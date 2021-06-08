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Реакция России на новую форму сборной Украины меня вообще не интересует. Я доволен, - Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

Реакция России на новую форму сборной Украины меня вообще не интересует. Я доволен, - Шевченко

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал реакцию России на новую форму украинских футболистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Я думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Поэтому я доволен", - сказал Шевченко в ходе пресс-конференции после матча со сборной Кипра.

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб о новой форме сборной по футболу: "Слава Украине!" - это не просто слова, но и приветствие ВСУ, омытое кровью миллионов погибших за Украину во всех войнах

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+42
Реакція Росії на нову форму збірної України мене взагалі не цікавить. Я задоволений, - Шевченко - Цензор.НЕТ 9428
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08.06.2021 14:11
+36
Лучше этой формы только такая:
Реакция России на новую форму сборной Украины меня вообще не интересует, - Шевченко - Цензор.НЕТ 8422
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08.06.2021 13:45
+32
Оце правильно. Не розумію, чому українців так турбує, хто там у кацапні щось бовкнув? Чи вам не пофіг, співвітчизники?
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08.06.2021 13:44
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Оце правильно. Не розумію, чому українців так турбує, хто там у кацапні щось бовкнув? Чи вам не пофіг, співвітчизники?
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08.06.2021 13:44 Ответить
Реакція Росії на нову форму збірної України мене взагалі не цікавить. Я задоволений, - Шевченко - Цензор.НЕТ 9428
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08.06.2021 14:11 Ответить
Реакція Росії на нову форму збірної України мене взагалі не цікавить. Я задоволений, - Шевченко - Цензор.НЕТ 6878
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08.06.2021 14:37 Ответить
Забули ще одну область зверху Чернігівщини - Стародубську
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08.06.2021 22:57 Ответить
Ну почему же ,мне вот чертовски НРАВИТСЯ ,как горят ватные пуканы Реакция России на новую форму сборной Украины меня вообще не интересует, - Шевченко - Цензор.НЕТ 8575это так забавно когда кацапов трясёт и карёжит ... Реакция России на новую форму сборной Украины меня вообще не интересует, - Шевченко - Цензор.НЕТ 2811
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08.06.2021 13:44 Ответить
Лучше этой формы только такая:
Реакция России на новую форму сборной Украины меня вообще не интересует, - Шевченко - Цензор.НЕТ 8422
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08.06.2021 13:45 Ответить
кого вообще должна интересовать реакция фашистов и террористов ?
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08.06.2021 13:48 Ответить
Реакция России на новую форму сборной Украины меня вообще не интересует. Я доволен, - Шевченко - Цензор.НЕТ 4470
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08.06.2021 13:51 Ответить
А мені до одного місця вереск з ватяного болоту.
Найби вже там втопились.
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08.06.2021 13:52 Ответить
Минимум до финала должны дойти
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08.06.2021 13:52 Ответить
Вот правильно - мнение врагов не имеет значения, но воняющие г.ном ж.налисты обязательно напишут в статье мнение "альтернативной стороны" согласно своим г.но-стандартам.
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08.06.2021 13:53 Ответить
Шева, ти головне шоб на ЧЕ драв всіх як гаманів.
А на кацапоту не зважай, - то не люди.
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08.06.2021 13:55 Ответить
шева якось недолуго "прокоментував"(((
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08.06.2021 13:56 Ответить
Думаю, що дизайнерів даної форми варто преміювати в розмірі їх річного окладу, який вирахувати з окладу дизайнерів кацаваротки.
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08.06.2021 13:57 Ответить
А всього лише зробили свою роботу)
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08.06.2021 14:49 Ответить
Лічно я каннонадой ватних пєрдаков удовлєтворьон. А формою ще більше.
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08.06.2021 13:59 Ответить
меня тоже это радуют, значит все правильно делают! Реакція Росії на нову форму збірної України мене взагалі не цікавить. Я задоволений, - Шевченко - Цензор.НЕТ 760
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08.06.2021 14:07 Ответить
Почему я должен прислушиваться к мнению северных агресивных дикарей? Лично мне накакать на них и на их мнение.
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08.06.2021 14:06 Ответить
Сто процентов пофиг,что они там пиз"ят на своей говнопомойке!!!
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08.06.2021 14:10 Ответить
Росія в 2014-му сприйняла Україну як "жирного карася" - роззявила рота і спробувала проковтнуть! А "карась" виявився колючим йоржем - розчепірив плавники зябра з колючками і застряг у Росії у горлі! І зараз - "Ні проковтнуть ні виплюнуть!!!" Реакція Росії на нову форму збірної України мене взагалі не цікавить. Я задоволений, - Шевченко - Цензор.НЕТ 5844
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08.06.2021 14:11 Ответить
Сподіваюся що ведмідь з голоду копита відкине.
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08.06.2021 14:16 Ответить
плювати треба на раSSію та її реакцію! а взагалі
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!

раSSія це ДІАГНОЗ!!
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08.06.2021 14:14 Ответить
На форме на самом деле нет ничего провокационного. Карта соответствует международному признанию, а лозунг вообще наполовину скрыт (вторая часть на внутренней стороне футболки). Но есть вероятность, что россияне в следующие разы сделают форму со своей картой с Крымом, но вот тогда уже вряд ли им разрешат, но для хайпа будет.
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08.06.2021 14:16 Ответить
Нах им форма, хай в ОЗК бегают.
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08.06.2021 14:36 Ответить
Удачи, Шева!
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08.06.2021 14:18 Ответить
Шева, тебе больщой респект! Пошли они все нахер, головожопые. Их жаба давит так, аж обсераются.
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08.06.2021 14:20 Ответить
Букмекерская компания Favbet открыла ставку на отказ России от участия в Евро-2020 из-за спортивной формы сборной Украины. Коэффициент на это событие - 1 к 17
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08.06.2021 15:41 Ответить
Шевченко здорової людини. Гідний свого прізвища!
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08.06.2021 16:13 Ответить
Ну и правильно сказал.Кого вообще волнует мнение и реакция россии? Слишком много разговоров о россии.
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08.06.2021 16:51 Ответить
 
 