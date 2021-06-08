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Новости Экономика
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Кабмин (13803) МВФ (3297) Шмыгаль Денис (2327)

Представители Кабмина и ВР провели совещание по законопроектам, необходимым для сотрудничества с МВФ, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Представители Кабмина и ВР провели совещание по законопроектам, необходимым для сотрудничества с МВФ, - Шмыгаль

Кабмин совместно с главами парламентских комитетов работает над принятием законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и получения макрофинансовой помощи от ЕС.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с председателями комитетов Верховной Рады работаем над принятием законопроектов, необходимых для сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС. Провели совещание с представителями Парламента при участии Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства энергетики по формированию повестки дня. Совместно работаем для благосостояния украинцев", - отметил он.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
11.12.20 Представители Кабмина и ВР провели совещание по законопроектам, необходимым для сотрудничества с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 87Украина ожидает выделение в ближайшее время второго транша в рамках программы stand-by. Шмыгаль.
так шо ж вы ждали полгода назад если даже законов не приняли? Ох и уроды....
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08.06.2021 14:08
+2
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
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08.06.2021 14:09
+1
Ага.

МВФ очень интересуют ваши совещания и ******** с лозунгами. Представники Кабміну і ВР провели нараду щодо законопроєктів, необхідних для співпраці з МВФ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9182
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08.06.2021 14:29
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Аудит фонда. Международный
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08.06.2021 14:05 Ответить
Не при этой власти.

Вот, когда ЗЕ будет в СИЗО ожидать суда, тогда этот аудит очень пригодится.
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08.06.2021 14:30 Ответить
11.12.20 Представители Кабмина и ВР провели совещание по законопроектам, необходимым для сотрудничества с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 87Украина ожидает выделение в ближайшее время второго транша в рамках программы stand-by. Шмыгаль.
так шо ж вы ждали полгода назад если даже законов не приняли? Ох и уроды....
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08.06.2021 14:08 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
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08.06.2021 14:09 Ответить
Закройте дыры на кордоне и воровство и МВФ нам даром не нужен будет. Представители Кабмина и ВР провели совещание по законопроектам, необходимым для сотрудничества с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5267
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08.06.2021 14:12 Ответить
Корупція,раскрадання,контрабас,контрафакт,в сумі на порядки більше за всі ці транши світових банків !!!)))
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08.06.2021 14:25 Ответить
Насколько я понимаю, собака всегда (в Украине) зарыта в подзаконных актах. Даже если мы сегодня примем какой-то закон, который удовлетворит МВФ, ЕС и Венецианскую комиссию, то завтра мы примем какой-то подзаконный акт ( какое-то дополнение), который начисто перечеркнёт достижение сегодняшнего рабочего дня.
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08.06.2021 14:18 Ответить
Навіть без актів-Хто в Україні дотримувався чинного законодавства ??? Навіщо виконувати закони ,за порушення яких нама покарання ???)))
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08.06.2021 14:22 Ответить
Ага.

МВФ очень интересуют ваши совещания и ******** с лозунгами. Представники Кабміну і ВР провели нараду щодо законопроєктів, необхідних для співпраці з МВФ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9182
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08.06.2021 14:29 Ответить
ніхто їм не дозволить ні прийняти, ні виконувати Закони, які вимагає МВФ. Тому що для зебілів ручне управління - то святе.
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08.06.2021 14:32 Ответить
Нет, не дадуд денех, 146%+73
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08.06.2021 14:32 Ответить
 
 