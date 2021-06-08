За ношение новой футболки сборной Украины по футболу в РФ могут посадить на 5 лет, - адвокат
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Российский адвокат Игорь Бушманов рассказал, чем может грозить россиянам ношение новой формы сборной Украины на территории РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание sport24.
"Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм — публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ. Эти действия будут рассмотрены в соответствии со статьей 280.1. УК РФ.
Если лицо совершает такие действия впервые, то может быть привлечено к административной ответственности. Если нарушение будет зафиксировано повторно, то наступает уголовная ответственность, вплоть до четырех лет лишения свободы. Если эти действия были совершены с использованием СМИ или, например, личного блога, то срок уголовной ответственности возрастет до пяти лет.
Говоря простым языком, болельщикам не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения — к уголовному сроку до четырех лет", - сказал Бушманов.
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.
Пожалуйста, подождите...
Ему добрые люди балалайку пририсовали. А некоторые петельку пеньковую.
Но не все так уж "украина не роися". ЗЕ очень приочень хочет, шоб было, как на Роисе и вобще пикнуть боялись.
Поэтому ЗЕ судится с Зверобий и Федыной.
Поэтому по ложным обвинениям Риф отсидел 500 дней в СИЗО.
Шоб, как раньше - полстраны сидит, полстраны охраняет.
А тут чмошники в косоворотках ходют и хоть бы шо...
Надо же....
Вчера на болотах Московии в районе Кремля началась истерика, которая все ещё не успокоилась. И судя по всему, разрывает их не по-детски.
Причина в том, что вчера презентовали новую форму сборной Украины по футболу. Форма эффектная и красивая. С тиснением карты Украины. А на карте, как и положено, есть Крым, который аннексировала Россия, и есть ОРДЛО, которое оккупировала Россия.
И Кремлю это почему-то не понравилось. Красть наши земли - нравится, убивать наших граждан - нравится, финансировать подконтрольных террористов - им нравится, и очень нравится вывозить с оккупированных территорий заводы и предприятия в РФ.
В общем, эти мародеры перевозбудились, и у них начался словесный понос, совмещенный театром абсурда.
Первой отличилась Мария Захарова. Но я бы её не судил строго.
Судя по той чуши, которую она из себя извергла, то это говорила не она, а настойка боярышника.
Мария, хочется все же порекомендовать вам решить свою проблему с алкоголем. Вы, как-никак, но официальное лицо. И очень плохо, когда официальное лицо несет бред в состоянии дичайшей алкогольной интоксикации. А у вас это уже система. Может, попробуете закодироваться? Я читал, что это может помочь.
Но в любом случае, харе бухать и врать! Кстати, две недели назад вы обещали опровергнуть свою ложь, но все ещё не опровергли. Это потому, что бухнули и забыли, или же просто вам соврать - как подышать, а дышете вы постоянно?
После сильно-выпившего спикера российского МИДа, голос подал человек с самым большим интеллектом в ГосДуре. Да, Николай Валуев не только смог прочитать написанный ему текст, но даже смог повторить. Почти без запинки. Кстати, даже он выглядел более адекватно, чем Мария Захарова. Видимо, не пьёт, как она.
Затем подключились другие миньоны из ГосДуры с интеллектом меньше, чем у Валуёв, но все же чуть больше, чем у ведра черешни. Но это не точно. Может, у ведра и больше IQ, чем у них.
Так, Дмитрий Свищев из той же ГосДуры призвал УЕФА запретить форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы с изображением Крыма. Ну, пусть он ещё запретит птицам летать.
Этот полудурок даже не понимает, что Крым не украинским признают лишь в России и ещё у нескольких их вассалов. Так что он может кроме УЕФА, ещё жаловаться в Спортлото, Грете Тунберг и во Всемирную лигу сексуальных реформ - по рекомендации Остапа Бендера.
Эти вопли и истерику подхватили разные кремляди из провластного пула. И они не утихают до сих пор.
Недоимперия визжит и пускает сопли потому, что их в очередной раз ткнули, что Крым - это не их территория.
Вся эта история прекрасно показывает, что в Кремле все ещё осознают, что Крым - украинский, а ими он банально украден. Вернее, скрымзден. А все украденное, рано или поздно надо возвращать. Пока они не хотят.
Но придёт момент... Он обязательно придёт, и эта постсовковая недоимперия развалится, как СССР. И тогда мы точно вернём Крым. А может, и раньше.
Пока же предлагаю насладиться плясками святого Витта в исполнении кремлядей.
И пусть их корежит и дальше от целостной Украины и от слов: Слава Украине! Героям Слава!
(с) Береза
"Національна збірна Україна виступатиме на Євро-2020 в новій - особливій формі. Головним її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою і усіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну.
Де на "Слава Україні!" відповідають гаслом "Героям слава!", і яке тепер також буде на формі та надихатиме наших футболістів на нові перемоги.
Ми віримо, що силует України додасть сил гравцям, адже вони битимуться за всю Україну.
А вся Україна, від Севастополя і Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода підтримуватиме їх у кожному матчі. Це надзвичайно важливо і для футболістів, які дуже хвилюються і мріють виступити якнайкраще на Євро-2020, і для мільйонів наших вболівальників, які вірять у команду Андрія Шевченка.
Футбол і національна збірна - єднають Україну! Слава Україні!", - розповів Павелко.
...А ще, у збірної будуть вишиванки!
За громадянство рф взагалі стріляти можна но ми ж цього не робимо.
раSSія це ДІАГНОЗ!!