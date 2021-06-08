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Выходить на протест под ОП после каждого судебного решения невозможно. Нужно выйти один раз за честные суды, - Жернаков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Выходить на протест под ОП после каждого судебного решения невозможно. Нужно выйти один раз за честные суды, - Жернаков

Есть сотни осужденных пожизненно за чужие преступления, по предварительному уголовно-процессуальному кодексу 1960 года, и до сих пор нет механизма пересмотра таких дел.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE Михаил Жернаков.

"В случае Сергея Стерненко люди требовали справедливости в конкретном деле, но требования по судебной реформе звучали и на этих мероприятиях. Понятно, что нельзя выходить на улицу в связи с каждым решением. Дела Стерненко, Антоненко-Кузьменко-Дугарь - медийные, о них знают. А ведь есть еще тысячи решений того же произвола и несправедливости в отношении людей, которые менее известны", - отметил Жернаков.

По его словам, за каждое дело, которое рассматривается в суде, невозможно выходить под Офис Президента, потому что при такой судебной системе, как сейчас, "там придется жить".

"Поэтому важно выйти один (а может и не один) раз за честные суды, чтобы показать тем, кто принимает решения, что народу не все равно, что нужно изменить систему. ... Почему вышли за Стерненко? Потому что люди понимают, он - патриот, активный гражданин, его хотят посадить за решетку по заказу пророссийских сил", - добавил Жернаков.

"Изменение состава Высшего совета правосудия, формирование Высшей квалификационной комиссии судей при участии независимых международных экспертов, чтобы их голосов было как минимум два, как рекомендует Венецианская комиссия, ВККС, ВРУ - это совсем другая история. За эти аббревиатуры миллион людей не выйдет. И даже 10 тысяч, как за Стерненко, вряд ли. Но за это надо выходить и этого надо добиваться. Иначе, мы будем просто обречены потом выходить за каждого под ОП", - подчеркнул он.

Полный текст интервью с Михаилом Жернаковым для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине вступил в силу закон о е-судопроизводстве: правосудие перейдет в электронный формат

Автор: Богдан Гуньковський
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Неа.

Нужно один раз выйти за ЗЕ в петле.

А уже потом можно и судами заняться.
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08.06.2021 14:27 Ответить
Без Майдана нам не обойтись !
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08.06.2021 14:28 Ответить
Через два года будет - выборы. Выходить на протест под ОП после каждого судебного решения невозможно. Нужно выйти один раз за честные суды, - Жернаков - Цензор.НЕТ 5762
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08.06.2021 14:31 Ответить
А вы выходите с цветами, как белоросияне.
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08.06.2021 14:32 Ответить
Зебилы умиляют.
Еще поди постой на коленях под ОП, - за "честные суды" - может бубочка незнаить шо там проблема
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08.06.2021 14:43 Ответить
Доки над слідством незаконно "за кодексом портнова" стоїть огпу, до речі за наші з вами гроші, справедливого суда не буде.
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08.06.2021 14:51 Ответить
"Сегодня умер Орест Васкул. Боец славной дивизии Галичина, многолетний узник советских концлагерей. Крепкий рыцарь, который всю жизнь отдал за Украину и ее свободу. Царство Небесное. Большое дело не пропадет. Информация о похоронах будет позже" . В странном мире мы живём .
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08.06.2021 14:58 Ответить
 
 