Представители Кабмина и ВР провели совещание по законопроектам, необходимым для сотрудничества с МВФ, - Шмыгаль
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Кабмин совместно с главами парламентских комитетов работает над принятием законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и получения макрофинансовой помощи от ЕС.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Вместе с председателями комитетов Верховной Рады работаем над принятием законопроектов, необходимых для сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС. Провели совещание с представителями Парламента при участии Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства энергетики по формированию повестки дня. Совместно работаем для благосостояния украинцев", - отметил он.
Топ комментарии
+2 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий08.06.2021 14:08
+2 Дмитро Черних 794bd8a2
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+1 Герхард
показать весь комментарий08.06.2021 14:29
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Вот, когда ЗЕ будет в СИЗО ожидать суда, тогда этот аудит очень пригодится.
так шо ж вы ждали полгода назад если даже законов не приняли? Ох и уроды....
МВФ очень интересуют ваши совещания и ******** с лозунгами.