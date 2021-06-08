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12 лет лишения свободы за госизмену - Офис генпрокурора отстоял приговор в отношении крымского "судьи", сотрудничавшего с оккупационной "властью"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

12 лет лишения свободы за госизмену - Офис генпрокурора отстоял приговор в отношении крымского

При публичном обвинении прокуроров Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества осужден судья Ялтинского городского суда Автономной Республики Крым за совершение государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Таким образом, Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставил без изменений приговор Святошинского райсуда Киева", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что во время судебного разбирательства установлено, что осужденный в марте - ноябре 2014 года обеспечивал становления оккупационной власти РФ в Крыму, а именно непосредственно участвовал в образовании и функционировании незаконно созданных оккупационных органов.

"Кроме того, после назначения его указом президента РФ на должность судьи так называемого Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации он выполнял функции представителя судебной власти государства-агрессора для недопущения контроля украинской власти на территории полуострова. Также судья умышленно оказывал помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету и территориальной целостности", - добавили в Офисе генпрокурора.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
даже не читая, - 100% что "приговор" заочный 12 лет лишения свободы за госизмену - Офис генпрокурора отстоял приговор в отношении крымского "судьи", сотрудничавшего с оккупационной "властью" - Цензор.НЕТ 8669
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08.06.2021 13:50
+3
В Україні навіть державна влада віртуальна,лялькова імітація !!!)))
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08.06.2021 14:02
+2
Зепобеда! Офис генпрокурора "отстоял" естественный приговор. Надо бы офису генпрокурора наконец-то оправдать безвинно сожженного Джордано Бруно. В стране ведь нет прокремлевских граждан (ну кроме девчат-волонтеров, смертельно обидивших зеледента)
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08.06.2021 14:01
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даже не читая, - 100% что "приговор" заочный 12 лет лишения свободы за госизмену - Офис генпрокурора отстоял приговор в отношении крымского "судьи", сотрудничавшего с оккупационной "властью" - Цензор.НЕТ 8669
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08.06.2021 13:50 Ответить
В Україні навіть державна влада віртуальна,лялькова імітація !!!)))
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08.06.2021 14:02 Ответить
Цілком вірно.В скобки треба було взяти не лишень слова "суддя" та "властью",але і "пріговор"...
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08.06.2021 17:02 Ответить
Атстаял, мля... в басманчскому суді?(((
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08.06.2021 13:54 Ответить
Зепобеда! Офис генпрокурора "отстоял" естественный приговор. Надо бы офису генпрокурора наконец-то оправдать безвинно сожженного Джордано Бруно. В стране ведь нет прокремлевских граждан (ну кроме девчат-волонтеров, смертельно обидивших зеледента)
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08.06.2021 14:01 Ответить
Не понинаю, почему не лишать гражданства тех, кто взял паспорт /ярмо/ кацапской ымпериии не важно в Крыму или на других территориях!?
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08.06.2021 14:10 Ответить
Если предположить, что РФ окупирует Украину, то 99% нынешних украинских судей на второй день побегут служить окупанту. И без вариантов, так как они никогда не служили стране, а служили только зеленым бумажкам с изображением Франклина.
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08.06.2021 14:30 Ответить
Наконец-то ,хоть один осужден
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08.06.2021 15:03 Ответить
Хоча в статті і не написано, але не сумніваюсь, що засуджений він заочно.
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08.06.2021 15:56 Ответить
так осужденный уже приступил к заочному заключению и снова станет невиновным через 12 лет ?
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08.06.2021 17:30 Ответить
А почему фамилия скрывается? Это уже не тайна следствия. А приговор суда, вступивший в силу.
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08.06.2021 21:48 Ответить
 
 