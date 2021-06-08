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За ношение новой футболки сборной Украины по футболу в РФ могут посадить на 5 лет, - адвокат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

За ношение новой футболки сборной Украины по футболу в РФ могут посадить на 5 лет, - адвокат

Российский адвокат Игорь Бушманов рассказал, чем может грозить россиянам ношение новой формы сборной Украины на территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание sport24.

"Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм — публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ. Эти действия будут рассмотрены в соответствии со статьей 280.1. УК РФ.

Если лицо совершает такие действия впервые, то может быть привлечено к административной ответственности. Если нарушение будет зафиксировано повторно, то наступает уголовная ответственность, вплоть до четырех лет лишения свободы. Если эти действия были совершены с использованием СМИ или, например, личного блога, то срок уголовной ответственности возрастет до пяти лет.

Говоря простым языком, болельщикам не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения — к уголовному сроку до четырех лет", - сказал Бушманов.

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Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб о новой форме сборной по футболу: "Слава Украине!" - это не просто слова, но и приветствие ВСУ, омытое кровью миллионов погибших за Украину во всех войнах

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.
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Топ комментарии
+52
За ношение новой футболки сборной Украины по футболу в РФ могут посадить на 5 лет, - адвокат - Цензор.НЕТ 7564
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08.06.2021 14:18
+31
А зачем туда ездить?
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08.06.2021 14:17
+30
За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 6872
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08.06.2021 14:26
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А зачем туда ездить?
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08.06.2021 14:17 Ответить
За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 6872
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08.06.2021 14:26 Ответить
Орда , однако . У них шаманы до сих пор правду ищут . Гнилой народец .
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08.06.2021 14:51 Ответить
Пох на РФ!
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08.06.2021 14:18 Ответить
За ношение новой футболки сборной Украины по футболу в РФ могут посадить на 5 лет, - адвокат - Цензор.НЕТ 7564
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08.06.2021 14:18 Ответить
Блин, а это идея!
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08.06.2021 14:40 Ответить
Так же можно поступить и в Белоруссии с пролукашенковскими ушлепками. Флажок послать бело красный, или книгу про Лукашенко "Случайный президент"
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08.06.2021 15:59 Ответить
У нас президент, а до этого членограй, косоволодьку на себя и свою шиксу напялил и ни чего, на свободе. А почему? Да потому, что Украина не россия.
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08.06.2021 14:19 Ответить
Более того.
Ему добрые люди балалайку пририсовали. А некоторые петельку пеньковую.

Но не все так уж "украина не роися". ЗЕ очень приочень хочет, шоб было, как на Роисе и вобще пикнуть боялись.

Поэтому ЗЕ судится с Зверобий и Федыной.
Поэтому по ложным обвинениям Риф отсидел 500 дней в СИЗО.
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08.06.2021 14:23 Ответить
Да, я, как псмхиатр, знаю за патИрпилого и его мечту стать царьком. Диагноз знаете ли батенька у него на его роже нарисан.
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08.06.2021 15:15 Ответить
Господи. Да сажайте уже всех оставшихся роисян. За репосты, за футболки, за носки, за подмигивание, за мысли недобрые.

Шоб, как раньше - полстраны сидит, полстраны охраняет.
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08.06.2021 14:20 Ответить
У нас за ношення будь-якої кацапської футболки можна отримати ПОЄ.
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08.06.2021 14:21 Ответить
дійсно? За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 5643
За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 6649
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08.06.2021 14:23 Ответить
зебіли думають що це вишиванка, так що ти їм пояснюй )
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08.06.2021 14:28 Ответить
зебілам щось пояснювать тільки портить)
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08.06.2021 14:52 Ответить
Есть такое . До сих пор зомбируют народ "сватами" на 1+1 .
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08.06.2021 14:52 Ответить
Вона как, - за украинскую футболку на расеи в тюрьму.
А тут чмошники в косоворотках ходют и хоть бы шо...
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08.06.2021 14:22 Ответить
Дебилы, ***. (с) За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 716
За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 1931
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08.06.2021 14:25 Ответить
Всем спортсменам на Олимпиаду надо такую же форму нашить!!!
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08.06.2021 14:34 Ответить
Кацапы будут смотреть Майнкрафт на поле За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 1902
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08.06.2021 16:54 Ответить
Они носят нашу футбольную форму? За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 7583
Надо же....
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08.06.2021 14:25 Ответить
За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 4460
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08.06.2021 14:25 Ответить
По принципу регрессии в Украине надо садить в тюрьму людей за ношение спортивной формы сборной России.
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08.06.2021 14:25 Ответить
Всегда поражался свинособачьему идиотизму, но они не прекращают удивлять.
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08.06.2021 14:25 Ответить
Я не понимаю: нам-то какое до этого дело?
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08.06.2021 14:28 Ответить
Истерикой лаптеногих тварей удовлетворён)

