУ, поблизу лінії фронту - чи їм не страшно, раптом москалі підуть у наступ. Ті відповіли - нам буде за честь вступити у бій разом з вами.
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08.06.2021 13:51 Ответить
Тебе бы романы писать. Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 7361
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08.06.2021 14:07 Ответить
якщо віва остаточно вирішив стати українським президентом, то нехай відстібеться від Порошенко, ЄС, та перестане базікати про подачу води у Крим
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08.06.2021 13:38 Ответить
та з його спроб стати українським президентом така ж користь як з намагань геїв зачати дитину
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08.06.2021 20:18 Ответить
Я так понял, трамвая в этом году не будет? Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 8802
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 3601
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08.06.2021 13:44 Ответить
Трамвая не буде.
Электричество кончилось.
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08.06.2021 13:46 Ответить
Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 7671
Куплю си ґазету, сяду до трамваю
Бувай ми здорова, я вже від'їжджаю.
Ґазету читаю, їду у трамваю,
Бувай ми здорова, вже тя не чекаю.
В ґазеті писали що я умираю,
А я у трамваї ґазету читаю.
Куплю си кашкета, на вуха нагачу,
Бувай ми здорова, я тебе не бачу.
Куплю си кашкета, моїх вух не видно,
Бувай ми здорова, вже мені не стидно.
Куплю си бомбона, солодощі маю,
Бувай ми здорова, я відпочиваю.
Куплю си телєфон, зателєфоную,
Бувай ми здорова, я тебе не чую.
Купив си телєфон, най телєфонує,
Бувай ми здорова, колись я почую.
Куплю си тромбона, голосно заграю,
Бувай ми здорова, я тя не кохаю.
Куплю си сигару, трохи зафайкочу,
Бувай ми здорова, я тебе не хочу.
Трамвай за трамваєм, їде за трамваєм,
А за тим трамваєм іще один трамвай.
Бувай ми здорова, моя солодонька,
Бувай ми здорова, моя дівчинонька.

З альбому "Львівські батяри" (2003)
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08.06.2021 13:57 Ответить
піаніно, велік і транвай продали Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 9860
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08.06.2021 13:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Div5H_VuSC8

Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 7768
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08.06.2021 13:55 Ответить
Я думаю было бы лучше, если бы наши ветераны шли в другом месте своей колонной и тем самым показали, что зедебил-уклонист им не президент.
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08.06.2021 13:47 Ответить
А так надіявся побачити Могилевську без трусів, чи якусь іншу ************** Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 1421
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08.06.2021 13:52 Ответить
Ех! А як гарно було. https://www.youtube.com/watch?v=FhOLHIlmffo

Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом - Цензор.НЕТ 6455
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08.06.2021 13:52 Ответить
Марш к войне (Sabaton - March to War) Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 9514
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08.06.2021 13:56 Ответить
що гарно було??? парад, когда под Иловайском пацанов расстреливали как в тире? гарно, пилять...
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08.06.2021 16:25 Ответить
Спитай хомчака- бабломойського, чи кишка слабка?
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08.06.2021 16:37 Ответить
стрелки не переводи, порохосрань
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08.06.2021 17:45 Ответить
Шо, ватан запліснявілий, підгорає?
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08.06.2021 17:56 Ответить
Так я уже ватан, а не зелебот? )) Какие ещё будут версии? )
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08.06.2021 19:22 Ответить
Какаяразніца?
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08.06.2021 19:54 Ответить
Ваша беда в том, что вы даже хуже, чем ватники. Те хотя бы со своими не срутся, а вы, ненавидите даже своих. Это же про вас писал Петлюра «Нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди». Вот ты как раз и есть яркий представитель этих самых гнид.
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08.06.2021 19:27 Ответить
Петлюра це казав про тих пліснявих гнид, які нашоркались в українську владу і вошей фсб-шних натягли. І про ту погань, яка їм допомагає нищити Україну. Якраз таких, як ти.
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08.06.2021 19:53 Ответить
Так я зелебот? Ты уж определись, поцреот.)
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08.06.2021 19:57 Ответить
яка різниця якого гатунку лайно?
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08.06.2021 20:23 Ответить
Нас бы порадовал пролёт над Крещатиком авиации НАТО.
А не три "Роллс-Ройса" за наши деньги.
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08.06.2021 13:59 Ответить
Миллиард гривен долг кабмина по зарплатам ВСУ. с такими темпами выплат, к 24-му августа армии вообще не будет - все разбегутся, и зелупе прийдется пиарится на фоне переодетой в форму массовки.
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08.06.2021 14:05 Ответить
Главное не забудьте памперсов купить по ускоренной без тендерной процедуре, артиллерийский салют коварен.
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08.06.2021 14:09 Ответить
По Хоещатику стрибатиме мавпа з тарілкою на голові.Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 197
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08.06.2021 14:14 Ответить
№1 Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 5439
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08.06.2021 14:17 Ответить
Шо не так, палковнік?
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08.06.2021 14:23 Ответить
а інша мавпа стрбала радісно по жовто-блакитному символу України...
Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 1270

