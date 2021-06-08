Выходить на протест под ОП после каждого судебного решения невозможно. Нужно выйти один раз за честные суды, - Жернаков

Есть сотни осужденных пожизненно за чужие преступления, по предварительному уголовно-процессуальному кодексу 1960 года, и до сих пор нет механизма пересмотра таких дел.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE Михаил Жернаков.

"В случае Сергея Стерненко люди требовали справедливости в конкретном деле, но требования по судебной реформе звучали и на этих мероприятиях. Понятно, что нельзя выходить на улицу в связи с каждым решением. Дела Стерненко, Антоненко-Кузьменко-Дугарь - медийные, о них знают. А ведь есть еще тысячи решений того же произвола и несправедливости в отношении людей, которые менее известны", - отметил Жернаков.

По его словам, за каждое дело, которое рассматривается в суде, невозможно выходить под Офис Президента, потому что при такой судебной системе, как сейчас, "там придется жить".

"Поэтому важно выйти один (а может и не один) раз за честные суды, чтобы показать тем, кто принимает решения, что народу не все равно, что нужно изменить систему. ... Почему вышли за Стерненко? Потому что люди понимают, он - патриот, активный гражданин, его хотят посадить за решетку по заказу пророссийских сил", - добавил Жернаков.

"Изменение состава Высшего совета правосудия, формирование Высшей квалификационной комиссии судей при участии независимых международных экспертов, чтобы их голосов было как минимум два, как рекомендует Венецианская комиссия, ВККС, ВРУ - это совсем другая история. За эти аббревиатуры миллион людей не выйдет. И даже 10 тысяч, как за Стерненко, вряд ли. Но за это надо выходить и этого надо добиваться. Иначе, мы будем просто обречены потом выходить за каждого под ОП", - подчеркнул он.

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