Вчера на болотах Московии в районе Кремля началась истерика, которая все ещё не успокоилась. И судя по всему, разрывает их не по-детски.
Причина в том, что вчера презентовали новую форму сборной Украины по футболу. Форма эффектная и красивая. С тиснением карты Украины. А на карте, как и положено, есть Крым, который аннексировала Россия, и есть ОРДЛО, которое оккупировала Россия.
И Кремлю это почему-то не понравилось. Красть наши земли - нравится, убивать наших граждан - нравится, финансировать подконтрольных террористов - им нравится, и очень нравится вывозить с оккупированных территорий заводы и предприятия в РФ.
В общем, эти мародеры перевозбудились, и у них начался словесный понос, совмещенный театром абсурда.
Первой отличилась Мария Захарова. Но я бы её не судил строго.
Судя по той чуши, которую она из себя извергла, то это говорила не она, а настойка боярышника.
Мария, хочется все же порекомендовать вам решить свою проблему с алкоголем. Вы, как-никак, но официальное лицо. И очень плохо, когда официальное лицо несет бред в состоянии дичайшей алкогольной интоксикации. А у вас это уже система. Может, попробуете закодироваться? Я читал, что это может помочь.
Но в любом случае, харе бухать и врать! Кстати, две недели назад вы обещали опровергнуть свою ложь, но все ещё не опровергли. Это потому, что бухнули и забыли, или же просто вам соврать - как подышать, а дышете вы постоянно?
После сильно-выпившего спикера российского МИДа, голос подал человек с самым большим интеллектом в ГосДуре. Да, Николай Валуев не только смог прочитать написанный ему текст, но даже смог повторить. Почти без запинки. Кстати, даже он выглядел более адекватно, чем Мария Захарова. Видимо, не пьёт, как она.
Затем подключились другие миньоны из ГосДуры с интеллектом меньше, чем у Валуёв, но все же чуть больше, чем у ведра черешни. Но это не точно. Может, у ведра и больше IQ, чем у них.
Так, Дмитрий Свищев из той же ГосДуры призвал УЕФА запретить форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы с изображением Крыма. Ну, пусть он ещё запретит птицам летать.
Этот полудурок даже не понимает, что Крым не украинским признают лишь в России и ещё у нескольких их вассалов. Так что он может кроме УЕФА, ещё жаловаться в Спортлото, Грете Тунберг и во Всемирную лигу сексуальных реформ - по рекомендации Остапа Бендера.

Эти вопли и истерику подхватили разные кремляди из провластного пула. И они не утихают до сих пор.
Недоимперия визжит и пускает сопли потому, что их в очередной раз ткнули, что Крым - это не их территория.
Вся эта история прекрасно показывает, что в Кремле все ещё осознают, что Крым - украинский, а ими он банально украден. Вернее, скрымзден. А все украденное, рано или поздно надо возвращать. Пока они не хотят.
Но придёт момент... Он обязательно придёт, и эта постсовковая недоимперия развалится, как СССР. И тогда мы точно вернём Крым. А может, и раньше.
Пока же предлагаю насладиться плясками святого Витта в исполнении кремлядей.
И пусть их корежит и дальше от целостной Украины и от слов: Слава Украине! Героям Слава!
(с) Береза
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08.06.2021 14:35 Ответить
Президент УАФ Андрій Павелко.
"Національна збірна Україна виступатиме на Євро-2020 в новій - особливій формі. Головним її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою і усіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну.
Де на "Слава Україні!" відповідають гаслом "Героям слава!", і яке тепер також буде на формі та надихатиме наших футболістів на нові перемоги.
Ми віримо, що силует України додасть сил гравцям, адже вони битимуться за всю Україну.
А вся Україна, від Севастополя і Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода підтримуватиме їх у кожному матчі. Це надзвичайно важливо і для футболістів, які дуже хвилюються і мріють виступити якнайкраще на Євро-2020, і для мільйонів наших вболівальників, які вірять у команду Андрія Шевченка.
Футбол і національна збірна - єднають Україну! Слава Україні!", - розповів Павелко.
...А ще, у збірної будуть вишиванки!