...
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08.06.2021 14:19 Ответить
Вот Пётр Алексеевич, тот никогда не тратил денег, на всякие там парады.
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08.06.2021 14:17 Ответить
Не до того было... Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 9384
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08.06.2021 14:18 Ответить
Петро Олексійович, парадом, звітував перед суспільством, про результати роботи по перетворенню совкого війська в армію України. А про що буде звітувати блазень?
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08.06.2021 14:47 Ответить
теж цікаво.... Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 1359
Вирішив відзвітувати як доконав армію? Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 1359
Кремль премію затримує чи що? Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 1359
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08.06.2021 20:26 Ответить
А зелена шмаркля никогда не орала на стадионе про парады в военное время, вместо того чтоб технику в армию отдать. И зебилы при этом радотсно не аплодировали. Да, зебильчик?
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08.06.2021 16:31 Ответить
Да, пЭдрашёночек!
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08.06.2021 17:47 Ответить
Шо ты несёшь? Пиарилось ОНО на требуне, рисовалось! И с вас, парахнявых угораю, если Порошенко усрался- скинул лишний баласт, если Зеленский помылся значит усрался до этого! Собрание утырков шЫколадных....
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08.06.2021 14:51 Ответить
Кацап, ты чего здесь развонялся? Водки нет.
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08.06.2021 16:32 Ответить
У Парашыстых всегда так, сказать нечего, обзову кацапом, пусть отмывается.... Да, козлина?
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08.06.2021 17:45 Ответить
+
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08.06.2021 21:04 Ответить
Ахаха, військова техніка, парад, авіація, військові країн-партнерів. Як же я ржу із намагань зеленського копіювати Порошенко та жалюгідних спробах загравати із зростаючим проукраїнським електоратом.
А як же його коронні: "парад це совок", "краще роздати по гроші на проведення параду ветеранам", "новий формат" ? Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 6787 Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 6787 Кабмін затвердив план заходів до Дня Незалежності: у Києві відбудеться парад з прольотом авіації і артилерійським салютом - Цензор.НЕТ 6787
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08.06.2021 16:07 Ответить
Эмммм...а кого копировал порошенко, когда устраивал парады?
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08.06.2021 16:27 Ответить
А у него, в отличии от зебильной братии, своя голова есть. Да еще, представляешь, способная думать, а не копировать.
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08.06.2021 16:34 Ответить
порошенко, перелогинься
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08.06.2021 17:47 Ответить
Для меня разницы нет, шо вы, порохолизы, шо зелень. Одного поля ягоды. Вы - стадо, вечно ищущее себе пастуха, который вас бы кнутом бил. Без этого вы прожить не можете, овцы.
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08.06.2021 17:50 Ответить
та тобі по життю різниці нема.... про таких і кажуть
"єму что 2 суток арєста, что 3 суток увольнєнія"
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08.06.2021 20:32 Ответить
Обоснуй свои слова, трепло.
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08.06.2021 20:54 Ответить
Я свои обосновал. Что потрошенко, шо зеля, устраивают помпезные совковые парады. Более того, потрошенко устраивал парад в то время, когда страна была на волоске, и в Иловайске в окружении расстреливали наших бойцов. Взорванные склады, свинарчуки, панамские офшоры, роттердамы, милые телефонные разговоры с путиным и многое многое другое. Вы, шоколадные лизуны, готовы на всё закрыть глаза и простить всё своему божку. Только не 73 процента, а он сам виноват в том, что пролетел на выборах, и в следующий раз его тоже уже никто не выберет, впрочем, как и зелю. Поезд ушёл.
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08.06.2021 21:03 Ответить
Нема там нічого помпезного, а підняття бойового духу як самої армії так і населення річ не менш важлива ніж забезпечення військ технікою чи ************. Нагадаю, що коли німці у 41 були найближче до москви сталін проводив парад на червоній площі.
Питання лише у тому чи підійме бойовий дух парад під головуванням клоуна чи ще більш деморалізує....
Так що різниця із Порохом є і вона відчутна!
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09.06.2021 05:12 Ответить
 
 