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Законопроект о промзагрязнении не должен слепо копировать европейские нормы, нам нужны собственные нормативы, - нардеп

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Законопроект о промзагрязнении не должен слепо копировать европейские нормы, нам нужны собственные нормативы, - нардеп

Нормы законопроекта о промышленных выбросах (4167) противоречат принципам локализации и Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

 Об этом написал народный депутат Украины Муса Магомедов в блоге для "Корреспондента".

По словам депутата, уже дважды проваленный парламентом законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) не учитывают реалий и возможностей украинской промышленности, и его принятие в нынешней редакции может привести к остановке ряда предприятий.

"Наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ) авторы просто взяли из европейского сборника и перевели на украинский язык. То есть, для модернизации наши предприятия обязаны использовать европейское оборудование и технологии. Даже если аналоги этого оборудования, отвечающие всем нормам, производятся у нас в Украине. Это противоречит всем принципам локализации, и по сути оставляет украинских производителей и проектные институты за бортом процессов, происходящих в экономике страны", - отметил Магомедов.

Он также подчеркнул: нигде в Соглашении об ассоциации Украины и ЕС не сказано, что мы обязаны слепо копировать европейские нормы, ведь Украина и ЕС очень сильно отличаются технологически. Депутат напомнил: страны ЕС проходили экомодернизацию в течение десятков лет, и провести ее в Украине лишь за 4 года, как предлагают авторы законопроекта, нереально. Кроме того, для переоборудования промышленных предприятий необходима финансовая поддержка государства, поскольку у бизнеса нет таких колоссальных средств. "Реализация з/п №4167 в полном объеме будет стоить 270 млрд грн. Эта сумма непосильна как для государства, так и для бизнеса по отдельности. Однако, если власть и бизнес объединят усилия, экомодернизацию промышленности можно успешно провести. Но для этого понадобиться не четыре, а как минимум 15 лет государственно-частного партнерства, как это было в Польше, и как сейчас это происходит в Словакии", - написал Магомедов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал практическую реформу, при которой промышленность полностью модернизируется и уменьшит выбросы. Но, по его словам, достичь этой цели можно не год, а лишь через 10-12 лет. В то же время заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, а государству следует предоставить поддержку промышленности на переоснащение, как это делают страны ЕС. 
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Шо тре знати за цього дипутата:
Кандидат у народні депутати на парламентських виборах у 2019 р. від Опозиційного блоку
На час виборів: генеральний директор ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод».
Проживає в м. Авдіївка Донецької області.

Всi питання вiдпадуть самi по собi.
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08.06.2021 13:44 Ответить
Вам нужны а не нам ... Законопроект о промзагрязнении не должен слепо копировать европейские нормы, нам нужны собственные нормативы, - нардеп - Цензор.НЕТ 6817
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08.06.2021 13:45 Ответить
точно. на квадратних колесах їхати зручніше Законопроект о промзагрязнении не должен слепо копировать европейские нормы, нам нужны собственные нормативы, - нардеп - Цензор.НЕТ 4875
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08.06.2021 13:50 Ответить
Законопроект о промзагрязнении не должен слепо копировать европейские нормы, нам нужны собственные нормативы, - нардеп - Цензор.НЕТ 5547
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08.06.2021 13:52 Ответить
Когда вводили нормы на допустимое загрязнение балластных вод выкачиваемых в портах Украины перед погрузкой, то оказалось, что эти нормы оказались от 16 до 80 раз выше чем в законодательстве Турции, Румынии, и Болгарии, для портов этих стран, которые тоже находятся в Чёрном море. На естественный вопрос моряков экологи ответили так: Ну вы же сами знаете. что у нас требования экологии намного выше чем в этих странах. Когда за один и тот же балласт в Турции, Румынии и Болгарии капинов не штрафовали, а в Украине вырисовывались штрафы и огромные ворзмещения за загрязнение окружающей стреды. Потом оказалось. что всё это было очень удобно взымания взяток в Украине. В металлургии всё вдруг оказалось наоборот. Западные экологические требования, которые удовлетворяют Турцию, Румынию, и Болгарию вдруг оказались неподъёмными для Украины. Оказывается для взяток с капитанов иносудов нужны одни стандарты. А для наших производителей ( и олигархов ) в металлургии нужны другие стандарты, такие какие легко можно выполнить. Для сведения несведущей публики скажу если бы судно откатало в порту Черноморск 20 000 тонн боржоми, то ущерб окружающей среде посчиали порядка 90 000 долларов за превышение нормы по железу и за превышение нормы по взвешенным частицам.
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08.06.2021 14:08 Ответить
Вспоминаю первое заседание "Рады", все решили идти к процветанию Украины ведь сколько много дорог туда уложено! И подымается один кондом и хрюкает: "Зачем нам эти дороги? Мы пойдём своим путём!", до сих пор бродим по москальським болотам! Второй ******** нашёлся...
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08.06.2021 14:43 Ответить
вам нужны ваши, а нам нужны европейские..
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08.06.2021 16:27 Ответить
 
 