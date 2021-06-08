Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню Независимости: в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и артиллерийским салютом
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию Дня Флага и 30-й годовщины независимости Украины.
В частности, ко Дню государственного флага предусмотрено проведения церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины при участии президента, руководителей органов государственной власти в Киеве и населенных пунктах, где реализован проект "Самый большой государственный флаг Украины", а также в дипломатических учреждениях за границей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ко Дню независимости, 24 августа предусмотрено проведение: торжественного заседания Верховной Рады, торжественного концерта и парада войск на ул. Крещатик и Майдане Независимости (с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров), артиллерийского салюта на Трухановом острове в столице Украины.
Также в Киеве (Михайловская площадь и Владимирский проезд) будет организован статический показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны.
Кроме того, будет организовано торжественное прохождение катеров и пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники на реке Днепр (Киевский речной вокзал, Труханов остров).
В Одессе на внешнем рейде морского порта (мыс Малый фонтан и Морской вокзал) состоится торжественное прохождение боевых кораблей и судов, а также пройдет пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.
Кроме того, 23 августа состоится учредительный саммит Крымской платформы, а также пройдет первый форум социально-гуманитарного направления "Саммит первых леди и джентльменов" на территории Национального заповедника "София Киевская".
Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, областным и Киевской городской государственным администрациям поручено обеспечить выполнение плана мероприятий, утвержденного этим распоряжением, с учетом требований законодательства по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет других источников, не запрещенных законодательством.
Пожалуйста, подождите...
І нафіга ???
Спочатку виплатіть затриматі кошти армійцям !
Но ЗЕ ж хочется, шоб как у Пороха. Сцыкотно, шо может прилететь, но хочется.
- с построенного ЗЕ космодрома стартует "Звезда смерти";
- из Одессы прилетит "Ирокез" героически собранный кооперативом "Рога и копыта" совместно с концерном Белл;
- строевым шагом пройдет миллиард посаженых ЗЕ деревьев (конечно же без оружия, чтобы не дай Бог в лучезарную ЗЕлюпу не попало);
- по главной улице Киева проедет 20 миллионов вакцин от Ковида;
- с радостными лицами и воздушными шариками пройдут представители миссии МВФ;
- ну и конечно пройдет маршем позора колонна разоблаченных и осужденных олигархов.
До того ж, атовці оголосили окремий збір.
Надо приглашать раз за НАТО БОРЕМСЯ
Колись наші запитали в іноземних інструкторів, які тренували ЗСУ, поблизу лінії фронту - чи їм не страшно, раптом москалі підуть у наступ. Ті відповіли - нам буде за честь вступити у бій разом з вами.
Электричество кончилось.
Куплю си ґазету, сяду до трамваю
Бувай ми здорова, я вже від'їжджаю.
Ґазету читаю, їду у трамваю,
Бувай ми здорова, вже тя не чекаю.
В ґазеті писали що я умираю,
А я у трамваї ґазету читаю.
Куплю си кашкета, на вуха нагачу,
Бувай ми здорова, я тебе не бачу.
Куплю си кашкета, моїх вух не видно,
Бувай ми здорова, вже мені не стидно.
Куплю си бомбона, солодощі маю,
Бувай ми здорова, я відпочиваю.
Куплю си телєфон, зателєфоную,
Бувай ми здорова, я тебе не чую.
Купив си телєфон, най телєфонує,
Бувай ми здорова, колись я почую.
Куплю си тромбона, голосно заграю,
Бувай ми здорова, я тя не кохаю.
Куплю си сигару, трохи зафайкочу,
Бувай ми здорова, я тебе не хочу.
Трамвай за трамваєм, їде за трамваєм,
А за тим трамваєм іще один трамвай.
Бувай ми здорова, моя солодонька,
Бувай ми здорова, моя дівчинонька.
З альбому "Львівські батяри" (2003)
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А не три "Роллс-Ройса" за наши деньги.
...
Вирішив відзвітувати як доконав армію?
Кремль премію затримує чи що?
А як же його коронні: "парад це совок", "краще роздати по гроші на проведення параду ветеранам", "новий формат" ?
"єму что 2 суток арєста, что 3 суток увольнєнія"
Питання лише у тому чи підійме бойовий дух парад під головуванням клоуна чи ще більш деморалізує....
Так що різниця із Порохом є і вона відчутна!