За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 9407
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08.06.2021 14:37 Ответить
и это прекрасно За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 9874 , ждем побед нашей сборной на Евро-2020!
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08.06.2021 15:42 Ответить
Срати на парашу.
За громадянство рф взагалі стріляти можна но ми ж цього не робимо.
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08.06.2021 14:31 Ответить
Погано що не робимо. "Хунта" вже не та...
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08.06.2021 14:36 Ответить
Хай саджають усіх хто їздить на московію (РФ) , нормальна людина туди не поїде.
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08.06.2021 14:34 Ответить
Садите сразу всех, у кого нет наколки ВВХ на левой груди!
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08.06.2021 14:35 Ответить
За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 5255
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08.06.2021 14:36 Ответить
За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 1618
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08.06.2021 14:39 Ответить
За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 2139пропоную піти ще далі і показувати щось таке
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08.06.2021 14:41 Ответить
на Мокше разрешённая униформа холопа-кацапа - это лапти и какашник, ну и деревянный гробик, матрёшка по-ихнему (хотя также сворованная, у японцев вроде)
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08.06.2021 14:43 Ответить
Да уж....Всех Кащенко и Пряжка не вместит.
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08.06.2021 14:45 Ответить
обычный российский фашизм
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08.06.2021 14:47 Ответить
Там просто за то,шо ты украинец сажают- даже без футболки. Так а нас рать.
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08.06.2021 14:48 Ответить
плювати треба на раSSію!!!

раSSія це ДІАГНОЗ!!
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08.06.2021 14:49 Ответить
Какие прекрасные всё таки "адиннаротные братушки". Ну прямо так любят украинцев-аж лопаются.))
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08.06.2021 14:52 Ответить
Насолода ...
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08.06.2021 14:53 Ответить
Так я не понял, в России много желающих приобрести форму украинских футболистов?
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08.06.2021 14:54 Ответить
Останній тренд із "паралельної реальності": "Россосіянін, нє вєрь глазам своім!!!". )))))) Який потужний привіт із совка! У мене навіть сльози на очі навернули...
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08.06.2021 14:59 Ответить
Причем здесь территория России к футболу??? каким вообще она концом к нему привязана??? Чемпионат в Катаре. У Украины свой чемпионат. Причем вообще наша форма к росии имеет какое то отношение??????
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08.06.2021 15:10 Ответить
те, кто ездят на паРашу, такую футболку не то, что не оденут, они не притронутся к ней. лишняя хромосома не позволит.
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08.06.2021 15:17 Ответить
я хочу эту футболку
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08.06.2021 15:17 Ответить
Дайте 4! Не, 5!!! 5-ю - маленькую - на кота надену, пусть и от кота кацапню плющит!
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08.06.2021 22:52 Ответить
це означає що футболка вийшла на славу
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08.06.2021 15:29 Ответить
Кстати, пора бы и в Украине ввести уголовную отвественность за отрицание российской агрессии , за отрицание оккупации крыма и ордло расейкой и за россказни о "гражданской войне".
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08.06.2021 15:41 Ответить
Давно пора, но при нынешней зелупинской власти это вряд ли возможно. Скорее, наоборот. Кстати, больше чем уверен, что дизайн формы разрабатывался к 20-му году, т.е. без участия нынешней камарильи.
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08.06.2021 22:55 Ответить
Та нет ,это как-то слабовато За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 4008кацапам надо не участвовать на Евро ,всё равно их там драть будут как котов помойных... За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 9193
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08.06.2021 15:43 Ответить
Так уже вроде были заявления на эту тему, мол типа не поедем пока футболки не поменяют.
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08.06.2021 16:13 Ответить
Поедут твари ,повоют-повоют и поедут скоты ... За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 4359
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08.06.2021 17:33 Ответить
Тепер обов'язково придбаю...
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08.06.2021 16:07 Ответить
У рашизмуса фашизмуса пердопель порвало от возмущения ФУТБОЛКАМИ... Скрепоностные дебилы.
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08.06.2021 17:51 Ответить
Adidas будет в Рашке продавать или нет ? Вот где интрига... Как когда то в Украине продавали с совковым гербом и ссср, и типа не видели ни каких проблем, просто бизнес,вот сейчас увидим, просто бизнес или просто лицемерие.
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08.06.2021 18:06 Ответить
Разрывом ватных пуканов удовлетворен!
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08.06.2021 19:47 Ответить
 
 