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Новости Политика Украины
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Германия (6023) МИД (6656) Кулеба Дмитрий (2646)

Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину, - Кулеба встретился с главой международного комитета бундестага Реттгеном

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Берлине с главой комитета Бундестага по внешней политике Норбертом Реттгеном для обсуждения европейского будущего Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в Твиттере.

"Европейское будущее Украины было в центре нашей дискуссии с Норбертом Реттгеном в Берлине сегодня. Отличная встреча. Приятно знать, что Украина остается в центре внимания повестки дня внешней политики Германии и Европы", - отметил украинский министр.

В свою очередь Реттген заверил, что Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину на ее демократическом и европейском пути.

"Это была большая честь и приятная встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сегодня в Бундестаге! Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину на ее демократическом и европейском пути. Право Украины на самоопределение должно уважаться всеми, в том числе и Россией", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине, если РФ начнет шантаж после запуска "Северного потока-2", - Блинкен

Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину, - Кулеба встретился с главой международного комитета бундестага Реттгеном 01
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Топ комментарии
+2
Тобто ніякої конкретики, а суто декларації про намірів про наміри.
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08.06.2021 13:37
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Тобто ніякої конкретики, а суто декларації про намірів про наміри.
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08.06.2021 13:37 Ответить
так - но ведь - клоун и к - с ними все так
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08.06.2021 13:40 Ответить
Германия пообещала одну "серьезную обеспокоенность" и две "озабоченности"?
Почему на переговорах с европейцами не ставить вопрос четко - не нужно слов, нужны действия!
Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину, - Кулеба встретился с главой международного комитета бундестага Реттгеном - Цензор.НЕТ 8766
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08.06.2021 13:50 Ответить
Пора ***************, которые помогают только на словах говорить об этом в лицо! Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину, - Кулеба встретился с главой международного комитета бундестага Реттгеном - Цензор.НЕТ 5592
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08.06.2021 13:51 Ответить
кому говорить? Бубочкам продающим в расеюшку "папиков"?
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08.06.2021 14:13 Ответить
Ну так! Вони ж показали цілу кімнату, завалену під стелю паперами з рішитільнимі протестами і глубокой обєспокоєнностью. Чого ще бажати шлюхам наріду?
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08.06.2021 13:40 Ответить
враги - народа Украины - шлюхи то такое))
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08.06.2021 13:41 Ответить
Подташнивает уже слегонца от их поддержки ... Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину, - Кулеба встретился с главой международного комитета бундестага Реттгеном - Цензор.НЕТ 1599
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08.06.2021 13:46 Ответить
ну да, СП-2 достроили и теперь опять с нами дружить, ***** вам в друзья
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08.06.2021 13:47 Ответить
"Ну вы держитесь" Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину, - Кулеба встретился с главой международного комитета бундестага Реттгеном - Цензор.НЕТ 4073
Спасибо! Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину, - Кулеба встретился с главой международного комитета бундестага Реттгеном - Цензор.НЕТ 4363
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08.06.2021 13:47 Ответить
Откажутся от газа "Северных потоков"?
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08.06.2021 14:03 Ответить
Ваши санкции против Рашки подобно гладить собаку против шерсти.
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08.06.2021 14:16 Ответить
Це що така підступна насмішка ... ? Фінансувати своїми мільярдами євро фашистську мілітаристську паРашу, для її сильно витратних кривавих окупаційних війн в тому числі і проти України. Ну такої злочинної підтримки лише для ворогів можна побажати.
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08.06.2021 14:36 Ответить
 
 